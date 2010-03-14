Сад в плошке
Когда вид растений в горшках начинает утомлять и несколько надоедать, приходит время включить фантазию. Известно, что наиболее выигрышно смотрятся растения, собранные композиционно в группы. Это могут быть просто цветы, составленные рядом и украшенные различным декором. А можно попробовать организовать на отдельно взятом подоконнике целый сад, пусть и в плошке.
Выбирать растения для сада в плошке лучше всего, ориентируясь не на ваши эстетические предпочтения, а на требования растений к этой жизни.
Например, сажать вместе кактусы и фиалки не имеет смысла – у них слишком разный режим полива. Если поливать кактусы, как фиалки, и наоборот, кто-то один из этого дуэта непременно погибнет.
Логичнее пойти по пути природы. Она уже подумала и собрала растения с одинаковыми требованиями к жизни в одних и тех же местах. Нам эти места известны больше как климатические зоны – тропики, субтропики, пустыни, полупустыни и т.п.
Особым видом комнатного сада являются ландшафтные композиции, воспроизводящие в миниатюре настоящий сад. Для украшения используют дорожки, водоемы, различные фигурки, а для создания разнообразного ландшафта – мхи и растения с крошечными листьями. Легче всего устроить кактусовый или суккулентный сад.
Вот несколько примеров подбора растений для сада в плошке:
Для микроландшафта американской пустыни выбирайте:
|Древовидные:
|клейстокактус Штрауса, миртиллокактус, нолина, опунция, цереус перуанский, юкка.
|Розеточные:
|агава, хехтия.
|Ампельные и вьющиеся:
|апорокактус, клейстокактус змеевидный, очиток, сеткреазия пурпурная.
|Низкорослые:
|айлостера, небольшие кактусы (мамиллярии, ребуции, эхинопсисы), очиток, эхеверия.
Для микроландшафта африканской пустыни подойдут следующие растения:
|Древовидные:
|молочаи.
|Розеточные:
|розеточные виды алоэ, гастерия, хавортия.
|Ампельные и вьющиеся:
|оттона капская, церопегия Вуда, крестовник укореняющийся.
|Другие:
|агапантус, бергерантус, гемантус, каланхоэ бехарское, ромбофиллум, толстянка, фаукария.
На всякий случай напомню некоторые правила, помогающие создать гармоничную композицию:
Высота сосуда должна сочетаться с высотой растений, высота самого высокого растения должна составлять 2/3, а сосуда – 1/3 всей высоты композиции.
В композиции, как правило, различают 3 основных элемента:
-
Первый обычно называют доминирующим. У него в характере роста преобладают вертикальные линии, или же это могут быть очертания дерева со стволом, оканчивающимся кроной. ... Очень хороши кактусы цереусы, колонновидные молочаи, древовидные алоэ и толстянки. В небольших композициях доминирующим элементом может стать бриофиллюм. Иногда такую роль может играть сансевьера...
-
Второй элемент композиции – это дополнительное растение - меньше размером, достаточно широкое и кустистое, нередко именно оно может быть как бы зрительным центром композиции, привлекая или яркостью цветения, или красотой окраски листьев и стеблей. Здесь лучше брать медленно растущие растения - эхеверии, гастерии, хавортии, небольшие кактусы маммиллярии...
-
Третий элемент – это растение со стелющимся стеблем, в некоторых случаях побеги свешиваются через край. Для этой цели идеальны ползучие толстянки плауновидные – различные разновидности: толстянка объединенная, пронзеннолистная и др., оскуллярия дельтовидная, различные очитки. Их побеги делают всю композицию более живой, динамичной.
Итак, приступим непосредственно к созданию композиции.
-
крупный песок или мелкие камешки (5-7 мм диаметром), желательно натурального природного цвета;
-
один – два больших камней (около 5 см в диаметре или чуть побольше), либо большая ракушка;
-
галька средних размеров или небольшие ракушки.
-
разноцветный песок, его всегда в избытке в цветочном магазине.
-
миниатюрные скульптуры
-
все, что придет вам в голову и попадется под руку.
Что вам понадобится для такого сада:
Посуда (сама плошка) – широкий плоский горшок. В идеале керамический, оригинальный. Сгодится и пластиковый. Обязательно с дыркой внизу, для стока воды.
Дренаж. Лучше мелкой фракции, в крайнем случае средней. 1/3 – 1/4 от общего объема плошки.
Земля. Возьмите ту, которая подойдет вашим растениям. Для кактусов и суккулентов – готовый грунт для кактусов. Для фиалок – грунт «сенполия» и т.д. Земли вам понадобится примерно половина от общего объема вашей посуды. В среднем получается от 0.5 до 1.5 литров.
Декор. Это может быть:
Растения. В зависимости от величины плошки вам понадобится от 4 до 6 растений разной высоты.
Важно: кактусы и суккуленты не поливают перед пересадкой и после нее.
Сначала прикинем, как мы рассадим растения в плошке. Для этого составим их прямо в родных горшочках в будущую плошку. Располагайте их по-разному до тех пор, пока результат вас не устроит. Запомните их расположение.
В подготовленную чистую плошку насыпьте дренаж. Особое внимание уделите отверстиям для стока воды – они не должны закупориваться. Это важно для будущего успешного существования в ней растений.
Следующий шаг – добавляем в плошку готовый грунт. Засыпаем его так, чтобы у нас была возможность аккуратно подсадить в плошку растения.
Высаживаем растения. Вынимаем каждый цветок из индивидуального горшка и сажаем на отведенное ему место, добавляя остальную землю.
Осталось декорировать плошку.
Не поливайте вашу композицию несколько дней, пусть суккулентные растения оправятся от пересадки и заживят возможные заломы на корнях.
В дальнейшем поливайте растения по требованию.
Увлекшись составлением миниатюрных садов, вы однажды непременно начнете испытывать затруднения при выборе растений для своих композиций. В сети я нашла вот такой несложный алгоритм подбора растений:
Например: Вам нужно сделать композицию на солнечную сторону, медленнорастущую и требущую небольшого полива. Для этого отбираете растения:
а) солнцевыносливые;
б) медленнорастущие;
в) засухоустойчивые.
Это растения:
а) покрытые восковым налетом;
б) бурого цвета;
в) покрытые опушением;
г) имеющие ребра;
д) компактные.
Следовательно, по таким «приметам» подойдут:
а) пахифитум, эхеверия, седум, граптоверия, котиледон, короче, почти все толстянковые с этими признаками;
б) хавортии и гастерии, имеющие эти признаки, а именно: бурую окраску, компактный рост, сосочки на поверхности листьев;
в) покрытые налетом или опушением крестовники, суккулентные пеперомии с толстыми листьями и окошечками на них;
г) мезембриантемовые, простые в содержании, как-то: фаукария, фрития, неприхотливые литопсы и др.;
д) эуфорбии;
е) миниатюрные агавы и алоэ;
ж) солнцелюбивые ластовневые (гудии, пиарантусы);
з) растения других родов со сходными признаками.
Например, вам нужна композиция на север-запад. Это должны быть теневыносливые растения, не склонные к вытягиванию. Это могут быть:
а) хавортии и гастерии с зелеными листьями;
б) толстянковые с нежным эпидермисом зеленого цвета;
в) ластовневые (гуэрнии, стапелии, церопегии);
г) сансевиеры;
д) опять-таки алоэ.
Сад в плошке не только красиво и гармонично смотрится, он помогает экономить место на подоконнике. Растения в таком саду занимают примерно вдвое меньше площади, чем растения в отдельных горшках.
Удачной считается композиция, которая сможет продержаться в одной плошке год, два и даже три, не теряя своего декоративного вида.
Статья подготовлена по материалам сайтов http://www.flowersweb.info/, http://www.floriculture.ru/, http://www.floralworld.ru/, http://www.flowers-house.ru/