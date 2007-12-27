Цветущая зима, или немного слов об азалии…

Сегодня, дорогие мои ботанеги и им сочувствующие граждане, мы начинаем серию выпусков о тех растениях, которые, не взирая на голод, холод и прочие мерзости, продолжают стойко радовать нас среди зимы.

В ближайших выпусках мы поговорим о зигокактусе (декабристе), цикламенах и пуансеттии, а сегодня наш рассказ – о королеве зимы – азалии.

Кустики азалии напоминают цветущие деревца, словно сошедшие со страниц детских сказок. Другая разновидность вызывает ассоциацию с пышными юбками знойной испанки, раскрытым веером и розой в волосах. Морская пена волн, воздушные облака, нежное создание в страстных объятиях – какие только художественные образы не рождает азалия! В хмурые зимние дни невозможно наглядеться на сочные, чистые и яркие краски – неспроста на Востоке азалия считается символом женской красоты.

В странах Азии очень давно культивируют этот цветок счастья, который там еще называют английской розой, а в Германии – альпийской. В Японии азалию считают цветком, дурманящим мужчин, а май называют месяцем азалий. Любопытно, что название «азалия» дал этим цветущим кустикам Карл Линней. В переводе «азалия» означает «сухая» – действительно, до распускания лепестков растение выглядит словно бумажное.

Между тем ботаническое название цветка – рододендрон (в дословном переводе – «розовое дерево»). В отличие от настоящих рододендронов, украшающих парки и сады, азалии культивируются в оранжереях, на балконах, в комнатном цветоводстве.

В Европе азалия появилась только в XVII веке, хотя у себя на родине – в Китае, Индии, Японии – она известна с древних времен.

Азалия – она же Rhododendron simsii – относится к семейству вересковых. В настоящее время термин «азалия» ботаники употребляют лишь для обозначения одного подрода в роде. Несмотря на это, в мировой садоводческой практике со времен К. Линнея сохранились оба названия:

азалиями называют листопадные виды,

а рододендронами – вечнозеленые.

Основной родоначальник сортов комнатных азалий – природный вид рододендрон индийский, или Симса, который растет во влажных горных лесах в атмосфере постоянных туманов, моросящих дождей и относительной прохлады. От него получены многочисленные гибриды.

Зимой и весной очень часто в продаже бывают цветущие азалии. Приобретая азалию, выбирайте растение с несколькими уже раскрывшимися цветками и множеством бутонов. Остальное – в ваших руках.

Секрет длительного цветения и сохранения азалии до следующего года заключается в обильном поливе, невысокой температуре и ярком освещении. Увядшие цветки своевременно удаляют.

Ещё один маленький секретик, который надо знать всем азалиеводам – азалии любят кислую почву, а потому очень положительно отзываются на полив чуть подкисленной водой (да, они тоже любят «чай с лимоном» )

Азалии светолюбивы, глубокой тени не переносят. Но не следует оставлять растения на ярком солнце. Им подходят светлые комнаты с рассеянным освещением. Зимой азалию лучше содержать в прохладном помещении с температурой 12–15°С. Ее надо беречь от сквозняков. Когда появятся бутоны, растение переносят в комнату, где температура не ниже 18°С и влажность 70–80%.

Во время цветения необходим обильный полив.

С марта по сентябрь растение опрыскивают мягкой водой, в жаркие летние дни – два раза, иногда их ставят в поддоны с гравием, наполненные водой. Летом азалию можно вынести на балкон или в сад. Только следите, чтобы на жарком летнем балконе горшок с растением не перегрелся – корни могут пострадать. У азалий корневая система очень развита, много мелких тонких корешков прямо в верхнем слое земли.

Если вы хотите сохранить вашу красавицу на долгие годы, то вам надо знать, как ухаживать за отцветшим растением.

Осенью полив уменьшают, температура в это время должна быть пониженная, 6–8°С. В это время происходит вызревание цветочных почек.Месяца через два начинать повышать температуру воздуха до 12–15°С. Если эти условия будут соблюдены, то через несколько недель появятся бутоны.

После цветения следует перевалить азалию в кислую земельную смесь, которую можно составить из хвойной земли и торфа (2:1) с добавлением речного песка (а лучше купить готовый грунт и не умничать ). Лучше не пересаживать, а переваливать, так как корни у азалии очень нежные. Выращивать азалию лучше в широких невысоких горшках, потому что корневая система этого растения поверхностная. В начале лета следует провести прищипку, оставляя на стебле по 4–5 листьев, тогда на следующий год крона будет пышнее, а цвести будет обильнее. Азалию поливают мягкой тепловатой водой, добавляя раз в месяц 1 каплю уксуса или лимонной кислоты на 2 л. воды. Подкормка: раз в 2–3 недели.

Размножают азалии полуодревесневшими черенками с июня по август. Черенки высаживаются в хвойную землю, либо в смесь хвойной земли с торфом и песком. После посадки их прикрывают стеклом и регулярно опрыскивают. Укоренение длится примерно два месяца, при этом нужно поддерживать температуру около 25°С и большую относительную влажность воздуха (80%).

Основные вредители – азалиевая тля, на выделениях которой размножается сажистый гриб и красный клещ.

При недостаточном поливе листья сморщиваются и опадают;

Короткий период цветения говорит о сухом воздухе;

Пожелтение листьев свидетельствуют о наличии глины в земле или в воде, поэтому нужно поливать мягкой водой;

Опадение листьев указывает на переувлажнение почвы.

