Трава! Как много в этом слове для сердца мамского слилось!

Что можно выращивать в комнатных условиях:

лук, укроп, петрушка, горчица листовая, салат листовой (латук), кресс-салат, шпинат, кориандр (кинза), базилик, майоран однолетний, …

Для начала оценим масштаб бедствия.

Я предпочитаю устраиваться в ванной: тут все под рукой – устанавливаю на ванну купленный по случаю деревянный щит, ставлю на него ящики, рядом подготовленные пакеты с землей и дренажем, тут же кладу стопочкой пакетики семян… Перчатки! Вы не забыли надеть перчатки? Для нежных женских рук перчатки – средство первой необходимости!

Для повышения всхожести и предупреждения некоторых болезней сухие семена прогревают на печи и батареях парового отопления в течение 7–10 дней; прогревания на солнце в течение 3–5 дней хорошо стимулируют прорастание семян, убивают на их поверхности возбудителей болезней. При всех способах сухого прогревания необходимо постоянно перемешивать семена. Предупреждает распространение заболеваний и влажное прогревание (при температуре воды 40–50°С в течение 20–30 мин). Перед прогреванием семена выдерживают 3–4 ч в подогретой до 25–30°С воде.

Перед посевом семена калибруют па величине и массе. Полновесные семена отделяют в слабом растворе поваренной соли (20–25 г на литр воды); при помешивании (в течение 5 мин) щуплые и поврежденные, мелкие и невызревшие семена всплывают. Для посева отбирают семена, осевшие на дно, их промывают (3–5 мин) на сите в проточной воде, слегка подсушивают.

Уровень грунта после окончательного уплотнения и обильного полива (в 2–3 приема) должен быть на 1–1,5 см ниже краев тары. Лучше всего поливать из лейки с мелким ситечком или пульверизатором.

Грунт насыпаем сначала рыхло, потом его уплотняем встряхиванием, а у стенок и по углам ящиков утрамбовываем ладонью. Затем выравниваем ровной дощечкой, снимаем лишний и уплотняем.

Ящики, горшки, плошки и другую тару сначала заполним (на 1–2 см) дренажем: черепками, гравием, керамзитом, щебнем, кусками пластмассы, угля и других твердых материалов, особенно в местах, имеющих отверстия для стока поливной воды. Эти материалы, а также насыпанный сверху крупнозернистый песок или мох-сфагнум обеспечивают хороший доступ воздуха к корням растений.

Новые горшки и плошки рекомендуют тщательно помыть, или даже погрузить на 8–10 ч в раствор перманганата калия (5–10 г на 1 л воды), затем ополоснуть и обработать препаратом «Санитарный» (чтобы быть честной, скажу – я этого не делаю, я ж человек эмоциональный: захотела – посеяла, мне ждать некогда). Все это делают для того, чтобы с тары, бывшей в употреблении, удалить остатки извести. Деревянные ящики моют горячей водой с мылом, обдают кипятком и высушивают.

Уж мы сеяли, сеяли ленок, Уж мы сеяли, сеяли ленок, Уж мы сеяли, приговаривали, Чеботами приколачивали: — Ты удайся, удайся, ленок, Ты удайся, мой беленький ленок…

Семена сеют рядовым (то есть по рядам) или разбросным (как придется) способами. При рядовом посеве маркером делают бороздки или лунки, на расстоянии одна от другой от 3–4 до 8–10 см. Разбросным способом сеют мелкие семена, которые для равномерного распределения в почве предварительно смешивают с песком или мелом; их удобно сеять из изогнутого листа бумаги или пакетика. Заделывают мелкие семена просеянной через сито листовой или перегнойной землей, иногда мелким прокаленным речным песком (с частицами 3 – 5 мм), который предупреждает распространение черной ножки. Глубина заделки семян должна быть в 2 – 3 раза больше величины семян.

Все посевы сразу нежно укрываем пленкой или кусочками стекла: до появления всходов нужно будет следить за влажностью грунта. Если земля подсохнет – будем делать только «нижние» поливы: ставим ящик с посевами в высокий поддон, чтобы уровень воды доходил до половины ее высоты (я ленивая: я его прямо в ванну тащу – там и заливаю). При таком поливе вода будет постепенно увлажнять грунт снизу до поверхности за 1–2 ч.

Ежедневно посевы нужно слегка проветривать, приподнимая или сдвигая пленку или стекло. Конденсат (капельки воды на пленке или стекле) нужно удалять.

Всходы появляются в зависимости от того, что вы посадили, обычно результаты вашей работы видны уже через пару дней.

Молодые растения регулярно поливают только подогретой водой, лейками с мелким ситечком или пульверизатором.

А теперь подробнее об агротехнике некоторых видов.

Лук

В комнате лук можно выращивать с октября по май (6–8 оборотов), высаживая с интервалами 20–25 дней в одну и ту же тару. Лук можно сажать очень плотно, буквально вплотную друг к другу. Через несколько дней после посадки появляются первые перышки зелени. А, ну кто не знает: зелёный лук выращивают из репчатого или севка...

Укроп

Молодые листья содержат аскорбиновую кислоту (43–100 мг), каротин (3–5 мг на 100 г) и другие витамины; богаты солями калия, кальция, фосфора и железа; специфический аромат листьям придает содержащееся в них эфирное масло. Укропу необходимы нейтральные грунты, при сухости почвы, длительной жаре листья грубеют. Растение светолюбивое; нуждается в хорошем проветривании. При солнечном освещении листья становятся темно-зелеными и более ароматичными; от чрезмерного увлажнения они светлеют, у них ослабевает аромат.

Семена всходят очень медленно, их необходимо намачивать (4–5 суток), постоянно перемешивать и часто менять воду. Укроп хорошо удается на наружных подоконниках, балконах, в лоджиях, а также в комнате вблизи стекла. Сеют семена вразброс или рядами через 3–4 см. Он может быть уплотнителем. Выращивают сорта Грибовский, Армянский 269, Узбекский 243, супердукат ОЕ. Розетку молодых листьев (4–10 шт.) высотой 8–10 см получают на 25–30-й день после посева.

Горчица листовая

Горчица листовая – растение с розеткой нежных, светло-зеленых листьев и с приятным острым вкусом и запахом горчицы. В 100 г листьев содержится 2–4 мг каротина, 44–124 мг витамина С, 2–20 мг рутина, 2–4 мг железа, соли калия и эфирные масла. Горчица листовая – растение холодостойкое и скороспелое. Наиболее благоприятно для роста и развития горчицы сочетание невысокой температуры с достаточной влажностью воздуха и почвы. При таких условиях розетка формируется за 25–30 дней. После этого появляется цветочный стебель, а через 70 дней после посева созревают семена.

В комнатных условиях семена горчицы листовой высевают, начиная с марта. Для развития растения достаточно слоя почвы высотой 5–8 см. Бороздки проводят на расстоянии 4–5 см. Можно сеять вразброс, так как горчица хорошо растет в загущенных посевах. После посева грунт поливают теплой водой и покрывают тканью или бумагой, чтобы ускорить появление всходов. На 3–5 день, когда появляются всходы, укрытия, убирают, а ящики выставляют на свет.

Следует учитывать, что на открытых местах на солнцепеке (южные окна, балконы, лоджии) и при сухой жаркой погоде растения быстро теряют вкусовые качества, грубеют и образуют цветочные стебли. Самые лучшие места для культивирования горчицы листовой – северные окна и балконы.

Салат листовой (латук)

Образует бледно-зеленые с желтизной листья, которые содержат млечный сок, придающий горечь. Они богаты микроэлементами (бор, йод, молибден, медь, и др.) и органическими кислотами (яблочная, лимонная, щавельная, янтарная). Салат не выносит длительной жары, продолжительного освещения солнечными лучами и иссушения почвы, при которых усиливается горечь, грубеют листья, снижается питательная ценность. Избыточная влажность почвы также не желательна, так как приводит к загниванию листьев и способствует распространению болезней. Растения салата выносят некоторое затенение и поэтому их можно размещать в некотором отдалении от окна, они хорошо растут при электродосвечивании.

В домашних условиях лучше всего выращивать самый скороспелый сорт Московский парниковый, который очень быстро формирует укороченный стебель и розетку близко расположенных листьев. Сеют семена рядами через 3–4 см или вразброс, иногда сеянцы салата (после образования двух листьев) высаживают вблизи молодых растений огурца или томата в качестве уплотнителя. Поливать и подкармливать салат надо осторожно, чтобы вода и питательный раствор не попадали на листовые пластинки. На 20–25-й день посева срезают листья или выдергивают растения целиком.

Кресс-салат

В пищу используют зеленые, темно-зеленые листья с зубчатыми краями и молодые стебли; они обладают острым горчичным вкусом и тонизирующим действием; отличаются высоким содержанием витамина С (до 120 мг на 100 г), каротина, серы, солей кальция, йода. После прорастания семян и развертывания семядолей у кресс-салата очень быстро начинает удлиняться стебель, и растут листья.

Кресс-салат размещают в неосвещенной солнцем части окна, балкона, лоджии. Листья со стеблями убирают на 10–12-й день после всходов, когда высота растений достигает 6–8 см. Выращивают сорта узколистный (с перисто-рассеченными листьями), широколистный (с целыми широкими листьями).

Шпинат

Растение двудомное; женские растения имеют очень крупные и нежные листья, собранные в розетки. Листовые пластинки мясистые, темно-зеленые с длинными черешками; у мужских растений они быстро грубеют, рано образуется цветочный стебель. Листья используют сырыми в салатах, при варке супов, добавляют к гарнирам. Среди всей группы листовых шпинат выделяется по комплексу ценных веществ. В нем содержится до 7–10% сухих веществ, 2,3–3,4% белка, 50–80 мг в 100 г витамина С, 5 мг в 100 г каротина, соли калия, кальция, фосфора, железа.

Шпинат светолюбив, его следует размещать на самых освещенных местах; требователен к влаге, при пересушивании грунта листья очень сильно грубеют и стареют. Сеют шпинат рядовым способом с расстоянием 6–8 см, прореживают при образовании двух настоящих листьев (на 4–5 см), кроме этого удаляют мужские растения с рано появляющимися цветочными побегами. В комнатных условиях выращивают скороспелые сорта: Вирофле (листья слабо гофрированные) и Исполинский (листья удлиненно-овальные, слабо пузырчатые). Розетку, имеющую 5–6 листьев, убирают на 20-25-й день после посева.

Кориандр (кинза)

Молодые листья кориандра цельные или трехлопастные; обладают самым сильным резким и своеобразном ароматом, высоким содержанием витамина С (до 140 мг на 100 г), каротина (до 10 мг на 100 г), рутина (до 145 мг на 100 г); внешне похожи на листья петрушки. Используют на салаты и в качестве приправы. Растения требовательны к влаге, в сухом грунте быстро переходят к стеблеванию. Семена прорастают медленно, как укроп. Листья пригодные для употребления в пищу, образуются на 25–30-й день после посева.

Майоран однолетний (садовый обыкновенный) Растение с мелкими сильно опущенными продолговато-яйцевидными листьями, которые используют как прямую приправу к салатам, а также к супам, рыбным и овощным блюдам; содержит эфирное масло (0,4%). Имеет очень мелкие семена, поэтому при посеве их не сильно засыпают грунтом; прорастают очень медленно. Выращивают майоран однолетний как комнатное растение, на балконы выносят только летом; можно готовить рассаду и высаживать в горшки диаметром 10–14 см. Хорошо цветет и растет на окне 1–2 года. Требует плодородные нейтральные грунты. Листья срезают на 35–40-й день. Базилик

Как комнатное растение выращивают для получения молодых листьев удлиненно-яйцевидной формы, зеленого цвета с сильным фиолетовым пигментом. Они обладают ароматом и вкусом душистого перца, содержат до 0,08% эфирного масла. Применяют как приправу к овощным, мясным или рыбным блюдам. Базилик среди всех однолетних пряно-вкусовых растений наиболее требователен к теплу, поэтому его лучше выращивать в комнате, а на балкон выносить только летом. Он хорошо переносит комнатное освещение и может быть декоративным растением в течение 1–2 лет. Листья можно срезать на 25–30-й день.

Петрушка

Семена петрушки сеют в ящики длиной 70 см , шириной 20 - 22 см , глубиной 18 - 20 см . Хорошо подойдут сорта Прима, Бриз или кучерявенькая Мооскраузе-2… Почвенную смесь берут самую простую: 1 часть торфа и 1 часть дерновой земли или 1—2 брикета «Фиалки» на ведро дерновой земли. Наполненные почвенной смесью ящики поливают горячей водой, затем делают бороздки глубиной 1 см на расстоянии 12 см друг от друга, еще раз, поливают горячей водой из чайника и в теплые бороздки сеют семена. Семена можно сеять сухими или замочить на сутки в воде комнатной температуры, чтобы быстрее появились всходы, посевы поливают через день, но дважды: утром и вечером небольшими порциями воды. После того как появились всходы, петрушку поливают в солнечную погоду каждый день, или через день, в пасмурную — реже. Петрушку начинают срезать, когда зелень достигнет длины 10 - 12 см . Для выгонки зелени зимой обычно используют корнеплоды петрушки, которые сажают в ноябре. Корнеплоды сначала сортируют на мелкие, средние и крупные, и в один ящик высаживают одинаковые по размерам. Если корнеплоды длинные, то нижнюю часть обрезают и, когда обрезанная часть задубеет, приступают к посадке, иначе они сгниют. Корнеплоды высаживают в ящики рядами. Расстояние между рядами: 8 - 10 см , между растениями: 3 - 4 см . Можно выгонять зелень петрушки, выращивая корнеплоды в цветочных горшках. В горшок среднero размера (высотой 12 - 14 см ) высаживают 2 - 3 корнеплода. Очень важно помнить, что при посадке корнеплодов нельзя засыпать верхнюю часть головки. Для полива используют только отстоянную воду комнатной температуры. В зимний период растения поливают 1 раз в неделю, при этом надо следить, чтобы не было избытка влаги, петрушка этого не переносит. Ящики или горшки ставят на светлый подоконник. Продолжительность выгонки зелени зависит от температуры воздуха. Зелень быстро растет при температуре 20 - 22°С и бывает готова к срезке уже через 15 - 20 дней. Зелень петрушки добавляют в различные блюд употребляют для улучшения аппетита и пищеварения, при камнях в почках и мочевом пузыре, при желчно-каменной болезни.

Вот так вот! Я даже опешил от такого количества информации, но набрался сил и посетил ближайший магазин на предмет закупки всяческого инвентаря и семян. Вот вам отчётец:

Набор начинающего юнната (2 лопатки, грабельки, и ещё 2 предмета неизвестного мне назначения) – 38-60 рублей.

Земля, грунт, песок, дренаж – от 15 до 60 рублей. (видел ещё «Компост» на основе конского навоза – 72 рубля)

Семена – кароче, дороже 9-ти рублей ничего не нашёл! Радует!

Горшки – от 3 до … тут как гриццо на вкус и цвет… Видел специяльный ящик под лук (с дырками под луковицы) – 53 рублика. О! Мини-парник за 80 р.!

Лейки – 20 рублей и вы обладатель чудесной комнатой лейки с мелкими струйками.

Вроде всё рассказал… Ан нет! Отослал я давеча эту статейку знакомому профессору растительно-садительных наук, а он мне вот такую рецензию написал:

«Автор в популярной форме преподнесла дилетантам азы организации агрофитоценозов в чрезвычайно ограниченных пространствах наших урбанистических жилищ. Существенное значение в пропаганде экологического мировоззрения должен сыграть именно этот приземлённый мелкотравчатый подход. Вспомните Гёте! Этот крупный лирик, поднявшийся в своём «Фаусте» до головокружительных философских высот осмысления человеческой сущности, со страстью предавался познанию растений! И даже что-то такое написал там у себя про пестики и ихние тычинки. Это нам прямо сигнализирует о паллиативности отрицания корреляции между взращиванием всякого вздора в кустарных условиях и божественным откровением, озаряющим светлые умы избранных гениев! Так выпьем же за то… То есть, я хотел сказать, что нам, учёным мужам, и всем вам, неучам, нужно всемерно поддерживать это безнадёжное предприятие!»

Спасибо, дяденька… Мы будем стараться не посрамиццо перед Гёте и выдать на гора урожай-2007!

А вот и мои товарищи, падонги-ботанеги, тоже рецензию накропали, дабы мы тут знали к чему может привести самая неожиданная сторона использования нашей травы:

«Трава! Да, трава, канеш, - это тема! Бывает смотришь на укропчег: вроде растёт себе вверх, тянеццо, а потом – бац! и падает… Падалик, мля! Нам такой укроп не нужен! Товарищи! Растим только НЕПАДАЛИК! На крайняк: подвязываем ниточками за листочки. Шпинат растение двудомное! Насмешили… Не растёццо ему видите ли в одном доме! Таскай его туда-сюда. Нееее, шпинат – не наша тема! Майораааааан… гыыыыы… « Растение с мелкими сильно опущенными продолговато-яйцевидными листьями» - что может быть смешнее! Так описать растение можно тока предварительно покурив его…»

А вот теперь всё! Бегом в магазины – закупать всё недостающее, освобождайте места на подоконниках и ВЭЛКАМ в клуб начинающих ботаников.

Огромная благодарность за помощь «чудо-цветоводу» Leda, профессору «отцу Алексию», падонгам-ботанегам Coalla и Гучу, и отдельный превед мега-верстальщику Машуке…