Вечный эониум

Обладателям солнечных подоконников придется по вкусу красивейший представитель семейства Толстянковых, больше известный в народе под именем каменной розы. Название рода Эониум происходит от греческого слова aionois, что означает продолжительный, вечный: по продолжительности жизни растений. Род охватывает свыше 70 видов и разновидностей, распространенных на островах Канарских и Мадейра, в Северной Африке и средиземноморских областях.

По внешнему виду – это кустарники или полукустарники с довольно сочными стеблями и листьями. Стебли разветвленные, с возрастом одревесневают, на некоторых образуются воздушные корни. Листья сидячие, у основания суженные, по всей окружности увенчаны белыми тонкими ресничками, у большинства видов собраны в конечные розетки, имеют различную форму, расположены на концах ветвей и стеблей. Некоторые виды образуют едва заметные стебли и тогда розетки располагаются у самой земли. Розетка листьев у эониумов очень плотные и в самом деле чем-то напоминают розовые бутоны.

Среди видов эониума встречаются очень интересные:

Эониум благородный – короткоствольное суккулентное растение с очень сочными, широкожелобчатыми, изогнутыми по краям, оливково-зелеными листьями. Розетки до 50 см в диаметре. Цветонос высотой 30-50 см. Цветки в зонтиковидных соцветиях, медно-шарлаховые. Цветение продолжается больше месяца. Родина - Канарские острова.

Эониум Бурхарда – многолетнее суккулентное растение с блестящим коричневым стеблем. Листья сидячие, толстые, собраны в розетки по 8-10 см в диаметре, темно- зеленые. Цветонос высотой около 50 см. Цветки в метельчатых соцветиях, нежные, желтые, с оранжевым оттенком. Очень красивый, мало распространенный вид, растет медленно. Родина – Канарские острова (Тенерифе).

Эониум виргинский – бесстебельное или короткостебельное растение, развивающее много листовых розеток, в результате чего образуются большие группы наподобие подушек. Листья вельветовоопушенные, ярко-зеленые, в основании бледно-розовые с приятным запахом бальзама, собраны в рыхлую розетку. Молодые листья с волнистым краем. Соцветие в природных условиях достигает 1 м высоты. Цветки 6-9-членные, лимонно-желтые. Родина – Канарские острова (остров Гран-Канария).

Эониум волнистый – мощное суккулентное растение с толстым, маловетвистым, серебристо-серым в красно- коричневых рубцах стеблем. Розетки в верхней части до 20-30 см в диаметре. Листья у основания сужены, в верхней части широкие, округлые, лопатовидные, по краям волнистые, тесно собраны на верхушке стебля, блестящие, темно-зеленые. Соцветие широкопирамидальное, цветки темно-желтые. Родина - Канарские острова.

Эониум декоративный – обильно ветвящийся рыхлый кустарник до 50 см высоты. Стебли шершавые, с ромбовидными листовыми следами и с более или менее плотно расположенными твердыми белыми выростами (протуберанцами) в верхней части молодых побегов. Листья в рыхлой розетке, зеленые, гладкие, блестящие с розоватым оттенком, 2,5-3 см длины, 1-1,5 см ширины. Соцветие верхушечное. Цветонос 30-45 см длины, светло-розовый. Цветки 6-8-членные, розовато-белые. Родина – Канарские острова (остров Гомера). Растет на скалах на высоте 100-300 м над уровнем моря.

Эониум домашний – маленький обильно ветвящийся плотный кустарничек 15-30 см высоты. Ветви отходят от деревянистого основания, вначале они распростертые, затем изгибаются вблизи вершины. Листья темно-зеленые, 2 см длины, 1 см ширины, покрыты железистыми волосками. Соцветие 10-20 см длины. Цветки 7-8- членные, желтые. Родина неизвестна. Вероятно, это садовый гибрид.

Эониум древесный – растение с прямостоячим, мало разветвленным, одревесневающим у основания стеблем. Розетки расположены на вершине стеблей и ветвей, густые. Листья сизые, лопатовидные, тупые с коротким острием, светло-зеленые, по краям с белыми ресничками. В условиях естественного произрастания образует соцветие высотой до 30 см с золотисто- желтыми цветками. Родина – Марокко, Португалия, Испания, Сицилия, Сардиния, средиземноморские области.

У сорта Шварцкопф листья имеют очень насыщенную окраску, но этот сорт тяжело переживает зиму в условиях Средней полосы. Окраска листвы зависит от освещенности - зимой эти растения обычно зеленеют. В период активного роста листья, развивающиеся в пасмурную погоду, также первое время будут зелеными.

Эониум золотистый имеет разветвленные стебли, сначала прямые, затем слегка свисающие. Листья узко шпателевидные, толстые, желтовато-зеленые, с кpасной полосой в центpе, по кpаю кpасные; собpаны в pозетки около 20 см в диаметpе. Цветки золотисто-желтые.

Эониум канарский – суккулентное растение с настолько укороченным стеблем, что розетка в первые два года образуется у земли. Составляющие ее листья очень большие, в верхней части широколопатовидные, закругленные, у основания суженные, сидячие, светло-зеленые с сероватым оттенком, с обеих сторон покрыты тонкими, короткими серыми волосками. У взрослого растения розетка достигает 50 см в диаметре. Соцветие высотой до 80 см, цветки бледно-зеленоватые. По габитусу эониум канарский напоминает крупную розу. Родина – Канарские острова.

Эониум Линдлея – многолетний вечнозеленый сильноразветвленный кустарник высотой до 15-30 см. Стебель у него с возрастом одревесневает у основания. Ветви многочисленные, тонкие, изогнутые, буроватые. Розетки маленькие, более или менее густые, расположены на концах ветвей. Листья маленькие, сидячие, лопатовидные, темно-зеленые, блестящие, покрыты короткими едва заметными волосками, липкие, чрезвычайно душистые. Цветки золотисто-желтые, в пониклых кистях. Родина - Канарские острова, Пальма, Тенерифе.

Эониум слоевидный – многолетнее низкорослое суккулентное растение с сильно укороченным стеблем, в естественных условиях произрастания на верхушке его образуется густая, плоская, сидячая розетка тарелковидной формы до 50 см в диаметре. Листья у основания узкие, в верхней части расширенные, лопатовидной формы, светло- зеленые, по краю окаймлены тонкими беловатыми ресничками. Листья, составляющие розетку, лежат плотно в виде черепичной крыши. Соцветие – рыхлая сложная метелка пирамидальной формы. Цветки желтые. После цветения и плодоношения растение погибает. Родина – Канарские острова и Тенерифе.

Уход

Несмотря на разность внешнего облика, уход за всеми растениями рода эониум одинаков.

Эониуму требуется максимум солнца круглый год. Недостаточное освещение способствует образованию рыхлой розетки, а также преждевременному опаданию листьев.

Температурный минимум, с которым растения согласны мириться, – зимой около 10°С, в остальное время до 24°С.

К сухому воздуху эониумы устойчивы. Поливать в период роста следует обильно, но как всегда без фанатизма; при пересушке нижние листья засыхают. Зимой полив сокращают, а температуру в помещении поддерживают в пределах 10–15°С.

Весной и летом каждые две недели проводите подкормку слабым раствором жидкого удобрения.

Зимовка – с понижением температуры и сокращением полива – обязательна! Иначе рискуете потерять растение либо получить больного и некрасивого заморыша.

Пересадка и размножение

Каждую весну пересаживайте эониум в горшок большего размера. Лучше использовать глиняные, а не пластиковые горшки, так как взрослые эониумы развивают мощную надземную часть и могут опрокидывать легкие горшки. К почве растение малотребовательно. Хорошо растет в смеси дерновой, лиственной земли и песка. Вновь посаженные растения следует плотно вдавить в субстрат. После пересадки полив очень осторожный – понемногу, чтобы не вызвать загнивания корней. Полезно добавлять в почву кусочки березовых углей. Хороший дренаж обязателен.

Размножают эониум весной или летом посевом семян или листовыми и стеблевыми черенками. Выросшие из семян растения становятся декоративными на второй год. На черенки режут верхнюю часть стебля с розеткой листьев. Черенки перед посадкой предварительно некоторое время подсушивают. Укореняют в песке, корни образуются через 10-15 дней.

Как показывает практика, цветоводы часто путают эониумы с эхевериями. Попробуем разобраться. Многие эониумы как правило имеют жесткий тонкий, древеснеющий стебель, у эхеверии стебель толстый, мясистый. Эониумы всегда формируют стебель, который в норме прямостоячий, эхеверии часто стебля не имеют, либо он полегающий. Цвет листьев у большинства эхеверий голубоватый или сизоватый, у эониумов основной цвет – зеленый, голубоватого оттенка в большинстве случаев нет. Многие эониумы по краю листа имеют зубцы или бугорки, а у эхеверий край листа всегда ровный. Листья эхеверий в большинстве случаев значительно толще (суккулентнее), чем у эониумов. Листья эониумов часто имеют различный рисунок или штриховку, тогда как листья эхеверий за очень редким исключением однотонные или с плавным переходом цветов.

