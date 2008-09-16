Как вырастить Папоротник, или ночь на Ивана Купалу

По старинному поверью, в полночь на Ивана Купалу расцветает папоротник – кто сорвет его цветок, откроются тому клады всякие: и большие и малые. Трудно отыскать в ночном лесу цветок папоротника, нелегко его сорвать – то колючий кустарник в одежду вцепится, то рог бесовский под руку попадется. Блестит окаянный цветок, не дается в руки отчаянному смельчаку.

Жар-цветом еще называют цветок папоротника – горит он ярко-красным пламенем, да так ярко, что ночью становится ясно, как днем, а глаза не могут выносить такого слепящего света. Любой, кто сорвет этот цветок, приобретет чудесную силу и сможет предсказывать будущее, научиться понимать язык птиц, растений и животных, или стать невидимым для человеческих глаз. Папоротник способен открывать любые замки, железные запоры и двери.

Только достать его не так просто. Хотите попробовать? Для начала дождитесь праздника Ивана Купалы (кто не помнит – ночь с 6 на 7 июля, готовьтесь заранее). Потом двигайте в полночь в самый дремучий темный лес, захватив с собой освященную скатерть, свечку и нож. Найдите папоротник, очертите ножом круг вокруг него. Смело вставайте в этот круг, зажигайте свечу и расстилайте скатерть. Все. Теперь остается только ждать, когда папоротник в кругу начнет цвести.

Будьте готовы к тому, что все ваши старания пойдут прахом: цветок папоротника распускается всего лишь на миг, в это самое мгновение надо успеть его сорвать.

Да если и сорвать его – много ли в том проку? И клад откроется, и богатства несметные, да вот только можно сердцем окаменеть, память и совесть потерять, а с ними и родных и любимых, одному остаться – без любви, без радости и веселья…

Удалось? Запасайтесь храбростью и отвагой: сорвавшего цветок будет преследовать нечистая сила и всячески пытаться напугать и отобрать чудесный цветок. Спрячьте его за пазуху или в скатерть, которую принесли с собой и уносите ноги, не оборачиваясь и не реагируя на оклики…

Ну а теперь серьезно: первые папоротники появились на земле около 400 миллионов лет назад. Раньше это были настоящие гиганты, их заросли были повсюду – целые папоротниковые леса! Сегодня таких папоротников практически не осталось. В наше время это растение встречается чаще всего в обычном лесу. На земле около 300 родов и около 20 000 видов папоротника, который размножается спорами. Ни один вид папоротника… не цветет! А в XIX веке вывели и комнатные растения-папоротники.

По-настоящему древним растением выглядит диксония – растение рода папоротников, которое сегодня можно встретить в наших квартирах. Растет она медленно и достигает весьма преклонного возраста. Диксония любит полутень и влажный воздух. Поливая ее, заодно увлажняйте и ложный стволик.

Папоротник олений рог (платицериум двухвильчатый) свое название, конечно же, получил неспроста. В природе такие зеленые рога вырастают на развилках деревьев во влажных лесах Юго-Восточной Азии и Австралии. Один раз в неделю горшок с этим папоротником полезно погружать в отстоянную воду комнатной температуры.

Адиантум, или венерин волос, очень изящен. Его кружевная зелень способна украсить любую комнату. Листья адиантума любят высокую влажность, тепло и неяркое освещение. Лучше всего растет в группе из таких же папоротников. Либо рядом с орхидеями.

Асплениум (костенец) – любит тень и влажный воздух. В культуре имеются два абсолютно непохожих друг на друга вида. Асплениум гнездовой с мечевидными листьями, которые вместе с чешуйчатым корневищем и спутанными корнями образуют своеобразное гнездо (отсюда английское назвнаие этого папоротника Bird’s Nest Fern, папоротник птичье гнездо). Он неприхотлив, но не следует прикасаться к его молодым листьям. У асплениума луковиценосного перистые, сильно рассеченные листья, на взрослых листьях из выводковых почек развиваются многочисленные детки. В центр розетки асплениума насыпьте немного земли: это стимулирует рост листьев.

Даваллия, или папоротник-паук - на мой взгляд, один из интереснейших папоротников для содержания в комнатах. Его ползущее корневище напоминает лапы гигантского паука. Темно-зеленые ваи (листья) похожи на листья моркови. Любит частое опрыскивание и еженедельные теплые ванны с погружением горшка.

Если вы можете позволить себе иметь только какой-нибудь один папоротник – смело выбирайте нефролепис. Вид его традиционен для нас – именно такой папоротник любили раньше завести в детском саду или школе. Он неприхотлив, легко адаптируется к сухости воздуха в помещениях, может расти даже в помещении с искусственным освещением.

Как выбрать папоротник

(источник – Хессайон Д.Г. Все о комнатных растениях)

Самые легкие для выращивания Циртомиум, Даваллия, Птерис критский, Нефролепис, Костенец гнездовой, Пеллея круглолистная Подходящие для подвесных корзин Нефролепис, Адиантум Для одиночного размещения Нефролепис, Костенец гнездовой, Блехнум горбатый

Как оптимально разместить

Комнатные папоротники хорошо растут на северных окнах. Они любят светлые либо слегка затененные места с хорошей влажностью воздуха.

Комментарии от Leda : у меня два папоротника – нефролепис и даваллия. Оба уже более 4 лет у меня. Живут в комнате с окнами на север. Среди орхидей. Влажность для них там видимо настолько подходящая, что они просто колосятся. Даваллия растет не по дням, а по часам. Нефролепис курчав до неприличия. Опрыскиваю и того и другого через день да каждый день – в общем как вспомню. Вместе с орхами раз в неделю примерно купаю – т.е. замачиваю в ванной на 30-60 минут.

Расположите рядом друг с другом несколько папоротников, тогда влажность воздуха вокруг них будет повышаться за счет испарения влаги с листьев. Не ставьте папоротники на солнце, однако место, где они стоят, должно быть светлым.

Для увеличения влажности вокруг растений поставьте горшки с папоротниками в просторную плошку или на поднос, наполненный гравием и водой. Следите за тем, чтобы горшок не касался воды. Постоянно испаряющаяся вода будет увлажнять воздух вокруг растений. Не забывайте подливать регулярно воду.

Предоставьте папоротникам достаточно пространства, чтобы они могли свободно раскинуть свои листья. Не забывайте хорошо проветривать комнату, где растут папоротники.

Папоротники с ажурными листьями нужно часто опрыскивать отстоянной водой комнатной температуры ( комментарии от Leda : можно опрыскивать и теплой водой. Я обычно делаю так: в пульверизатор наливаю горячей воды из чайника и начинаю опрыскивать растения. Обжечь такой водой трудно – распыляясь из носика опрыскивателя, вода охлаждается, но остается еще довольно теплой. Вообще в природе там, где растут папоротники, случаются теплые дожди. Думаю, что не только люди любят теплый и горячий душ. Растения тоже очень благоприятно к нему относятся). В сухом воздухе жилых помещений кончики листьев тропических растений подсыхают.

Подкармливают папоротники удобрением для комнатных декоративно-лиственных растений. Только разводят его в большем количестве воды, чем рекомендовано в инструкции. Вместо подкормки можно использовать оставшиеся после заваривания чайные листья или поливать папоротники охлажденным черным чаем.

Leda : Я свои папоротники кормлю вместе с орхами – ну раз уж они ванны вместе принимают – удобрениями для орхидей. У этих удобрений концентрация слабее, чем у удобрений для декоративно-лиственных растений .

Особые трудности

(источник – Хессайон Д.Г. Все о комнатных растениях)

Коричневые точки или полоски на нижней поверхности листовых пластинок.

Причина: появляются у здорового взрослого растения во время спороношения, когда в мешковидных вместилищах-спорангиях образуются споры. Споры можно использовать для размножения папоротника.

Коричневые раковинки, неравномерно разбросанные по листьям.

Причина: щитовка. Особенно часто она поражает нефролепис.

Желтеющие от основания листья. На взрослых листьях появляются коричневые пятна, и листья отмирают.

Причина: слишком теплый воздух. Частое явление при размещении папоротников возле батареи. Если растение увядшее и явно засыхает, причиной может быть неправильный полив.

Желтеющие листья с коричневыми концами. Новые листья не растут.

Причина: слишком сухой воздух.

Бледная окраска листьев, следы ожогов на поверхности листовой пластинки.

Причина: слишком яркий солнечный свет. Летом папоротники следует притенять от прямых солнечных лучей.

Бледная окраска листьев, слабый рост.

Причина: недостаточное питание. В период роста папоротники следует понемногу, но часто подкармливать.

Листья отмирают.