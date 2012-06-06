Этюд в багровых тонах, или Ирезине

Когда-то давно это растение использовали для оформления цветников в парках и усадьбах. Его красивая багровая листва выгодно подчеркивала основные растения в композициях. Их также любили сажать в каменные вазы, расставленные на газонах и вдоль дорожек. Затем мода изменилась, и люди потеряли интерес к этому растению.

К роду Ирезине относятся 80 видов растений семейства Амарантовых, распространенных большей частью в Северной, Центральной и Южной Америке, на Больших и Малых Антильских островах, а также в Австралии и на островах Галапагос. Это низкорослые или вьющиеся травянистые растения, полукустарники, кустарники, реже деревья. Листья округлые, эллиптические, широколанцетные, супротивные, цельнокрайные или остропильчатые. Соцветие колосовидное, головчатое.

Благодаря окраске листьев в комнатном цветоводстве широкую известность получили два вида.

Виды:

Ирезине Линдена в природе растет в тропических влажных лесах Эквадора. Многолетние травянистые растения 50–60 см высотой с темно-кроваво-красными стеблями. Листья овально-ланцетные, 2,5–6 см длиной, с тонкими жилками, темно-малиново-красные, с ярко-малиновыми жилками.

Растения этого вида после стрижки на высоте 10–12 см кустятся, при этом побеги не грубеют, отрастают быстро, не оголяются. Поэтому, если захотеть, можно за короткий срок создать ровный ковер из малиново-красных листьев в отдельно взятом вазоне.

Что интересно, ирезине Линдена в культуре с 1737 года.

Ирезине Хербста обитает во влажных тропических лесах Бразилии. Многолетние травянистые растения 20–40 см высотой, с красными побегами. Листья широкоокруглые, выемчатые (двураздельные) у верхушки, темно-пурпурные, с ярко-красными жилками. У этого вида есть подвиды с красивой листвой. Например, с листьями зеленого цвета, но с красной и золотисто-желтой окраской жилок. Либо с мелкими, округлыми красными листьями с металлическим отблеском сверху.

Уход за растением:

Не бойтесь завести дома ирезине. В уходе она не капризна.

Предпочитает окна южной, западной и восточной ориентации. От полуденного солнца в весенне-летний период на жарких подоконниках растения лучше защищать – может обгореть. Вообще же, как любое растение, к прямым солнечным лучам ирезине приучают постепенно.

К температуре ирезине тоже относительно нетребовательно: зимой и летом температура воздуха может колебаться в пределах 16–25 °C. Зимой при температуре ниже 12 °C растение может сбросить листья, загнить. Сильная жара летом может приводить к потере тургора у листьев.

Поливают ирезине с весны до осени обильно – по мере подсыхания верхнего слоя субстрата мягкой теплой водой. Зимой полив умеренный. Однако постарайтесь не допускать пересыхания кома земли. Ирезине чувствительны к недостатку влаги в почве, но и ее избыток очень вреден растению. И помните, при температуре ниже 16 градусов поливать растение надо с большой осторожностью, а может быть на время и вовсе отказаться от полива.

К влажности растение равнодушно: может переносить сухой воздух помещений. Если же вы будете от времени опрыскивать ирезине мягкой отстоянной водой, тоже не обидится.

В период интенсивного роста – напоминаю, это весна и лето – растению полезна будет подкормка органическими или минеральными удобрениями 1 раз в неделю. Зимой концентрацию раствора уменьшают наполовину, удобряют раз в 3–4 недели. Либо – не удобряют вовсе, если растение содержится в прохладе.

Если ирезине выращивается как однолетник, ее не пересаживают.

Если же вы готовы терпеть ее дольше, придется раз в 2-3 года пересаживать сильно разросшиеся растения. На дне горшка необходим хороший дренаж. Готовый универсальный субстрат устроит растение в качестве грунта.

Размножают ирезине черенками, реже семенами.

Для черенков обрезают верхушечные побеги растения с 3-4 пара листьев. Сажают их в емкости в песок при температуре 16–20 °С. либо укореняют в воде.

Черенки укореняются в течение 8–10 дней. Укоренившиеся черенки высаживают в 7-сантиметровые горшки по 1 экземпляру и содержат при температуре около 20 °С.

В дальнейшем за укорененными растениями ухаживают традиционным образом.

Формируем красивые кусты

Если ирезине не формировать, то растение вытягивается, поникает и теряет свой декоративный вид. Для усиления кустистости верхушечные побеги надо обязательно прищипывать. В феврале растения можно и вовсе кардинально обрезать. А обрезанные побеги пустить на черенки.

Для получения красивых кустов сажайте в один горшок сразу несколько растений.