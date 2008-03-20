Под маской пальмы.

О пальмах мы поговорили в прошлом выпуске, а теперь поговорим о тех растениях, которые в быту часто называют пальмами просто потому, что они внешне на них очень похожи. Правда с настоящими пальмами они не имеют ничего общего.

Вы не можете позволить себе дома пальму? Тогда выбирайте «двойника»!

Американская «пальма» – юкка – родом из США и Мексики, внешне похожа на дерево, однако её ствол образуется из черешков листьев. Жесткие листья разных зеленых оттенков собраны в густой пучок на верхушке ствола. Юкка предпочитает яркое солнышко и не слишком обильный полив: летом каждые 5-7 дней, и субстрат должен высохнуть на 5-6 см, зимой каждые 10-14 дней. Она легко адаптируется к воздуху жилых помещений. Еженедельный душ очистит ее от пыли. Совет: летом вынесите юкку на балкон, она станет еще крепче. В продаже встречается несколько красивых пестролистных сортов юкки алоэлистной.

В природе встречается более 800 видов фикуса с самым разным обликом. Одни напоминают крохотные лианы, другие – бамбуки, третьи – пальмы. Фикус длиннолистый, а также фикус Бартера вполне можно перепутать с пальмой, да и в интерьере они ее легко заменят. Об этих чудесных растюхах мы уже писали ранее, поэтому об особенностях ухода читайте вот тут.

Саговник отвернутый – на самом деле не пальма, но внешне очень похож на пальмы. Это примитивное вечнозеленое растение, растущее очень медленно, часто называют пальмой-папоротником из-за его листьев: острые и колючие, жесткие, зеленые, блестящие, расположенные в виде розетки, они достигают в длину 1,5 метров. Для саговника выберите солнечное место, а летом можно вынести его на балкон или в сад. 1 раз в неделю опрыскивайте листья, чтобы смыть пяль. В период роста поливайте каждые 4-6 дней, зимой – не чаще 1 раза в 8 дней. Для зимовки ему подойдет светлый, но прохладный (до 15° С) балкон или зимний сад.

Замиокулькас замиелистный – экзотическое растение родом из Занзибара и с острова Мадагаскар, совершенно неприхотливое и медленно растущее. Поставьте замикулькас в солнечное место и поливайте умеренно и осторожно. Зимой полив можно ограничить до 1-2 раз в месяц. Никакой стоячей воды! Время от времени протирайте листья замиокулькаса влажной губкой или носите растение в душ, чтобы смыть пыль.

Комнатные драцены – ближайшие родственники легендарных драконовых деревьев. В продаже имеется широкий выбор драцен с разными листьями – широкими и узкими, ярко-зелеными и почти бордовыми. О драценах и драконах читаем по этой ссылке.

Ещё одна псевдопальма – кордилина. Многие издания, чтобы определить драцена перед вами или кордилина, рекомендуют смотреть на корни растения: у драцены они жёлтые, у кордилины - белые и мясистые. Однако проще присмотреться к узору на листьях. У кордилины жилки расходятся под углом от центральной, а у драцены все жилки расположены параллельно. Кордилины с зелеными листьями могут стоять в плохо освещенных местах, цветные разновидности требуют большей освещенности. С мая по сентябрь подкармливайте вашу кордилину 2 раза в месяц во время полива. Можно внести во время пересадки гранулированное удобрение замедленного действия. Листья растения опрыскивайте 1 раз в день, особенно зимой, когда в комнатах включено центральное отопление. Поливайте, как только верхний слой земляного кома подсохнет на 2-3 см. Держите кордилину подальше от сквозняков и следите за тем, чтобы зимой температура была достаточно низкой (13-15°С). У кордилины кустарниковой имеется множество сортов с красиво окрашенными листьями: темно-зелеными с красными или белыми пятнами, чисто зелеными, желтыми или красными. Некоторые виды кордилины внешне напоминают юкку.

Вот собственно и всё, мои любознательные ботаники, что мы знали о "пальмовых подделках". До скорых встреч!

