Как получить ипотеку по льготной программе
В последнее время всё чаще можно услышать словосочетание «льготная ипотека». Было такое понятие и до 1 января 2018 года. Но именно сейчас вступила в действие новая программа поддержи семей, в которых родились второй или третий ребёнок. Однако пока далеко не все из тех, кто вправе на неё рассчитывать, представляют, что это такое и как можно воспользоваться этим «подарком судьбы».
О чём речь?
Что такое ипотека объяснять, пожалуй, не стоит. О ней в нашей стране, наверное, слышал каждый. Но с 2018 года государство приготовило семьям с детьми подарок — льготную ипотеку. Уже сейчас те из них, кто планирует покупку жилья или даже уже приобрёл его, могут получить ипотеку под 6% годовых или рефинансировать взятый ранее жилищный кредит. Если учесть, что обычная ставка ипотеки составляет в среднем 10–14%, то легко понять, почему многие заинтересовались заманчивым предложением. Но так ли всё просто?
Подводные камни льготной ипотеки
Наши люди приучены к тому, что без трудностей никогда и ничего не делается, а бесплатный сыр грозит большими проблемами. Поэтому и новости об ипотеке с государственной поддержкой многие восприняли настороженно. К сожалению, подводные камни, действительно, имеются, куда ж без них?
Трудность 1
Право воспользоваться шестипроцентной ипотекой или рефинансировать прежний кредит получают семьи:
• где и родители, и дети являются гражданами Российской Федерации
• где второй или третий (первый, четвёртый и любой другой последующий — не в счёт) ребёнок родился или родится не раньше 1 января 2018 года и не позднее 31 декабря 2022 года
• которые будут покупать или уже купили жильё на первичном рынке, «вторичка» остаётся за бортом программы; приобретать строящееся жильё можно, но при этом важно помнить, что сделку необходимо оформлять по договору долевого участия (ДДУ) в соответствии с требованиями
Трудность 2
Взять кредит по принципу «сколько надо» не удастся. Верхний предел не так чтобы велик: в Москве,
Трудность 3
Семья, решившая участвовать в льготной ипотечной программе, должна будет выплатить в качестве первоначального взноса за жильё не меньше 20% от общей стоимости.
Трудность 4
Заключение договора страхования жизни и предмета залога — ещё одно непременное условие оформления льготной ипотеки.
Трудность 5
Выплачивать кредит придётся равными платежами. Но у аннуитетных платежей (так они ещё называются) есть как плюсы, так и минусы. Советуем заранее ознакомиться с особенностями такого способа погашения займа, чтобы потом не было неприятных «сюрпризов».
Трудность 6
Субсидировать ипотеку даже полностью подходящих под программу семей государство будет не до победного конца,
Размер ставки рефинансирования Центробанка на дату оформления кредита + 2%
Например, сейчас ставка рефинансирования составляет 7,75%. Поэтому по окончании срока субсидирования всем, кто возьмёт кредит при такой ставке, придётся платить не 6%, а 9,75% (7,75% + 2%).
Правда, если в семье, которая решит участвовать в программе после рождения второго ребёнка, до 31 декабря 2022 года появится третий, то действие льготы будет продлено ещё на пять лет.
Как оформить льготную ипотеку?
С чем не должно быть проблем, так это с оформлением ипотечного кредита.
Для получения льготного займа необходимо:
1. Узнать, какие банки участвуют в программе (у них должны быть заключены договоры на предоставление ипотеки под 6% в 2018 и последующих, вплоть до 2022, годах).
2. Обратиться в выбранное кредитное учреждение (в списках банков, участвующих в программе, числятся только крупные организации).
Всё остальное за потенциальных заёмщиков сделают специалисты банка.
Как рефинансировать взятый ранее кредит?
Если ипотечный кредит вы взяли до 1 января 2018 года, то обратитесь в банк, участвующий в программе, и сообщите о своём желании рефинансировать уже имеющийся кредит. Но при этом важно помнить, что должны быть соблюдены те условия, о которых мы рассказывали выше.
Фото: www.globallookpress.com