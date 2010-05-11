Да будет свет! Размещение комнатных растений в зависимости от сторон света

Свет. Свет. Свет. Для чего он нужен растениям? Как много должно быть его в жизни растений? Какое расположение предпочтительнее? С каждым новым растением в коллекции вопросы множатся, растут числом. Давайте разбираться.

Для чего свет нужен растениям?

Вопрос простейший для знающих химию и биологию. Сегодня только одним растениям природой дано искусство создавать органические вещества из воды и воздуха, используя энергию света. В процессе фотосинтеза в листьях и стеблях растений, при участии хлорофилла, из углекислого газа и воды образуется глюкоза, а затем крахмал и другие, более сложные органические соединения. Заключенная в этих веществах энергия обязана своим происхождением солнечному свету.

Фотосинтез был открыт в конце XVIII столетия. В 1771 г. английский химик Джозеф Пристли проделал такой опыт. Он заключал мышь под стеклянный колпак. Через пять часов мышь погибала. Однако при наличии под колпаком ветки мяты она оставалась живой.. Отсюда Пристли сделал вывод, что животные своим дыханием делают воздух непригодным для жизнедеятельности организма, а растения своим дыханием восстанавливают его, т.е. делают пригодным для жизнедеятельности. Однако опыт с мышью не всегда удавался. Голландец Ингенхуз (1779) показал, что непременным условием удачного опыта является наличие солнечного света.

В процессе фотосинтеза растения не только развиваются и растут сами, но и дают возможность дышать всему живому на земле.

Как много света должно быть в жизни растений?

Первое, очевидное. Свет должен быть. Без него растения не смогут развиваться, расти, цвести, плодоносить.

Все мы знаем, что солнце по-разному заглядывает в окна, и уровень освещенности в комнате зависит не только от того, утро на улице, день или ночь. Важно и то – что находится перед окном. Есть ли рядом стоящие и закрывающие солнце дома, деревья, балкон. Важна даже чистота стекол!

Второе, важное. Чтобы определить потребность растения в свете, иногда полезно знать, в чем она измеряется. Тут мы будем говорить об освещенности. Освещенность – физическая величина, численно равная световому потоку, падающему на единицу поверхности. Единицей измерения освещенности служит люкс (1 люкс (лк) = 1 люмену на квадратный метр). Люмен (лм) – единица измерения светового потока. Например, лампа накаливания мощностью в 40 Вт дает световой поток силой 415–460 лм. В то время как люминесцентная лампа той же мощности обладает световым потоком в 2480 лм. Световой поток солнца и вовсе будет равен 3,8 х 1028 лм.

Освещенность прямо пропорциональна силе света источника света. То есть, чем мощнее источник света, тем выше освещенность.

При удалении его от освещаемой поверхности ее освещенность уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния. Иными словами, чем дальше находится источник света от освещаемого предмета, тем меньше освещенность этого предмета. Так, растение, стоящее в 3 м от окна, получает в 9 раз меньше света, чем то, которое стоит на подоконнике.

Делаем выводы – больше всего света в комнату поступает через окно и выгоднее всего именно у окна располагать растения.

Для измерения уровня освещенности был разработан прибор люксметр. Став его счастливым обладателем, вы сможете вволю наиграться, определяя, какие окна в вашей квартире больше подходят для кактусов, а какие – годятся только для папоротников.

Если же у вас нет люксметра. В ясный солнечный день на улице максимальная освещенность составляет около 100 000 люксов, а среднее значение колеблется между 30 000 и 50 000 люксов; при сильной облачности она понижается до 5 000 люксов. В комнате же эти показатели, конечно, иные. Солнечный свет не падает непосредственно на растения, какая-то часть его задерживается оконными стеклами, а возможно также и растущим перед окном деревом или опущенными гардинами. Летом непосредственно у окна освещенность составляет от 3 000 до 5 000 люксов. В центре комнаты она значительно меньше: на расстоянии 2-3 метров от окна ее значение составляет всего лишь 500 люксов. Зимой уменьшается не только световой день, но и интенсивность освещения: вблизи окна она равна всего 500 люксов, в центре же комнаты и вовсе совсем темно.

Обычно растениям для нормальной жизнедеятельности требуется свет в диапазоне от 500 до 3000 люксов. Те растения, что согласны расти и цвести при 500 лк, называют теневыносливыми. Растения, требующие максимального освещения, принято называть солнцелюбивыми.

Отталкиваясь от потребности растений в свете (очень часто упоминание о необходимом освещении можно найти в описаниях растений в энциклопедиях), попробуем разместить их на наших окнах.

Северные окна

Почему-то считается, что обладателям северных окон не повезло. Мол, расти там ничего не будет, можно сворачивать лавочку. На самом же деле, это не так. Освещение на северных окнах мягкое, ровное, без палящего полдневного солнца. Суточные перепады температур – весомые. А это так нравится многим растениям. У северных окон есть один – по-моему, главный – плюс: растение никогда не получит тут солнечных ожогов.

Растения для северного окна:

Аглаонема, адиантум, аспидистра, аспарагус, аукуба, бегония угловатая, гелксина, драцена окаймленная, драцена душистая, зигокактус, камнеломка, каланхоэ, крестовник крупноязычковый (не пестролистный), лигодиум японский, монстера, маранта, пеперомия круглолистная, пеперомия серая и туполистная, паслен, папоротники, плющи, пассифлора, сансевиерия, сциндапсус, спатифиллум, селагинелла, толмия, фатсхидера, фатсия, фикус карликовый, филодендрон лазящий, фиттония, циссус ромболистный, цинерария, цикламены.

Южные окна

Выращивать растения на южном окне хлопотнее, чем на северном: немногие растения вынесут длительное воздействие прямых солнечных лучей и слишком внушительные суточные перепады температур. Зачастую на самое жаркое время дня придется создавать притенение в виде марлевой или тюлевой завесы. Поэтому нужно особо тщательно подбирать растения на подоконник южного окна. На сам подоконник можно разместить только самые устойчивые и нуждающиеся в солнце растения, например кактусы и другие суккуленты, хойя мясистая, стефанотис обильноцветущий, пассифлора и т.п. Если вы прочитали в рекомендации по уходу за растением, что оно светолюбиво, но нуждается в притенении, то поместите его на столике около южного окна под защитой тюлевой занавески. Такое место идеально подойдет для таких декоративнолиственных цветов, как циперус, хамеропс, циссус, колеус и вечнозеленый мирт.

Растения для южного окна:

Алоэ древовидное, алоэ Ханбуриана, бувардия, жасмин Самбак, камелия японская, колеус Блюме, маммилярия, опунции, очиток, ливистона китайская, плектрантус, фуксия, хавортия, хойя, цереусы, эхинокактусы, гибискусы, олеандр, аглаонема изменчивая, гемантус белоцветковый, диффенбахия пёстрая, драцена деремская, драцена Годзефа, кротон пёстрый, кофейное дерево, крассула портулаковая, панданус Вичи, стробилантес розовый, кактусы и суккуленты, большинство пальм, розы, лавр, каланхоэ, ананас.

Восточные окна

Восточные окна идеальны во всех отношениях. Мягкие лучи утреннего солнца сменяет яркий рассеянный свет во второй половине дня. Естественное равномерное понижение температуры к вечеру позволяет выращивать здесь все без исключения комнатные растения.

Лучше других тут будут чувствовать себя аспарагус, аукуба, бегония древовидная, бегония волосистая, бегония металлическая, бегония изумрудная, гризелиния, драцена узколистная, драцена деремская, иглица, мирт, плющи, циссус, питтоспорум, фатсия японская, фикус, эпифиллюм Русселя, эпифиллюм тупой, альбиция лофанта, бегония изумрудная, бересклет японский, гризелиния прибрежная, лигуструм овальнолистный, миопорум точечный, пахизандра верхушечная, питтоспорум, псевдопанакс Лессона, рафиопепис индийский, узамбарская фиалка, хлорофитум и многие другие.

Западные окна

Западные окна, как правило, более теплые, чем восточные, притенения на них обычно не делают, но на западном окне растению легче получить ожоги, чем на восточном.

Растения для западного окна:

Аспарагус, бегония рекс, бильбергия поникшая, вероника Андерса, гастерия, евгения, жасмин низкий, сансевиерия, стробилянтес, филлокактус Аккермана, филлокактус Гунтера, финиковая пальма, циссус, хамеропс, эвкалипт, эхмея, фикусы, драцены, кротоны, аглаонема Куртиса, арегелина представительная, антуриум кристальный, бегония королевская, абутилон, кордилина верхушечная, камея, коринокарпус гладкий, ливистона китайская, мирэина африканская, ропалостилис Бауера, санхезия благородная, фатсии, диффебахии, юкки, шеффлеры, стрелиция.