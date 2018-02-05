Как получить ипотеку по льготной программе

В последнее время всё чаще можно услышать словосочетание «льготная ипотека». Было такое понятие и до 1 января 2018 года. Но именно сейчас вступила в действие новая программа поддержи семей, в которых родились второй или третий ребёнок. Однако пока далеко не все из тех, кто вправе на неё рассчитывать, представляют, что это такое и как можно воспользоваться этим «подарком судьбы».

О чём речь?

Что такое ипотека объяснять, пожалуй, не стоит. О ней в нашей стране, наверное, слышал каждый. Но с 2018 года государство приготовило семьям с детьми подарок — льготную ипотеку. Уже сейчас те из них, кто планирует покупку жилья или даже уже приобрёл его, могут получить ипотеку под 6% годовых или рефинансировать взятый ранее жилищный кредит. Если учесть, что обычная ставка ипотеки составляет в среднем 10–14%, то легко понять, почему многие заинтересовались заманчивым предложением. Но так ли всё просто?

Подводные камни льготной ипотеки

Наши люди приучены к тому, что без трудностей никогда и ничего не делается, а бесплатный сыр грозит большими проблемами. Поэтому и новости об ипотеке с государственной поддержкой многие восприняли настороженно. К сожалению, подводные камни, действительно, имеются, куда ж без них?

Трудность 1

Право воспользоваться шестипроцентной ипотекой или рефинансировать прежний кредит получают семьи:

• где и родители, и дети являются гражданами Российской Федерации

• где второй или третий (первый, четвёртый и любой другой последующий — не в счёт) ребёнок родился или родится не раньше 1 января 2018 года и не позднее 31 декабря 2022 года

• которые будут покупать или уже купили жильё на первичном рынке, «вторичка» остаётся за бортом программы; приобретать строящееся жильё можно, но при этом важно помнить, что сделку необходимо оформлять по договору долевого участия (ДДУ) в соответствии с требованиями 214-ФЗ

Трудность 2

Взять кредит по принципу «сколько надо» не удастся. Верхний предел не так чтобы велик: в Москве, Санкт-Петербурге , Московской и Ленинградской областях максимально допустимый размер кредита — 8 млн. рублей, в остальных регионах — до 3 млн. рублей. Кто мало—мальски ориентируется в ценах на рынке жилья, легко подсчитает, что за эти деньги позволить себе просторное многокомнатное жильё не получится. А ведь программа задумана как помощь семьям с детьми.

Трудность 3

Семья, решившая участвовать в льготной ипотечной программе, должна будет выплатить в качестве первоначального взноса за жильё не меньше 20% от общей стоимости.

Трудность 4

Заключение договора страхования жизни и предмета залога — ещё одно непременное условие оформления льготной ипотеки.

Трудность 5

Выплачивать кредит придётся равными платежами. Но у аннуитетных платежей (так они ещё называются) есть как плюсы, так и минусы. Советуем заранее ознакомиться с особенностями такого способа погашения займа, чтобы потом не было неприятных «сюрпризов».

Трудность 6

Субсидировать ипотеку даже полностью подходящих под программу семей государство будет не до победного конца, т. е. полной выплаты стоимости квартиры, а лишь в течение определённого времени: от трёх лет (для семей, в которых родился второй ребёнок) до пяти лет (где появился третий малыш). Поэтому, как только срок субсидирования закончится, участникам программы придётся платить уже не 6% годовых, а больше. Размер выплат будет рассчитываться по формуле:

Размер ставки рефинансирования Центробанка на дату оформления кредита + 2%

Например, сейчас ставка рефинансирования составляет 7,75%. Поэтому по окончании срока субсидирования всем, кто возьмёт кредит при такой ставке, придётся платить не 6%, а 9,75% (7,75% + 2%).

Правда, если в семье, которая решит участвовать в программе после рождения второго ребёнка, до 31 декабря 2022 года появится третий, то действие льготы будет продлено ещё на пять лет.

Как оформить льготную ипотеку?

С чем не должно быть проблем, так это с оформлением ипотечного кредита.

Для получения льготного займа необходимо:

1. Узнать, какие банки участвуют в программе (у них должны быть заключены договоры на предоставление ипотеки под 6% в 2018 и последующих, вплоть до 2022, годах).

2. Обратиться в выбранное кредитное учреждение (в списках банков, участвующих в программе, числятся только крупные организации).

Всё остальное за потенциальных заёмщиков сделают специалисты банка.

Как рефинансировать взятый ранее кредит?

Если ипотечный кредит вы взяли до 1 января 2018 года, то обратитесь в банк, участвующий в программе, и сообщите о своём желании рефинансировать уже имеющийся кредит. Но при этом важно помнить, что должны быть соблюдены те условия, о которых мы рассказывали выше.

