Сад в плошке

Когда вид растений в горшках начинает утомлять и несколько надоедать, приходит время включить фантазию. Известно, что наиболее выигрышно смотрятся растения, собранные композиционно в группы. Это могут быть просто цветы, составленные рядом и украшенные различным декором. А можно попробовать организовать на отдельно взятом подоконнике целый сад, пусть и в плошке.

Выбирать растения для сада в плошке лучше всего, ориентируясь не на ваши эстетические предпочтения, а на требования растений к этой жизни.

Например, сажать вместе кактусы и фиалки не имеет смысла – у них слишком разный режим полива. Если поливать кактусы, как фиалки, и наоборот, кто-то один из этого дуэта непременно погибнет.

Логичнее пойти по пути природы. Она уже подумала и собрала растения с одинаковыми требованиями к жизни в одних и тех же местах. Нам эти места известны больше как климатические зоны – тропики, субтропики, пустыни, полупустыни и т.п.

Особым видом комнатного сада являются ландшафтные композиции, воспроизводящие в миниатюре настоящий сад. Для украшения используют дорожки, водоемы, различные фигурки, а для создания разнообразного ландшафта – мхи и растения с крошечными листьями. Легче всего устроить кактусовый или суккулентный сад.

Вот несколько примеров подбора растений для сада в плошке:

Для микроландшафта американской пустыни выбирайте:

Древовидные: клейстокактус Штрауса, миртиллокактус, нолина, опунция, цереус перуанский, юкка. Розеточные: агава, хехтия. Ампельные и вьющиеся: апорокактус, клейстокактус змеевидный, очиток, сеткреазия пурпурная. Низкорослые: айлостера, небольшие кактусы (мамиллярии, ребуции, эхинопсисы), очиток, эхеверия.

Для микроландшафта африканской пустыни подойдут следующие растения:

Древовидные: молочаи. Розеточные: розеточные виды алоэ, гастерия, хавортия. Ампельные и вьющиеся: оттона капская, церопегия Вуда, крестовник укореняющийся. Другие: агапантус, бергерантус, гемантус, каланхоэ бехарское, ромбофиллум, толстянка, фаукария.

На всякий случай напомню некоторые правила, помогающие создать гармоничную композицию:

Высота сосуда должна сочетаться с высотой растений, высота самого высокого растения должна составлять 2/3, а сосуда – 1/3 всей высоты композиции.

В композиции, как правило, различают 3 основных элемента:

Первый обычно называют доминирующим. У него в характере роста преобладают вертикальные линии, или же это могут быть очертания дерева со стволом, оканчивающимся кроной. ... Очень хороши кактусы цереусы, колонновидные молочаи, древовидные алоэ и толстянки. В небольших композициях доминирующим элементом может стать бриофиллюм. Иногда такую роль может играть сансевьера...

Второй элемент композиции – это дополнительное растение - меньше размером, достаточно широкое и кустистое, нередко именно оно может быть как бы зрительным центром композиции, привлекая или яркостью цветения, или красотой окраски листьев и стеблей. Здесь лучше брать медленно растущие растения - эхеверии, гастерии, хавортии, небольшие кактусы маммиллярии...

Третий элемент – это растение со стелющимся стеблем, в некоторых случаях побеги свешиваются через край. Для этой цели идеальны ползучие толстянки плауновидные – различные разновидности: толстянка объединенная, пронзеннолистная и др., оскуллярия дельтовидная, различные очитки. Их побеги делают всю композицию более живой, динамичной.

Итак, приступим непосредственно к созданию композиции.