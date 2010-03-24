Эти удивительные бромелиевые

Среди растений встречаются самые разнообразные формы жизни. Одни привычно для нас живут в земле, корнями крепко держась за грунт и добывая себе воду и еду из него. Другие карабкаются вверх по деревьям в поисках солнца. Третьи готовы мириться с вечной жарой и засухой, жадно впитывая и сохраняя в себе любую влагу. Четвертые столь хороши собой, что не только сводят с ума насекомых, которые их опыляют, но и заставляют трепетать людские сердца… Велик и многообразен растительный мир.

Кто такие эти бромелиевые?

Среди всего этого великолепия нельзя не заметить отдельную, совершенно удивительную, группу растений. Бромелии . Одни цветоводы их любят и выращивают ради красивых листьев (ананас, криптантус), другие – ради цветков (гусмания, вриезия). А такие бромелии, как вриезия блестящая и эхмея полосатая, пользуются популярностью из-за привлекательных листьев и эффектных соцветий.

Семейство бромелиевых (Bromeliaceae), насчитывающее до 2 500 видов, распространено исключительно в тропических и субтропических областях американского континента. За его пределами, в Гвинее (Западная Африка), произрастает единственный вид – Pitcairnia feliciana. Несомненно, что она попала туда из Америки, но каким путем, до сих пор неясно.

Бромелии представляют собой звездообразные розетки жестких, часто колючих листьев. Многочисленные невзрачные цветки образуются на дне углубления розетки. Во время цветения участки листьев окрашиваются в яркие цвета и представляют собой оригинальные украшения на 2 – 3 месяца.

Внимание! Каждое растение цветет один раз в жизни. Купив цветущую бромелию в магазине, вы не дождетесь последующего цветения. Розетка постепенно отмирает, оставляя многочисленное потомство, которое в свою очередь процветет и умрет, оставляя себя в детях.

Разнообразие видов бромелиевых

Ананас – в комнатной культуре широко известен лишь один вид – ананас крупнохохолковый. Это наземное растение с сильно укороченным стеблем и розеткой жестких линейных листьев. Форма «variegatus» имеет зелено-кремовые продольные полосы на листьях, розовеющие на ярком свету. После окончания цветения образуется компактное сочное мясистое золотисто-желтое соплодие, состоящее из сросшихся между собой завязей, прицветников, оси соцветия и напоминающее «шишку». Криптантус . Широкие листья с волнистыми краями собраны в прикорневую розетку. Существует множество форм с одноцветными и полосатыми листьями разных оттенков зеленого, красного, коричневого и желтого цветов. Самый яркий, но и самый капризный – криптантус бромелиевидный трехцветный. Бильбергия . Из всех бромелиевых бильбергии наиболее неприхотливы. Травянистое растение с удлиненными зеленовато – сизоватыми, слегка пониклыми листьями. Края листьев мелкозубчатые, собраны в длинные трубчатые розетки. Каждое растение цветет один раз в жизни, поэтому старые подсыхающие листья, розетки со временем следует срезать. На месте старой розетки вырастают молодые. Неорегелии – неприхотливые растения, хорошо переносят сухой воздух помещений. Блестящие листья длиной до 35 см с пильчатыми краями собраны в прикорневую розетку. Перед цветением основания внутренних листьев краснеют. Вриезия – многолетнее травянистое наземное растение или эпифит родом из влажных субтропиков и тропиков Южной Америки (Венесуэла, Бразилия). Стебель у вриезии укороченный, высотой до 40 см, листья образуют плотную розетку. Нидуляриум – довольно редкое растение. Сходно с более распространенной неорегелией, от которой отличается гораздо более короткими внутренними листьями, также краснеющими перед цветением. Наружные листья в розетке длиной до 35 см и шириной до 2,5 см. Гехтия относится к наземным бромелиям. Они имеют хорошо развитую корневую систему, толстые мясистые листья, служащие хранилищами воды в период засухи, и произрастают на достаточно богатых почвах. Эхмея – внушительных размеров растение семейства бромелиевых, которое даже без цветоносного стебля привлекает внимание своими красивыми пестрыми листьями. Листовая розетка эхмеи образует воронку. У гусмании листья зеленые, длинные, кожистые, остроконечные, образуют плотную розетку. Растение в зимний период образует эффектные декоративные соцветия. После цветения их рекомендуется удалять. Дикия – растение с узкотреугольными листьями с колючками по краю. В зависимости от вида цвет листьев меняется от зеленого до голубовато-серого. Из-за многочисленных отпрысков дикия выглядит небольшим колючим кустом, в котором отдельные растения не отмирают после цветения, как это происходит с другими бромелиевыми. Оранжевые цветы в форме колокольчиков прикреплены к длинным тонким стеблям. Фасикулярия двуцветная - одна из наиболее декоративных бромелий.В центре розетки находятся бледно-голубые цветки, окруженные кремовыми прицветниками с зазубренными краями. Листья пикообразные, длиной более 50 см, зеленые

Отдельную большую группу в бромелиевых образуют тилландсии .

Среди нескольких десятков «культурных» видов тилландсий можно выделить две несколько отличающиеся группы:

атмосферные тилландсии, практически не имеющие корневой системы, с нитевидными тончайшими листьями, покрытыми густыми чешуйками и улавливающими питательные вещества и воду из воздуха; горшечные тилландсии, которые имеют хорошо заметную корневую систему, образуют более плотную розетку листьев линейной или остро треугольной формы, а также очень эффектные яркие соцветия.

Если горшечные тилландсии можно выращивать как обычные комнатные растения, то атмосферные тилландсии, как правило, нуждаются в специальных флорариумах, или комнатных тепличках, где будет поддерживаться высокая влажность воздуха. Кроме того, горшечные, цветущие тилландсии требуют яркого рассеянного света, в то время как атмосферные их родственники могут выращиваться в достаточно затененных местах. Так же надо отметить, что атмосферные тилландсии в отличие от горшечных зимой предпочитают прохладу, т.е. содержание при температуре около 10-12°С.

Листья атмосферных тилландсий густо покрыты чешуйками, которые отражают свет таким образом, что растение выглядит серым. Отсюда появилось еще одно название – серые тилландсии.

Общие правила по уходу за бромелиевыми

Местоположение с очень хорошим освещением, но притененное от прямых солнечных лучей летом, хотя некоторые бромелии, например, ананас или криптантус, любят прямое солнечное освещение.

Растения, имеющие плотную розетку листьев, поливают, наливая воду непосредственно в розетку. Однако зимой, если растения содержатся в прохладных условиях, полив предпочтительнее в почву, чтобы избежать загнивания листьев. Вода для полива предпочтительна мягкая, не содержащая извести.

Все бромелии любят чистый свежий воздух, поэтому нужно регулярно проветривать помещение, защищая растения от сквозняков.

Удобрения вносят в виде внекорневой подкормки комплексным минеральным удобрением (специально для бромелиевых по инструкции или для обычных комнатных растений, но взятым в половинной, а то и меньше дозе). Подкормки начинают с мая и проводят раз в месяц до августа. Разведенное удобрение либо наливают в розетку листьев во время полива, либо опрыскивают им растение.

Все бромелиевые без исключения очень чувствительны к влажности воздуха.

Пересадка по необходимости в начале весны. Корневая система большинства бромелиевых слабо развита, даже не смотря на внушительность размеров надземной части растения, поэтому емкость для пересадки должна быть не очень большой.

Важную роль играют физические свойства почвы – она должна быть очень рыхлой, хорошо пропускать влагу и воздух. Хороший дренаж для бромелиевых составляет от 1/3 до 1/2 высоты горшка. Для придания почве рыхлости в нее добавляют мелкорубленую кору хвойных пород деревьев (например, ели или сосны, можно вместе с иголками), а так же кусочки березовых углей. Состав почвы зависит от вида бромелиевых – некоторым из них обязательно добавляют и дерновую землю, другим рубленый мох сфагнум, рубленое корневище папоротников.

Размещение

Самым эффектным способом размещения бромелиевых в доме является бромелиевое дерево. Сделать его легко, растения на таком дереве чувствуют себя комфортно, ухаживать за ними просто. Боитесь сразу браться за неизведанное, заведите себе пару-тройку молодых экземпляров и соорудите настольный вариант дерева бромелий.

Как сделать бромелиевое дерево самостоятельно