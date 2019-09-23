Страхование жилья: неужели появился новый обязательный платеж?

Что за новая услуга по страхованию жилья в 2019, будет ли она включена в квитанцию, какая сумма в месяц будет начислена и обязательно ли ее оплачивать.

Цой в замечательной песне призывал нас следить за собой и быть осторожными. Но даже его лирический герой понимал, что есть «пожар, наводнение, снежный буран, космоса черные дыры», против которых человек бессилен. К сожалению, часто открывая новости, мы видим в них сообщения о трагических событиях, в результате которых гибнут люди, горят дома, затапливаются целые города. Очевидно, помимо эмоций, вызванных событиями, в которых вроде бы никто и не виноват, стоит вопрос и о том, как вернуть людям утерянное имущество и крышу над головой.

Что гласит Закон о добровольном страховании жилья

3 августа 2018 года был принят Федеральный закон РФ № 320-ФЗ с исключительно безвкусным и ни о чем не говорящим названием «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с помощью которого федеральный законодатель решил создать механизм, способный перекладывать риски, связанные с восстановлением утерянного жилья, с бюджета частично на собственников самого жилья. Такой механизм был сформулирован в рамках новой статьи 11.1 Федерального закона РФ от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Эта статья призывает органы власти субъектов Российской Федерации создавать для собственников программы добровольного страхования жилья, направленные на возмещение рисков утраты жилого помещения в рамках чрезвычайных ситуаций. Под чрезвычайной ситуацией в законе № 68-ФЗ понимается обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Таким образом, такая программа страхования не включает в себя страхование рисков того, что вашу квартиру затопит сосед или на стене заведется плесень. Такие риски вы, конечно, можете застраховать добровольно, но абсолютно самостоятельно, не в рамках региональных программ.

Обязан ли собственник платить за страхование жилья

Программа носит региональный характер, то есть в разных субъектах РФ ее условия будут отличаться. Программа добровольна, принудить к вступлению в нее конкретного собственника жилья нельзя.

Что должно содержаться в программе каждого региона

В ней должны быть описаны самые разнообразные вещи, например:

- перечень рисков, включенных в программу (допустим, это не только полная утрата жилья, но и повреждение жилья, и даже повреждение жилья в результате иных событий, не только чрезвычайной ситуации);

- перечень лиц, принимающих участие в программе (допустим, по решению региона это могут быть не только собственники, но и наниматели муниципального жилья);

- срок действия договора страхования, который прямо по закону не может быть меньше одного года;

- порядок заключения договора страхования, порядок уведомления о входящих в программу страховщиках;

- размер страховых сумм, связанных с возмещением риска.

И требования такие естественны, ведь речь идет о финансах граждан.

Для того, чтобы такая программа появилась, часть работы должен сделать федеральный законодатель. В соответствии с пунктом 3 статьи 11.1 закона № 320-ФЗ методика разработки программ утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере страховой деятельности. Пока нет федеральной методики, сами регионы не в состоянии разработать такую программу – нет основы.

Закон № 320-ФЗ, как и было в нем прямо указано, вступил в силу по истечении одного года со дня принятия – что произошло 4 августа 2019 года. Его введение в действие не отсрочено, соответственно с 4 августа 2019 года в регионах теоретически могло появиться такое добровольное страхование.

Так есть ли в Свердловской области программа добровольного страхования по закону № 320-ФЗ?

Программы нет. Ее нет настолько, что 5 августа 2019 года Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области на официальном сайте дал специальное разъяснение:

«С 04 августа 2019 года вступают в силу изменения в Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", устанавливающие возможность организации возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям (квартирам, домам) граждан с использованием механизма добро-вольного страхования.

В платежных документах (квитанциях) по оплате жилищно-коммунальных услуг может появиться отдельная строка, но она не является обязательной. Собственники квартир должны сами решать: платить за страховку или нет.

Одним из основных принципов данного страхования является добровольность участия граждан.

Для реализации указанных изменений в законе на территории каждого субъекта России должна быть разработана и принята специальная региональная программа. Правительством Свердловской области такая Региональная программа еще не принята.

В любом случае для граждан услуга по страхованию жилья будет сугубо добровольной. Неоплата страховки не влечет каких-либо ограничений прав граждан на получение субсидий и льгот.»

А откуда тогда строки о добровольном страховании в квитанциях?

Отдельные управляющие компании, похоже, побежали «сильно впереди паровоза».

Да, Всероссийский союз страховщиков в числе 10 «пилотных» регионов, в которых хотелось бы опробовать модель такого страхования, назвал и Свердловскую область. Но фактически даже оценок, какой должна быть сумма взноса, никто не проводил. Максимум, на что опирались «поторопившиеся» управляющие компании – это оценки Всероссийского союза страховщиков, которые находятся ориентировочно в пределах 150-200 рублей в месяц или 1800-2400 рублей в год, а минимальный набор рисков исключительно по закону № 320-ФЗ – в 300-350 рублей в год.

Но факт пока в том, что Программы страхования в регионе нет. Договоров страхования нет. Разъяснений о подключении к программе нет (и верно, к чему подключаться?). Страхового тарифа – и того нет.

Поэтому ситуация по состоянию на сентябрь 2019 года такова – федеральное законодательство, позволяющее осторожно и постепенно вводить исключительно добровольное страхование, частично существует, частично нет. Региональной программы добровольного страхования – нет. Следовательно, системы добровольного страхования жилого помещения от чрезвычайных ситуаций в Свердловской области как системы, позволяющей накопить средства собственников на ликвидацию ущерба от чрезвычайных природных и технических ситуаций – пока нет, и платить пока попросту не за что. Даже если эта сумма – 100 рублей в месяц. Она уйдет «в никуда», потому что ни одна страхования компания региона по такой программе пока не работает. Пока застраховать жилье можно, только самостоятельно и без посредничества УК или ТСЖ обратившись в страховую компанию.

Фото: globallookpress.com