Взгляд под юбку (фуксии на вашем окне)

Мое мещанское цветочное прошлое не дает мне покоя. Я однажды уже признавалась в неземной любви к другому подобному растению – герани . Сегодня мое восхищение, уважение и признание – фуксии. Когда-то фуксии, как и пеларгонии, были очень популярными домашними растениями. Но, став в буквальном смысле жертвами центрального отопления, они практически исчезли из наших квартир. Предлагаю вернуть!

А начиналось все не так давно – в конце XVII века француз, католический священник, отец Чарльз Плумиер, путешествуя по Южноамериканскому континенту в поисках лекарственных растений, а особенно содержащих драгоценный хинин – лекарство против малярии, в предгорьях Санта Доминго нашел оригинальное растение. Некрупные, но интересные цветочки обратили на себя внимание священника. Так был обнаружен новый вид, который был назван Fuchsia Triphilla Flora Coccinea. В те далекие времена вновь открытым растениям было принято давать имена в честь известных людей. Так поступил и преподобный Плумиер. Именно благодаря цветку, из средневековья до нас дошло имя Леонарда Фукса, доктора медицины и ботаники в Тубингенском университете (Германия). Длинное описательное название нового растения (Triphilla Flora Coccinea) означало, что оно трехлистное и имеет цветки алого цвета. Позднее Карл Линней сократил название до Fuchsia triphilla. К сожалению, Плумиер не привез в Европу ни одного засушенного растения – все вещи, гербарные образцы и рисунки погибли при кораблекрушении, осталась только записная книжка исследователя. В 1703 году в книге Nova Planetarium Americanum Genera им была опубликована информации о вновь открытом виде. С тех пор эта дата считается днем рождения фуксии.

Однако, для открытия фуксии, как и для любого другого «крупного исторического события», существует другая версия и другая дата. Имеются сведения, что еще за 14 лет до 1703 года в гербарии Музея национальной истории Лондона уже присутствовали три экземпляра удивительно растения, также похожего на фуксию. Его привез Дж. Хандисид с берегов Магелланова пролива, где аборигены называли его Thilko. Впоследствии это растение получило название Фуксии магелланской. Так что вопрос о первооткрывателе Фуксии и сегодня до конца не установлен.

Родина фуксий – Мексика, Перу, Боливия, главным образом прохладные и туманные леса в Андах. Встречаются фуксии и в Новой Зеландии, и на острове Таити.

В природе фуксии – важное растение для колибри, которые пьют нектар, зависая под цветками. Тычинки и пестики свешиваются отнюдь не для красоты – пыльца осыпается на перышки птицы и переносится ею на другие цветки.

Колибри хорошо различают красные оттенки, поэтому у многих фуксий цветки или чашечки розовые или красные, чтобы птицы видели их издалека.

С каждым годом количество форм и сортов фуксии множится. Заведя одну фуксию и научившись справляться с ней, со временем вы сможете создать настоящую коллекцию «балеринок».

Основные виды, ставшие прародителями современных гибридных сортов:

Фуксия блестящая

Обитает в горах в Мексике. Вечнозеленые кустарники 1-2 м высотой, густо разветвленные; ветви голые. Листья супротивные, сердцевидно-овальные, продолговато-яйцевидные, крупные, 15-20 см длиной и 8-12 см шириной, по краям мелкозубчатые, голые. Цветки собраны в густые верхушечные кисти, свисающие, ярко-красные; трубка венчика до 10 см длиной, суживающаяся к основанию; лепестки до 1 см длиной; чашелистики короткие, с беловатой или зеленоватой вершиной; тычинки выдающиеся. Плод – ягода, съедобный. Цветет обильно и продолжительно, в июне-августе. Высоко декоративный вид. Является одной из родоначальных форм в выведении сортов с кистевидными соцветиями.

Фуксия боливийская

Встречается высоко в горах в Гватемале, Эквадоре, Боливии, Аргентине. Вечнозеленые разветвленные кустарники 1-1,2 м высотой. Листья эллиптические, яйцевидные, 10-15 см длиной и 6 см шириной, заостренные, по краям пильчатые. Цветки собраны в верхушечные разветвленные кисти, крупные, темно-красные; трубка венчика до 6 см длиной, отгибы чашелистиков до 2 см длиной; лепестки 1-1,2 см длиной. Цветет обильно в марте-апреле. Высоко декоративный вид. Подходит для теплых помещений.

Фуксия магелланская

Растет в сырых зарослях кустарника в Чили, Аргентине. Вечнозеленые кустарники 2-3 (до 5) м высотой; молодые ветви и побеги пурпурные, мелко опушенные. Листья яйцевидно-ланцетные, 2-4 (до 5) см длиной, с пурпурными жилками, по краям зубчатые и реснитчатые, расположены очередно или по 3 мутовчато. Цветки одиночные или собранные по 4, пазушные, поникающие; трубка венчика воронковидная, шарлахово-красная; лепестки лилово-голубые. Цветет обильно и продолжительно (в оранжереях в мае—августе). Высоко декоративный вид. Является одной из родоначальных форм в выведении фуксии с кистевидными соцветиями. Широко применяется для вертикального оформления окон, витрин и стен.

Фуксия щитковидная, или тирсецветковая

Растет на склонах Анд в Перу, Эквадоре. Вечнозеленые кустарники до 3-5 м высотой; ветви прямые. Листья продолговато-ланцетовидные, овальные, 13-17 см длиной и 5-7 см шириной, цельнокрайные, опушенные, с красноватой средней жилкой. Цветки с красной трубкой чашечки, в несколько раз длиннее лопастей, собраны в поникшие тирсевидные кисти (на концах с непрерывно распускающимися новыми цветками); трубка венчика удлиненная, в верхней часта до 1 см шириной; лепестки до 2-2,5 см длиной, пурпурные; тычинки выдающиеся. Цветет обильно и продолжительно, в июле-сентябре.

Фуксия тонкая

Родина вида – Чили. Вечнозеленые кустарники 1-2 (до 3) м высотой, с опушенными тонкими и часто красноватыми ветвями. Листья супротивные, овально-ланцетные, ланцетные, 2-4 (до 5) м длиной и 1-2 см шириной, заостренные, по краям мелкозубчатые, голые. Черешок длинный, 4-5 см длиной, красный. Цветки собраны в многоцветковые кисти, на тонких цветоножках, поникшие, пурпурные; лепестки фиолетовые; тычинки выдающиеся. Цветет обильно и продолжительно, в июле-сентябре.

Фуксия трехлистная

Родина вида – остров Гаити. Низкорослые кустарники (в культуре 50-60 см высотой), сильно разветвленные, с коротковолосистыми ветвями. Листья супротивные, но чаще собранные по 3-4, яйцевидно-продолговатые, 3-8 см длиной и 1-3 см шириной, зубчатые, иногда цельнокрайные, реснитчатые, сверху зеленовато-красные, снизу красновато-коричневые и опушенные вдоль жилок. Цветки в многоцветковых и облиственных кистях, мелкие; трубка венчика до 1 см длиной; чашелистики до 1,3 см длиной, огненно-красные. Цветет обильно и продолжительно, в мае-сентябре. В составе родительской пары использовался при выведении сортов садовых фуксий с кистевидными соцветиями.

В декоративном цветоводстве и ботанических садах значительное распространение (особенно во второй половине XIX века) получили садовые гибридные фуксии. Число сортов садовых фуксий огромно – известно до 2 000. Сорта садовых фуксий отличаются окраской и величиной цветков и чашелистиков, махровостью, высотой кустов, окраской и размерами листьев, обильностью и продолжительностью цветения, а также использованием для обсадки, как ампельные, для декорирования окон и стен, для горшечной культуры и штамбовые.

Некоторые распространенные сорта и гибриды:

Ампельные :

Marinka (красный),

Golden Marinka (красный, пестрые листья),

Red Ribbons (белый с красным),

Pink Galore (розовый).

Немахровые гибриды:

Winston Churchill (розовые чашелистики, фиолетовые лепестки),

Aintree (белые чашелистики, красные лепестки), Bon Accord (белые чашелистики, лиловые лепестки),

Checkerboard (красные с белым чашелистики, красные лепестки),

Brutus (красные чашелистики, фиолетовые лепестки).

Полумахровые гибриды:

Snowcap (красные чашелистики, белые лепестки),

Tennessee Waltz (розовые чашелистики, лиловые лепестки),

Texas Longhorn (красные чашелистики, белые лепестки),

Whirlaway (белые чашелистики, белые лепестки),

Satellite (красные чашелистики, белые ле­пестки).

Махровые гибриды:

Swingtimen (красные чашелистики, белые лепестки),

Fascination (розовые чашелистики, розовые лепестки),

Midge (желто-розовые чашелистики, розовые лепестки),

Alice Hoffman (красные чашелистики, белые лепестки),

Brigadoon (красные чашелистики, фиолетовые лепестки).

Кистевидные гибриды:

Gartenmeister Bonstedt (лососево-оранжевые чашелистики),

Swanley Yellow (оранжевые чашелистики),

Leverkusen (красные чашелистики),

Thalia (темно-розовые чашелистики),

Traudchen Bonstedt (бледно-лососевые лепестки).

Надо сказать, что список этот не окончателен – современная селекция далеко ушла, с каждым годом появляются новые сорта, краше и желаннее прежних.

А теперь о главном – уход за растением:

Температура:

Умеренная или прохладная в течение всего года, при температуре выше 18-20°С, фуксия сбрасывает цветки и листья, вплоть до гибели растения. Зимой не ниже 6°С, фуксии предпочитают прохладную зимовку при температуре 8-10 °С.

Освещение:

Фуксия очень светолюбива, при этом свет должен быть рассеянным, от прямых солнечных лучей фуксия может получить ожоги. Хорошо фуксия будет расти на восточных и западных окнах. Южные окна – не для нее.

Полив:

Летом обильный, почва должна быть все время слегка влажной. Зимой полив умеренный или ограниченный, в зависимости от температуры. При недостаточном поливе фуксия сбрасывает бутоны и цветки.

Удобрение:

Активные подкормки фуксий надо начинать в конце марта – начале апреля. Поскольку фуксии – те еще «обжоры», хорошо, если при каждом поливе вы будете добавлять в воду немного удобрений для цветущих растений.

Влажность воздуха:

Летом фуксию периодически опрыскивают. В жаркие летние дни можно разместить растения на поддоне с мокрой галькой. Хорошая влажность воздуха спасет ваших фуксы, если вдруг летом им будет слишком жарко.

Пересадка

Ежегодно весной. Для грунта возьмите универсальную землю для цветущих растений и добавьте к ней немного песка и вермикулита. В горшке или кадке обязательно сделать дренаж.

Размножение:

Фуксии размножают черенками в феврале-марте, частично в августе-сентябре. Длина черенка желательна 5-7 см. Укореняются они легко и быстро в воде, песке или любом рыхлом субстрате, образование корней происходит через 20-25 дней при комнатной температуре. Укорененные черенки высаживают в горшки диаметром 7-9 см. Чтобы в дальнейшем получить пышный куст, укоренившиеся черенки лучше высаживать по нескольку штук в каждый горшок. Молодые растения зацветают в тот же год. Для того чтобы они лучше ветвились, в течение лета верхушки побегов рекомендуется несколько раз прищипывать. Медленнорастущие сорта предпочтительнее черенковать в августе.

Размножать фуксию можно и семенами. Для получения семян требуется искусственное опыление. Если в вашей коллекции есть растения с разной окраской цветков, то при искусственном перекрестном опылении вы сами можете получить новые гибриды, и цветовая гамма ваших растений станет значительно шире.

Это важно!

* Во время активного роста и цветения фуксиям требуется постоянный приток свежего воздуха.

* Если зимой растение содержат в теплом помещении и обильно поливают, или летом недостаточно подкармливают и мало поливают, или не хватает света в период роста, период цветения может быть коротким.

* Зимой растения частично сбрасывают листья. В случае полного опадания листьев растения допустимо держать в притененном месте. Появляющиеся зимой бутоны прищипывают.

* Из-за недостатка света, теплого сухого воздуха или недостаточного полива могут опадать листья.

* Из-за нарушения режима полива (слишком много или слишком мало воды) или же из-за слишком теплого воздуха и недостаточного освещения могут опадать бутоны.

* Из-за переувлажнения почвы в холодное время года могут появляться бурые с желтыми краями пятна на листьях.

* Не следует переставлять фуксии с места на место в период бутонизации и цветения, так как после этого у них отпадают бутоны и цветки. Аналогично влияют и сквозняки.

