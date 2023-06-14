Семейная ипотека. Условия 2023 года

Хорошая новость: госпрограмму Семейная ипотека продлили до 1 июля 2024 года и воспользоваться ею теперь смогут и семьи с двумя детьми до 18 лет.

Семейная ипотека – федеральная программа господдержки, которая помогает семьям с детьми купить недвижимость дешевле, ведь ставка по ней почти вдвое ниже базовой ипотечной ставки. Программа работает с 2018 года, ежегодно продляется, но условия меняются.

Кто может взять семейную ипотеку в 2023 году

Прежде всего граждане РФ (заемщики и их дети) – это обязательное условие. Далее вы должны соответствовать хотя бы одному из критериев:

– в вашей семье два и более детей, не достигших 18 лет. Дети, рожденные в разных браках, также учитываются программой.

– в вашей семье воспитывается хотя бы один ребенок (в том числе усыновленный), рожденный с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.

– ваша семья растит ребенка-инвалида, которому не исполнилось 18 лет. Родители особенных детей могут участвовать в программе «Семейная ипотека» до конца 2027 года.

Помимо этого родители должны подходить под стандартные требования банков по возрасту (на момент погашения ипотеки заемщику не должно быть более 65-70 лет) и уровню доходов.

Нужен ли первоначальный взнос

Да, для оформления семейной ипотеки нужно внести минимум 15% (некоторые банки требуют от 20%) от стоимости покупаемого жилья. При взносе более 50% банк может снизить ставку до 4-5%.

Но если вы откажетесь от страхования жизни и имущества, то банк может поднять ставку (но максимум до 6%).

В первоначальный взнос можно включить материнский капитал. Кстати, если вы не используете материнский капитал для оплаты семейной ипотеки, то нет обязательного требования выделения долей детям.

На какое жильё дают семейную ипотеку

Продавцом жилья в рамках семейной ипотеки может быть только юридическое лицо! Семейную ипотеку дают на покупку:

– частного дома с земельным участком;

– таунхауса;

– земли под застройку;

– строительство частного дома, если подрядчиком выступит юрлицо или ИП;

– квартиры от застройщика в новостройке или строящемся ЖК;

– на вторичное жилье в сельской местности в Дальневосточном федеральном округе.

Сколько дадут и под какой процент

Семейная ипотека дается под 6% для всех регионов, кроме Дальневосточного (там 5%). Сегодня ставка остается неизменной на протяжении всего срока кредитования.

Можно выбрать жилье стоимостью до 12 млн для Москвы и Санкт-Петербурга и их областей, до 6 млн для остальных регионов.

Если вы подыскали вариант больше этой суммы, то можно оформить часть кредита по 6% (на условиях программы «Семейная ипотека»), а оставшуюся часть сумму оплатить по рыночной цене.

Можно ли с помощью семейной ипотеки рефинансировать другой жилищный кредит?

Да, если вы попадаете под условия семейной ипотеки, и если предыдущая ипотека оформлена на покупку жилья от застройщика. Часто рефинансирование выгодно, если до полного погашения осталось не менее половины срока и разница в ставке 1-2% и выше.

Обратиться в банк можно даже в том случае, если ипотека уже была 1 раз рефинансирована. А вот кредит на строительство дома рефинансировать нельзя.

Сколько раз можно воспользоваться семейной ипотекой?

Количество обращений по программе не ограничено, как и количество покупаемых квартир и домов. Главное — платежеспособность заемщика.

Куда обращаться

Чтобы оформить семейную ипотеку, не нужно обращаться в администрацию или МФЦ. Достаточно подать заявление на конкретную программу в определенном банке. Там проверят данные и в случае одобрения предоставят заем.

Семейную ипотеку выдают не все банки. Условия, ставки, требования к заемщикам, перечень документов могут отличаться.

Здесь список банков, предлагающих Семейную ипотеку

Если у вас есть опыт обращения за Семейной ипотекой, поделитесь им в комментариях!