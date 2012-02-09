Пластиковая бутылка, как помощник в растениеводстве

Пластиковых бутылок в современной жизни стало много, даже слишком много. Из них некоторые особенно талантливые народные умельцы сооружают большие теплицы для овощей, строят беседки, декоративные заборчики и просто всякие мелкие поделки. Мы не будем замахиваться на повторение этих подвигов, не каждому такое по плечу. Но вот о более скромных способах применения в хозяйстве пластиковой тары порассуждаем.

Думаю, ни для кого не будет открытием, что из таких бутылок можно делать маленькие теплички для укоренения растений или для поддержания повышенной влажности разных мелких сеянцев и саженцев. А также для изоляции в целях карантина растения, которое подозревается в наличии у него болезни или вредителей.

Для таких случаев бутылка должна быть соответствующих размеров и обязательно бесцветной, чтобы беспрепятственно пропускать свет. У неё срезают дно и используют верхнюю часть, где пробка служит своего рода форточкой, которую можно периодически открывать для проветривания. Разумеется, посаженные под такой колпак растения нужно оберегать от попадания прямых солнечных лучей.

Пластиковая бутылка может стать незаменимым и очень удобным сооружением для посева и выращивания многих труднопрорастающих семян. Растянутые на многие недели и даже месяцы сроки прорастания очень увеличивают риск заражения почвы спорами грибков, которые в последующем просто уничтожают нежные всходы. Значит, такую тепличку необходимо на весь этот длительный срок надежно изолировать от окружающей среды. Всё это можно сделать следующим образом.

Бутылку разрезают, отступив кверху от дна приблизительно на 6-7 см, не больше. В эту нижнюю часть насыпают стерильный пропаренный субстрат и семена, верхняя часть послужит крышкой с достаточным запасом воздуха. Для достижения герметичности сооружения нижний срез верхней части опускают на пару секунд в очень горячую воду (пластик немного съёжится), после чего верхушку углубляют в нижнюю часть с посевом. Для подстраховки место стыка можно ещё заклеить скотчем, пробка, конечно, должна быть плотно завинчена. При соблюдении стерильной чистоты семян, субстрата и используемой посуды такое сооружение – отличный вариант мини-теплички.

По такому же принципу можно изготовить тепличку для укоренения черенков, только бутылка в этом случае разрезается пополам. В нижнюю часть насыпают крупнозернистый субстрат (мелкий керамзит, гравий и т.п.), наливают немного кипяченой воды, вставляют черенки и накрывают верхушкой. Пробку иногда откручивают для проветривания, чтобы избавиться от лишнего конденсата, или чтобы долить воды.

Верхнюю часть пластиковой бутылки (высотой не более 10 см) можно использовать для получения воздушных отводков при размножении особенно капризных растений, черенки которых никак не хотят укореняться обычными способами. Острым ножом на выбранной части полуодревесневшего побега делают кольцевые надрезы и снимают полоску коры шириной около 1 см. Отрезанная часть бутылки разрезается вдоль, чтобы её можно было развернуть и водрузить на ветку на месте надреза. Внутрь помещают влажный мох-сфагнум, пластик аккуратно стягивают и закрепляют шпагатом или тонкой проволокой. Теперь только остается поддерживать мох во влажном состоянии и ожидать развития корешков.

А в отопительный сезон пластиковые бутылки помогают бороться с излишней сухостью воздуха в помещении. Для этого открытые бутылки наполняют водой и подвешивают на отопительных батареях с помощью S-образных крючков из толстой прочной проволоки. Вода постепенно испаряется и поднимается к подоконнику, прямо к стоящим на нем растениям. И ещё в одном случае именно зимой эти бутылки могут оказать неоценимую услугу – при перевозке комнатных растений. Бутылки наполняют горячей водой и помещают в коробки с растениями, что помогает сохранить тепло и уберечь цветы от переохлаждения.

Иногда возникает необходимость что-то куда-то пересыпать, а воронки в этот момент под рукой нет. И снова выручит бутылка: отрезаем верхнюю часть, снимаем пробку и пользуемся. Кстати, из неё ещё можно и совочек соорудить – дешево и сердито. Для этого со стороны дна делают косой срез по диагонали, оставшаяся часть с горловиной и будет совком, причем довольно удобным.

Надеюсь, что предложенные варианты использования пластиковых бутылок окажутся полезными для читателей. Тем более, что для изготовления этих изделий нужны только острые ножницы и творческий подход. А там, как говорится, голь на выдумку хитра, глядишь – новое изобретение родится!