Коротенько, но очень познавательно о ФИАЛКАХ.

Здравствуйте-здравствуйте, мои маленькие любители всего живого!

Давненько, знаете ли, не беседовали мы с вами о прекрасном!

А посему предлагаю сегодняшнюю тему посвятить самому волшебному и прекрасному цветку наших подоконников – фиалке! В прошлом выпуске было рассказано куда ставить наших маленьких питомцев, когда подоконники становятся малы для них.

Да, да, да – сегодняшний выпуск «Ботанического вестника» для вас, милые мои жадненькие фиалководы. Знаю, знаю – пару недель назад вы посетили-таки одно злачное место и ушли оттуда с полными руками… фиалочных листьев, а некоторые особо жадные особы прихватили ещё и розетки… Похвально. Оду ботанической жадности затягивать не будем, ибо как известно она в отличие от подоконников имеет свойство с годами только расти.

Итак, набрали вы листиков на встрече или отоварились где-то на «стороне» – не важно. Важно то, для чего вы это делаете:

- возможно, именно сейчас в вас проснулся коллекционер,

- а может, ваш интерьер был скучен и убог без этого чуда,

- хотя кто-то может выращивать фиалки и на продажу (за составлением бизнес-планов – не ко мне)…

Знайте, что, купив листовой черенок, цветение вы увидите не раньше, чем через год, а если хотите раньше – покупайте молодую розетку или же взрослое растение.

Фиалки обожают, когда за ними ухаживают, но желательно делать это каждый день – да иначе у вас и не получится: ведь очень любопытно, как там у ваших любимых питомцев дела – у кого показались корешки, а кто нарастил бутоны, а вот тут начали обзаводиться «детьми» и их пора удалять…

Узамбарская фиалка, или сенполия, – самое популярное комнатное растение. Она компактна, относительно неприхотлива, бесконечно разнообразна.

Одна фиалка в доме бывает крайне редко. Начав с крошечного листа, вы скоро обнаружите, что места на подоконнике, увы, не осталось. Но вы снова несете домой очередной горшочек – ведь такой фиалки у вас еще нет.

Самые неповторимые фиалки – химеры. Не стоит даже пытаться получить аналог материнского растения, выращивая его из листика. Для химер подходит только размножение пасынками и цветоносами.

Что покупать

В принципе посадочный материал сенполий можно приобретать круглый год, но стоит помнить, что летом в жару листик может загнить, и детка долго болеть, зимой же можно просто не донести растение до дому, заморозить.

Если вы только начинаете заниматься фиалками и еще не уверены в успехе «предприятия», не стоит гнаться за последними новинками, они, как правило, стоят намного дороже старых сортов, к тому же могут иметь какие-то нюансы в выращивании.

Если вы покупаете фиалки только для того, чтобы украсить интерьер, то стоит обратиться свое внимание на голландские промышленные сорта, такие как Kimi, Valeska и другие. Их можно купить в любом магазине.

Если же вы хотите разнообразия – то вам прямая дорога к коллекционным сортам. Можно выбрать фиалку на любой вкус: с простыми цветами или махровыми, яркими, радующими глаз или же нежными, пастельными. К достоинствам коллекционных сортов также можно отнести и разнообразие листьев.

Где выбирать

Конечно лучше всего покупать фиалки в магазине или на выставках, у коллекционеров. Но иногда и наши «волшебные бабушки», что вместе с весной появляются у магазинов и торговых центров, продают очень интересные и красивые экземпляры. Но будьте внимательны – именно там вы рискуете «подцепить» какую-нибудь заразу.

В Екатеринбурге каждую весну и осень проводятся специализированные выставки, на которых можно приобрести и листики, и детки фиалок. Каждый год в канун дня города проходит выставка «Екатеринбургская фиалка» и определяется сорт-победитель. Советую обратить внимание!

На что обратить внимание

Независимо от того, где вы покупаете растение или черенок, обратите внимание на некоторые признаки.

Во-первых, листья обязательно должны быть блестящими и твердыми на ощупь. Если растение выглядит тусклым и вялым, то, что бы вам ни говорили, скорее всего оно больное.

Во-вторых, при покупке листовых черенков лучше всего брать листики из второго ряда снизу – это самые подходящие для размножения листья.

Классификация узамбарских фиалок

Любая классификация фиалок – это просто упорядоченный перечень достижений отечественных и зарубежных коллекционеров.

Сортовые фиалки были получены путем селекции на основе природных видов.

Растения делятся по размеру и форме роста на стандартные сорта, полуминиатюрные, миниатюрные, микроминиатюрные и трейлерные (ампельные).

Крупные сорта – розетка от 40 до 60 см

Стандартные сорта – розетка более 20 см

Полуминиатюрные – розетка до 20 см

Миниатюрные – розетка до 15 см

Микроминиатюрные – розетка до 6 см

Далее следует разделение по окраске цветка: фэнтези, однотонный, многоцветный, каемчатый, химера, желтоцветковые сенполии. Существуют пестролистные растения и природные виды – родители всех сортовых современных фиалок.

Фиалки фэнтези отличаются крапинками, точками, полосами, штрихами, брызгами и горошинками разных цветов, как правило контрастных по отношению к основному тону. Узор может быть разбросан по цветку, а может группироваться в кайму. Не всегда он повторяется при вегетативном размножении – дает так называемые «спорты».

Цветок однотонных фиалок целиком окрашен в одни цвет, возможны участки более насыщенного цвета в центре цветка или на кончиках лепестков.

У многоцветных (ситцевых) присутствуют два и более основных цвета: синий и белый, красный и белый, синий, розовый и белый.

Каемчатые фиалки характеризуются наличием окантовки по краю каждого лепестка. Белая кайма разной ширины называется «женева». На лепестках может присутствовать сразу две каймы (например, у сорта Blue Dragon). На наличие каймы и ее ширину сильно влияет температура во время закладки бутонов. Жарким летом кайма может совсем пропасть, а когда станет прохладней, снова появиться.

Химеры – особая разновидность многоцветковых фиалок. Из центра цветка к концам лепестков отходят полосы контрастного цвета.

По форме цветка фиалки делят на

Фиалкоцветковые (анютины глазки) – классическая форма, два верхних лепестка меньше, чем нижние.

Звёздоцветные – все пять лепестков одного размера, кончики лепестков – заостренные или круглые. Если на цветке есть дополнительные 1 – 2 лепестка, такой цветок считают полумахровым. Если дополнительных лепестков более двух – махровым.

Оса – очень популярный, модный в последнее время тип цветка. У такого типа есть верхняя и нижняя губа, причем лепестки верхней губы свёрнуты и кажутся намного меньше нижних.

По форме и цвету листьев

Если у основания листа вы видите пятно, то скорее всего перед вами так называемый тип – гёрл. Если пятна нет – бой.

Поверхность листа может быть гладкой, стеганой или ложковидной.

Край листа бывает ровным, зубчатым, волнистым и гофрированным.

Кроме сортов с зелеными листьями (светло-зелёные, тёмно-зелёные, почти чёрные) существуют сорта с пестрыми листьями. Пестролистность проявлеятся в виде белых, кремовых, розовых, лимонных пятен или штрихов по всей поверхности листа или в вие каймы.

Пёстролистные фиалки требуют больше света, чем растения с обычными зелёными листьями.

PS. Фотографии фиалок любезно изъяты из архива пилюлькина и Зубной феи.