Любите ли вы герань, как люблю её я…

Ну что, дорогие мои ботанеги и те, кто ещё только собирается им стать. Что имеете сказать про герань?

Думаете, старьё, мещанство и прочее? А как же загнивающая Европа с её гераньками на всех клумбах, балконах и подоконниках? Нет желания утереть нос этим (тут сами придумайте, кому вы хотите утереть нос)?

Предлагаю поддаться веяниям Европы и завести у себя на балкончеге-подоконничке пару-тройку пеларгоний (она же герань).

На заседании общества любителей словесности при городской библиотеке г.Бобруйска, филологами-любителями было установлено, что название «пеларгония» было образовано от словосочетания «Пелагея в агонии», так как первый вид этого растения был обнаружен на балконе некой Пелагеи. И собственно после кончины оной Пелагеи, сей цветок был переименован в «герань», по имени наследника Пелагеи, а именно ее внучатого племянника Геры...

Вот только не надо морщить нос и говорить «фууу». Кроме массы возможностей съесть её (да-да, она съедобна – и я дам вам ссылочку на рецепты), герань обладает ещё и кучей полезных свойств: например, является репеллентом (ага, та штука, что насекомых отпугивает), консервантом, заменителем табака (в Южной Африке листья P. papilionaceum (пеларгония мотыльковая) коптят и курят) и даже (о, ужас!) – играет роль в нанотехнологиях: протеины (белки) и энзимы (ферменты) из экстракта листьев Pelargonium graveolens используются, чтобы синтезировать наночастицы серебра и золота (где мой смайлик падающего в обморок?).

Герань, как свидетельствуют бобруйские домохозяйки, - цветок универсальный... Его можно использовать, как химическое оружие, его можно курить, его можно колоть внутривенно (так называемое «подсесть на герыч»), да вобщем весело и с пользой проводить время...

А если совсем серьёзно, герань – это красиво и так по-домашнему…

Если вы совсем начинающий ботанег, чайник так сказать, попытаюсь ещё раз убедить вас в том, что пора, пора таки завести герань.

Вот вам шесть доводов «за»:

1. Герань способна цвести непрерывно с мая по октябрь, некоторые сорта – круглый год.

А это значит, мои маленькие любители цветов, что круглый год у вас дома будет пахнуть, плюс расход воды на полив, а это лишние килобаксы в счетах за коммуналку...

2. Герань – идеальное растение для подвесных корзин и балконных ящиков, т.к. легко переносит недостаток влаги.

Если вам нечего напихать в свои балконные ящики, смело пихайте туда герань! И у вашего подростка не останется секретного места, где он будет ныкать свои порножурналы!

3. Если герань перенести из сада или балкона в комнату, она будет радовать Вас своим цветением ещё не меньше месяца.

Если регулярно таскать горшки с геранью из комнаты на балкон и обратно, можно отлично подкачать трицепсы...

4. Если сохранять цветы на прохладном подоконнике, то растение из однолетнего станет многолетним.

А если положить в горшочек кубики льда, то ваша герань постепенно мутирует в Дункана Макклауда...

5. Герань обладает лечебными свойствами благодаря выделяемым фитонцидам, повышающим иммунитет.

Мы уже писали о том, что с геранью можно весело и с пользой проводить время...

6. Одно из самых неприхотливых растений, практически не поражается болезнями и вредителями.

Болезни и вредители, попав на герань, тут же гибнут от удушения...

Ну что – берем?

Тогда об агротехнике

(ну в смысле – как сажать, куда сажать, чем и зачем поливать).

Итак, есть несколько способов заполучить к себе вожделенный цветок:

1. купить

2. украсть

3. выпросить в подарок

Как известно, лучше всего растут ворованные цветы

Воровать можно везде – увидели герань, подкрались незаметно и отчикали себе череночек…

Как свидетельствуют протоколы дежурной части РУВД г. Бобруйска, герань является самым распространенным цветком, который подвергается кражам. Чаще всего герань крадут прямо с горшками и навесными ящиками. Бобруйским оперативникам известен инцидент, когда герань была похищена вместе с балконом...

Купить – в лучшем случае у волшебных бабушек, которые, как перелетные птицы, весной возвращаются к насиженным гнездам, тьфу… местам у крупных магазинов. У таких бабушек при случае можно купить даже королевские герани (вот где красота, скажу вам).

Выпросить в подарок – девочки, не мне вас учить, ога;

Размножается герань черенками и семенами. Семенами – не для чайников, а потому – оставим пустое.

Что такое черенок? Грубо говоря – отрезок стебля с листьями. Обычно у герани отрезают верхушки так, чтобы на черенке (отрезке) было не менее 5 листьев. Затем это чудо ставят в воду и ждут корней – за две-три недели по весне на любом подоконнике корни вам обеспечены. Можно, можно обойтись без воды, сажая в землю и под колпак, либо упихивая черенки в перлит – но это не наш метод (мы чайники или потому что?).

После того, как черенок обзаведется корнями, его аккуратно сажают на ПМЖ в горшок, балконный ящик или куда придется (можно на лето даже в открытый грунт – на клумбу).

Бобруйские гинекологи предупреждают: посадив герань на ПМЖ, поливайте её специальными удобрениями, способствующими снижению симптомов ПМС...

При весеннем черенковании цветение наступает месяца через два, при осеннем – на следующий год.

Как посадить герань в контейнеры?

• Заполните контейнер на три четверти высоты рыхлой почвенной смесью (не уплотняйте смесь в контейнере). Высвободите растения из горшков, осторожно расправьте, при необходимости, корни каждому растению, и поместите внутрь контейнера.

• Контейнерные герани должны дать много цветов на небольшой площади, поэтому позаботьтесь, чтобы растения были удобрены. Самый простой способ состоит в том, чтобы смешать шарики удобрения медленного выпуска с поверхностными слоями почвы. (Следуйте рекомендациям на пакете с удобрениями). Шарики удобрения имеют покрытие, которое постепенно выпускает питательные вещества весь сезон.

• Заполните промежутки между контейнерными растениями почвенной смесью, осторожно наполняя низ контейнера. Избегайте наполнения горшков до верха, оставьте пару сантиметров сверху – необходимый свободный объем для полива.

Какую посуду любит герань?

В принципе любую – главное не слишком большую, залив, как и засуха, не наши друзья. Буржуи вон сажают ее куда попало, а она у них, знай, цветет. А еще есть такое поверье: чем меньше горшки, в которые посажены пеларгонии, тем они цветут обильнее.

Но больше всего герань , конечно же, любит посуду из IKEA!

Земля для вашей любимицы (разве еще не полюбили?) должна быть питательной (сами без еды попробуйте зацвести), кое-где в литературе советуют добавлять в грунт компост (кто не знает, что это такое – сорри, поищите сами). По моему опыту – подходит любая универсальная земля из магазина, особенно земля для цветущих растений.

Кормите-кормите, да не перекормите. Герани не любят частые подкормки. Подкармливайте их удобрениями каждые две недели или раз в месяц. Во время всего сезона можно использовать сбалансированные, водорастворимые удобрения, или удобрения, постепенно расходуемые по мере роста растений. Про удобрения смотрите тут. Особенно важно регулярное удобрение контейнеров со взрослыми растениями.

Бобруйские юннаты советуют: чаще садите свою герань на диету.... Тут подойдет как «кремлевка», так и «протасовка»....Важно сочетать диеты с физичексими упражнениями (например обрезание черенка)

Отважились высадить герань на клумбу? Если нет дождя, поливайте ее регулярно (про домашнюю или балконную, я думаю и так понятно: дождиком работать вам). В летнюю жару нужно ежедневно проверять контейнеры. Лучшим способом для этого является проверка почвы на ощупь. Если палец сухой на фалангу или более, пора поливать.

Для того, чтобы ваша герань цвела всё лето как ненормальная, надо:

- обеспечить ей прохладную и сухую зимовку. Чем прохладнее зимовка – тем обильнее и здоровее следующее цветение. Делается это просто – вы просто забываете о том, что она у вас есть; ставите горшок к самому стеклу либо выносите в подъезд (если соседи не были замечены в растаскивании вашей коллекции) и поливаете ну оооочень редко.

- найти такое место для растения, где ему будет достаточно света. Однако прямых солнечных лучей герань не любит. При прямом солнечном освещении листья могут получать ожоги, цветение будет продолжительным, но срок жизни каждого отдельного цветка в соцветии сильно сокращается. Вообще, герань хорошо переносит и яркие солнечные лучи и затенение, но в тени цветет хуже. На подоконнике горшки с геранью надо располагать так, чтобы растения не затеняли друг друга.

- выносить её погулять; Герань любит свежий воздух, поэтому летом горшки необходимо выставлять на лоджии или балконы. К тому же, перепад температур дневной и ночной, когда почва в горшках охлаждается, способствует лучшему цветению.

И вот сидите вы теперь такая вся огеранненая на собственном балконе, и цветёт она у вас не хуже чем у буржуев, да только не дает вам покоя некоторая её небрежность. Что вы делаете не так?

Если у вашей герани желтеют нижние листья, при этом листья упругие и у них сохнут края – это недостаток влаги.

Если листья и молодые побеги теряют тургор (это я не ругаюсь), поникают, цветы вянут. Есть несколько причин такого поведения. Одна из них – нахождение герани под действием прямых солнечных лучей (растение увядает днём и восстанавливается ночью), другая – недостаточный полив. При устранении этих причин тургор обычно быстро восстанавливается. Ещё одна причина – проблемы с корневой системой, которые могут быть связаны с чрезмерным поливом или с болезнью растения.

Если листья вялые или загнивают – это переизбыток влаги. Желтеющие листья могут отпадать.

Покраснение краев листьев может быть от низких температур. Нужно отодвинуть горшок от стекла в морозные ночи.

Отпадение нижних листьев, оголение стеблей может быть из-за недостатка света, т.к. герани светолюбивы.

Водянистые мягкие подушечки на листьях (отек) – незаразная болезнь, связанная с переувлажнением почвы. Необходимо уменьшить полив.

Герань королевская не цветет: если растение выглядит здоровым, то причина в недостатке света зимой и слишком теплая зимовка. Из-за этого не закладываются бутоны.

Ну и несколько сведений о том, чем болеют герани. Хотя на моей памяти, болеют они крайне редко.

Черная ножка (Fusarium Sp.) и черная гниль стеблей (Pythium splendens) - встречается на черенках и иногда на взрослых растениях. Гниль начинается в основе черенка и продвигается вверх, вызывая почернение стебля и опадение листьев растения. Меры борьбы - периодически проверять растения, брать черенки только от здоровых растений, которые не поливались несколько недель, укоренять черенки в стерилизованной почве, создать соответствующие санитарные условия для укоренения - стерилизовать инструменты для черенкования и емкости для посадки гераней.

Серая гниль. На герани появляются пятна на листьях и цветах. Возбудитель – гриб Botrytis cinerea. Это очень частая болезнь гераней при пониженной температуре в сыром помещении. При поливе растений споры гриба попадают с зараженных растений на здоровые, цветы и листья покрываются серовато-коричневой массой грибкового налета. Меры борьбы - периодически необходимо проверять растения, удалять старые цветы и листья и не ставить растения близко друг к другу, так как необходимо обеспечить хорошее проветривание растений. Растения необходимо содержать на ярком солнечном свете на сухой стороне.

Ржавчина. Возбудитель - гриб Puccinia, поражает в основном зональные герани. На листьях, черешках листа и стеблях появляются золотисто-коричневые пятна и позже споры гриба. Листья желтеют и опадают преждевременно. Меры борьбы - периодически проверяйте растения, избегайте покупки инфицированных растений.

Вирусные болезни - могут быть переданы от зараженных материнских растений к черенкам, взятым от этих растений. Периодически осматривайте растения, отказывайтесь от любых растений с признаками, подобными вирусам, например, типа мозаики. При проявлении этого вируса листья и цветы становятся морщинистыми и пятнистыми, на них появляется мозаичный рисунок. Соблюдайте санитарные условия при размножении гераней черенками.

Нематоды. При поражении нематодой могут образовываться большие узлы на корнях, растение становится чахлым и погибает. Обнаружив пораженное растение, его уничтожают и никогда не сажают в тех местах, где были обнаружены пораженные растения.

Отек или водянка - проблема, которая появляется в течение зимы, когда растения находятся в закрытом помещении в переувлажненной почве и с недостатком освещения. Повреждения листьев развиваются позже в пробковые наросты на нижней части листа и приобретают цвет ржавчины. Меры борьбы - оборвите поврежденные листья, сократите полив, увеличьте освещённость.

Бобруйские медики бьют тревогу! У некоторых видов герани уже обнаруживаются симптомы свинки (паротита) и птичьего гриппа!» Поэтому держите свои растения вдали от свиней и птиц!

А теперь, мои юные натуралисты, одна, но глобальная ссылка: все, что вы хотели узнать о геранях, но стеснялись спросить! http://www.pelargonium.ru/

Особенно меня поразили разделы рецептов – кулинарные рецепты и косметические рецепты… Девочки, вам туда стоит заглянуть!!!

