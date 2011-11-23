Зимний сад без затрат. Комнатные растения, не требующие особого ухода

Эта статья для тех, кто очень хочет иметь дома зеленый сад на подоконнике, но боится, что не справится с ним. Причины могут быть разные – вы часто уезжаете в командировки, или у вас напряженный график, или просто забываете полить цветы. Мы расскажем, как организовать растительный уголок без особых затрат денег, времени и сил.

Экономим деньги

С чего начать? С похода по гостям. Увидели у хозяйки цветы на окне – спросите, какие из них не требуют большого ухода, и попросите черенок. Почти со стопроцентным успехом укореняются герани и обычные (вечноцветущие) бегонии (они обильно и часто цветут, что нам опять же на руку).

Далее – оглянитесь вокруг в собственном офисе. Прекрасно укореняется красавица-монстера, так как у нее почти на каждой веточке есть уже воздушные корни. Но, конечно, оцените свои возможности – ведь вырастет из нее огромная лиана, причем довольно скоро.

Наверняка в вашем офисе есть диффенбахия. Обратите внимание, в каком она состоянии. Наверняка она представляет из себя длинный голый стебель с более-менее пушистой верхушкой. Тогда в ваших силах сделать счастливой себя, некрасивую диффенбахию и еще нескольких коллег. Отрежьте у растения верхушку и поставьте в воду. Как только она даст корни, верните ее в офисный горшок. А вот с голым стеблем проделайте следующее: наденьте перчатки (сок растения ядовит) и разрежьте стебель на брусочки сантиметров по 10. Один (два для верности) оставьте себе, остальные раздайте коллегам. Укореняется такой черенок так: положите его в горшок горизонтально и присыпьте землей. Скоро одна из почек проснется и даст свежий стебель. Растет диффенбахия очень быстро.

Частые обитатели офисов – толстянка («Денежное дерево» в народе, Крассула по-научному) и спатифиллум. Не брезгуйте ими, считается, что они приносят счастье в дом: толстянка – денежное, спатифиллум –женское (проверено автором). У толстянки достаточно просто оторвать и укоренить листок, а вот со спатифиллумом придется повозиться – при пересадке надо отделить у него кустик.

В муниципальных учреждениях (больницах, детских садах и т.д.) вы наверняка найдете алоэ, хлорофитум, сансевиерию и декабриста. Попросите отросток у работника учреждения, вряд ли он вам откажет. Может быть, эти цветы покажутся вам не очень красивыми, но зато они неприхотливые. Здесь действует правило: чем красивее растение – тем сложнее за ним уход.

Экономим время

Итак, сад из выносливых растений мы набрали. Кстати, самое «чугунное» и неубиваемое растение в этом списке – аспидистра. Не проходите мимо, если встретите.

Теперь несколько маленьких правил.

Если вы заметили желтый лист, оторвите его сразу, не оставляя на потом. То же самое, если увидели лужицу воды на подоконнике – вытрите тут же. Это сэкономит время, так как не придется потом выделять целый вечер или часть выходного дня на убору зеленого уголка (засохшие лужицы воды желтеют по краям, и отмывать их с деревянного и даже пластикового подоконника потом не так-то просто).

Кстати, чтобы через отверстия горшка не высыпалась земля, можно положить на дно сеточку от упаковки фруктов или кусок москитной сетки.

После полива не ленитесь, всегда набирайте полную лейку воды – она отстоится к следующему разу.

Не берите в свою коллекцию растения, требующие постоянного формирования кроны – это действительно отнимает время. Среди них – фикусы, мирт, цитрусовые, фуксии и т.д.

Некогда рыхлить почву? Не выбрасывайте спитой кофе, а высушите его и посыпьте понемногу в каждый горшок. Потом, при поливе, крупинки кофе попадут вниз, в почву, и разрыхлят ее.

И еще хитрость – если есть в доме без дела лежащее зеркало – положите его на окно, а на него составьте цветы. Растения получат больше света, а значит, будут быстрее расти, и, увидев результаты, уже никто не назовет вас ленивым цветоводом. Эту же функцию выполняют компьютерные диски.

Экономим силы

Эту главу нельзя читать опытным цветоводам! Они сочтут ее, вероятно, вопиющим невежеством, а автора - воплощением зла для всей флоры мира.

Вы видите, что растение требует пересадки, а из свободной тары у вас только старая щербатая кастрюля в горошек? И поход в керамический отдел в ближайшее время не предвидится? Растение прекрасно будет чувствовать себя в кастрюле, несмотря на то, что опытные цветоводы настаивают на дренажных отверстиях. На самом деле, их значимость сильно преувеличена. Если не получается проделать дырочку в горшке, просто во время полива помните об ее отсутствии, и поливайте умеренно.

Руки, наконец, дошли до пересадки растения, и вдруг вы обнаруживаете отсутствие в доме керамзита или другого вида дренажа? Поищите хорошенько, может в кухонном шкафу найдется горсть орехов (любых), их скорлупа с успехом заменит керамзит.

Если вы хотите подпитать свои растения, покупайте удобрения в таблетках – их не нужно разводить, заваривать и настаивать – просто воткните таблетку в землю, она все сделает сама.

Откажитесь от приобретения розы, как бы ни была она заманчива. Уход за розой в домашних условиях непрост, и требует много сил и стальных нервов.

И маленькая памятка, которая в большинстве случаев поможет определить, чего не хватает растению:

Если нижние листья засыхают и опадают, растению темно или не хватает влаги.

Если листья вянут, растение либо перелито, либо наоборот, хочет пить. Если не подходит ни то, ни другое – проверьте, нет ли в земле и на листьях вредителей, а также убедитесь, что растению в горшке не тесно.

Если кончики листьев коричневые, растение, возможно, касается окна.