Превед, мои дорогие растениеводы, кустоделы и деревоманы! Вот и настал февраль – месяц, когда уже поздно чего-то придумывать, пора действовать!

Итак! Придумывать буду я, а действовать будем вместе! Что требуется от вас: огромное желание чё-нить выращивать… Чего требуеццо от меня: объяснить вам, как затратив минимум сил и средств, получить удовольствие и красоту!

Ах, да… Вы так мало знаете обо мне… Чуть-чуть приоткрою завесу… Я скорее мужчина, чем женщина… К растениеводству был причастен в школе (посадил несколько деревьев), у мамы на даче (полный спектр), дома цветы поливаю…Кароч, звания «Заслуженный садун России» достоин, как и все мы .

О чём будем писать? Обо всём! Темы предлагаете вы, или я, или мама моя (это на крайний случай, если уж совсем всё вырастим, что, как мы думаем, возможно). Всё: от выращивания на подоконнике укропа-непадалика до разбивки зимнего сада на подъездной площадке!

Как будем писать? Будем активно обсуждать темку, потом поиск в инете, книгах, воспоминаниях бабушек… Потом статья: как, когда, почём и зачем… Где купить горшок, у кого есть лишние семена, сколько раз поливать и на какую глубину зарывать… Пишу я, а вы читаете, растите, делитесь опытом!

Среди нас не так и много специалистов-ботаников, но мы им всегда рады. Кто как не они будут ставить под сомнения наши самые смелые эсперименты. Такие, как например, «а вот какую-то косточку в Таиланде подобрал – может посадить»? Кто, как не они, всегда подскажут, как правильно держать лейку и под каким углом втыкать в землю черенки?

Мы будем тут ржать и травить анекдоты и байки. Наши перлы будут перепечатывать сотни изданий… Нас не догонют! А, вот и анекдотец в тему:

- А вы чем занимаетесь?

- Посадками.

- А-а-а, вы садовод?

- Нет, прокурор.

Мы обязательно будем встречаться! Надеюсь найти среди Вас немало поклонников флоры (не той что в анализах пишут) . Пишите мне, пишите сюда, пишите…