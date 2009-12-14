Осенний блюз, или Немного о кротоне

Плачет небо грустью,

Слез пролив не мало.

И частица неба

В душу мне запала.

В хороводе листьев

Я тоску укрою.

Ты ответь мне, осень,

Что сейчас со мною?

Ю. Громов

Каждый год, когда за окошком наступает осень и деревья наряжаются в разноцветную листву, мне отчего-то хочется, чтобы и дома, на подоконниках, наступила маленькая домашняя осень. Можно конечно постараться и засушить мои цветы так, чтобы они сами сбросили листья. Но тогда они точно не зазеленеют по весне. Нет. Именно осенью у меня случаются приступы кротонолюбия. Я то и дело ловлю себя на мысли, что неплохо бы было, наверное, купить себе ну хоть один, ну хоть ма-а-а-аленький кротончик

Приступы усиливаются, стоит зайти в цветочный магазин. Вы видели, сколько разных кротонов сейчас продают в магазинах? Зрелище не для слабонервных. С листьями длинными и узкими, круглыми и широкими, похожими на гитару и на лиру, с красными полосками по всему листу, с желтыми крапушками, с розовыми штрихами, с желтыми полосками, с зелеными прожилками…

Ну что – идем за кротоном?

Как выбрать растение в магазине

Выбирая в цветочном магазине кротон, обратите внимание на его листья – не должно быть засохших или опущенных книзу листов. Цвет растения должен быть ярким, сочным. Прожилки на листьях – четкими.

Кротон сбрасывает листья при плохом уходе. Если увидите на растении следы потерянных листьев (они остаются в местах прикрепления листа к стволу растения и представляют собой маленькие углубления) – откажитесь от покупки.

В XVII веке кротон был привезен в Европу и быстро полюбился садоводам своими необыкновенно красивыми листьями с красноватой, пурпурной, желтоватой и даже кремовой окраской. Листья имели кантики, штрихи, крапины самых разнообразных форм. Родина кротона – влажные тропики Азии и Океании. Делаем выводы – растение любит солнечный свет и повышенную влажность воздуха.

Куда поставить кротон

Лучшим местом для него будет окно восточной или западной ориентации. Южные окна тоже подойдут, но растение придется притенять – иначе красивые листья могут подгореть и обесцветиться на солнце.

Кодиеум (и так тоже называют кротон) теплолюбивое растение. Оптимальная температура в комнате зимой не ниже 16-18 градусов, летом - 20-25 градусов. Нельзя ставить горшок с растением возле холодных окон или батарей центрального отопления.

Растение не любит резких перепадов температуры, сквозняков и очень холодную воду.

Большая часть сортов была выведена в США. Каждый год появляются новые гибриды. Выведен даже кротон с практически черной листвой, с сильно гофрированным краем листа. Одна из главных целей селекционеров – вывести компактные формы кротона, не нуждающиеся в постоянной прищипке.

Как поливать

Обильно поливайте кротон с весны до осени, зимой – полив сокращайте, поливайте только после того, как подсохнет верхний слой почвы. Не пересушивайте растение – иначе может сбросить листья.

Влажность воздуха – важно для кротона!

Растение требует влажного воздуха. Листья регулярно, по возможности ежедневно, опрыскивают и часто моют.

Повышайте влажность вокруг растения любым способом! Поставьте его в широкий поддон с керамзитом или гравием, подливайте в поддон воду так, чтобы она скрывала камни на 2/3 и не касалась горшка с растением.

Включите увлажнитель в комнате, где растет кротон.

Если листья кротона дружно опустились вниз, не стоит паниковать. Это говорит о том, что растению срочно нужны водные процедуры.

Общеизвестно, что растения осуществляют фотосинтез – процесс поглощения углекислого газа из воздуха с помощью света. Такой уникальной возможностью они обладают благодаря наличию в их тканях хлорофилла – органического вещества зеленого цвета. Это основной пигмент, определяющий цвет листьев. Но кроме него в тканях всех растений присутствуют еще три пигмента – антоциан (красный цвет), ксантозин (желтый) и каротин (оранжевый). В обычных условиях мы этого не замечаем, так как их количество, по сравнению с хлорофиллом, весьма незначительно. Но вспомните, как эффектно выглядят листья многих растений наших лесов и парков осенью. Какая гамма цветов открывается взгляду. А объясняется это тем, что под воздействием холода малостойкий хлорофилл разрушается первым, а его коллеги-пигменты еще некоторое время сохраняются, окрашивая листья в самые неожиданные цвета. Но через считанные дни погибают и они.

Примерно такой же процесс происходит и в листьях кротонов. Но для них, выходцев из царства вечного лета, толчком к началу разрушения хлорофилла служит не холод, а возраст листа. Самые молодые верхние листья практически сплошь зеленые, т.е. их ткани полностью насыщены хлорофиллом. А на низлежащих (более старых) листьях хорошо видны большие участки желтого цвета, в которых хлорофилл уже частично разрушился, но стал хорошо заметен ксантозин. Совсем старые листья находятся в самых нижних ярусах. Во многих из них хлорофилла уже нет вовсе, а на первые роли вышел антоциан. Но ведь лист, не имеющий хлорофилла, попросту ни на что не годен – он не кормит растение. Вот и получается парадоксальная вещь – то, что привлекает нас в кротонах, по сути, является мертвым, совершенно ненужным для дальнейшего существования растения. Более того, в результате очень длительной работы людям удалось отобрать особи, способные сохранять эти, фактически умершие (бесполезные), но внешне привлекательные, листья в течение многих месяцев. Они-то и стали прародителями всех тех растений, которые теперь заставляют многих из нас буквально «трястись» над ними.

Кормить или не кормить – вот в чем вопрос?

Очень часто в литературе можно встретить мнение, что кротону нужна регулярная подкормка. Но не так давно мне попалась на глаза статья, в которой утверждалось, что подкармливать кротоны не надо. Автор так объяснял свою позицию: «утверждаю, что при выращивании кротонов лучше всего воздержаться от применения любых удобрений. В противном случае, результатом номер один будет активный рост верхней части растения и катастрофически быстрое отторжение листьев нижних ярусов… Во-вторых, применение удобрений, содержащих азот, да еще при недостаточном освещении, неизбежно приведет к утрате насыщенности окраски всего растения. Это объясняется возникновением у кротона возможности накапливать запасы хлорофилла, перекрывающего все другие пигменты…». И я отчего-то склонна ему верить.

Думаю, что ежегодной пересадки, правильного полива, достаточной влажности воздуха и постоянно теплого содержания будет кротону для счастья довольно.

Посадка и пересадка

Пересадку желательно осуществлять весной. Рекомендуется не разбивать земляной ком с корневой системой, а пересаживать корни «как есть». Ни в коем случае не начинайте пересадку, если растение ослаблено. Так как эта процедура очень болезненно переносится кротоном. Почва должна быть легкой, а дренаж – надежным. Лучше использовать смесь из старого компоста, торфа и крупного речного песка в соотношении 1:1,5:1. Для крупных (выше полуметра) экземпляров не повредит добавка 0,5 части достаточно тяжелой огородной земли. Либо ищите в магазинах специальный грунт, подходящий для кротонов.

Если все вы будете делать правильно, сумеете приручить это довольно капризное растение, то однажды рискуете увидеть, как цветет кротон. Вот только зрелище это не заслуживает особого внимания. Потому что для декоративнолиственных растений красивые цветы – совершенно ненужная опция.

