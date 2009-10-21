Монстера. Свой комнатный монстр

На заре цветоводческой моей юности было у меня желание срочно завести себе много-много больших-пребольших растений, чтобы все сразу видели, как я люблю растения. Из больших-пребольших доступны были лишь фикусы, гибискусы и почти доступны пальмы.

Лишь через некоторое время путем проб и ошибок пришла я к выводу, что совсем не обязательно начинать сразу с большого и сложного растения. Вполне можно взять маленький черенок неприхотливого и вырастить из него своего комнатного монстра.

Попробуйте сами, и уже очень скоро в вашей квартире вам не останется места.

Род монстера относится к семейству ароидных , включающих приблизительно 110 родов и более 1 800 видов, распространенных, главным образом, в тропических и субтропических областях обоих полушарий. Известно около 50 видов монстеры деликатесной. Родина этого растения – Центральная Америка. Монстера растет в тропических лесах, эта лиана обвивает ствол дерева хозяина и образует мощные воздушные корни.

В комнате, где никогда не бывает солнца, вы никогда не увидите крупных роскошных листьев с множеством отверстий, а листовая пластинка может быть вообще цельной, поэтому лучший вариант – разместить монстеру в светлом месте без прямых солнечных лучей. Летом оптимальной является температура не ниже +21°С, а в период покоя, с октября по март – несколько прохладнее (+16 – +19°С, но не ниже +15°С).

Монстера – дитя тропических влажных лесов требует и от вас поддержания высокой влажности вокруг нее. Опрыскивайте, купайте, поливайте. Почва должна быть постоянно влажной, но не мокрой.

В тропиках некоторые из ароидных используются в хозяйственных целях. Культура овощного растения таро народам Юго-Восточной Азии и Западной Африки известна вот уже несколько тысяч лет. Из клубней получают муку, спирт, после термической обработки в вареном и жареном виде употребляют в пищу, как мы картофель. Монстеру Адансона и монстеру сомнительную в пределах их распространения местное население использует как лекарственные. А монстера лакомая на родине культивируется не ради декоративных своих качеств, а для получения вкусных, душистых, сочных плодов, по вкусу напоминающих ананас.

С апреля по август раз в одну – две недели вносят цветочные удобрения, а в остальное время не подкармливают.

Чтобы правильно подобрать первый цветочный горшок, необходимо определиться, что пересаживать: молодой укоренившийся стеблевой черенок или приобретенное в продаже растение средних размеров?

Стеблевой черенок помещается в цветочный горшок емкостью приблизительно 3-4 л. Из готовых земельных смесей лучше других подойдет почвосмесь «Пальма». Наличие хорошего дренажа обязательно. Пересаженный стеблевой черенок растет и превращается в хорошенькую монстеру года через три-четыре, а иногда и раньше.

По одним литературным данным название рода «монстера» происходит от латинского monstrotus, т.е. удивительная, причудливая. По другим источникам – от латинского monstrum – чудовище, и связано, вероятно, с обликом, создаваемым крупными растениями – громадами, полностью переплетающими своими побегами 30-40-метровые деревья. Если внимательно всмотреться в облик взрослого растения, то можно сказать так: «Удивительное чудовище».

Второй вариант. Если вы приобрели голландскую монстеру на моховой трубке, то спешить с пересадкой не следует, особенно, если покупка пришлась не на весенне-летний период. На первое время правильного полива и подкормки достаточно.

Не совершайте следующую ошибку, руководствуясь информацией некоторых изданий: монстера требует ежегодной пересадки. Действительно, большинство ароидных неплохо относится к частой пересадке, но для нежных воздушных корней, непрочного стебля частая пересадка – стресс.

Итак, если выращивается растение из небольшого стеблевого черенка, то необходима одна промежуточная пересадка в цветочную емкость «на вырост» и вторая – окончательная. Взрослое растение (не менее чем с пятью-шестью листьями) помещают сразу в большую цветочную кадку с поддоном.

Оказывается, монстера улучшает микроклимат помещения и обогащает его кислородом, озоном, аэроионами. Очень хорошо увлажняет воздух. Кроме того, монстера поглощает формальдегид – бесцветный газ, содержащийся в ДСП, пенопласте и.т.д. Благоприятно воздействует на людей с нарушениями нервной системы, избавляет от головной боли и нарушения ритма сердца. Монстеру хорошо иметь там, где обстановка отличается крайней хаотичностью. Она поглощает вибрации беспорядка.

Взрослое растение монстеры помимо опрыскивания нуждается в регулярном обмывании листьев теплой кипяченой водой. Если пренебречь такой процедурой, то неприятностей не избежать: запыленные неухоженные листья – излюбленный объект вредителей. С возрастом нижние листья теряют былую привлекательность, и их следует удалять.

Если вы срезали верхушку побега на укоренение, то не ждите сразу «продырявленных» листьев. Первый после срезки лист всегда будет с цельной листовой пластинкой.

На 6-7 год выращивания, при условии хорошей освещенности, влажности, дополнительного питания в виде регулярно вносимого удобрения и, наконец, большой посадочной емкости ваша монстера сможет зацвести вопреки устоявшемуся мнению, что монстеры не цветут вне теплиц и оранжерей.

Проблемы и трудности, возникающие при выращивании монстер

Листья «плачут». Причина – слишком влажная почва. Дайте почве подсохнуть и увеличьте интервалы между поливами. Стебли загнивают. Причина – стеблевая гниль. Обычно эта болезнь проявляется зимой, когда в условиях избытка влаги и низкой температуры создаются благоприятные условия для размножения гриба. Пересадите растение в другой горшок, повысьте температуру в помещении и ограничьте полив. Листья желтеют. Если пожелтело много листьев, которые к тому же загнивают и вянут, то наиболее вероятная причина – переувлажнение почвы. Если следов загнивания или увядания нет, то возможная причина – недостаток питания. Если желтеют только нижние листья, обратите внимание, нет ли на них коричневых пятен и как выглядят новые листья – если они маленькие и темные, то это признак недостатка влаги. Бледные листья с желтыми пятнами свидетельствуют об избытке солнечного света. Опадание листьев. Нижние листья всегда опадают с возрастом. Если вдруг отмирают несколько листьев сразу, то причиной может быть серьезная ошибка в уходе. Проверьте состояние верхних листьев. Если перед опадением листья становятся сухими и коричневыми, то причина в слишком высокой температуре воздуха. Это обычная неприятность в зимнее время, когда растения ставят слишком близко к батареям. Оголенный снизу ствол, маленькие бледные листья. Причина – растению не хватает света. В глубокой тени монстера не растет. Коричневые точки на нижней поверхности листа. Причина – красный паутинный клещик. Коричневые, бумажистые верхушки долей и края листьев. Причина – сухой воздух. Опрыскивайте листья или поместите горшок во влажный торф. Аналогичные симптомы могут появиться, если горшок слишком тесный. Коричневые верхушки – показатель переувлажнения почвы, однако в этом случае листья еще и желтеют.

Нет цветовода-любителя, который когда-нибудь не мечтал вырастить роскошную монстеру. Другой вопрос, что не все себе это могут позволить из соображений дальнейшего размещения взрослого растения, т.к. лазающий стебель превышает 6 м, а диаметр листовой пластинки достигает 60 – 100 см.

Любимица дизайнеров в составлении изысканных букетов. Очаровательна, неповторима, прекрасна! И это все о ней – красавице монстере.

Фотографии для статьи предоставлены пользователями Beba, Эврика*, Дождинка, BEV77, Nattasha.