Одна старинная легенда гласит, что в цветок антуриума превратилась юная прекрасная девушка. Дело было в те времена, когда люди жили племенами и правил ими жестокий и кровожадный вождь. Задумал он взять в жены красивую пятнадцатилетнюю девушку, которая жила в соседнем племени. Однако ей не по нраву пришелся жестокий правитель, и она отказала ему. Из-за подобной непокорности жестокий правитель напал на деревню, в которой жила девушка и ее родные, и силой привел ее к себе. В день свадьбы был разведен праздничный костер. Юная красавица не представляла себе жизни без своих родных, с жестоким вождем. В свадебном красном наряде бросилась она в костер. Но боги смилостивились над ней, и не успела она упасть в огонь, как превратилась в деревню красный цветок антуриума, такой же изящный, каким была юная красавица. А всю боги превратили в густой, непроходимый тропический лес. Капли влаги, непрерывно стекающие по листьям деревьев и трав, - это слезы безутешных родных, так и не смирившихся с потерею дочери. А сама красавица, превращенная в антуриум, расцветает ежегодно, радуя всех своей красотой.

Хотите чтобы и ваша красавица цвела каждый год? Следуйте нашим советам!

Местоположение

Свежекупленный или свежеподаренный антуриум поставьте в светлое, теплое место. Температура не должна опускаться ниже 18 градусов.

Температура почвы не может быть ниже температуры окружающей среды, поэтому лучше использовать не керамические, а пластмассовые горшки.

Очень часто цветок антуриума можно встретить в букете, композиции, в срезке. И тут тоже, оказывается, существует своя мода: мода на цветы для букетов. В последнее время все больше внимания уделяют необычным по форме и окраске растениям. Лидеры среди них: зеленый и шоколадный антуриумы, каллы и небольшие овощи – паслен и перец. Срезанный цветок антуриума долго стоит в воде, прекрасно «дружит» с любыми другими цветами.

Полив

Поливайте умеренно, регулярно опрыскивайте; антуриум потребляет много воды, поэтому нельзя допускать высыхания почвы. Она должна быть влаго- и воздухопроницаемой, для чего в готовые субстраты можно добавить торф.

Растение поливают только мягкой водой комнатной температуры.

Знаете ли вы, что цветок антуриума на самом деле – соцветие. А цветное покрывало – молодой, недоразвитый лист.

Влажность воздуха

Листья нужно часто опрыскивать и протирать влажной губкой. Во время опрыскивания нельзя мочить цветки, иначе на них образуются уродливые пятна.

Для большинства видов рекомендуется обертывание стеблей мхом-сфагнумом.

Название Антуриум произошло от двух латинских слов: "anthos" – цветок и "oura" – хвост, что означает цветохвост. В народе Антуриум за привычно розовую окраску покрывала называют «цветком фламинго».

Уход

Подкармливать растение нужно 1 раз в месяц, полным минеральным удобрением, или раствором готового органического удобрения.

Пересадка

Пересаживают молодые растения ежегодно, взрослые – через два года в марте-августе, соблюдая осторожность, чтобы не повредить хрупкие корни. Посуда должна быть неглубокой и широкой, необходим хороший дренаж.

Очень важен подбор субстрата: он должен быть легким и рыхлым.

Возможные трудности

* Щитовка – липкие выделения на листьях. Обработать карбофосом, при слабом поражении протереть растение мыльным раствором.

* Тля – сморщенные листья и желтые пятна. Обработать настоем табака или актелликом.

* Мучнистый червец – хорошо видны их скопления, поселяются на всех надземных частях растения. Обработать карбофосом.

* Септориоз – пятнистость листьев. Удалять пораженные листья, обработать раствором медного купороса.