Садовник в отпуске… Как обеспечить полив комнатных растений в ваше отсутствие

На дворе лето, жара, июль… Пора отпусков, поездок в сад, в лес, время жития на дачах… А кто польет цветы, оставшиеся дома? И хоть отпуск в этом году мне не грозит, вспомнить старые бабушкины способы и поискать новые бывает полезно.

Способ первый. Почти автополив

Способ этот столь же древний, преклонный и нерушимый, как практика цветоводства на Руси. Заключается он в том, что среди своего ближайшего окружения сначала нужно выбрать жертву, а затем назначить ее – ответственным за жизнь, здоровье и цветение ваших питомцев. Отлично на роль жертвы подходит соседка, подружка, мама, свекровь, собственный муж… Список дополните сами.

Итак, система автополива типа «соседка» налажена, вам останется только ввести прекрасную садовницу в курс дела – кого и как часто поливать, где и когда включать подсветку, чем и в каких количествах кормить, как купать и т.д. и т.п. Можете подстраховаться и на каждый горшок приклеить по записке с кратким руководством к действию.

Способ этот гарантирует вам отличный загар и хорошее настроение в течение 2-3 недель и даже более.

Способ второй. Вода – кругом вода

Способ сей старинный гласит: собери все цветы в доме, снеси их в ванную, расставь вольготно. Полей от души. Да там и оставь, ежели в ванной окно есть. Только не забудь в ванне дырку заткнуть, да воды немного налить. Совсем немного, примерно на 1/3 высоты горшков. Помни, что глиняные горшки быстрее испаряют влагу, чем пластиковые, поэтому их желательно обернуть мокрым мхом. А можно глиняный горшок поместить в пластиковый, а пространство между стенками заполнить мокрым мхом или мокрым керамзитом.

Если у тебя есть растения, которые не терпят положения «ноги в воде», ограничься в отношении них лишь обильным поливом.

Способ этот обещает спокойный отдых цветовода в течение 7-10 дней. И ручается, что по прибытии вы застанете свои цветы в полном здравии и в том же составе.

Способ третий. Физику надо учить!

Технология такого полива растений во время нашего отсутствия пришла к нам опять же через века. И хоть и основан он на законах физики, по внешнему содержанию больше напоминает тонкую хореографию, а точнее – танцы с бубнами.

Вам понадобится большая емкость для воды, самая большая, что есть у вас в доме. Некоторое количество шерстяных ниток, бинта или любого другого гигроскопичного материала. Из бинта или ниток нужно скрутить фитили, один конец которых будет погружен в сосуд с водой, а другой – отправится прямиком в горшок с растением, где его нужно будет чуть прикопать.

Помня, что во всем виновата физика, вам придется отладить сей адский агрегат, чтобы вода по фитилям аккуратно поступала в горшок, а не лилась туда Ниагарой. Возможно, придется экспериментировать с высотой положения емкости с водой относительно горшков. В любом случае – не беритесь за этот способ в последний момент как за палочку-выручалочку. Проверьте его сначала на практике. Все-таки физика…

Если практическая часть задания будет выполнена "на отлично", вы смело можете возлежать на пляже, восходить в горы и полоть морковку на даче в течение все тех же 7-10 дней.

Способ четвертый. Игра в бутылочку

Стописятвосьмое правило цветовода гласит: никогда не выбрасывай пластиковые бутылки из-под ненавистной колы, полезной минералки и прочих разнообразных и безобразных напитков. Авось, пригодится!

Итак, если пригодилась… Берем бутылку, наливаем воды в нее, закрываем пробкой. Вооружившись спицей или толстой иглой, делаем в крышке бутылки несколько отверстий, нагревая орудие производства. Не стремитесь сразу сделать огромные дырки в крышке, превращая в решето. Сначала проверьте, а как оно работает.

Бутыль с водой, перевернув крышкой вниз, воткните в горшок с растением на глубину крышки – примерно 2-3 см. Наблюдайте! Как скоро земля насытится водой, как быстро опустеет флакончик, как при этом будет чувствовать себя растение.

Вы все правильно поняли – это опять способ, требующий проверки до отлета на юга.

Если и эти опыты в походно-полевых условиях закончились победой над засухой, прикиньте сами, на какой оптимальный срок вы сможете отлучиться из дома без потерь среди ваших растений. Обычно – неделя, другая вам гарантированы.

Способ пятый. Медицинский

Подойдет он исключительно докторам, фельдшерам, акушерам-гинекологам, операционным сестрам и прочим медицинским работникам. Потому что только они со знанием дела смогут поставить «больному» капельницу. Капельный полив – изобретение не новое, но иногда и на него можно взглянуть под иным углом.

Принцип прост. К резервуару с водой нужно любым способом прицепить медицинскую капельницу и отрегулировать подачу воды в горшок с растением при помощи заветного колесика.

Этот способ дает вам свободу на 1-2 недели, чтобы вы смогли подлечить свою нервную систему, расшатавшуюся на цветочных фронтах.

Способ шестой. Перейдем на мат

На капиллярный мат. А вы о чем подумали?

Вам понадобится кусок гигроскопичного материала (старое одеяло, например), свободный стол возле мойки, пробка от слива.

Перед разлукой полейте обильно цветы. Закрыв слив в мойке, налейте туда воды. Намочите одеяло. На стол рядом с мойкой расстелите сначала любой непропускающий воду материал (клеенку, полиэтилен и т.п.), затем старое одеяло так, чтобы один его край лежал на дне мойки, впитывая воду. На другом краю одеяла, на столе рядом с мойкой расставьте растения. Ставить можно и нужно довольно плотно. Вода будет подниматься по капиллярам ткани вверх, а растения в горшках (мы помним, что в каждом из них есть дренажное отверстие) будут самостоятельно впитывать воду.

Теперь уходим. Дальше они проживут без вас дней так 10-14.

Способ седьмой, восьмой и прочие…

Каждый из них – мерило вашей изобретательности, смекалистости и изворотливости.

Кто-то переводит все растения в доме на фитильный полив. Другие, умудряются поместить каждое растение в отдельную упаковку – полиэтиленовый пакет с застежкой. Надувают его, чтоб стенки пакета не касались листьев, и оставляют в нем растение на 3-4 дня. Третьи, помня, что им приходится уезжать из дома довольно часто, приобрели в магазине «блюматы» - простейшие системы автополива. Четвертые давно и успешно пользуются гидрогелем, а потому никакая засуха им не страшна…

Самые ушлые и изворотливые, конечно же, подготовились к отпуску еще тогда, когда решили разводить в доме кактусы. Кактусы – пустынные жители, им все равно, как давно вас нет дома…

Мне уже несколько лет помогает вот что.

Перед отъездом я ношу свои растения в душ. Поливаю, купаю. Оставляю там на пару часов, чтоб излишки воды стекли и растения при переносе в комнату не испытали температурного шока. Затем, все растения собираю в одной комнате. На окна не ставлю ни одного. Там слишком много света. Лучшее место для них, пока меня нет, светлая, но не солнечная середина комнаты.

Итак, переносим всех вглубь комнаты, предварительно полив. Окна прикрываем тюлем. Растения расставляем довольно компактно, в середину – тех, кто трепетно относится к влажности воздуха; по краям – самых выносливых и некапризных. Если у вас есть особо нежные экземпляры (вроде бальзаминов, циперуса и проч.), подумайте – может быть, имеет смысл поставить их в кашпо с водой, либо и вовсе отдать кому-то на время.

Вокруг растений можно и нужно расставить емкости с водой. Вода будет испаряться, облегчая цветам жизнь. Они смогут листьями впитывать необходимую им влагу.

Так в тени и влаге мои растения могут ждать меня до трех недель. Проверено!