Случилась на днях у меня такая история. Лучшая подруга позвала на день рождения – давно мы не сидели просто так, одними девочками. А тут как раз такой случай. Подарка мне – говорит – не надо, просто так посидим. А как без подарка? Праздник же!

Пришлось отправиться по магазинам. В планах на подарок был фикус – маленький, пестрый, и очень нужный! На беду фикусов не было. Были гусмании, фиалки, папоротники (один я купила себе), драцены, маранты, цикламены и даже одна камнеломка.

И тут мой взгляд упал на пеперомию, что стояла почему-то в углу, на самой дальней полке магазина. Вот он – идеальный подарок для начинающего цветовода!

Пеперомия – многолетнее вечнозеленое травянистое растение, относящееся к семейству перечных. В природе различные виды пеперомий произрастают в тропических районах Южной Америки и Индии, на стволах деревьев или моховой подстилке леса.

Почему, спросите вы, пеперомия подходит неискушенному любителю цветов? Да потому что она неприхотлива, не требует повышенного внимания от хозяина, при желании можно собрать целую коллекцию пеперомий в своем доме и только ей одной украсить его максимально разнообразно (еще бы – на сегодняшний день известно около 1 000 видов этого растения).

В культуре есть кустовидные, прямостоячие и ампельные виды, которые отличаются большим количеством форм, размерами и окраской листьев. Некоторые из них настолько не похожи, что могут быть приняты за разные растения. Встречаются виды с округлыми, яйцевидными, продолговатыми листьями, маленькими и крупными, гладкими и опушенными, зеленой, бурой, оливковой окраски, с пятнами и полосами более светлого цвета. Цветки пеперомий собраны в колосовидные соцветия на длинных стеблях. У некоторых разновидностей соцветия, образованные из крошечных цветков, напоминают крысиные хвостики (как у подорожника). Все пеперомии очень декоративны, компактны и медленно растут, поэтому их часто размещают в садиках в цветочных композициях.

Заводя себе пеперомию, нужно помнить несколько простых требований

Не снижать температуры

Выбирая место для вашего растения, найдите такое, где температура воздуха будет равно-одинаковой в течение всего года. Пеперомия не любит холодного воздуха, выращивать ее лучше при температуре 18–20°С.

Обеспечить светом

Как и все растения в наших домах, пеперомия не может жить без света. Лучше всего если это будет яркое, рассеянное освещение, без прямых солнечных лучей. И хотя пеперомия любит яркий свет, но будет расти и в полутени, и даже при искусственном освещении (подсветка тогда нужна в течении 16 часов лампами дневного света).

Не заливать

Поливать пеперомии нужно осторожно. Лучше недолить, чем залить. Между поливами почве в горшке с растением нужно просохнуть. Зимой поливают очень мало, при поливе используют теплую воду. Излишнее переувлажнение для растений опаснее, чем случайное подсушивание, так как оно может привести к загниванию корней и стеблей.

Расширение коллекции

Пеперомии легко и просто размножаются. Листовыми или стеблевыми черенками, которые укореняют в почве либо в воде. Получив много нового посадочного материала всегда можно обменять его на черенки других желанных пеперомий.

Без лишних хлопот

Пеперомия не доставит лишних хлопот с пересадкой, так как не слишком в ней нуждается. По мере роста раз в несколько лет весной растение пересаживают в больший горшок.

Ошибки ухода читаются по листьям

Листья с коричневыми кончиками и краями. Причина – неожиданное понижение температуры. Удалите все поврежденные листья, оберегайте растение от сквозняков, избегайте холодных подоконников.Неожиданное опадение листьев у суккулентных разновидностей. Причина – задержка с поливом. Пеперомии поливают, когда почва немного подсохнет, но прежде, чем листья начнут увядать.

Листья вялые и блеклые. Пятна гнили на стебле или листьях. Пробковидные наросты на листьях снизу. Причина – переувлажнение почвы, особенно зимой.

Неожиданное опадение листьев зимой. Причина – слишком низкая температура воздуха.

В мире комнатных растений есть такие, которые пользуются неизменным успехом, хотя не выделяются ни роскошным цветением, ни ажурностью листьев. Успеху они обязаны своей неприхотливостью, способностью всегда быть в форме, даже если хозяин не балует их вниманием. Одно из таких растений – пеперомия.

Она невзрачна, но очаровательна и забавно цветет в весьма спартанских условиях. Подружитесь с ней, а она взамен наполнит ваш дом таким разнообразием красок, которое порой не под силу даже самым изысканным цветам.

