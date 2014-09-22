Субсидия в 2014 году. Руководство по оформлению

Кризис, санкции, удорожание тарифов ЖКХ, повышение цен на все товары…А что уж говорить о маленьких официальных зарплатах, о мамах, сидящих в декрете… Но в чем-то мы можем и сэкономить, благо Государство идет нам навстречу. Один из способов экономии семейного бюджета – оформление субсидии на жилищно-коммунальные услуги в Едином Расчетном Центре. И право на эту субсидию имеют не только те, чей прожиточный уровень ниже установленного на текущий год, но и иные граждане. Разница только в размерах компенсаций.

Однако в этом вопросе есть много нюансов, моментов, особенностей, которые я бы хотела осветить в этой статье. Чтобы сэкономить ваше время на «холостых» визитах в ЕРЦ и прочие государственные структуры.

Для начала разберемся - кто имеет право на субсидии:

* Собственники жилого помещения;

* Пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;

* Наниматели жилого помещения по договору найма. Это значит, что съемщик помещения заключает с арендодателем договор, в котором прописывается, что те-то и те-то граждане арендует указанную жилплощадь и в том числе оплачивают коммунальные услуги за нее.

* Члены жилищного или жилищно-строительного кооператива.

Следующий момент – условия для получения субсидии:

- Если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают максимальную долю в общем доходе семьи:

12% - для граждан и семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в свердловской области;

22% - для прочих граждан и семей.

- Субсидия предоставляется с учетом всех постоянно проживающих в жилом помещении членов семьи;

- Вы не должны быть просто безработным – либо трудоустроенным либо состоящем на учете в службе занятости;

Проживающим по месту временной регистрации субсидия не предоставляется.

Теперь остановимся подробно на цифрах – величине прожиточного минимума, установленного в Свердловской области в IV квартале, для различных категорий граждан:

- для пенсионеров - 6888 рублей на одного человека;

- для трудоспособного населения – 8934 рубля;

- для детей – 8483 рубля на одного ребенка.

Далее - сроки предоставления:

Срок предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 6 месяцев. По истечении этого срока доносите некоторые справки: о доходах, о составе семьи, пишите заявление. И, если за это время вам не посчастливилось обогатиться, - пользуйтесь субсидиями далее. В общем, отмечаемся каждые полгода.

При подаче документов с 1 по 15 число месяца, субсидия предоставляется с 1 числа этого месяца. При подаче документов с 16 числа и до конца текущего месяца – только с 1 числа следующего месяца.

Какие документы необходимы:

* Паспорта всех членов семьи, плюс копии (в одном экземпляре). Обязательно снимите копии о предыдущих местах Вашей прописки. Наличие копий – значительно сэкономит Ваше драгоценное время;

* Оригинал свидетельства о браке (или разводе), плюс копия;

* Свидетельства о рождении детей – оригинал и копии;

* СНИЛС и его копия (заявителя);

* Для собственников – свидетельство о государственной регистрации права собственности (плюс копия);

- для нанимателей (повторюсь) – договор коммерческого найма жилого помещения с указанием платы за наем и условий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (с копией);

- для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде – договор социального найма (с копией);

- для членов жилищных кооперативов – решение общего собрания (в соответствии со ст. ЖК РФ), справка из кооператива о членстве в нем и полной выплате паевого взноса за квартиру, выданная уполномоченным органом управления кооператива (с копией всех этих документов)

* Справка о составе семьи №40 (выдается в паспортном столе района). Выдается быстро, очередей за ней нет.

* Оплаченная квитанция за последний месяц, предшествующий месяцу обращению, из которой видно, что у вас долгов нет. Субсидия выдается только при отсутствии задолженности. Обязательно возьмите квитанцию за летний и зимний период. Там суммы разнятся, в связи с начислением платы за отопление. При расчете вашей субсидии это вам пойдет в плюс. Если вы собственник помещения – обратите внимание, чтобы в квитанции вы там фигурировали и были учтены количество прописанных с вами людей.

* Самое важное – документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за 6 последних месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии:

- справка о размере заработной платы ,стипендии, пенсии, пособия по безработице за 6 месяцев. Справка о доходах может быть и 2 НДФЛ и написанная в свободной форме. Главное, чтобы в ней были зафиксированы доходы за последние 6 месяцев!

- справка о размере пособия на детей (даже если это были 50 рублей в месяц, перед вашим увольнением, а теперь вы состоите месяц как в службе занятости – так было в моем случае). Пишется работодателем от руки на фирменном бланке, перечисляются доходы за последние 6 месяцев, главное, чтоб была печать, подпись руководителя и главного бухгалтера;

- справка о размере алиментов либо о невозможности их взыскания;

- документы, содержащие сведения о размерах доходах от имущества, принадлежащего заявителю на правах собственности;

- справка о других доходах, если они есть. Например, при работе по договору подряда.

- Трудовая книжка и копия первой и последней ее страницы.

- справка из Социальной поддержки населения (вашего района) о получении или неполучении вами детских пособий или адресной помощи для членов семьи. Делается она быстро.

- для граждан, имеющих статус безработных (а значит, состоящих на учете в службе занятости) – документ из бухгалтерии центра занятости о выплатах или невыплатах вам пособий. Этот документ делается именно в бухгалтерии и заверяется печатью у секретаря. Тоже быстро. Главное - выясните дни и часы приема граждан в этой конторе.

- для граждан до 23 лет, очно обучающихся в образовательных учреждениях – справка из учебного заведения о наличии или отсутствии стипендии;

- документ, подтверждающий принадлежность к категориям лиц с отсутствием или ограничением возможности трудоустройства.

9. Договор со всеми реквизитами и его копия в Сбербанке, где у вас открыта карточка. Туда вам будут переводить субсидию.

10. Заявление о предоставлении субсидии (его можно заполнить в районном отделении при подаче пакета документов либо скачать на сайте ЕРЦ: ерц96.рф)

Советую принести все вышеперечисленные документы, так как их могут затребовать позже. При рассмотрении вашей заявки. Справку №40 и справку из Социальной поддержки населения тоже рекомендую донести. Потому что, при запросах в эти инстанции, увеличивается время рассмотрения и принятия решения.

Предоставив все документы, сотрудники ЕРЦ направляют их на рассмотрение в ЖКХ, и далее, в течение 14 дней вам на почтовый адрес придет уведомление о получении субсидии (или об отказе в получении) с указанием ее размера.

Предлагаю рассмотреть примеры двух семей:

Пример 1.

Пенсионер Иван Петрович является собственником квартиры. Он и его жена имеют среднедушевой доход на одного члена семьи 8000 рублей. Следовательно, их среднедушевой доход выше прожиточного минимума (8000>6888), поэтому при расчете субсидии не применяется поправочный коэффициент 0,12, а применяется 0,22.

Вот расчет:

Субсидия=обл.стандарт*кол-во человек-0,22*совокупный доход семьи

Областной стандарт на одного члена семьи, состоящей из 2-х человек составляет 2493 рубля. Проводим расчет:

Субсидия = 2493*2-0,22*16000=1466 рублей.

Пример 2.

Ирина Ивановна Имеет жилплощадь и проживает с двумя дочерьми одного и двух лет. Доход на человека в их семье равняется 7000 рублей. Значит, среднедушевой доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, поэтому при расчете субсидии применяется специальный поправочный коэффициент. Прожиточный минимум для этой семьи считаем так:

8934+8483+8483/3=8633,33.

В этом случае субсидию считаем так:

Субсидия=обл.стандарт*кол-во человек-12%*совокуп.доход семьи*доход*(ср.душ)/прожит.минимум

Областной стандарт на одного члена семьи на одного члена семье из 3 и более человек составляет 2438 рублей.

Считаем:

Субсидия=2438*3-0,12*21000*(7000/8633,33)=5270,76 рублей.

Таким образом, и семья у которой общий доход больше прожиточного минимума, и вторая семья, у которой доход меньше прожиточного минимума, могут получать субсидию.

И, напоследок! Контакты и график работы:

Подать пакет документов на получению субсидии вы можете в любом отделении ЕРЦ.

Их телефон горячей линии 214-77-00, по этому телефону вы можете записаться на подачу документов на удобное вам время в подходящем отделении (адреса их указаны на сайте ЕРЦ), а также получить ответы на вопросы, которые могут у вас возникнуть в процессе сбора документов.

Телефон ЕРЦ, отдел по субсидиям, 376-42-01. Если в ЕРЦ долго нет информации по вашей заявке, то можно позвонить напрямую в ЖКХ – 371-90-55.

В среднем, время оформления всей процедуры занимает около 20 минут.

График работы – отделения ЕРЦ работают со вторника по субботу, с 10 до 17 часов. Исключение составляет отделение на Химмаше – Грибоедова 32, они работают в понедельник.

Удачи вам, терпения, и все у вас получится!