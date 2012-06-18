Игра в прятки, или теплолюбивый Ахименес

С некоторых пор (конкретно с тех, когда выяснилось, что подоконники в квартирах не резиновые) люблю я растения с четким и ясным вегетационным периодом, да еще таким, который я могу регулировать по собственному усмотрению.

К таким любимчикам можно отнести каладиумы, гиппеаструмы, каллы, кислицу и многие другие клубнелуковичные. Летом, когда основные постояльцы моей квартиры съезжают на дачу, на их место приходит сочная зелень «летних» растений. Очень удобно достать их из ящика или «из-под ванны», и воткнуть в горшок, и ждать, что вот-вот проклюнутся свежие листочки, зацветут цветочки…

Среди новых любимчиков и малознакомый теплолюбивый Ахименес.

Род Ахименесов – родственник всем известных фиалок. По разным данным включает от 25 до 50 видов растений семейства геснериевых. Название ахименес в переводе с греческого означает «боящийся холода». Растения и в самом деле после появления ростков погибают, если столбик термометра опускается ниже плюс 15°C. Ахименесы – многолетние травянистые растения, опушенные, с продолговатыми чешуйчатыми корневищами (клубнями). Стебель простой, иногда разветвленный, позднее поникающий или повисающий. Листья супротивные, цельные, так же как и стебель могут быть опушенными, по краям зубчатые. Листовая пластинка тонкая, блестящая, темно-зеленая, пурпурная и других расцветок, снизу нередко красноватые до красно фиолетовых, с обеих сторон опушены длинными волосиками. Изящные крупные цветки яркой окраски с пятнистым или полосатым рисунком, появляются в пазухах листьев по одному или группами. Сохраняются они недолго, но постоянно распускаются все новые и новые бутоны, поэтому цветение очень продолжительное. Чашечка цветка пятилопастная, короткая, венчик с длинной трубкой и отгибом диаметром до 5 см. Два верхних лепестка чуть меньше, но есть сорта с правильными венчиками. Окраска цветков очень разнообразна: белая с желтыми и пурпурными крапинами, бело-кремовая с красными пятнами, розовая, красная, лиловая, красно-фиолетовая с красными пятнами, бледно-желтая и т.д.

Основные, пригодные для выращивания в комнатах, виды:

Ахименес длинноцветковый – многолетнее травянистое растение высотой до 30 см с подземными чешуйчатыми корневищами. Стебли поникающие, зеленые, слабоветвящиеся, опушенные. Листья супротивные или мутовчатые, продолговатые, зеленые, с пильчатым краем, опушенные, снизу слабоокрашенные. Цветки одиночные, пазушные, крупные; 5-лопастная чашечка узкая и короткая; венчик с длинной (до 5 см) изящной трубкой и раскидистым отгибом (до 5 см в диаметре), фиолетово-голубой. Родина – Гватемала.

Ахименес крупноцветковый – растение высотой до 60 см, с более крупными (длиной 9-10 см, шириной 5-6 см), пурпурно-окрашенными снизу листьями и крупными пурпурно-красными цветками часто по 2 в пазухе листа. Отличается от предыдущего вида наличием мешковидного вздутия в основании трубки венчика. Родина – Мексика.

Ахименес крупноцветковый и Ахименес длинноцветковый дали жизнь множеству гибридов. Например: Chiapas с крупными светло-фиолетовыми цветками, лепестки с волнистыми краями. Juaregia с крупными белыми цветками, с сиреневым пятнышком в верхней части зева. Разновидность ахименеса длинноцветкового alba с белыми крупными цветками со светло-фиолетовым зевом.

Из садовых гибридов известны 'Little Beauty' с мелкими карминово-розовыми цветками и 'Paul Arnold' – более крупное растение, отличающееся бронзовыми листьями и темно-розовыми цветками.

Первое упоминание об ахименесах относится к середине XVIII века. Тогда в 1756 году Патриком Брауном при исследовании природы Ямайки был описан Ахименес прямостоячий. Область их распространения в природе включает, кроме Ямайки, Мексику, Бразилию, Гватемалу, Панаму, Колумбию и Аргентину, – то есть Центральную и Южную Америку.

Уход за растением не сложен

В первой декаде февраля корневища вынимают и высаживают в субстрат. Земляную смесь для взрослых растений составляют из листовой, легкой дерновой земли и песка (2:1:0,5) или лиственной, дерновой, перегнойной земли и песка (2:3:1:1), или в смеси листовой, торфяной земли и песка (6:3:2). Для лентяев в магазинах по-прежнему можно купить готовые грунты – смесь для декоративноцветущих растений или субстрат «Фиалка». Обязательно надо добавлять кусочки древесного угля и в землю и в дренаж. На дренаж обратите особое внимание: ахименесы не выносят застоя воды в горшке. Внесение рубленого сфагнума сделает смесь более рыхлой. Высаженные растения помещают на светлом окне, в самом теплом месте, равномерно увлажняют. Растения быстро прорастают.

Ахименесы любят много света, но летом нуждаются в легкой защите от прямых солнечных лучей. При прорастании побегов из прошлогодних клубней растение так же следует притенить.

Потребность в освещении может меняться в зависимости от сорта: растения с богатой, пышной окраской листвы требуют умеренного освещения, а обладатели темной листвы не откажутся от более интенсивного. При недостатке света стебли оголяются и быстро вытягиваются, цветки мельчают.

Весной, с началом роста ахименесы поливают обильно, но без застоя воды в поддоне. Субстрат не должен быть ни чрезмерно переувлажнен, ни пересушен. Поливают предпочтительно с поддона, при поливе сверху не допускают попадания влаги на листья, они от этого теряют декоративность.

К осени полив сокращают, а после того как усохнут листья и растение перейдет в период покоя, лишь изредка увлажняют почву. Воду для полива берут мягкую, в вегетационный период теплую, в период покоя комнатную.

Ахименесы предпочитают высокую влажность воздуха. Опрыскивание производят рядом с растением, при этом стараются избегать попадания влаги на само растение, так как от этого появляются белые известковые или темные пятна, что ухудшает декоративность растения. Лучшим способом повысить влажность является помещение горшка на поддон с влажным мхом, торфом, керамзитом, галькой.

Растения не переносят сквозняков и чрезмерной сухости воздуха.

Подкармливают растение через месяц после того, как у него появятся побеги, и до окончания цветения. Ахименесы хорошо реагируют на подкормку раствором полной минеральной смеси, которую следует проводить через каждые две недели.

К осени цветение заканчивается, у растения начинают желтеть и отмирать листья, и оно переходит в стадию покоя. Необходимо подготовить растение к этому периоду: плавно сокращать полив до полного прекращения. Когда усохнет наземная часть, ее обрезают. Обрезку производят только после того, как побеги полностью усохнут! Если обрезать чуть раньше, корневища (клубни) не заберут все питательные вещества из стеблей и нормально не сформируются.

Корневища можно оставить в той же посуде или перенести в песок. При этом их хранят в темном и прохладном месте, всю зиму при температуре 14–16°C, изредка увлажняя по мере просыхания субстрата, аккуратно поливают по краям горшка водой комнатной температуры, не чаще 1 раза в месяц. Чрезмерный полив в период покоя может привести к выходу растения из периода покоя. Вследствие чего растение будет ослабленным, цветение будет слабым, так как в зимний период для успешного роста и цветения ахименесу недостаточно освещенности.

Если по какой-то причине ваши ахименесы вышли из периода покоя, можно создать им дополнительную подсветку, используя лампы дневного света, разместив их над растением на расстоянии 30–50 см.

В феврале все начинается сначала: корневища (клубни) ахименеса пересаживают в свежий рыхлый субстрат. При пересадке разросшиеся корневища можно разделить, при этом каждая отделенная часть должна иметь хотя бы один побег (глазок). Затем дают срезам подсохнуть и присыпают толченым древесным углем, высаживают в субстрат. Части корневища слегка вдавливают в субстрат и сверху насыпают небольшой слой земли. При пересадке полезно обработать клубни в розовом растворе марганцовки.

Корневая система у ахименеса небольшая, поверхностная, поэтому лучше выращивать его в плошках или широких горшках с большим слоем дренажа. Не следует высаживать ахименес сразу в большую посуду, лучше по мере роста переваливать в более крупный горшок.

Как размножать?

Размножают семенами, корневищами (клубнями) и черенками.

Семена можно получить в домашних условиях. На растении образуются плодики, которые остаются зелеными до полного созревания семян. Созревают семена через 2–2,5 месяца после цветения. Когда плодики станут мягкими, их собирают. Высевают семена в феврале-марте, в рыхлый и питательный субстрат (песок и листовая земля) или во влажный крупнозернистый песок. При этом семена не нужно присыпать сверху. Плошку с семенами увлажняют, накрывают стеклом и ставят в темное место с температурой 22–24°С. Периодически проветривают, увлажняют (с поддона). Всходы появляются через две-три недели. Сеянцы пикируют 2–3 раза, каждый раз расширяя площадь питания. Затем растения высаживают в горшки и ухаживают также как за взрослыми растениями.

Черенкование редко используется при размножении ахименесов. Для черенков необходимо брать среднюю и нижнюю части побегов. Черенки укореняют в песке или смеси из равных частей песка и листовой земли, увлажняют и накрывают стеклянным колпаком. При излишней влаге черенки могут загнить. Нижний подогрев и обработка стимуляторами (корневин, гетероуаксин) ускорит процесс укоренения. Через 12–15 дней стеблевые черенки укореняются, а еще через несколько дней на столонах начинают образовываться клубни. Укоренившиеся черенки пересаживают в субстрат для взрослых растений.

В хороших условиях ахименесы интенсивно растут. При размножении корневищами растения зацветают через четыре месяца, черенками – через три месяца, а растения, полученные из семян, зацветают к концу второго года.

Ахименесы – растения сезонные, поэтому самое главное – обеспечить им зимой состояние покоя. В сентябре-октябре растение останавливается в росте, новые бутоны не образуются, цветение заканчивается, а листья начинают буреть и отмирать. Так ахименес сигнализирует о начале периода покоя. В земле остаются продолговатые чешуйчатые корневища, похожие на плод шелковицы или сережку березы. И вы с чистой совестью можете убрать ваши «сокровища» на всю зиму в долгий ящик: под ванну, в шкаф, да куда пожелаете, освободив такие «нерезиновые» подоконники.

Удачи!

