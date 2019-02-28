Переезд в новостройку: плюсы и минусы из опыта наших читателей

U-mama запускает цикл статей о недвижимости. Будем рассказывать о разных типах домов и квартир: на что обратить внимание при выборе, какие есть подводные камни, как избежать проблем, к чему готовиться. И первую статью посвящаем новостройкам.

Реклама застройщика и реальность

Семья выбирает новый дом и открывает сайт застройщика: изучает планировки, читает описание будущего дома. Всегда ли реклама соответствует действительности? Опыт показывает, что нет, и вот самые частые нестыковки — уточняйте эти моменты до подписания договора.

Площадь жилья. Застройщик часто указывает в договоре площадь квартиры с учетом балкона. При приемке жилья вы можете измерить ее реальную площадь и при «недостаче» потребовать возмещения разницы.

Высота потолков. Если высота потолков указана «до 2,7 метра», то она легко может сократиться на все 10 см, и застройщик объяснит это запасом на напольные покрытия.

Вид из окна. Не все застройщики закрепляют за покупателем конкретную квартиру с приглянувшимся видом из окон, иногда после сдачи дома вместо леса и пруда приходится наблюдать двор и стену соседнего дома.

Инфраструктура. Реклама может обещать новый детский сад на 150 мест и подземный паркинг, потому что без этих объектов чиновники не дадут разрешение на строительство. Но в реальности часто садик пустует (или на его месте появляется жилой дом), а паркинг вовсе не строится.

Окружение дома. Нередко на планах или макетах неприглядное окружение дома никак не обозначено — или на его месте нарисованы скромные серые квадраты. На деле рядом может оказаться промзона, автомойки, пустыри и все что угодно. Перед покупкой изучите район, загляните в магазины, дойдите до школы или садика, остановок транспорта.

Свободная планировка. Застройщик предлагает квартиру без внутренних перегородок, но на деле несущие стены все равно ограничивают пространство, и от них нельзя избавиться. Уточняйте заранее, где на плане квартиры несущие стены.

Сроки окончания строительства

Застройщик не всегда выдерживает сроки сдачи дома. Бывают случаи, когда ключи выдают раньше времени, но чаще сроки затягиваются. Считается даже, что просрочка на 1–2 месяца — это «абсолютная норма» в строительном бизнесе. При этом редко покупателям удается получить компенсацию за простой.

Планировка квартиры

Видеть жилье на плане и ходить по готовой квартире — разные вещи. Чтобы лучше представить будущее жилье, некоторые застройщики организуют просмотры похожих объектов. Другие рисуют 3D-макеты с расстановкой мебели или пускают покупателей на просмотр недостроенного жилья.

Это не избавит от всех сюрпризов, потому что странные ниши и неудобно расположенные батареи можно увидеть только после ввода дома в эксплуатацию, но это поможет не разочароваться при приемке.

Приемка квартиры

Чем больше недоделок вы найдете при приемке и предъявите их застройщику, тем меньше времени и денег придется потратить на решение проблем в будущем. Осматривайте все: окна, сантехнику, трубы, проводку, ровность стен и стяжки пола, укладку плитки, установку выключателей. Возьмите с собой придирчивую маму, подругу или специалиста с набором инструментов. Например, с помощью тепловизора можно увидеть плохо смонтированное окно. Смотрите не только квартиру, но и рабочую документацию, чтобы увидеть все несовпадения, и проверяйте метраж.

Печальный момент: придомовая территория обычно сдается позже дома, так что проследить за благоустройством двора, подвала и других сооружений часто не удается. Но если вы обнаружите недочеты в общедомовом пространстве, направляйте застройщику письменные претензии.

Устранение недоделок и гарантийные случаи

Все замеченные недоделки перечисляйте в акте приема-передачи квартиры. Акт подписывается только после устранения проблем. Часто застройщики тянут с исправлениями и наводят порядок не с первого предъявления претензий.

Если вы нашли недочеты после подписания акта, вы все равно можете потребовать ремонта по заявлению. Застройщик несет ответственность за строительные конструкции в течение 5 лет и за инженерные системы — 3 года. Большинство застройщиков устраняет недоработки и возникшие недочеты, хотя некоторые «умывают руки».

Благоустройство территории и ремонты соседей

Чем раньше вы заедете в новый дом, тем дольше будете «месить грязь» у подъезда: на оборудование территории и детских площадок нужно время, редкие дома сдаются с благоустройством. Если по соседству достраивается часть жилого комплекса, обычно это не создает заметного шума и грязи. А вот с парковками в первые годы будет тяжело: дорогие подземные паркинги пустуют, а жители выплачивают ипотеку и паркуются во дворе.

Звуки дрели или перфоратора из ремонтирующихся квартир соседей будут разноситься по дому первые 3–5 лет, особенно обильно по выходным. Вывешенный в подъезде график «тихих часов» снимает часть проблем.

Детские сады, школы, секции

Даже если застройщик обещал прикрепление к элитному лицею, после сдачи дома вы по прописке можете попасть в самую обычную школу. Детских садов новоселам обычно хватает, кружков и секций тоже. Хотя процесс прикрепления к садику или школе бывает хаотичным, и проживание рядом с заведением не гарантирует попадания туда.

Плюсы новых домов

Низкие коммунальные платежи.

Охраняемая территория.

Индивидуальные приборы учета, возможность регулировать нагрев батарей.

Подземные паркинги с лифтом.

Удобные планировки.

Дворы оборудованы хорошими детскими площадками.

Вменяемые УК или ТСЖ и чистота.

Хорошая отделка помещений общего пользования.

Кое-где — общий туалет на первом этаже.

Минусы новых домов

Если новостройка из монолита — будете слышать всех соседей.

Бюджетные новостройки находятся далеко от центра города.

Даже бюджетные новостройки заметно дороже вторичного жилья в том же районе.

Вы будете видеть и слышать стройку в округе и ремонты соседей.

Взвешивайте «за» и «против» и выбирайте новостройку по душе. Будьте внимательны при подписании договора, приемке квартиры, да и потом следите за жилищем. Хорошего вам нового дома!

