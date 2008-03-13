Под пальмами, под пальмами…

- А что Вы знаете о пальмах? - спросил я своих товарищей и коллег по институту, когда мы в очередной раз собрались для того чтобы продегустировать настои трав, деревьев, кустарников и просто цветочков. - Стоит только сказать «пальмы», и в памяти, как воплощение мечты об экзотике, сразу всплывают стройные зелёные красавицы, стоящие вдоль волшебных пляжей. (это Leda, закрыв глаза и перейдя на шёпот, ударилась в воспоминания давно ушедшего детства) - Гыыы... Ну у нас, бобруйских ботанегов, ассоциации с красавицами, стоящими вдоль волшебных пляжей несколько другие... И чо это они зелёные? Плохо видимо совсем им... Ну да не суть... (и Coalla принялась разливать тёмно-вишнёвую жидкость из флакончика с криво наклеенной бумажкой *Мадагаскар-2007*) - А что пальмы? Все мы с них когда-то спустились. Точнее, наши предки. Кто раньше, кто позже, а многие ныне здравствующие особи, кажется, только что соскочили с них и насрали, образно говоря, нам под ноги. Сколько мусора у нас валяется, грязи да и просто говна! Конечно, вы скажете, что это собаки. Бесспорно, эти друзья тех, кто недавно перешёл к прямохождению, за зиму наваливают всюду преизрядно, но и сами намедни спрыгнувшие с оных поддают грязищи весьма необразно! Хотя где им тут взяться, пальмам? В наших-то краях-суровях? Где птица на лету отнюдь не застывает, а опять же гадит! Соловей называется! Поганка он, а не соловей, в душу его бога мать! А вы говорите пальмы, пальмы! Какие тут могут быть пальмы, когда кругом такая профанация и вообще климат и насрано всюду?! (кричал в рупор Отец Алексий, размахивая плакатом )

Про пальмы из энциклопедии (с комментариями Бобруйских ботанегов)

Пальмы принадлежат к ботаническому семейству пальмовых, которое в наше время чаще называют семейством арековых. Насчитывается 212 родов и около 2 800 видов пальм, в основном тропического происхождения.

Бобруйским юннатам также известны другие семейства пальмовых — абрековые, чебурековые и аровые...

Пальмы сильно отличаются по размерам и очертанию листьев, но у них есть общий признак – единственная точка роста у всех пальм находится на верхушке стебля: если вы отрежете стебель, пальма погибнет.

Сексопатологи-флористы уверены, что это и есть пресловутая точка G, найти которую удается не каждому ботанику...

И ещё одна особенность – безлистный ствол пальмы не прирастает в толщину концентрическими кругами, как у других деревьев. Но у пальм довольно часто присутствуют отчётливые листовые рубчики, которые и придают стволу пальмы столь декоративный вид.

Именно, вдохновленные этими стволами, мировые дизайнеры придумали ткань вельвет...

Пальмы – удивительные растения, сыгравшие важную роль в экономическом и культурном развитии человечества. Так можно сказать о кокосовой пальме, без которой не смогли бы существовать житии Полинезии и других островов Тихого океана. Из её ствола они делают жилища и лодки, одежду и головные уборы, а плоды идут в пищу.

Финиковая пальма, гвинейская масличная пальма, рафия также очень важны для многих стран.

Но особенно пальмы ценятся за свои декоративные свойства.

Хамедорея изящная, или горная пальма. Это растение уже в относительно молодом возрасте может зацвести у вас в комнате. Для этого обеспечьте ей светлое, притененное от солнца место. Летом обильно поливайте пальму, но избегайте застоя влаги. Зимой полив сократите. Ежедневно опрыскивайте хамедорею и как можно чаще протирайте ей листья влажной губкой – эту пальму, к сожалению, любят вредители. Не забывайте также как следует проветривать помещение.

Бобруйские венерологи часто путали название этой пальмы с названием одной очень нехорошей болезни, но после того как перетёрли это дело с ребятами с биологической станции, расслабились и стали высаживать эти пальмы у себя в кабинетах...

Компактная пальма рапис с красивыми веерными листьями напоминает экзотический бамбук. Она сразу же создает в комнате атмосферу приморского южного города. Помимо роскошных листьев её украшают красивые, напоминающие бамбук стебли с коричневыми прожилками. Это выносливое растение не занимает в комнате много места благодаря компактности кроны. Родом рапис из тропических лесов, поэтому вполне удовлетворяется полузатененным местом. На ярком солнце листья раписа приобретают желтоватый оттенок. Регулярно опрыскивайте рапис. Зимой пальму лучше поставить в прохладное место (она переносит температуру до 5-7° С), сократить полив и прекратить подкормки. Рапису нравится расти в тесноте – слишком широкий горшок может спровоцировать гниль на шейке. Если кончики листьев покоричневели – значит, рапису мало света или много воды.

Листья раписа (он же ляпис) служат лакмусовой бумажкой на уроках химии для юных жителей города-героя Бобруйска. Особый восторг у юных химиков вызывает коричневый окрас данного представителя флоры. Получив желаемый результат, они получают оценку «зачот»...

Финик Робелена с перистыми листьями растет очень медленно. Его можно поставить на скамеечку или низкую цветочную подставку на некотором удалении от южного окна. Финик любит круглогодичное тепло и влажный воздух. В природе он растет по берегам рек. Поливайте растение только после того, как поверхность субстрата подсохнет на глубину не менее 1 см.

Финик Робелена, сцуко, мееедленый... Поэтому есть его надо тоже очень меедлено и акуратно... А вообще лучше не увлекаться этим самым фиником... Говорят, с него приход тяжелый...

Жители Малайзии ходят в шляпах от солнца, сделанных из почти круглых листьев ликуалы большой. Чтобы в комнате пальма могла сполна продемонстрировать свою экзотическую красоту поставьте ее отдельно от других растений. Круглый год ликуалу нужно ежедневно опрыскивать, не выставлять на полное солнце и держать в тепле. На кончиках листьев у ликуалы почти всегда есть засохшие участки. Опрыскивайте растение теплой водой как можно чаще и поставьте горшок с пальмой на слой влажного гравия. Каждые 4-5 дней в период роста поливайте растение, зимой поливайте не реже 1 раза в неделю. Если вы поставите вокруг ликуалы несколько других растений, чтобы она могла впитывать их естественную влажность, пальма скажет вам «спасибо».

Ликуала большая представляет собой интерес для ботаников всего мира, прежде всего тем, что никто никогда не видел ликуану малую... Поэтому ботаники всего мира до сих пор находятся в недоумении, считать ли ваще это исчадие флористкого ада пальмой или нет....

Хамеропс приземистый недаром получил такое название. В горшечной культуре эта пальма не превышает 1 м в высоту. Хамеропс считается самой низкорослой комнатной пальмой. Растет он в форме куста, образуя многочисленные отпрыски, которые оставляют в том же контейнере и отделяют только для размножения. Если ваш хамеропс бодро разрастается вширь, значит, он хорошо чувствует себя в вашем доме. Во время периода активного роста при высоких температурах необходимо обильно поливать. Земляной ком никогда не должен пересыхать полностью. Хамеропс приземистый не следует слишком рано переносить на зимние квартиры, поскольку эта пальма переносит слабые заморозки. Чем теплее помещение, тем светлее должно быть местоположение растения. Полив должен соответствовать освещенности: в темном месте растению требуется меньше воды.

Хамеропс приземистый считается карликом среди пальм. За это это всяко гнобят мартышки и не уважают взрослые гиббоны...

Золотая бабочка – это обиходное название хризолидокарпус желтоватый получил за свое изящество и золотистый оттенок листьев. Летом пальму можно вынести на балкон, однако при понижении температуры до 15° С лучше убрать растение обратно в комнату. Чем более солнечным будет место, тем ярче окрасятся листья. Поселите пальму в теплой, очень светлой комнате, защитив от прямого полуденного солнца. Ночная температура не должна опускаться ниже 15°С. Почва в горшке всегда должна быть влажной, полив регулярный, водой комнатной температуры. Холодная вода вызывает у растения шок.

Хризолидокарпус желтоватый, это сцуко мечта логопеда... Некоторые ботанеги, имеющие проблемы с дикцией предпочитают называть сие растение тупо - "золотой бабочкой", но это в корне неверно! Какая нах, пальма может быть похожа на бабочку?!

Кариота жгучая с красиво вырезанными листьями украсит вашу квартиру. Молодые пальмы предпочитают полутень. Растение не переносит резкого падения температуры. В горшке пальма может достигать высоты 3 метров и прожить в комнате от 2 до 5 лет. Поливают кариоту летом обильно – 1 раз в неделю, зимой полив сокращают до 1 раза в 2 недели. Весь год пальму нужно опрыскивать каждые 2 дня. Среди видов этой пальмы известна также кариота мягкая, или пальма «рыбий хвост», с треугольными, словно рваными, листьями.

Кариота жгучая - очень опасное растение! Недобросовестные рыночные торговцы продают измельченные листья кариоты жгучей под видом острого перца чили, который в отличие от кариоты весьма безобиден и не вызывает галлюцинаций...

В природе также встречается кариота мягкая или «рыбий хвост», которая очень ценится любителями зимней подледной рыбалки... Её листья хорошо идут в качестве наживки на леща и обеспечивают счастливцам поистине царский улов...

Кокос орехоносный – экзотическая кустовидная перистолистная пальма. В природе встречается в прибрежных тропических районах Старого Света. В доме, к сожалению, не цветет. Предпочитает солнечное местоположение весь год. 3-4 раза в день опрыскивайте ваш кокос и поставьте горшок на влажный гравий, иначе кончики листьев начнут коричневеть, а сами листья – высыхать. Эта пальма предпочитает обильный полив – до 3 раз в неделю. Не давайте сохнуть корням! И почаще проветривайте комнату.

Совет: кокосовая пальма – весьма недолговечная достопримечательность. При всех стараниях ее трудно сохранить в комнате более двух лет, поэтому заранее позаботьтесь о замене – красивы только молодые растения.

Кокос орехоносный очобо почитаем белками-летягами... Ввиду свое природной тупости, белки не отражают, что на самом деле это растение не содержит ни кокосов, ни тем более орехов, но продолжают слетаться к местам зарослей этих пальм, попутно опыляя их...

Ховея Форстера – перистая быстрорастущая кустистая пальма родом с острова Лорд Хуав в Тихом океане, очень редко встречается в Австралии. В комнатах предпочитает место у окна, выходящего на юго-восток, затененного летом. Благоприятно отзывается на опрыскивания 1-2 раза в неделю, а летом любит недолго постоять под дождем. Поливают ховею летом 2-3 раза в неделю, зимой – дают субстрату высохнуть на 5-6 см. Ховея боится духоты, табачного дыма, холодных сквозняков и стоячей воды.

Ховея Форстера вообще отсутствует в Красной книге флоры и фауны Бобруйской равнины, поэтому мы писать о ней не будем!

Медленно растущая веерная пальма с колючими черешками и единственным стволом, семена которой в последнее время можно часто встретить в магазинах, – ливистона китайская. В наши комнаты она попала из Китая, Японии и Тайваня. Листья ее достигают в длину 1-2 м, состоят из тонких гибких пластинок, не до конца разделенных и расположенных веером. На черешках коричневые шипы. У взрослых растений кончики пластинок грациозно загибаются. Если вы купили ливистону, поставьте ее в комнате так, чтобы с июня до сентября прямы солнечные лучи не обжигали ее, иначе листья пожелтеют. Раз в неделю протирайте листья вашей пальмы влажной губкой. В остальном ливистона хорошо переносит сухой воздух квартир. Поливайте растение в среднем 1-2 раза в неделю, между поливами давайте поверхности субстрата подсохнуть. Не оставляйте воду в поддоне. Эта пальма может расти без особого ухода, не забывайте только регулярно обрезать засохшие части листьев, чтобы у пальмы был ухоженный вид.

Истинная ливистона китайская отличается желтоватым цветом листьев, узкими щелками соцветий и способностью расцветать только при поливе водой, полученной от заваренной лапши Доширак. Иначе вы рискуете что ваша любимица захачнет и почернеет.

Из высокогорных районов Бирмы, Китая и Индии спустилась к нам веерная пальма с волокнистым коричневым стволом – трахикарпус форчуна. В земле трахикарпус выдерживает температуру до -10° С. это самая неприхотливая из пальм, в теплом климате она может жить и в саду. В комнатах выбирайте для него светлое место, куда проникают прямые солнечные лучи. Но летом лучше притенять растение. Пребывание на улице под дождем летом пойдет пальме на пользу. Зимой в отапливаемых квартирах опрыскивайте листву 1 раз в день. Поливают трахикарпус каждые 3 дня летом, чтобы грунт был всегда чуть влажным. Когда температура ниже 12° С, достаточно поливать пальму 1 раз в 10-12 дней. Совет: вечером, после сильной жары, как следует полейте трахикарпус из душа.

Трахикарпус форчуна рекомендуется ставить в спальни молодожёнам. Он обладает способностью повышать мужскую потенцию, особенно у рыбаков на карпов...

Аллейная пальма (финик канарский) – одна из самых популярных пальм не только для комнат, но и для озеленения аллей. Однако ботаники не считают ее «настоящей» финиковой пальмой. В отличие от последней у финика канарского ствол невысокий и толстый, а крона более густая. Финик предпочитает весь год яркое солнце и обильный полив, летом 2-3 раза в неделю, зимой каждые 10 дней. Эту пальму легко размножать семенами. Совет: не ставьте финик на проходе и в доступном для детей месте. У него на стволе весьма внушительные колючки.

Финик канарский был случайно завезен в Бобруйск в начале 90-х гг, когда один из местных авторитетов ездил в отпуск на Канары. Семечко этой пальмы случайно прилипло к сланцу и таким образом попало в наш суровый климат, где впрочем достойно прижилось...

А теперь собственно о том, как вырастить пальму в домашних условиях.

Семена пальм такие же разные, как и сами пальмы. Вырастить из них прекрасные растения совсем несложно!

Для начала – запаситесь терпением. У некоторых видов пальм семена теряют всхожесть через 4-6 недель. На прорастание «лежалых» семян может уйти от нескольких месяцев до 3 лет.

К моменту посева семена в пакетиках из магазина успевают иногда высохнуть. Поэтому перед посадкой как минимум 3 дня вымачивайте их в теплой воде.

Удобно проращивать семена в торфе. Можно взять торфяные таблетки или торфяные горшочки. Сначала основательно увлажните его, а затем отожмите, но так, чтобы в субстрате оставалось еще много влаги.

В прозрачный пакет насыпьте влажный торф, поместите туда семена и герметично закройте. Пакет с торфом положите в теплое и темное место.

Когда семена прорастут, узкий высокий горшочек наполните легкой землей, смешанной с песком, и по одному высадите проросшие семена.

Умеренно и регулярно поливайте всходы. Пока не появится первая настоящая пара листьев, не выставляйте горшочки на прямое солнце.

Удачи Вам!

Вот собственно и всё, что я хотел Вам рассказать про настоящие пальмы. Очень скоро я напишу о тех растениях, которые многие ошибочно называют пальмами, но на самом деле они таковыми не являются...