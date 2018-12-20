5 правил счастливой жизни на съемной квартире

В нашей стране уж как-то так повелось, что жильё в собственности считается главным «базисом» и даже основой семейного счастья. А к съемным квартирам многие относятся как к заведомо неблагополучному варианту. Предлагаем инструкцию, как изменить съемную квартиру и своё отношение к ней, чтобы жить счастливо!

Правило 1. Меняем отношение к съемному жилью

Спорить не будем, очевидные минусы у съемного жилья есть. По сути их три:

— вас могут выселить вопреки вашим планам;

— переезды требуют расходов;

— хозяин квартиры может вас в чем-то ограничивать, например, многие запрещают курить, заводить животных, сверлить стены и т.п. (все эти вопросы можно прояснить до заключения договора, и либо уговорить хозяина на более мягкие условия, либо отказаться от этого варианта).

А теперь посмотрим на плюсы. Их набирается куда больше:

1. Если вы готовы жить на съемной квартире, то можете свободно переселяться из района в район. Вряд ли вам придётся мучительно добираться по пробкам до работы или тащить детей в школу-садик через весь город.

2. Жильё гибко приспособится под ваше материальное положение. Нашли высокооплачиваемую работу — заселились в шикарную квартиру в центре. Стало тяжело платить или сменились приоритеты — выбрали что-то подешевле. С ипотекой так легко не поиграешь. Рисковые люди могут переоценить свои возможности, влезая в неподъемный кредит на пару-тройку десятилетий. Осторожные, наоборот, часто живут в более стесненных жилищных условиях, чем могли бы себе позволить.

3. Съемное жильё легко адаптируется под состав семьи. Например, с рождением (ещё одного) ребёнка вы можете расшириться. Как правило, при аренде количество комнат не радикально влияет на стоимость — «двушку» и «трешку» можно найти по одной цене. При покупке же разница будет очень существенной. А в случае развода (да минует он вашу жизнь!), супругам-квартиросъемщикам не приходится добивать себя ещё и тягостным разделом недвижимости.

4. Каждое новое жильё открывает простор для вашей фантазии. Здорово почувствовать себя дизайнером, по-новому организовать хранение, сменить стиль интерьера. Это как перестановка мебели, только намного круче!

5. На съемной квартире вы не будете обрастать ненужным хламом, ведь каждый переезд — отличный повод для ревизии. Почти наверняка вы отдадите, продадите или выкинете все ненужное. И уж точно не потащите за собой три пакета неизвестно зачем вымытых и припрятанных пластиковых контейнеров и стеклянных банок.

6. Как квартиросъёмщику вам, скорее всего, не придётся нести капитальные расходы. Например, платить налог на недвижимость или организовывать замену канализации и т.п.

7. Вы свободны, не привязаны к своей собственности. И если вам вдруг предложат работу в столице, если душа попросится к тёплому морю или в деревню, вы точно не будете думать: «Ну как же, столько сил и денег вложили в эту квартиру, не бросать же её теперь». Вы просто соберёте свою жизнь в коробки и отправитесь в путь.

К слову, в США и ряде стран Европы жить в съемных домах всю жизнь — нормальная практика. В нашей стране отношение к собственности тоже слегка меняется: появляются люди, сдающие свое единственное жилье, с тем, чтобы снять более подходящую квартиру, порой в том же самом городе.

Правило 2. Выбираем не только квартиру, но и хозяина

Снимая квартиру, многие смотрят только на ее состояние и подлинность документов. Но есть и другие важные вещи.

* Назойливые владельцы жилья могут проверять, хорошо ли вы протираете пыль на антресолях, не слишком ли сильно продавливаете матрас и не пачкаете ли духовку, запихивая туда жирных куриц для запекания. Вам это нужно? Если нет, попытайтесь оценить общую адекватность человека, с которым подписываете договор.

* Конечно, вы не спросите хозяйку напрямую, нет ли у неё тайной мечты стать инспектором Роспотребнадзора или заменить Лену Летучую в её телепрограмме, но понять отношение к чистоте и имуществу все же можно. Спросите, каковы «правила дома», за какие вещи хозяева особенно беспокоятся. Уточните, откуда взялись вот эти царапины на полу, возмещали ли прошлые жильцы ущерб. Можно ли переводить арендную плату на карту или хозяева будут ежемесячно за ней приходить и т.д.

* Если люди сдают квартиру давно, много работают, живут в другом районе или городе, то, скорее всего, частыми визитами донимать вас не будут. К тому же сейчас есть варианты аренды жилья у агентств, где всё поставлено на поток — состояние объекта контролируют по установленным договором правилам и не более того.

* Кстати, о порче имущества и конфликтах с хозяевами. Не всегда стоит выбирать квартиру в идеальном состоянии. Куда важнее, чтобы это состояние подходило вам. Может быть, семейству с подвижными малышами и котом будет комфортнее не в сверкающих дорогим ремонтом апартаментах, а там, где обои уже тронуты кошачьими коготками и «наскальной живописью» предыдущих маленьких жильцов.

Правило 3. Не боимся «вкладываться в чужое»

Кто и когда придумал этот девиз «не вкладываться!» я не знаю, но, кажется, это одна из самых вредоносных идей, какие я слышала в своей жизни.

Чтобы в квартире было комфортно, чтобы ощущать её своей, вкладываться придётся.

Но какова цена вопроса? Посчитайте, скорее всего, она сопоставима с одним-двумя походами в ресторан. И очень вероятно, что куда больше вы готовы доплатить, выбирая между путевкой в отель 3* и 4*. Только там речь идёт о комфорте на 10 дней, а здесь о комфорте на год или больше.

Предлагаем несколько идей, как быстро и недорого добавить квартире уюта:

1. Заменить текстиль. С новыми шторами, покрывалом, накидками на кресло, диванными подушками комната изменится до неузнаваемости. Заметьте: всё это вы сможете в будущем забрать с собой, если захотите.

2. Подкрасить или перекрасить обои «под покраску». Всё, что понадобится для такого мини-ремонта — согласие хозяев, ведро акриловый краски (которая не пахнет и быстро сохнет) и пара свободных дней.

3. Купить удобные аксессуары в ванною. Достаточно заменить треснувшую крышку для унитаза, видавшую виды штору для душа и засаленный коврик, чтобы избавиться от чувства убогости быта.

И, да, мало что так раздражает, как необходимость держать душ между коленок, когда моешь голову; разве что прыжки в мокром виде за полотенцем. Может, предыдущие жильцы и экономили на крючках и держателях, не желая «вкладываться в чужое», но мы так точно поступать не будем!

4. Приобрести мелкую кухонную утварь. Не мучайте себя изрезанными разделочными досками и закопченными кастрюлями. Сделайте себе подарок на новоселье в виде новой подставки под приборы, прихваток, сахарницы.

А теперь оглянитесь на список. Даже если бы вы жили в своей собственной квартире, почти наверняка с регулярностью в два-три года вы бы меняли многие из этих вещей. Вы бы подкрашивали и подклеивали обои, ибо (о ужас!) в своей квартире они тоже рвутся и заляпываются. Так о каких пустых вложениях мы вообще говорим?

И даже если что-то ценное, любовно вами оборудованное придётся оставить следующим жильцам, воспринимайте это не как потерю, а как ваш способ сделать мир чуточку лучше.

Правило 4. Избавьтесь от ненужного

Часто на съемной квартире срабатывает идея: «Не я положил — не мне убирать». В итоге кухню «украшает» подставка с разнокалиберными крышками от давно канувших в Лету кастрюль, под ванной валяется три сломанных смесителя с нахально торчащими шлангами, а кухонный шкаф забит такой же батареей стеклянных банок, от какой вы только что избавились, выезжая с прошлой квартиры. Только ваши баночки были чистыми, а на этих тут и там заметны следы присохшего содержимого.

* Если хотите чувствовать себя на съемной квартире как дома, выкидывайте из неё весь хлам!

Если вы уже купили новый придверный коврик и не планируете забирать его с собой, избавьтесь сразу от его предшественника. Никто не заметит потери такого «бойца».

* Всё то, что ещё как-то может эксплуатироваться, стоит показать хозяевам. Попросите забрать то, что им нужно. То, что не нужно ни им, ни вам, но может пригодиться будущим жильцам, лучше сразу упаковать в коробки, заклеить, подписать и убрать на дальнюю антресоль. Распакуете и расставите по местам перед отъездом. Это куда лучше, чем без конца натыкаться на ненужные вам предметы и раздражаться по этому поводу.

На ту же антресоль стоит убрать все чужеродные предметы интерьера — магнитики из поездок прошлых жильцов, книги с неприятными вам корешками, вышивки прабабушки хозяина.

Многим отравляет жизнь ещё один вредный миф: если мы живём в съемном жилье, то вынуждены хранить коробки для переездов. И вот во всех углах и на всех шкафах громоздятся эти уродливые картонные монстры и будто ехидничают: «Да, братец, нет у тебя своей квартиры, так любуйся на нас!»

Долой ехидных монстров! Когда дата следующего переезда станет известна, вы соберёте нужные коробки в окрестных магазинах за два-три дня. Впрочем, если мест для хранения в квартире не хватает, несколько самых удобных коробок можно изящно задекорировать и вписать в интерьер, сэкономив на покупке специальных контейнеров!

Правило 5. Помните, что это ваш дом, пусть и на ограниченный срок

Когда вы очистили пространство от всего лишнего, самое время привнести в него что-то своё. Фотографии семьи в рамках, детские поделки, несколько воспоминаний из приятных путешествий, цветок в горшке... Подумайте, в каких предметах для вас таится дух уюта, и выделите для них самое заметное, почетное место. Если вам нравится шить, рисовать или мастерить, то сделайте какую-то вещь специально для новой квартиры. Так вы быстрее ощутите пространство своим.

В конце концов, дом — это не квадратные метры, а чувство семейного тепла, детский смех, голоса друзей, запах вкусной еды. Всё это не выдается вместе со свидетельством на право собственности, и никак от него не зависит.

Любите своё съемное жильё, и оно ответит вам взаимностью!