Ваша первая орхидея. Советы начинающим

Столько лет работаем вместе, а к друг другу в гости почти не ходим, но сегодня важный день: я иду к Ledе смотреть на её орхидеи. Вот уже года два мы слышим от неё странные слова: "Коры привезите, чо вам жалко чтоли?", "А вы не знаете где мох можно взять?", "Тебе в Тюмень надо? Привези мне посылочку с цветочками, а"... Ну и в том же духе. Ладно, как говориццо, ближе к делу! Сейчас сама Leda поведает вам о том, что же это такое - "орхидеи для начинающих"...

Мое увлечение орхидеями началось давно, тогда, когда купить их в обычном цветочном магазине было еще нельзя. Первый фаленопсис на моем подоконнике поселился 2 года назад. За ним следом потянулись другие, и уже не только фаленопсисы: камбрии, онцидиумы, пафы, фраги, зиги… сейчас их около сотни, и будут еще.

Самые простые и понятные – конечно, фаленопсисы, орхидеи-бабочки.

Фаленопсисы (всего их около 70 видов) в природе встречаются в Юго-Восточной Азии, на северо-востоке Австралии и в Новой Гвинее. Там они растут на стволах деревьев дождевых тропических лесов, а это прежде всего высокая влажность воздуха, постоянно теплая температура и обильные осадки. Подобные же условия желательно создать для фаленопсиса в комнате.

Когда растение попадает ко мне, я для начала внимательно смотрю на его состояние: как выглядят корни (это важно для орхидеи, у фалов, как и у многих других эпифитных орхидей, корни участвуют в фотосинтезе), каково состояние листьев, корневой шейки (места где листья соединяются с корнями). Если все в порядке, предпочитаю не тревожить лишний раз растение. Фаленопсисы не требуют частой пересадки, раз в 2-3 года, не чаще.

На первом фото видны нормальные здоровые корни (коричневатость - это проблемы с поливом жёсткой водой. На втором фото обозначены цифрами:

1. Пресыщенные влагой корни раздуты, на них появляются белые "пунктиры".

2. Не имея сил поглащать влагу корни разбухают все больше. Начинается процесс разложения.

3. Погибший корень ссыхается (вовсе не от недостатка влаги как можно было бы подумать)

Сразу после покупки поставьте орхидею в светлое, притененное от полдневного солнца место с температурой 18-21 °С. Перед поливом поверхность субстрата должна полностью подсохнуть. Чем ниже освещенность и температура, тем реже поливайте фаленопсис. Используйте только кипяченую воду и поливайте утром или днем.

Не обязательно использовать исключительно кипяченую воду. На всех не накипятишься. Главное, чтобы вода была мягкой. Кто-то морозит воду, а потом поливает оттаянной. Кто-то покупает в аптеке дистиллят и проливает орхи им. Я поливаю их из-под крана. Поливаю погружением (ставлю горшок с растением в таз или в ванную и наливаю туда воды) – минут на 30-40 обычно раз в неделю, если очень жарко и грунт просыхает быстрее, то чаще.

В природе фаленопсисы забираются высоко в кроны деревьев, где обдуваются ветром и поэтому не страдают от сырости. В комнатах от чрезмерного полива и опрыскивания на цветках могут появиться пятна, а часть корней – загнить. По этой причине очень полезно поставить фаленопсис под вентилятор.

У меня нет вентилятора. Циркуляцию воздуха обеспечиваю открыванием форточки. Этим же способом регулирую необходимый перепад дневных и ночных температур. Главное не заливать свои фаленопсисы. В природе ведь они живут в спартанских условиях – нет у них там систематического полива в виде доброй девушки, таскающей растение вместе с его деревом в ванную или в таз: дождь может идти каждый день, а может не идти неделями. Сколько воды запас, столько и выпил. Выпил все – сидишь сухой. От засухи умирают через пару месяцев, от залива – через пару недель.

В чем растут орхидеи?

Субстрат. Его можно приготовить самостоятельно из измельченной сосновой коры, предварительно прокипяченной и просушенной, кусочков древесного угля и сфагнового мха в соотношении 5:1:1. Для крупных экземпляров берите куски коры длиной 2-3 см, для маленьких – 1-1,5 см.

Да, субстрат я готовлю сама – основная причина, конечно экономия: полулитровый пакет коры в магазине стоит почти 40 рублей. В лесу ее дают бесплатно. Обязательно брать кору с поваленных деревьев или старых пней. Во-первых, там она уже полуразложившаяся, именно такая, которая подходит орхам. Во-вторых, если обдирать кору с живых деревьев, можно погубить дерево. После сбора кору храню в пакете, он неплотно закрыт. Кипячу и сушу непосредственно перед посадкой фаленопсисов. Если знаю, что через день-два у меня ожидаются новые постояльцы, иду варить кору. Проваренная, она легко ломается руками на кусочки необходимого размера.

Уголь тоже «самодельный» - у родителей банька в саду, угля в изобилии.

Знаю, что и мох некоторые коллекционеры орхидей собирают сами, я пока не созрела – покупаю готовый (чистый, зеленый).

Посуда и дренаж. Фаленопсис можно посадить в горшок, сетчатое кашпо или корзинку. На дно обязательно насыпьте высокий дренажный слой из гальки, битых черепков, кусков коры и древесного угля.

Так как корни фалов участвуют в фотосинтезе, горшок предпочтительнее брать прозрачный. К сожалению, в магазины Екатеринбурга прозрачные горшки никто не возит, приходится обходиться собственными силами. Все родственники и друзья отдают мне прозрачные пластиковые ведерки (из-под мороженного, морской капусты и прочих продуктов). В этих ведерках для лучшей вентиляции я делаю много дырок при помощи обычного паяльника.

Посадка

Самое главное правило посадки - бережно обращаться с хрупкими корнями. Отмершие корни обрежьте, присыпая срезы молотой серой или порошком древесного угля. Засохшие черешки от старых листьев удалите пинцетом. Субстрата насыпьте столько, чтобы от его поверхности до края горшка оставались свободные 3 см - это позволит подсыпать свежий субстрат по мере отмирания нижних листьев и образования новых корней.

Здоровые корни фаленопсиса имеют зеленый цвет (либо серебристый – если они сухие), внутри такой корень плотный, твердый. Корни поврежденные, сгнившие цвета либо коричневого, либо грязно-белого. Если взяться пальцами за кончик и легонечко потянуть, то внешняя оболочка снимается и остается тоненькая ниточка-сердцевинка.

Можно еще в качестве антисептика (для присыпки срезов) использовать молотую корицу, только без сахара.

Покрытие и полив

Поверхность субстрата покройте слоем мха и в течение 2 недель после посадки не поливайте, а только опрыскивайте нижнюю поверхность листьев.

Я вообще обычно только мох опрыскиваю. За 2 недели после пересадки растение успевает прийти в себя и подживить сломанные корни. Если где-то была гниль, она высыхает. В общем – эти две недели необходимы растениям.

К сожалению бывает и так, что ты просушил фаленопсис, танцевал вокруг него с бубном, а он все равно умер.

Чего от них ждать. Цветение

Фаленопсисы цветут в течение 3-4 месяцев. В продолговатых мясистых листьях содержится большой запас питательных веществ, который расходуется на образование длинного изогнутого цветоноса.

Сорта, цветущие в зимнее время, нуждаются в дополнительном освещении лампами дневного света. Световой день для них должен составлять не менее 12 часов.

Вообще, фаленопсисы цветут в разное время года в зависимости от вида и сорта. Имеются виды, например, ф. Люддемана, которые цветут с весны до осени практически без периода покоя. Другим нужен период покоя.

Фаленопсисы хорошо растут на окнах любой ориентации, но весной и летом на южных окнах их необходимо притенять. Мои растут и колосятся на северных окнах, и все еще без подсветки, эх…

После того как фаленопсис отцветет, не срезайте цветонос полностью – отрежьте его над крайней спящей почкой – велика вероятность того, что он зацветет вновь.

Красота орхидей завораживает настолько, что в некоторых странах изображения этих цветов являются национальной эмблемой, например на флаге Панамы. Уже давно орхидея стала одним из самых популярных цветков для комнат, а с появлением новых неприхотливых гибридов эти тропические леди превратились в идеальных питомцев для начинающих цветоводов-любителей.