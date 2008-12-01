Завернувшись в покрывало. Семейство ароидных: спатифиллум и другие

Цветы этих растений – само по себе зрелище удивительное. Чем, спросите вы? Я же по старой доброй традиции отвечу вопросом на вопрос: а как, по-вашему, выглядит обычный цветок? Совсем-совсем обычный?

Пестики, тычинки, лепестки – чего ж тут неясного.

У какой-нибудь ромашки может оно и так, но только не у ароидных.

Представьте себе початок, который состоит из многочисленных мелких цветков, но часто выглядит как одиночный цветок. Это соцветие полностью или часть его прикрыто зеленым, белым, красным, розовым кроющим листом - покрывалом. Форма этого прокрывала бывает настолько замысловата, что соцветие можно принять за необычный цветок орхидеи или ловушку растения-хищника. Цветение такого чуда иногда сопровождается специфическим неприятным запахом, привлекающим насекомых, прежде всего мух, опыляющих цветки. Покрывало у некоторых ароидных - это ловушка для таких опылителей.

Аглаонема, алоказия, антуриум, аморфофаллюс, диффебахия, каладиум, монстера лакомая, сциндапсус золотистый, спатифиллум , замиокулькас замиелистный – всех и не перечислишь. Всего в природе существует около 2000 тысяч (в других источниках – 3000) видов ароидных, распространенных главным образом в тропических и субтропических областях обоих полушарий. Много ароидных в умеренных областях, а некоторые из них заходят даже в субарктические районы, однако видовое и родовое разнообразие их вне тропиков невелико (менее 10% видов). На территории нашей страны произрастает дальневосточная аризема, аир, белокрыльник.

Представители этого семейства встречаются среди множества жизненных форм. Это болотные и водные растения, клубневые растения, растения-эпифиты, лианы.

Ароидные популярны во всём мире. Существует даже специализированный журнал «Aroideana», в котором публикуются серьёзные научные статьи о различных представителях семейства.

Существует и Международное общество ароидных (International Aroid Society), основанное в 1978 году и объединяющее не только учёных-ботаников, но и многочисленных любителей.

Мы же вернемся к тропикам на наших подоконниках.

Самый частый гость форума растения – спатифиллум. Посетители нашего сайта хотят знать о нем буквально все. Как поливать? Надо ли опрыскивать? Рассаживать или нет деток? И даже – почему спатифиллумы так обильно цветут в МЕГЕ?

Итак, что же любит спатифиллум

Место для него надо выбрать светлое, но без прямых солнечных лучей (его нежные листочки легко обгорают на солнце). Вполне подойдет любой подоконник в квартире, кроме южного. Спатифиллум согласен обходиться и без подоконника, но тогда требует себе досветку лампами дневного света.

Летом почва в горшке вашего друга всегда должна быть влажной, но без болота. Время от времени нужно опрыскивать растение. Зимой полив сокращают. В период покоя растению не повредит сухой воздух.

Весной и летом спатифиллум нуждается в дополнительной подкормке. Разделенные части растения растут быстро и зацветают уже через 8 месяцев. Если после пересадки листья вашего спатифиллума вдруг начали вянуть, то необходимо обильное опрыскивание, по нескольку раз в день. Поливают отсаженные детки лишь после того, как ком земли начнет просыхать сверху.

Во время пересадки и перевалок по возможности следует избегать повреждения корней, так как растения легко вянут. После пересадки необходимо обильно полить и опрыскивать.

Пересаживают спатифиллум ежегодно весной.

Часто задаваемые вопросы о спатифиллуме

1. У моего спатифиллума сохнут кончики листьев, хотя я регулярно 2 раза в день опрыскиваю цветок, ну и поливаю, конечно. Кроме того, на некоторых листьях появились сухие коричневато-желтые пятна, похожие на ожоги, хотя прямые солнечные лучи не падают на цветок.

Ответ: Если эти пятна на кончиках листьев, то это признак перелива. Поливайте растение только по мере подсыхания грунта. А кончики листьев так и будут слегка подсыхать - все-таки не оранжерея. Если ваш спатифиллум куплен недавно - тем более не переживайте. Новые листья будут более устойчивы. Кстати, спатифиллум очень любит еженедельный душ (именно не опрыскивание, а купание).

2. У спатифиллума стали зеленеть цветочки.

Ответ: Если зеленеют покрывала цветков - следоватнльно цветок отцветает и обрезать нужно цветонос, а вот обрезать растение полностью не нужно. Кроме того, в литературе написано, что в зависимости от разновидностей спатифиллума цвет покрывала цветка может быть от светло-зеленого до кремового.

3. Спатифиллум не цветет.

Ответ: Спатифиллум цветет, когда корни заполняют весь горшок. То есть он любит тесные и невысокие горшки. И перепад дневных и ночных температур. Чтобы добиться обильного цветения, спатифиллум надо подержать 2 недели на холоде при температуре +9+12°С.

4. У моего спатифиллума по краям чернеют и сохнут листья, потом вовсе погибают, иногда сохнут молодые еще не раскрутившиеся листочки.

Ответ: Скорее всего вы заливаете растение.

5. Как поливать спатифиллум?

Ответ: Спатифиллум нужно поливать только тогда, когда почва хорошо просохнет, даже если при этом листья чуть поникнут, ничего страшного. А если вы его обильно поливаете, да еще на холодном подоконнике держите, то вам в скором времени будут обеспечены проблемы с корневой системой.

6. Спатифиллум не растет.

Ответ: плохой рост может быть вызван излишней освещенностью и переливом.

Спатифиллум надо поливать только по мере полного просыхания почвы. Пересаживайте лучше в широкий и невысокий горшок - он растет «вширь». На счет освещенности - мнения разошлись - у одних прекрасно растет на свету, у других в тени. Но однозначно - не на прямом солнце.

За предоставленные фотографии цветов большое спасибо нашим ю-мамам: Lola и Jil.