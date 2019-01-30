Как поменять квартиру и при этом не пострадать: 8 основных советов

Рассказываем о том, как продать квартиру, каких ошибок избежать и на что обратить внимание. А также как к вырученным деньгам добавить материнский капитал и купить квартиру, но уже больше той, что была.

Приготовьтесь к длительному процессу

Сразу приготовьтесь к тому, что на одну только продажу вашей квартиры/дома уйдет не меньше месяца. Специалисты утверждают, что в среднем сделку проводят за 2-3 месяца. «Ликвидный и правильно оцененный объект дольше стоять не должен».

Затем вам по договору дается еще месяц на поиски новой квартиры. Ваши покупатели могут просить вас ускориться. Но тут уж как звезды сложатся! Заранее вас ждать вряд ли кто-то будет, поэтому вы начинаете активный поиск после того, как получили аванс за свою жилплощадь.

Конечно, если вам ничего не нравится, то никто переезжать вас не заставит. В крайнем случае, вернете аванс. Таких случаев полно.

Продать квартиру можно без риелтора

Если ваша квартира «простая», без всяких долей и обременений, один собственник – смело продавайте без найма риелтора.

Проанализируйте рынок похожих объектов в вашем районе, определите среднюю стоимость за один квадратный метр. Затем разместите объявления на популярных площадках: е1.недвижимость, 66.ру-недвижимость, авито, яндекс. Некоторые из них платные (до 450 р в месяц). Затем отвечайте на звонки.

Приготовьтесь, более половины из них будут от агентств и частных риелторов, даже если вы КАПСЛОКОМ напишете, что «АГЕНТСТВАМ просьба НЕ беспокоить». Предложите им «привести реального клиента, а потом уже обсудим возможные варианты сотрудничества».

Вообще же бОльшая забота о «чистоте сделки» ложится на плечи покупателя. Пусть он и решает – ищет с помощью агента, или привлекает его лишь в конце, на юридическое сопровождение сделки. Ваша задача будет – лишь внимательно прочитать договор и получить все деньги.

Простые советы: квартира должна быть прибрана к приходу покупателей, домочадцев желательно отправить погулять, в помещении должно быть проветрено, можете заварить предварительно кофе.

Не торопитесь выписываться!

Без прописки будет много проблем. После того как мой риелтор, мягко говоря, подвела меня, я подала заявки в два банка на ипотеку за счет маткапитала. И что вы думаете? «Извините, без прописки мы никому не выдаем кредиты». Логично!

Сразу совет для тех, у кого есть возможность предоставить справки 2 НДФЛ или есть действующая трудовая: берите ипотеку под материнский капитал, не нужно вам обращаться в разные кооперативы и другие фирмы, предлагающие помощь в этом вопросе.

Затем мне лично прописка нужна была, когда подошел срок смены водительского удостоверения (всегда же все в одну кучу происходит!). И даже в новом садике спросили про прописку. В общем, по совету своего «грамотного» риелтора выписалась в никуда с двумя малолетними детьми (сама виновата!). Спокойно можно было объяснить своим покупателям и добавить пункт в договор купли-продажи между нами «обязуюсь выписаться в такой-то срок».

Кто бы на это согласился, спросите вы? Знаете, можно было бояться, что даже после сделки я никуда не съеду и будут меня выселять долго и муторно, с двумя-то детьми! (здесь были такие истории в форумах). И так, и эдак риски.

К тому же, паспорт забирают в среднем на 5 дней. А он тоже много где может понадобиться.

Заручитесь поддержкой юриста

В момент покупки-продажи боятся все и всего. Вообще, страх во мне встал в полный рост, когда только нашелся наш покупатель. «А точно ли мне надо уезжать? А чем там будет лучше? У меня же здесь ремонт, все под меня…». И даже все соседи показались такими ми-ми-милыми!

Ходить и обнимать углы можно бесконечно. Отбросьте все эмоции, главное – факты. Для чего вы все это затеяли? а) увеличить жилплощадь б) сменить район в) чтобы по прописке были хорошие школы.

Далее страхи начинаются уже по самой сделке. Риелтор уверяла: «Они не хотят нести наличку, это опасно, они хотят все операции проводить только в одном банке и никаком другом, они хотят только через ячейку или аккредитив». А вдруг они принесут в ячейку муляж? А почему реципиентом по аккредитиву также являются мои покупатели? Как потом выяснилось, просто моя риелтор совсем не умела договариваться…

Многих страхов можно избежать, если вы заручитесь поддержкой знакомого юриста. Он должен специализироваться именно на недвижимости.

С таким консультантом вы спокойно продадите свою квартиру. А вот покупать квартиру желательно все же с «юридическим сопровождением». Это может стоить от 10 до 30 тысяч рублей. Между вами и агентством будет договор, так ответственность можно будет смело поделить.

Маткапитал не выводите до трех лет ребенка!

Самое главное, что нужно знать о материнском капитале – когда второму ребенку (на кого выдавали сертификат) исполнится 3 года, то ПФ может перечислить сумму даже физическом улицу. Тут лишь останется найти такого продавца, который согласится около 2-х месяцев подождать перечислений из госоргана.

Ипотека под маткапитал в любом случае обойдется вам в несколько десятков тысяч: ведь вы должны платить ипотечный займ два месяца, пока ПФ примет от вас заявление и перечислит средства (как минимум это 40 дней).

Найдите лучшего риелтора!

Фламп и мнения родни-друзей вам в помощь. Не поленитесь поискать прям очень хорошего специалиста. Нет смысла бежать в известное агентство и думать, что уж там-то точно работают профессионалы. Везде работают люди! А они, как известно, могут быть разными работниками. В том числе и безответственными.

Расспросите друзей, чем именно хорош «их риелтор», из какой ситуации помог им выпутаться, насколько сложный объект продавал.

Контролируйте чистоту сделки

Можно доверять хорошему риелтору, но деньги-то вы отдаете свои! Поэтому сами проверяйте «подозрительные» пункты, смущающие факты. К примеру, меня смущал один пункт в договоре купли-продажи от 1999 года, который мне предоставил мой продавец. Я нашла нотариуса, который визировал тот договор и запросила архив. Сами документы мне не нашли, но любезно проконсультировали по телефону и развеяли все мои опасения относительно этого пункта! Хотя мой риелтор утверждала «мутная квартира, мне все говорят, откажись уже от нее». Но мне-то квартира нравилась!

Стоит отметить, что пока искали архив, я нашла по соцсетям человека, который продал в свое время эту недвижимость моим продавцам. И он мне тоже быстро и четко прокомментировал тот «непонятный» пункт, касающийся его несовершеннолетней дочери.

PS: В итоге двухмесячных мытарств и незапланированных денежных потерь (52 тысячи можно было сэкономить на риелторе при продаже нашей квартиры и 50 тысяч рублей - расходы, которых можно было избежать при грамотном консультировании) мы переехали в трешку, ребенка уже перевели в местный садик, познакомились с новыми соседями. Все хорошо, но урок стоил денег и нервов! Надеюсь, эти советы помогут вам без потерь улучшить свои жилищные условия.