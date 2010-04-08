Деньги к деньгам

Согласно старинной китайской легенде, в саду одного мандарина росло красивое дерево. Вместо листьев на ветвях его крепко сидели золотые монетки. Охраняли дерево верные слуги. Никому не разрешалось войти в сад мандарина и лицезреть волшебное дерево. Но однажды храбрый китайский юноша проник в сад мандарина и нашел денежное дерево. Потряс юноша дерево, и золотые монеты, как капли дождя, пролились на землю и всех ее обитателей…

Ботаническая справка

Семейство Толстянковые (Crassulaceae) состоит практически из одних листовых суккулентов и включает до 35 родов и около 1 500 видов. Характерный облик представителей семейства отражен в названии. Слово «crassus» с латыни переводится как «толстый». Мясистые, сочные стебли и листья составляют примечательную черту этого семейства. Толстянковые, подобно кактусовым, относятся к экологической группе растений засушливых областей – суккулентам. Растения семейства толстянковых распространены во всех регионах земного шара, но главным образом – в теплых и засушливых областях. Наиболее богата родами толстянковых Африка, особенно Южная, где встречается большинство видов родов толстянковые – более 300 видов – и каланхоэ – около 200 видов. Богато представлены толстянковые в сухих областях Америки, от юго-запада США до Мексики и Центральной Америки.

На мой взгляд, ни одно растение из группы суккулентов не пользуется такой популярностью, как толстянка, прозванная любителями комнатных растений «денежным деревом». Со своими многочисленными, мясистыми, округлыми, блестящими, зелеными листьями растение переживает целые поколения, совершенно спокойно перенося все климатические превратности комнатного содержания.

В отношении воды и питания толстянка очень неприхотлива. Летом она любит много тепла и свежего воздуха, а зимой температуру 8-12°С.

Ботаническая справка

Толстянковые обычно растут на более или менее сухих открытых местах, очень часто среди камней и в трещинах скал. Большинство толстянковых – травы, реже кустарнички с сочными стеблями и мясистыми листьями. Наиболее часто в семействе встречается травянистая форма роста; прямостоячие, полегающие и ползучие травы чаще с многочисленными ветвящимися стеблями. Толстянковые легко размножаются: стеблевыми и листовыми черенками. Цветут обычно очень легко, цветки чаще мелкие, многочисленные, многие с сильным запахом. Плод – сухая коробочка, семена обычно многочисленные, мелкие. Многие растения семейства весьма декоративны. Из-за оригинальности внешнего облика их часто выращивают как комнатные растения.

Виды Толстянковых

В погоне за мифическим денежным деревом можно собрать у себя дома целую коллекцию толстянковых. Вот лишь некоторые из них.

Толстянка древовидная -древовидное растение, вырастающее до 1,5 м в высоту. У нее оригинальные листья серого цвета с красной каймой по краю. Длиной до 8 см и шириной около 5 см. Цветет в зрелом возрасте весной небольшими белыми цветками, которые постепенно розовеют, однако в комнатах цветет крайне редко. Иногда образует воздушные корни. Хорошо растет на западных и восточных окнах или около них.

Толстянка портулаковая – древовидное растение до 1 м в высоту, имеет темно-зеленые листья с красной каймой по краю. Листья до 5 см длиной и 2,5 см шириной. Образует воздушные корни, которые сначала беловатые, затем буреют. Цветет небольшими белыми или розовыми цветками. Это растение можно встретить и под другим названием – как толстянку серебристую или толстянку овальную . Эта толстянка не требовательна к прямому солнцу и хорошо растет у любых окон. Одним из интереснейших сортов толстянки овальной является сорт Хоббит .

Маленькие ботанические хитрости

Чтобы сформировать красивую крону, прищипывайте (берите двумя пальцами два верхних листочка и, совершая щипательные движения, выламывайте их) каждую четвертую пару листьев. Один раз в неделю поворачивайте горшок с растением на 90 градусов.

Толстянка плауновидная – совершенно не похожий на предыдущие виды. Ее листья тонкие, но мясистые, прямостоячие и имеют четыре ряда очень мелких листиков. Быстро разрастается и побеги прямо вываливаются за пределы горшка. Веточки легко отламываются и укореняются. Цветет невзрачными желтоватыми цветками. Другое название – толстянка слизистая . Совершенно нетребовательное растение выносит небольшое затенение.

Толстянка четырехгранная – полукустарник с тонкими побегами, которые часто пригибаются и стелятся по почве. Листья тонкие, длинные, но мясистые. Образует много воздушных корней. Неприхотливый вид, но, к сожалению быстро израстается и требует постоянного возобновления новыми черенками.

Толстянка скальная – растение со стелющимися побегами, достигающими длины 50 см. Стебли тонкие с округлыми мясистыми листьями. На листьях красноватый налет, а по краю красноватая каемка. Характерная особенность – листья на стебле сидят попарно и пары, сросшиеся в основании. Неприхотливый вид. Цветет соцветиями небольших розоватых цветков.

Большая коллекция толстянок у Петра Лапшина, кандидата биологических наук, председателя клуба комнатного цветоводства Москвы, активного популяризатора культуры кактусов и других суккулентов.

Чтобы ваши денежные дела шли в гору, а денежные деревья колосились, научитесь правильно за ними ухаживать.

Уход

Освещение: Яркое интенсивное освещение, с прямыми солнечными лучами. Толстянки любят много света и солнца и зимой и летом.

Полив: Умеренный весной и летом, с осени полив сокращают, и зимой практически не поливают. Полив только теплой водой.

Температура: Умеренная. Зимой период покоя при температуре 8-12°С, при сухом содержании. Зимний минимум 7°С. Летом лучше содержать под открытым небом на балконе или в саду. При зимовке в теплых условиях теряет листья и декоративную привлекательность.

Удобрение: С конца весны до середины лета подкармливают специальным удобрением для кактусов и других суккулентов один раз в месяц.

Влажность воздуха: Толстянки устойчивы к сухому воздуху, но периодическое опрыскивание совершенно не повредит и будет иметь гигиенические цели.

Пересадка: Пересаживаются молодые растения ежегодно, старые через год. Для пересадки подходит готовый грунт для кактусов или суккулентов. После пересадки полив очень осторожный – понемногу, чтобы не вызвать загнивания корней. Полезно добавлять в почву к толстянкам кирпичную крошку и кусочки березовых углей.

Размножение: Листьями и стеблевыми черенками. И листья, и черенки подсушивают. Также размножают семенами, но гораздо реже.

В мире существует немало талисманов, сулящих успех и богатство. Но лишь некоторые из них мы можем растить, холить и размножать. Один из таких талисманов – «дерево счастья». По китайскому учению Фен-Шуй, толстянка (денежное дерево, дерево счастья) считается одним из растений, способных приносить удачу в финансовых делах.

Для этого посадите денежное дерево – толстянку самостоятельно, отломив маленький отросток, и ухаживайте за ним. И растение не только украсит Ваше жилище, но и улучшит материальное положение.