Панданус, или Винтовая пальма

Видели ли вы когда-нибудь людей на ходулях? Хождение на ходулях – это не только очень увлекательное, но еще и полезное развлечение, способствующее развитию равновесия, ловкости, укреплению рук и ног. В древности ходули применялись при ходьбе по болотистой местности, а во Франции пастухи использовали это нехитрое приспособление для перемещения за своим стадом. Также были очень популярны игры и представления на ходулях. Да и сейчас их часто используют в уличном театре, праздничных шествиях и выступлениях.

А теперь представьте, есть и растения на ходулях. Вот, например, – панданус так и называют «растение на ходулях»: изначально молодое растение имеет ствол, который растет из земли, а затем ствол постепенно отмирает и толстые воздушные корни приподнимают панданус над землей. Эти корни служат опорой для растения, по ним поступает влага и питание в верхнюю часть.

Если вы любите неприхотливые быстрорастущие растения, то панданус подойдет для вас наилучшим образом. Панданус часто путают с бромелиевыми и драценами, так как он бывает похож чем-то и на тех, и на других. С возрастом панданус принимает вид ложной пальмы, с длинными, дуговидно изогнутыми листьями и со стволом, который кажется спирально закрученным из-за расположенных на нем по спирали листовых рубцов. В сети давно гуляет вот эта единственная картинка пандануса спирального.

Панданусы часто называют винтовыми пальмами , хотя к пальмам они никакого отношения не имеют, а входят в отдельное семейство Пандановые. Родина панданусов – острова Тихого и Индийского океанов. Это чисто тропические растения и не выносят низких температур. Растут они на самой кромке островов, в т.н. мангровой зоне подтопления приливами. Благодаря этому абсолютно не боятся застоя воды в почве и очень устойчивы к ее засолению. Но все же специально ухудшать условия содержания их в квартире не стоит. Растить их надо в просторной широкой посуде и обязательно с хорошим дренажом.

Чтобы выжить в прибрежной зоне, панданусы растят себе ходульные корни. На них растения поднимаются над почвой: приходящая дважды в сутки морская вода не может им повредить. Выглядят они очень необычно.

Кстати, жизнь над водой объясняет интересную особенность панданусов – их семена распространяют рыбы. Они выкусывают дольки из упавших в воду зрелых соплодий и уплывают. Через некоторое время семя, освобожденное от оболочки, оказывается на свободе и прорастает. Местные рыбаки используют дольки плодов как наживку. В искусственных условиях эти растения не цветут и, естественно, не плодоносят.

В комнатах чаще других встречаются следующие виды:

Панданус Вейча или Вича, он же Панданус прикрывающийся. Родина – Юго-восточная Азия. Вечнозеленое древовидное растение с укороченным стволом и отходящими от него воздушными корнями-подпорками. Листья расположены спирально вдоль ствола, сближены наподобие розеток, плотно охватывают друг друга своими основаниями, длинные 60-90 см, ширина 5-8 см, кожистые, в центре зеленые, по краю окрашены широкими белыми продольными полосами. Край листа усажен крепкими беловатыми с бурыми кончиками шипами. Цветет в комнатах очень редко. При благоприятных комнатных условиях панданус через 10 лет может достигнуть 1,5 м в высоту. В культуре часто используется разновидность variegata.

Один из самых распространенных видов пандануса – Панданус полезный. Это крупное растение, в естественных условиях деревья достигают высоты до 20 метров, в условиях закрытых помещений его размеры поскромнее (2–3 м). Старые растения после образования соцветий разветвляются; в культуре редко или совсем не разветвляются. Листья винтовидно расположенные, 1–1,5 м длиной и 5–10 см шириной, жесткие, прямо направленные, темно-зеленые, по краям листовой пластинки густо расположены красноватые шипы, киль усажен шипами. Местные жители его листьями кроют крыши своих домов. И именно благодаря изогнутым колючкам эти листья очень надежно сцепляются между собой. Лучше шифера.

Панданус Сандера произрастает в тропических влажных лесах Малайского архипелага (предположительно с о-ва Тимор). Ствол короткий. Листья до 80 см длиной и 5 см шириной, по краям мелкошиповатые, темно-зеленые, с узкими желтыми продольными полосами.

Уход за растением:

Не бойтесь приобретать панданус. Хлопот он не доставит. Выращивать его не сложно как начинающим, так и профессиональным любителям комнатного цветоводства.

Куда поставим

Светлое или слегка притененное место вполне устроит ваше растение. Оптимальны для размещения окна с западной или восточной экспозицией. Летом на окнах южной экспозиции следует притенять с 11 до 17 часов. Может мириться с некоторым недостатком солнечного света, но лишь недлительный период. При недостатке освещенности листья теряют прочность и перегибаются. У пестролистных форм при недостатке освещенности теряется оригинальная окраска листьев. В летний период можно выносить на открытый воздух, но следует защитить от прямых солнечных лучей, от попадания осадков и сквозняков. В осенне-зимний период необходимо хорошее освещение, в этот период притенение не требуется.

Панданус хорошо переносит комнатные температуры. Для растения не принципиальна разница зимней и летней температуры содержания. Панданус предпочитает во все сезоны температуру не ниже 15°С, оптимальную в пределах 19-25°С.

Как поливаем

Летом панданус поливают обильно, между поливами верхний слой субстрата должен подсохнуть. Нельзя допускать пересушки земляного кома. Панданусам нравится нижний полив теплой (до 35°С) водой. Спустя полчаса после полива лишнюю воду из поддона нужно вылить. Осенью и зимой полив умеренный либо ограниченный: в зависимости от температурного режима, поливают спустя два-три дня после того, как верхний слой почвы подсохнет. Воду для полива используют мягкую и хорошо отстоявшуюся, на два-три градуса выше комнатной температуры. При поливе водой с температурой 18°С и ниже растение может заболеть.

Влажность воздуха поддерживают умеренную. Панданус не рекомендуется опрыскивать, а также обмывать, так как вода может попасть в пазухи листьев и это вызывает загнивание стебля.

Пыль с листьев удаляют слегка влажной тканью, обтирают их от основания листа к верхушке, так как листья пандануса имеют вдоль листа шипы. Эту процедуру лучше проводит в перчатках.

Совет: возьмите толстые хлопчатобумажные перчатки, наденьте их и намочите. Такими «мокрыми руками» обработайте растение.

Имейте ввиду, что образующиеся у растения ходульные корни (воздушные) обрезать и удалять нельзя. Чтобы предотвратить их пересыхание, можно корни и часть ствола обложить влажным мхом или торфом, и периодически увлажнять.

Как кормить

Растению требуются удобрительные подкормки цветочным удобрением с марта по август либо еженедельно, либо каждые две недели. Осенью и зимой производят подкормку не чаще 1 раза в месяц.

Как часто пересаживать

Пересадку производят по мере необходимости, когда корни оплетут земляной ком. Молодые ежегодно, взрослые через каждые 2-3 года. Так как у пандануса очень хрупкие корни, то его рекомендуется перевалить (без разрушения земляного кома). Подойдет готовый грунт для пальм. Посуду берут глубокую, дренаж в горшке должен составлять не менее одной трети объема.

При пересадке воздушные корни ни в коем случае не засыпают землей, заглубляют только до уровня предыдущего вазона. Если вы очень боитесь, что растение упадет, дайте ему опору (бамбуковая палка) и закрепите подвязками.

Как размножается

Некоторые виды размножают семенами. Семена рекомендовано высевать свежесобранными. А посему для редкоцветущих в домашних условиях панданусов это неактуально .

При размножении черенками их заготавливают с боковых побегов. Черенки нарезают не менее 20 см длиной, так как короткие плохо образуют корни. Места срезов присыпают порошком древесного угля и подсушивают. После этого черенки высаживают в землесмесь из равных частей торфяной земли и песка. Накрывают стеклянным колпаком или прозрачным полиэтиленовым пакетом. Поддерживают температуру 25-28°С, постоянно опрыскивают и регулярно проветривают. Укореняются черенки через 1,5-2 месяца. При использовании стимуляторов корнеобразования и мини-теплички укоренение происходит быстрее.

Панданус успешно размножается дочерними розетками, которые в большом количестве появляются на взрослом растении как у основания ствола, так и в пазухах листьев. Дочерние розетки пандануса отделяют от материнского растения, когда они достигли длины около 20 см и уже имеют корешки. Наиболее благоприятным временем для размножения растения является середина весны. Срезанные розетки необходимо подсушить в течение одного дня и высадить в емкости, на дно которых укладывают дренажный слой (1,5-2 см) из черепков и крупнозернистого песка, затем 6-7 сантиметровый слой дерна и сверху слой (3-4 см) промытого песка. Сажают розетки на глубину 2 см, плотно утрамбовывают, обильно опрыскивают и накрывают стеклом. Увлажненность все время надо поддерживать умеренную. Укоренение розеток происходит через 1-1,5 месяца. Пересаживать черенки надо через два месяца в горшок со смесью, которая состоит из трех частей листовой, двух частей дерновой земли и одной части песка.

Будьте внимательны: растение имеет колючки на листьях! Работайте с панданусом исключительно в перчатках.

