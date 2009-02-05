Скоро весна. Пора пересадки растений

Сегодня в рубрике «Растениеводство для чайников» материал истинно для чайников. Мы будем говорить о том, как правильно пересадить растения.

Начнем с того – зачем?

Зачем нужно пересаживать растения? Ведь в природе они растут на одном месте многие годы, и никто не бродит вокруг них с граблями и лопаткой, желая пересадить!

Теперь посмотрите на своих любимцев. Яркое солнышко светит у них над головой? Дождик поливает их? Листва опадает, образуя за зиму свежий перегной? Может быть бабочки-стрекозы опыляют их? Может быть мимо то и дело ходят разные животные, удобряющие землю в горшке продуктами своей жизнедеятельности? Нет? Странно…

Задумайтесь, откуда в ограниченном пространстве, каковым является по сути горшок, возьмутся перегной, удобрения, необходимые растению микроэлементы?

Итак, комнатные растения требуют пересадки, потому что земля в горшках истощается, разрушаются капилляры, проводящие воздух, ухудшается состав и структура почвы, накапливается при этом избыток солей, которые вредны для растения.

С помощью чего пересаживают растения?

Вам понадобится пара рук, голова, инструменты для ухода за растениями – совок, ножницы-секатор, нож, несколько старых газет или кусок пленки, земля, дренаж, новые горшки для растений. Если вдруг в хозяйстве не нашлось совка или лопатки, подойдет большая ложка.

Куда пересаживать?

Традиционно комнатные растения сажают в землю. Грунт для определенного растения лучше подбирать соответствующий. Уже несколько десятилетий для выращивания декоративных растений используют смеси на основе торфа. Их свойства почти не меняются, они рыхлые и содержат достаточно питательных веществ, необходимых растениям.

В цветочных магазинах продаются смеси на основе торфа с добавлением извести. В их состав могут входить также хлопкоминеральная вата или полистироловая крошка, благодаря которым повышается способность почвы удерживать влагу и пропускать воздух.

Так как в домашних условиях требуется обычно не очень большое количество почвы, вряд ли имеет смысл приготавливать ее самостоятельно.

Гораздо проще приобрести упаковку с готовой смесью, которую можно найти в любом специализированном магазине. Современный выбор грунтов для цветоводства огромен. На выбор «пальма», «фикус», «фиалка», «кактус» и т.д. и т.п. Есть грунты для цветущих растений и грунты для декоративнолиственных растений, есть субстраты универсальные. Можно также сделать выбор между почвой, содержащей дерновую землю, и смесями на основе торфа.

Существуют также специальные смеси, предназначенные для растений, предъявляющих свои особенные требования к составу почвы. Так, смесь для кактусов содержит больше песка, почва для орхидей – более легкая и рыхлая, азалиям требуются смеси с повышенным уровнем кислотности. Так как запасы торфа в природе ограничены, то уже давно идут поиски субстрата, способного его заменить. В качестве такового успешно выступает, например, субстрат из измельченной коры деревьев.

Во что сажать? Как подобрать новый горшок?

Горшки в основном изготавливают из глины или пластика. У каждого из этих материалов есть свои преимущества и недостатки. Так что выбор горшка зависит от каждого конкретного случая. Многие предпочитают небьющиеся пластиковые горшки прежде всего потому, что они легкие. Очень удобно использовать их для растений, подвешенных в цветочном окне. В противоположность им глиняные горшки тяжелее и устойчивее, и большие растения лучше высаживать именно в них. Растения в глиняных горшках поливают обильнее, так как пористая глина позволяет испаряться лишней влаге. В пластиковых горшках влага сохраняется гораздо дольше, однако при этом возникает опасность переувлажнения почвы.

Сегодня на выбор требовательного цветовода масса различных горшков и кашпо – здесь и традиционные керамика и пластик, металл, стекло, плетение. Можно найти и горшки из каких-нибудь экзотических материалов – гигантских орехов или кокоса, поливинилхлорида, из использованных листьев чая и кофейной гущи, а также из денежных банкнот, и даже светящиеся цветочные горшки, получающие электричество от солнечных батарей.

Для пересадки возьмите горшок чуть больше того, в котором растение сидит сейчас.

Если горшок был диаметром 10 см, возьмите 12. Если – 15, можно и до 20 см. Так растению будет куда развивать корневую систему, а значит – жить.

Итак, все готово. Приступаем!

Возьмите ваше требующее пересадки растение и вместе с горшком поместите в таз с водой так, чтобы вода доходила до верхней кромки горшка. Делается это для того, чтобы полить растение и помочь ему безболезненно покинуть старое жилище.

Место, где будете пересаживать растение, застелите газетами или пленкой.

Приготовьте новый горшок. Вымойте его, горшок должен быть чистым. Подсушите. На дно положите черепки или дренаж – примерно на треть или чуть меньше. Так воздух будет поступать к корням, а лишняя вода беспрепятственно уйдет в поддон.

Насыпьте небольшой слой свежей земли.

Теперь выньте ваше растение из таза с водой, дайте воде стечь. И вытаскивайте цветок из горшка. Делайте это аккуратно. Держите растение за ствол или основание как можно ближе к земле. Старайтесь не повредить корни. Если сразу достать не получается, постучите слегка краем горшка по столу.

Вынули. Осмотрите земляной ком и корни. Гнилые и мертвые корни удалите при помощи ножниц или ножа. Стряхните лишнюю землю.

Установите растение в новом горшке.

Подсыпайте понемногу свежую землю со всех сторон. Воспользуйтесь совком или ложкой. Легонечко постукивайте по бокам горшка, чтобы земля ложилась ровно, не образуя пустот.

После того как аккуратно заполните весь горшок землей, чуть-чуть примните ее.

Растение должно находиться на такой же глубине, что и прежде. Слой почвы должен не доходить до края горшка примерно на один сантиметр.

Полейте ваше растение.

Если ваше растение очень крупное и вы не хотите больше пересаживать его, можно обеспечить его свежей землей, просто удалив верхний слой почвы и насыпав новой. Однако делать это надо как можно аккуратней, чтобы не повредить корни.