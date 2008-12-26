Ранним солнечным утром коллектив ботанической секции Бобруйского заповедника двинулся в путь. Птички щебетали высоко в небе. Над ухом то и дело жужжали шмели и пчелы. Бабочки порхали вокруг. Утро было нежным и звонким…

Старший научный сотрудник ботанической секции Бобруйского заповедника Чайнег философски заметил:

– Ну что, коллеги, а не прогуляться ли нам до озерка? Шашлык из свежепойманной рыбки еще никому не навредил!

– Господа, попрошу не отвлекаться от темы нашей научной экспедиции, – вступила в разговор Leda. – До озерка мы непременно прогуляемся. Но шашлыков не обещаю. Спешу вам напомнить, что в плане научных разработок секции у нас с вами тема ароидных. У озера мы, конечно, найдем их в изобилии.

И вся компания проследовала далее.

Менее чем через полчаса вблизи одного озера в густых зарослях местных тропических растений слышались шлепающие шаги и удивленные звуки, издаваемые бедной несчастной природой: дифф, дифф, дифф… Это сквозь заросли, с хрустом ломая стебли и листья, продиралась развеселая компания ботаников, то и дело отряхивая руки, которые уже начал разъедать едкий сок заморских растений.

– Что это хлюпает у нас под ногами, коллеги? – изумился младший научный сотрудник ботанической секции Бобруйского заповедника Первонахов.

– Это? Это – болото! А вы что подумали? Кстати, коллеги – обратите внимание: все берега заполонили заросли диффенбахий . Им тут самое место. Вот вышли бы мы на этакую зимнюю прогулку у нас в Бобруйске, что росло бы по берегам? Правильно, Чайнег, ива, она же ракита, она же ветла, она же дереза… – и тут Leda пустилась в подробное перечисление народных названий ивы, что поделаешь – профдеформация.

– Так о чем это я? Ах, да – диффенбахия! Вот полюбуйтесь – так и только так в идеале должна выглядеть всеми вами любимая и такая знакомая диффенбахия.

А знаете ли вы, дорогие мои коллеги, что диффенбахия, как и уже изученные нами спатифиллум и антуриум, относится к семейству ароидных, а значит, цветет початком, причем, крайне невзрачного вида и выращивают ее как декоративнолиственное растение!

Деревом диффенбахия не является, хотя внешне похожа на драцену и ее тоже часто называют пальмой. В естественных условиях это древовидный кустарник, стебли которого со временем поникают и дают боковые побеги.

В комнате же ее можно выращивать и как куст и как дерево, кому как больше нравится.

Обратите внимание на условия естественного произрастания диффенбахий, господа – тепло, влажно, безветренно! Если кто-то из вас решит завести диффенбахию у себя дома, помните – не любит она сквозняков, понижения температуры ниже 16 градусов, застоя воды в горшке и засухи.

– А каковы, коллега, потребности данного вида в свете? На какое окно прикажете ставить? – конспектировал краткую лекцию от Leda Чайнег.

– Свет. Свет ей подходит любой: будет расти и в тени без прямого солнышка, будет расти и на солнце. В зависимости от интенсивности солярного облучения изменяется и интенсивность окраски листьев диффенбахии! – поправив очки, продолжала Leda. – Некоторые ученые с мировым именем в области диффенбахиоведения утверждают также, что форма растения – куст либо дерево – тоже зависит от количества и качества солнца в жизни отдельно взятого растения. Будет мало солнца – пожалуйте вам куст. Будет много солнца – нате вам дерево.

– Простите, многоуважаемая, а вот если я захочу привезти на память из этой чудной командировки жене и детям так ими любимые ботанические гостинцы. Могу ли я привезти им отросточек диффенбахии? – вступил в разговор младший научный сотрудник ботанической секции Бобруйского заповедника Первонахов.

– Легко и непринужденно. Диффенбахия, да будет вам известно, размножается очень просто – отделением пасынков, черенкованием участками ствола или его верхушкой. Укоренять черенки можно в воде, а участки ствола длиной по 15 сантиметров подсушиваем день-другой, прикапываем в землю и очень аккуратно поливаем, чтобы не загнили. При этом не нужно накрывать их пленкой. Так что ступайте и выберите удобный для вас способ. Сильно рекомендую остановиться на черенковании – кусочки ствола длиной 15 сантиметров сильно озадачат таможенников и развеселят ваших детей. Ну и дома из них всегда можно построить заборчик!

– Так-так-так, господа, пока вы тут обменивались любезностями, я таки соорудил легкий и незатейливый шашлычок! Оцените местные сорта рыб. Не все же о растениях говорить, – это Чайнег взывал к разуму всей научной экспедиции ботанической секции Бобруйского заповедника.

Народ жадно потянулся за рыбой.

– Стойте! – грозно воскликнула Leda. – Самоубийцы! Вы руки мыли? Вы, вы? Все те, кто трогал диффенбахии, разглядывал узоры на листьях, изучал места произрастания и способы размножения данного вида? Как могли вы, научные сотрудники, забыть о том, что диффенбахия ядовита!

Но голодные коллеги уже не слушали ее, поедая шашлычок и потравливая свои любимые ботанические анекдоты…