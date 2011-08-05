Звездная страсть пассифлоры

Нет, наверное, ни одного другого цветка с такой своеобразной красотой, как у пассифлоры. Издавна она пользуется всеобщей любовью еще и потому, что цветки ее стали символом страданий Христа. Есть много легенд, которые рассказывают об этом. Уже в конце XVI века было распространено ее название страстоцвет, или цветок страстей Христовых. Итальянец Феррари в 1633 году детально описал значение всех органов цветка: «Внешняя чашечка удлинена и напоминает терновый венец; невинность Спасителя подчеркивает белая окраска лепестков; многораздельные нектарники напоминают его разорванную одежду; находящаяся в центре цветка колонка напоминает столп, к которому был привязан Господь; завязь на ней символизирует губку, пропитанную уксусом; три рыльца – это три гвоздя, пять краевых нитей – это пять ран, стебли лианы символизируют заложников; отсутствует только крест, потому что кроткие и мягкие натуры не могут себе представить всю глубину боли»…

Род Пассифлора насчитывает по разным данным от 400 до 500 видов растений семейства страстоцветных (пассифлоровых). Столь разные оценки видов у различных источников связаны, скорее всего, с тем, что родина большинства видов пассифлор – труднопроходимые и малоисследованные леса Амазонки и потому точное количество видов определить довольно сложно. Лишь отдельные виды распространены в субтропических областях Северной и Южной Америки, около десятка видов встречается в Юго-Восточной Азии и один – на Мадагаскаре. В Европе отсутствуют даже дальние родственники пассифлор, а поэтому европейцы до открытия Америки не были знакомы с ними. Растущая в диком виде пассифлора достигает подчас очень больших размеров, перекидываясь с одного дерева на другое, образуя целые гроздья цветов.

Сегодня в тропических странах многие виды культивируют ради съедобных плодов. Чаще других выращивают южноамериканские виды – Пассифлора съедобная, или багряная гранадилла, и Пассифлора четырёхгранная, или гигантская гранадилла, плоды которой весят до 2,5 кг. Пассифлора лавролистная, или Страстоцвет лавролистный, из Бразилии, у которого листья похожи по строению на многократно увеличенные лавровые, носит у местных жителей название «маракуйя». Молотые высушенные листья Пассифлоры телесноцветковой используются как успокаивающее средство (например, «Новопассит»), плоды съедобны и вкусны, цветы необычайно красивы и обладают очень нежным запахом.

Несложно обеспечить пассифлоре оптимальные условия для жизни и в наших квартирах. На светлом тёплом месте со свежим воздухом (но не на сквозняке) – летом, и в прохладе (но не ниже 10 градусов) зимой вашему любимцу будет очень комфортно. Пассифлора предпочитает яркий прямой свет, но при условии достаточной влажности в почве и воздухе. Подходит для выращивания на восточном, западном окнах. На южном окне в самые жаркие летние часы возможно все же потребуется притенение. Можно содержать растение и в легкой тени, но в таком случае цветение будет менее активным.

Поливать пассифлоры лучше хорошо отстоянной чуть тёплой водой. После полива лишнюю воду из поддона слить. Летом растение (как и большинство лиан) требует регулярного полива с поддержанием умеренной влажности почвы, опрыскивания для поддержания высокой влажности воздуха. Пассифлора вам будет очень благодарна, если летом вы периодически будете устраивать ей душ для смывания пыли с листьев, оберегая хрупкие стебли от повреждения. Зимой полив уменьшают, заботясь о том, чтобы только не пересыхала почва. Необходим постоянный приток свежего воздуха. Однако пассифлора не переносит сквозняков и сбрасывает листья и цветы.

Погрешности ухода:

При избытке влаги в почве загнивает основание стебля. Цветочные бутоны отпадают у домашних или оранжерейных растений из-за высокой сухости воздуха или красного паутинного клеща, который любит сухой воздух.

Секрет цветка пассифлоры, прежде всего, в его своеобразной форме. Обычно растение опыляют пчелы, мухи, шмели. Попадая на привлекающий их цветок, они подбираются к расположенным в его центре нектарникам и, задевая плечи пыльников своими крылышками и телом, набирают пыльцу. Затем они переносят пыльцу на другой цветок. Но в редких случаях при отсутствии опылителя совершается чудо – пыльники сами поворачиваются на подвижных связниках и оплодотворяют пыльцой склоненные головки трехглавого пестика, потом возвращаются в первоначальное положение.

В летний период растения можно выносить на открытый воздух, в теплое солнечное место, но необходимо постепенно приучать к другому уровню освещенности. Если в осенне-зимний период светлых дней было мало, то, весной, при увеличении освещенности, к прямым солнечным лучам растение следует приучать постепенно во избежание солнечного ожога, также следует поступить и с приобретенным растением. В зимний период желательна досветка лампами дневного света.

При слишком низкой температуре содержания листья становятся мягкими и скручиваются.

Пассифлора в переводе с латыни означает цветок страсти, страстоцвет: «passio» – страсть, «flos» – цветок. Представители рода кустарники или травы, лазящие при помощи усиков. Листья очередные, цельные или лопастные, часто с нектарными желёзками на черешке. Цветки крупные, диаметром до 8 см, пятичленные, часто с ярко окрашенным околоцветником. Своей формой они похожи на звезду – отсюда другое название растения – кавалерская звезда. Цветки, кроме своеобразной формы, имеют легкий аромат. Плод – ягода.

Необходимо периодически опрыскивать растение хорошо отстоявшейся или отфильтрованной водой комнатной температуры. Зимой опрыскивание проводят в случае теплой зимовки в условиях сухого воздуха. Для увеличения влажности можно поставить растение на поддон с влажным керамзитом, галькой, торфом или другим пористым материалом. Дно горшка не должно касаться воды.

При слишком низкой влажности воздуха возможно опадение бутонов или появление паутинного клещика.

С марта по август, когда наступает бурный рост, растение 1 раз в неделю либо в две недели подкармливают органическими или минеральными удобрениями. Зимой подкармливать не следует.

Плохое цветение и медленный рост бывает при низкой температуре, недостаточном освещении и нехватке питания. Недостаток бора вызывает растрескивание плодов.

Есть и еще одно название у этого цветка — «кавалерская звезда». Изображение его можно встретить на картинах известных художников XVII-XIX веков, а стилизованные цветы страстоцвета послужили основой для узора чугунной решетки Михайловского замка в Санкт-Петербурге.

Многие домашние пассифлоры растут накрученными на круг или шпалеру и могут достичь в длину более 10 м. После цветения и плодоношения удалите чрезмерно длинные побеги, которые естественным образом оголились. Проще всего раскрутить растение с опоры и полностью удалить половину или даже 3/4 длины длинных побегов острым ножом или секатором. Побеги ни в коем случае не должны обрезаться до уровня основного стебля, нужно оставить около 3-4 см побега. Затем завейте растение обратно на опору. Листья вскоре повернутся в «правильном» направлении.

Когда новые побеги начнут расти из остатков старых, осторожно удалите «неиспользованные» останки старых. Таким образом можно регулировать форму и размер всех растений, растущих в доме. Очень важно не удалять все побеги и листья в один заход, так как такой варварский способ повергает растений в шок и ослабляет их. Точно также не стоит злоупотреблять обрезкой. При обрезке погибает огромное количество маленьких корней, которые становятся ненужными, они загнивают, могут поражаться грибком, что в свою очередь приводит к гибели всего ослабленного обрезкой растения.

Некоторые виды, такие, как пассифлора кистевидная, не выносят сильной обрезки до одревесневших частей стебля и не смогут дать новой поросли. Другие будут отрастать от одревесневшего стебля, а травянистые виды будут отрастать даже от крошечного основания на уровне почвы.

Пассифлоры цветут только на новых побегах, поэтому обрезка не наносит существенного вреда цветочному потенциалу растения.

Пассифлоры издавна используются в парфюмерии. Жидкий экстракт из листьев и стеблей, взятых в пропорции 1:2, используют как седативное средство при хроническом алкоголизме, неврастении, бессоннице, климактерических нарушениях.

Пассифлоры быстро разрастаются – чем больше простора корням вы предоставляете, тем больше вырастает растение. При ежегодной пересадке легко можно дойти до огромных кадок, поэтому рекомендуется взрослые растения пересаживать 1 раз в два – три года, молодые каждый год в горшок, не слишком больше предыдущего.

Пассифлоре не требуется пересадка в большие горшки, если нет необходимости в громадном растении.

Для взрослых растений допускается вместо пересадки производить замену верхнего (2,5 – 5 см) грунта в горшке на новый питательный. Пересаживают пассифлору весной, в конце марта – начале апреля. Во время пересадки длинные побеги укорачивают – центральные стебли до высоты 15 – 20 см от основания, боковые ветки – до 5 – 10 см. Почву растение предпочитает гумусную, нейтральную либо слабокислую (pH около 6). Подойдут готовые смеси для лимона, сенполии, бегонии. Растение хорошо растет на гидропонике. Пересаженные растения первое время поливают осторожно, постепенно увеличивая полив по мере появления новых побегов.

Многие пассифлоры обладают целебными свойствами, но Пассифлора красно-белая (она же – абрикосовая лиана) наиболее интересна в медицинском отношении. Препараты из страстоцвета хорошо помогают при бессоннице, нервозности, мышечных спазмах и даже эпилепсии. С его помощью лечат сердечные неврозы и нестабильность кровяного давления. Однако: все растение (кроме плодов) пассифлоры красно-белой может вызвать галлюцинации и паралич!

Самый простой способ размножения пассифлоры – отделение и посадка в отдельные горшки прикорневых отпрысков с мая по июнь. Гораздо более длительный процесс с непредсказуемым результатом – укоренение верхушечных черенков, срезанных с еще не полностью одревесневших коротких побегов.

В результате выращивания пассифлоры из семян часто получаются плохо цветущие растения. Семена высевают в феврале – марте в плошки, наполненные субстратом, состоящим из равных частей листовой, перегнойной земли, торфа и песка. Постоянно опрыскивают и проветривают. В качестве стимуляции для проращивания семян испольлзуют перепад дневных и ночных температур. Днем до 25 – 30 градусов, ночью – 10 – 15. При таком режиме срок проростания семян сокращается до 2-4 недель. Пикируют, когда у сеянцев появятся сформированные два листочка, по одному.

Молодые растения начинают цвести на следующий год.