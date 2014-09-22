Субсидия в 2014 году. Руководство по оформлению
Кризис, санкции, удорожание тарифов ЖКХ, повышение цен на все товары…А что уж говорить о маленьких официальных зарплатах, о мамах, сидящих в декрете… Но в чем-то мы можем и сэкономить, благо Государство идет нам навстречу. Один из способов экономии семейного бюджета – оформление субсидии на жилищно-коммунальные услуги в Едином Расчетном Центре. И право на эту субсидию имеют не только те, чей прожиточный уровень ниже установленного на текущий год, но и иные граждане. Разница только в размерах компенсаций.
Однако в этом вопросе есть много нюансов, моментов, особенностей, которые я бы хотела осветить в этой статье. Чтобы сэкономить ваше время на «холостых» визитах в ЕРЦ и прочие государственные структуры.
Для начала разберемся - кто имеет право на субсидии:
* Собственники жилого помещения;
* Пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;
* Наниматели жилого помещения по договору найма. Это значит, что съемщик помещения заключает с арендодателем договор, в котором прописывается, что те-то и те-то граждане арендует указанную жилплощадь и в том числе оплачивают коммунальные услуги за нее.
* Члены жилищного или жилищно-строительного кооператива.
Следующий момент – условия для получения субсидии:
- Если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают максимальную долю в общем доходе семьи:
12% - для граждан и семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в свердловской области;
22% - для прочих граждан и семей.
- Субсидия предоставляется с учетом всех постоянно проживающих в жилом помещении членов семьи;
- Вы не должны быть просто безработным – либо трудоустроенным либо состоящем на учете в службе занятости;
Проживающим по месту временной регистрации субсидия не предоставляется.
Теперь остановимся подробно на цифрах – величине прожиточного минимума, установленного в Свердловской области в IV квартале, для различных категорий граждан:
- для пенсионеров - 6888 рублей на одного человека;
- для трудоспособного населения – 8934 рубля;
- для детей – 8483 рубля на одного ребенка.
Далее - сроки предоставления:
Срок предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 6 месяцев. По истечении этого срока доносите некоторые справки: о доходах, о составе семьи, пишите заявление. И, если за это время вам не посчастливилось обогатиться, - пользуйтесь субсидиями далее. В общем, отмечаемся каждые полгода.
При подаче документов с 1 по 15 число месяца, субсидия предоставляется с 1 числа этого месяца. При подаче документов с 16 числа и до конца текущего месяца – только с 1 числа следующего месяца.
Какие документы необходимы:
* Паспорта всех членов семьи, плюс копии (в одном экземпляре). Обязательно снимите копии о предыдущих местах Вашей прописки. Наличие копий – значительно сэкономит Ваше драгоценное время;
* Оригинал свидетельства о браке (или разводе), плюс копия;
* Свидетельства о рождении детей – оригинал и копии;
* СНИЛС и его копия (заявителя);
* Для собственников – свидетельство о государственной регистрации права собственности (плюс копия);
- для нанимателей (повторюсь) – договор коммерческого найма жилого помещения с указанием платы за наем и условий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (с копией);
- для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде – договор социального найма (с копией);
- для членов жилищных кооперативов – решение общего собрания (в соответствии со ст. ЖК РФ), справка из кооператива о членстве в нем и полной выплате паевого взноса за квартиру, выданная уполномоченным органом управления кооператива (с копией всех этих документов)
* Справка о составе семьи №40 (выдается в паспортном столе района). Выдается быстро, очередей за ней нет.
* Оплаченная квитанция за последний месяц, предшествующий месяцу обращению, из которой видно, что у вас долгов нет. Субсидия выдается только при отсутствии задолженности. Обязательно возьмите квитанцию за летний и зимний период. Там суммы разнятся, в связи с начислением платы за отопление. При расчете вашей субсидии это вам пойдет в плюс. Если вы собственник помещения – обратите внимание, чтобы в квитанции вы там фигурировали и были учтены количество прописанных с вами людей.
* Самое важное – документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за 6 последних месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии:
- справка о размере заработной платы ,стипендии, пенсии, пособия по безработице за 6 месяцев. Справка о доходах может быть и 2 НДФЛ и написанная в свободной форме. Главное, чтобы в ней были зафиксированы доходы за последние 6 месяцев!
- справка о размере пособия на детей (даже если это были 50 рублей в месяц, перед вашим увольнением, а теперь вы состоите месяц как в службе занятости – так было в моем случае). Пишется работодателем от руки на фирменном бланке, перечисляются доходы за последние 6 месяцев, главное, чтоб была печать, подпись руководителя и главного бухгалтера;
- справка о размере алиментов либо о невозможности их взыскания;
- документы, содержащие сведения о размерах доходах от имущества, принадлежащего заявителю на правах собственности;
- справка о других доходах, если они есть. Например, при работе по договору подряда.
- Трудовая книжка и копия первой и последней ее страницы.
- справка из Социальной поддержки населения (вашего района) о получении или неполучении вами детских пособий или адресной помощи для членов семьи. Делается она быстро.
- для граждан, имеющих статус безработных (а значит, состоящих на учете в службе занятости) – документ из бухгалтерии центра занятости о выплатах или невыплатах вам пособий. Этот документ делается именно в бухгалтерии и заверяется печатью у секретаря. Тоже быстро. Главное - выясните дни и часы приема граждан в этой конторе.
- для граждан до 23 лет, очно обучающихся в образовательных учреждениях – справка из учебного заведения о наличии или отсутствии стипендии;
- документ, подтверждающий принадлежность к категориям лиц с отсутствием или ограничением возможности трудоустройства.
9. Договор со всеми реквизитами и его копия в Сбербанке, где у вас открыта карточка. Туда вам будут переводить субсидию.
10. Заявление о предоставлении субсидии (его можно заполнить в районном отделении при подаче пакета документов либо скачать на сайте ЕРЦ: ерц96.рф)
Советую принести все вышеперечисленные документы, так как их могут затребовать позже. При рассмотрении вашей заявки. Справку №40 и справку из Социальной поддержки населения тоже рекомендую донести. Потому что, при запросах в эти инстанции, увеличивается время рассмотрения и принятия решения.
Предоставив все документы, сотрудники ЕРЦ направляют их на рассмотрение в ЖКХ, и далее, в течение 14 дней вам на почтовый адрес придет уведомление о получении субсидии (или об отказе в получении) с указанием ее размера.
Предлагаю рассмотреть примеры двух семей:
Пример 1.
Пенсионер Иван Петрович является собственником квартиры. Он и его жена имеют среднедушевой доход на одного члена семьи 8000 рублей. Следовательно, их среднедушевой доход выше прожиточного минимума (8000>6888), поэтому при расчете субсидии не применяется поправочный коэффициент 0,12, а применяется 0,22.
Вот расчет:
Субсидия=обл.стандарт*кол-во человек-0,22*совокупный доход семьи
Областной стандарт на одного члена семьи, состоящей из 2-х человек составляет 2493 рубля. Проводим расчет:
Субсидия = 2493*2-0,22*16000=1466 рублей.
Пример 2.
Ирина Ивановна Имеет жилплощадь и проживает с двумя дочерьми одного и двух лет. Доход на человека в их семье равняется 7000 рублей. Значит, среднедушевой доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, поэтому при расчете субсидии применяется специальный поправочный коэффициент. Прожиточный минимум для этой семьи считаем так:
8934+8483+8483/3=8633,33.
В этом случае субсидию считаем так:
Субсидия=обл.стандарт*кол-во человек-12%*совокуп.доход семьи*доход*(ср.душ)/прожит.минимум
Областной стандарт на одного члена семьи на одного члена семье из 3 и более человек составляет 2438 рублей.
Считаем:
Субсидия=2438*3-0,12*21000*(7000/8633,33)=5270,76 рублей.
Таким образом, и семья у которой общий доход больше прожиточного минимума, и вторая семья, у которой доход меньше прожиточного минимума, могут получать субсидию.
И, напоследок! Контакты и график работы:
Подать пакет документов на получению субсидии вы можете в любом отделении ЕРЦ.
Их телефон горячей линии 214-77-00, по этому телефону вы можете записаться на подачу документов на удобное вам время в подходящем отделении (адреса их указаны на сайте ЕРЦ), а также получить ответы на вопросы, которые могут у вас возникнуть в процессе сбора документов.
Телефон ЕРЦ, отдел по субсидиям, 376-42-01. Если в ЕРЦ долго нет информации по вашей заявке, то можно позвонить напрямую в ЖКХ – 371-90-55.
В среднем, время оформления всей процедуры занимает около 20 минут.
График работы – отделения ЕРЦ работают со вторника по субботу, с 10 до 17 часов. Исключение составляет отделение на Химмаше – Грибоедова 32, они работают в понедельник.
Удачи вам, терпения, и все у вас получится!