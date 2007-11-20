Борьба с вредителями и лечение болезней сенполий (фиалок)

Вот и подошло время поговорить о самых неприятных моментах в процессе выращивания наших красивиц, о вредителях и болезнях. Но, самое главное, расскажем вам и о том, как бороться с этой напастью.

Снизить вероятность заражения ваших растений можно, соблюдая элементарные меры предосторожности:

- Не помещать вновь приобретенные растения рядом с коллекцией. Их следует изолировать минимум на 3 недели от остальных на расстояние не менее 2 метров.

- Если вы приобрели растение из теплицы или в магазине, то для профилактики заражения трипсами желательно удалить все цветоносы.

- Тепличные растения, содержащиеся в жарком и влажном климате, часто не переносят резкой смены условий выращивания и могут погибнуть. Поэтому их нужно постепенно приучить к сухому воздуху квартиры.

- После работы с зараженным растением необходимо вымыть руки с мылом и продезинфицировать всё, что соприкасалось с ним.

Внимание!

В домашних условиях разрешены к применению только препараты 3-й группы опасности и частично - 2-й!!!

Препараты Актеллик, Беномил, Поликарбацин, Дозамет, Пегас, Сапроль, Топсин-М, Кельтан, Хлорофос запрещены к использованию в небольших личных участках и тем более в домашних условиях!

Не забывайте, что пользоваться такими препаратами лучше в легкоотмываемом помещении в доме, т.е. в ванной!

Сейчас появилось много новых современных препаратов с улучшенными свойствами, практически без запаха, не токсичных для человека и домашних животных.

Вредитель/заболевание Признаки обнаружения Методы борьбы Земляничный (цикламенный) клещ Его можно обнаружить только по внешнему виду растения : в центре розетки появляются деформированные листья, изогнутые и мелкие, на укороченных черешках.

Стебель укорачивается, основания листьев становятся как будто припудренными серым порошком. Бутоны не развиваются, а цветки деформируются. В дальнейшем пораженные листья засыхают и отмирает точка роста розетки. Обработка препаратами Вертимек, Неорон, Инта-вир, Фитоверм. Красный паутинный клещ Виден невооруженным глазом как очень мелкие красные точки, окруженные паутиной. Листья растения деформируются и в дальнейшем засыхают. Обработка препаратами Вертимек, Неорон, Агравертин, Инта-вир, Фитоверм.

Галловая нематода

Обнаруживается при осмотре земляного кома в виде маленьких бусинок-галл на корнях растения. Внешне растение выглядит угнетенным, отстает в росте, листья мельчают и деформируются. Может заражать соседние растения при использовании общих поддонов для нескольких горшков. Уничтожение зараженного растения вместе с землей, дезинфекция горшка. Листовая нематода Обнаруживается при осмотре листьев растения. На них появляются светло-зеленые округлые пятна с горошину, которые постепенно буреют и загнивают. Точка роста загнивает или в центре розетки начинают развиваться мелкие деформированные листья. Растение отстает в росте, мельчает и не цветет. При размножении листовым черенком, взятым с зараженного растения, детки вырастают тоже зараженными. Уничтожение зараженного растения вместе с землей, дезинфекция горшка.

Тли Очень быстро размножается и появляется на растениях большими скоплениями. Поражает растение, высасывая его соки. Растение теряет декоративный вид и погибает. Опрыскивание настоем табака, золы, обработка препаратами Инта-вир, Фитоверм, Агравертин, Искра.

Трипсы Трипсы опасны тем, что очень быстро размножаются (личинки вылупляются из яиц через сутки) и перепрыгивают на рядом стоящие растения. Трипс - маленькое крылатое насекомое темно-бурого цвета. На растении можно обнаружить по белым полоскам на цветках и листьях или в виде ползающих личинок в цветках на пыльниках (они очень похожи на подуру - маленьких белых прыгающих насекомых, живущих в почве и внешне отличаются только цветом.) Обработка препаратами Агравертин, Инта-вир, Фитоверм.

Мучнистые червецы Быстро переползает по растению и высасывает соки из листьев. Может перемещаться с водой при содержании в общем поддоне. Обнаруживают при осмотре растения как маленькие комочки белого пуха в корнях, на стебле, у основания черешков листьев. Обработка препаратами Актара, Агравертин, Инта-вир, Фитоверм.

Сциариды Взрослые насекомые выглядят как маленькие мушки , летающие вокруг розетки. Опасны их личинки - белые червячки длиной около 10 мм с темной головкой, повреждающие молодые корешки и нарушающие структуру почвы Полив почвы Агравертином, подсушивание почвы между поливами

Подуры Выглядят как мелкие, длиной 1-3 мм, белые прыгающие насекомые, живущие в почве. Их можно увидеть на поверхности субстрата или в поддоне после полива растения. Вреда не приносят, но при размножении в очень больших количествах могут повреждать молодые корешки цветка. Полив почвы Агравертином, подсушивание почвы между поливами.

Щитовка Может попасть на сенполии с других растений. Чаще поселяется на розетках с гладкими листьями, на листе или черешках листьев. Выглядит как коричневатые щитки длиной 1-3 мм. Часто сначала обнаруживаются липкие капельки их выделений, а потом уже, при внимательном осмотре - сами щитовки. Если на растении есть хотя бы одно взрослое насекомое - значит обрабатывать нужно всю розетку и все рядом стоящие, т.к. щитовка представляет собой панцирь, под которым сидят множество крошечных "бродяжек" - молодых особей, которые могут быстро перемещаться. Обработка Агравертином.

Мучнистая роса Мучнистая роса - грибковая болезнь, очень опасное заболевание, которое поражает, в основном, листья и побеги растений.

На поверхности листьев и молодых стеблей появляется налет серовато-белого цвета - это грибница мучнистой росы, которая живет за счет растения. Споры мучнистой росы легко переносятся ветром или брызгами воды при поливе. В зимнее время на растениях можно обнаружить темно-коричневые шарики, внутри них находятся споры, которые и являются причиной заболевания весной.

Начиная борьбу с ней, прежде всего необходимо убрать пораженные части растения, и, по возможности, изолировать больные от здоровых, переместив их в другое помещение. На фото общий вид заболевшей розетки, которую подготовили к лечению, любовно завернув в целофан. Обработка препаратами Топаз или Фундазол. Также эффективна сера (в порошке), которой опыляют растения (после опрыскивания водой) в теплые дни (20 С), через 10 дней повторяя процедуру.

Фузариоз - загнивание стебля и корней. Увядание нижних листьев возникает из-за загнивания корневой системы, возникшего при нарушении водного режима, переизбытке влаги, слишком плотной почве, непропорционально просторном горшке, резких колебаниях температуры и поливе холодной водой. В результате таких стрессовых условий выращивания в поврежденные и ослабленные части растения проникают грибки рода фузариум и возникает фузариоз - побурение и гибель корней, черешков листьев и цветоносов.

Очень часто заболевание обнаруживают слишком поздно, когда процесс захватил большую часть растения и его гибель неизбежна. Срезают верхушку растения до здоровой ткани, удаляют старые подвядшие листья и помещают розетку в воду для укоренения. Для профилактики можно поливать все растения раствором фундазола ( 1 г/л ) раз в два месяца или чаще при массовом заболевании.

Серая гниль Возникает при попадании капель воды на листья сенполий, которые постепенно буреют и загнивают. На пораженных участках появляется пушистый дымчато-серый налет, который захватывает лист целиком и может перекинуться на соседние листья, вызывая гибель розетки. Удаление пораженных листьев, обработка фундазолом или другим фунгицидом.

P.S. Ну и конечно ждём Ваших комментариев. Как Вы боролись, пусть даже неудачно, ведь это уже опыт и он пригодится другим!