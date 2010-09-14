А не вырастить ли нам Каладиум?

С тех пор, как место на моих подоконниках стало стремительно уменьшатся, а растения в доме также живо начали прибывать, зауважала я всякие разные луковичные, клубневые и прочие цветы с приличным периодом покоя. Такие, которые с чистой совестью можно убрать на зиму в темный прохладный угол и не вспоминать о них до весны. Представьте, сколько драгоценного места освобождается к зиме! С одним из таких любителей поспать – гиппеаструмом – вы уже знакомы. С другим предлагаю познакомиться.

Если гиппеаструм хорош, прежде всего, своими цветами (кстати, не забыли ли вы убрать луковицы на покой, чтобы к Новому году или Рождеству они вновь вас порадовали), то каладиум (а речь сегодня именно о нем) сводит с ума своими живописными, не уступающими цветам по красоте и яркости, листьями.

Листья у каладиума красоты невероятной. На длинной ножке качаются в воздухе огромные элегантной формы сердцевидные, стреловидные или лировидные бело-зеленые с розовыми прожилками, мраморные с пятнышками, крапинками, полосками самых разных нюансов зеленого, белого, красного и розового цвета. Отчетливые зачастую контрастного цвета прожилки выглядят очень выразительно.

Род Каладиум насчитывает около 15 видов растений и принадлежит к семейству ароидных . В живой природе каладиумы можно встретить лишь в тропической Америке, где они довольно широко растут на заболоченных участках, по берегам водоёмов и в тенистых местах, затопляемых водой во время сезона дождей и разлива рек. Это обстоятельство и обусловило генетически полугодовую диапаузу растения, когда оно во время засухи сбрасывает листья и на полгода уходит на покой. Впервые растения описал французский ботаник Этьен Пьер Вентана в 1800 году по образцу, доставленному с островов Малайского архипелага, где местные жители возделывали каладиум как овощную культуру. Да-да. На родине каладиум – съедобное растение, что отражено в его названии: «heladi» – в переводе с малайского языка обозначает как раз «растение со съедобными корнями».

Выбираем для себя

В продажу каладиумы обычно поступают весной, но встретить их надо во всеоружии, а потому о покупке пора задуматься уже сейчас. Почитать литературу, подготовить почву и горшки, собраться с духом и быть готовыми к тому, что за каладиумами придется побегать. Дело в том, что в магазинах каладиумы пока столь же редки, как хищные растения. Другое дело в сети – есть несколько проверенных интернет-магазинов, где можно заказать клубни каладиумов уже сейчас.

Итак, что будем выбирать. В магазинах чаще всего можно встретить уже вегетирующее растение. Народ охотно из покупает – мало кто устоит, увидев шапку изумительных листьев. Внимательно осмотрите растение – на нем не должно быть вредителей, пятен гнили или бактериальной инфекции. Листья должны быть чистые, сочные, яркие. Загляните в горшок – почва должна быть влажной, а не болотистой. Если в горшке с каладиумом уже слишком много воды, брать его не советую, особенно тем, у кого пока нет опыта.

Клубни. С ними сложнее. Самый простой способ – заказать через интернет. Способ сложнее – попытаться дождаться осени и купить уцененный, уже собирающийся на покой каладиум в магазине. Клубни также должны быть чистыми, без гнилей или вредителей.

Виды и сорта

Каладиум Гумбольдта . Обитает в тропических влажных лесах в Бразилии. Листья многочисленные, стреловидно-яйцевидные, 6-8 см длиной и 4 см шириной, темно-зеленые, между жилками беловато-серебристые, с пятнами различных размеров.

Каладиум двуцветный . Растет в тропических влажных лесах на склонах гор в Бразилии и на Больших и Малых Антильских островах. Клубни округлые, приплюснутые. Листья многочисленные, стреловидно-яйцевидные или сердцевидно-яйцевидные, по контуру треугольные, 8-12 см длиной, сине-зеленые, между жилками в неравномерных белых или красных пятнах. Черешок в несколько раз длиннее пластинки листа.

Каладиум Шомбурга . Встречается в тропических влажных лесах в Бразилии, Гвиане. Листья овально-эллиптические, у основания слабо сердцевидные, 10-15 см длиной и 7-12 см шириной, сверху красные, серебристые между жилками, снизу более светлые. Имеется ряд садовых форм, отличающихся рисунком и окраской пластинки листа.

У разновидности серебристожилкового – средняя жилка пластинки листа и жилки белые, у красного – пластинка листа красная, жилки серебристые, у венозного – пластинка листа продолговато-овальная, в контуре треугольная, 18-25 см длиной и 8-12 см шириной, зеленая, по краям красная; средняя жилка и боковые жилки желтоватые. Черешок зеленый, в пятнах и линиях черного цвета.

Эти каладиумы послужили исходным материалом для нескольких тысяч сортовых разновидностей так называемых садовых каладиумов.

Начало сезона

Для каладиума весна наступает в марте. Именно тогда пора достать заветные клубни и, удалив остатки старой почвы, отмершие корни и прочие ненужные части, высадить их в горшки. При подборе ёмкости для высаживания клубня каладиума следует помнить, что диаметр горшка должен быть в два раза больше диаметра клубня.

Посадка

На дно горшка укладываем слой дренажа, затем – слой крупнозернистого песка и половина приготовленного, хорошо увлажнённого субстрата. Почву кладем горкой. В горке делаем углубление, которое заполним песком. Клубень высаживаем так, чтобы около трети его было погружено в песок. Затем в горшок досыпаем оставшуюся земляную смесь. Если высадить клубень каладиума неглубоко, он формирует много деток, но в ущерб размеру и декоративности листьев. Эту особенность можно использовать, если хочется получить как можно больше клубеньков каладиума для размножения.

Если клубеньки каладиума молодые, то в горшок диаметром 10 см высаживают 2-3 штуки, а в горшок диаметром 15 см – 3-5 штук.

Наиболее красивые растения развиваются из взрослых клубней каладиума второго года.

Посадили каладиумы и поставьте горшок в теплое светлое место. Температура должна быть не менее 20-22°C. Поливайте осторожно, мягкой отстоянной водой. Через несколько дней начнется образование корней, а затем начнут появляться листья.

Особенности полива

После появления ростков полив усиливают, а затем по мере развития листьев поливают обильно. До появления ростков поливают каладиум очень осторожно, иначе клубень сгниёт; именно в этот период развития растения клубень может очень быстро пропасть от излишней влаги.

После появления первого листа каладиум переваливают в более крупную ёмкость. Субстрат сверху прикрывают мхом, который предотвращает излишнее испарение влаги.

Летнее безумие

Так как каладиум трепетно теплолюбив, место для него придется выделить теплое, защищенное от сквозняков и внезапных понижений температуры. Спасибо он скажет вам и за мягкое, но яркое освещение. Чем светлее и теплее – тем ярче окраска листьев.

Не забывайте поливать. В период активного роста каладиуму требуется обильный полив (по мере высыхания верхнего слоя почвы). Поливать лучше теплой водой, чтобы у растения не было температурного шока. В жаркие дни можно аккуратно распылять воду вокруг растения хорошим пульверизатором, превращающим воду в мелкую пыль. Листья каладиума не моют и не протирают, т.к. они очень тонкие и легко могут повредиться или даже порваться. Для чистки листьев от пыли используют большую мягкую кисть.

С апреля по август раз в неделю надо подкармливать каладиумы жидким удобрением в половинной концентрации.

И снова осень - пора на покой

В конце августа – сентябре каладиуму пора отправляться на покой. Пришло время сокращать полив. Листья постепенно увядают – вначале полностью теряют все пигменты, становятся совсем белыми, и лишь затем черешок листа теряет тургор, лист наклоняется вниз и высыхает – по мере засыхания убирайте их. После того, как растение уснет – на нем не останется листьев – из просохшего субстрата нужно извлечь клубни. Отряхнув с них землю, положите их на окно или под лампы на 1-2 недели. Следите за температурой. Она не должна опускаться ниже 18-20 градусов. Через две недели убираем клубни в пакет со мхом или перлитом, они не дадут клубням пересохнуть или переувлажниться. До весны храните клубни в теплом сухом месте – например, в шкафчике или на полке в комнате.

Можно оставить на зимовку клубни и в том горшке, где они провели лето. Увядшие листья обрезают, а горшок убирают в сухое темное место (под кровать, в кладовку и т.д.). Если во время периода покоя субстрат в горшке пересыхает, то его чуть-чуть поливают, чтобы «зимующий» клубень не усох.

Возможные проблемы

Загнивание клубня. В период, когда у каладиума нет листьев, его клубень очень уязвим. Необходимо строго соблюдать все требования, касающиеся влажности субстрата и окружающей температуры.

Листья желтеют и засыхают. Каладиум – растение с периодом покоя. Осенью его листья отмирают, клубень сохраняют до весны следующего года при комнатной температуре.

Коричневые пятна на листьях. Если на листьях каладиума оставлять большие капли воды, то под их воздействием быстро развивается грибок, появляются пятна. Опрыскивайте каладиум только мелкодисперсным пульверизатором. Больной лист в дальнейшем удаляют.

Листья засыхают с краев. Такие симптомы проявляются при жаре, избыточном солнечном освещении (ожог), перекорме удобрениями. Нижние листья подсыхают при недостаточном поливе.

Каладиум плохо растет, листья мелкие – если слишком темно. Каладиуму нужно хорошо освещенное место с легким притенением от прямого солнца. Кроме этого, при недостаточном освещении теряется окраска листьев. Так же это случается, если растение не пересадили и не подкармливали. Хотя, к подкормкам удобрениями нужно относиться осторожно – лучше недокормить, чем перекормить.

Среди представителей семейства Ароидных много интересных и благородных растений. Красивые и мужественные антуриумы, нежные и трепетные спатифиллумы, выносливые замиакулькасы, причудливые монстеры, удивительные каллы, цепкие и проворные сциндапсусы. Все они – частые гости и постоянные жители наших подоконников. Почему же до сих пор среди них нет самого сногсшибательного, умопомрачительного, фантастического каладиума?