Далеко ходить не будем… Украсим цветами собственный балкон!

Весна, весна. Не знаю как вы, а я по весне всегда немного тоскую. Кажется, что зима будет вечной. И вроде вот – новый совок купишь, семена посеешь, горшки на подоконнике с места на место двигаешь – и уже легче. Тянется зима. Март. Апрель…

Май! Пора! Открываем пошире окна, отмываем балкон – совсем скоро здесь будет настоящее лето.

Кто не ищет легких путей, тот конечно еще с февраля своей рассады насеял. Чах над ней, как царь Кощей над златом. С бубнами танцевал. Ну да оно того стоит. Вот уж у кого на выбор и петунии, и сурфинии, и лаватера, и циннии, и бархотцы разные распрекрасные. Да все по цвету, по фактуре подобрано. Честь и слава запасливым.

А кто нерастороплив да занят вечно, тому как быть?

Самый быстрый способ наладить нормальную жизнь – посадить в ящики цветочную рассаду. Купить ее сейчас можно везде – от цветочных магазинов до бабушек у магазинов. Выбирай, что по вкусу. Помни только, что погода уральская обманчива – утром солнышко и плюс 20, а к ночи дождь, переходящий в снег, и заморозки к следующему утру.

Если сажать прямо сейчас, то брать стоит лишь анютины глазки. Им если снег на голову упадет, они не сильно-то и расстроятся.

Ну и если балкон у вас закрыт и непродуваем, можно уже и на петунии, гвоздики, фуксии в ОБИ позарится. На закрытом балконе им никакой мороз не страшен – все снесут.

Есть и другой способ. Его предлагаю взять на вооружение этим летом и считать главным в наступающем сезоне. Наша задача: украсить балкон на все лето с минимальными затратами на посадочный материал.

Далеко ходить не будем. Оглядим свои владения – кто там первый на балкон?

Зеленый массив в этом году будем создавать при помощи плюща. Берем свой, давно обросший, и черенкуем – режем на кусочки с 3-4 парами листьев. Ставим в стакан с водой. Через неделю, максимум две, у нас будет приличный посадочный материал.

Нет плюща? Возьмите сциндапсус. Особенно хорошо ему будет на южном, солнечном балконе. Принцип получения большого количества черенков тот же.

И сциндапсуса нет? Вытаскивайте из темного угла циссус (березку) и традесканции.

Режьте, не жалейте. Основной куст за лето отрастет, а на балконе за тот же период и лучше растения будут. Кустистее, кудрявее, пышнее. По осени еще думать будете, кого осчастливить ими.

Если вам не милы только зеленые листья, посмотрите внимательно на свой колеус. Можете смело резать и его на черенки. Корни у них появятся очень быстро. Не хотите резать – вы успеете еще посеять. Семена в любом цветочном. Глаза разбегаются от обилия расцветок.

Совет: для обладателей северных балконов, куда не заглядывает солнце, – папоротники. Купите недорогие – и наслаждайтесь ажурной зеленью все лето.

Все, что вниз будет свисать, ползти вверх, виться вширь – все подойдет для ваших летних садов. Особую же атмосферу лета помогут создать большие тропические растения.

В угол прекрасно встанет старый большой фикус, рядом поставим драцену. Самое солнечное место отдайте кофейному дереву. Молочай, пальмы, кротон… Все крупномеры – на балкон. Найдите тепленькое местечко и для других домашних любимцев – лето на свежем воздухе пойдет им на пользу.

А теперь о цветах. Настоящее лето у нас прочно ассоциируется с цветами. Есть цветы – лето, нет цветов – вот такое малоснежное уральское лето.

Анютки у нас уже цветут, пора подумать и о чем-то более существенном. Таком, чтобы ах – глаза горят, душа поет.

Как вам герань? Мне очень и очень. Герань, как и анютины глазки, не боится легких заморозков. Прекрасно смотрится в индивидуальных посадках. Если не успели к маю подрастить свои из семян или черенков, купите два-три-четыре куста и сразу возьмите с них черенки. С королевскими пеларгониями конечно сложнее, а плющелистные и зональные расчеренковать можно в мгновение ока. Укореняйте прямо в ящиках, под пленкой. И очень скоро у вас будет столько растений, сколько надо.

Не любите герань? Пахнет не вкусно? Ну, знаете ли…

Возьмите бальзамины. Ваньки не пахнут, зато цветут не хуже герани. Только вот к заморозкам не так лояльны. Берегите их. Кто посеять не успел, опять берет в руки нож или секатор. Вам бы стрижку под мартышку… Корни в течение недели вам обеспечены. Можно и в ящики. Через несколько недель и цветы будут. И совсем лето на вашей террасе. Теперь и кресло рядом незазорно поставить, и чаи гонять по утрам и вечерам.

Ничуть не хуже будут цвести на балконе и бегонии. Особенно – вечноцветущие.

Черенкуются быстро, корни дают быстро, зацветают быстро. Не боитесь трудностей, значит, у вас уже и клубневые бегошки проросли, листву гонят и цвести вот-вот начнут. Красота!

Герань, бальзамины, бегонии – цветут все лето, а то и дальше, если не остановишь. И голову ломать над сменой экспозиции не надо, и, если вдруг выпадет одно – два растения, дорогу за новыми всегда знаете. А уж как просты они все в уходе – никаким капризным летникам и не снилось. Красота должна быть легкой, особенно в условиях большого города и вечно занятых горожан.

Что вы говорите? У вас балкона нет? Так и не беда! Мужская сила в ассортименте найдется? Пусть человек почувствует себя нужным, поковыряется часок – закрепит за окном ящик с хорошим поддоном. А вы уж потом его отблагодарите обязательно, не пожадничайте.

За вами земля и посадочный материал. Дно лучше проложить толстым слоем нетканого материала – грязь под окном разводить не будем.

Первый этаж? Решетки? Ну и еще лучше. Бегом в магазин и покупаем подвесные кашпо. В них сажаем все, что душе угодно – и на решетку, да повыше. У вас, пожалуй, самая выгодная позиция для развития бурной фантазии.

А может и вовсе клумбу под окном организовать? И вам из окна красиво, и тем, кто мимо пойдет, приятно.