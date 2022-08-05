Программа «Молодая семья»: кому и что полагается и как это получить?

В последнее время много говорят о федеральной программе «Обеспечение жильем молодых семей» (сокращенно «Молодая семья»). Между тем она не новая и за 20 лет существования пережила много реинкарнаций. А еще у нее есть региональные «сестры».

Суть федеральной программы

Нет, государство не выделяет жилье по этой программе. Но помогает его приобрести, а именно готово оплатить 30-35% от расчетной стоимости покупаемого или взятого в ипотеку жилья.

Но для этого нужно, во-первых, соответствовать ряду требований, во-вторых, сделать кое-какие действия (собрать документы, встать на учет нуждающихся в жилье и в очередь на получение субсидии), в-третьих, обладать терпением и мудростью (позднее напишем, почему).

Кто может участвовать?

Теперь обо всем по порядку. Кто может претендовать на участие в программе «Молодая семья»:

– граждане РФ;

– супруги в возрасте до 35 лет (и тот, и другой) с детьми или без;

– неполная семья в составе одного родителя возрастом до 35 лет и 1 и более детей;

– признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. На территории Свердловской области норма жилой площади установлена в пределах от 10 до 16 кв. м на человека. Столько должно приходиться на одного члена семьи – не более.

– платежеспособные. У семьи должны быть доходы, позволяющие взять ипотеку, кредит или есть сбережения на покупку жилья. Ведь государство перечислит только 30-35% от расчетной стоимости жилья, остальное нужно выплатить самим. Наличие средств на доплату нужно будет подтвердить (справка с работы о величине зарплаты или выписка о наличии сбережений).

Критерии вроде бы простые, но в реальности много нюансов, и у некоторых могут возникнуть вопросы, как правило, по последним двум пунктам. Возможно, придется проконсультироваться со специалистами отдела по учету и распределению жилья местной администрации или МФЦ.

Сколько можно получить и на что потратить жилищную субсидию?

Семьи без детей могут рассчитывать по программе «Молодая семья» на 30% социальную выплату, семьи с детьми – на 35%. Еще один момент, который стоит уяснить «на берегу», чтобы не было потом обмана ожиданий.

Сумма выплаты в рамках программы рассчитывается не от рыночной цены приобретаемого жилья, а от расчетной стоимости. По формуле: Стоимость Жилья = Н × РЖ. Где Н – норматив стоимости 1 кв. м площади жилья, а РЖ— это расчетная площадь жилого помещения. Региональные власти устанавливают норматив самостоятельно.

Итак, жилищную субсидию можно использовать:

– на оплату покупки квартиры, дома или другого жилого помещения,

– на строительство жилого дома,

– для оплаты участия в долевом строительстве,

– на первоначальный взнос по ипотеке или жилищному кредиту,

– для погашения долга и уплату процентов по ипотеке или жилищному кредиту,

– на уплату последнего платежа (паевого взноса), после которого жилье переходит в собственность семьи.

Еще один важный момент: жилье должно быть куплено в том же регионе, где оформляется выплата субсидии. Недвижимость не должна приобретаться у родственников.

Средства предоставляются не в виде наличных денег, а приходят на специальный счет, что был открыт в банке на имя продавца недвижимости. То есть, семья-получатель, по сути, не получает рассматриваемых денег. Они сразу уходят продавцу.

Сбор документов по шагам

Подходите? Решили участвовать? Тогда подскажем первый шаг – нужно встать на учёт в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Это можно сделать через «Госуслуги» или МФЦ. Чтобы подтвердить «нуждаемость», нужно будет предъявить немало документов, в том числе справки о составе семьи, кадастровый паспорт, документы на жильё и др.

Если вас признали нуждающимся в улучшении жилищных условий, поздравляем! Теперь можно собирать остальные документы для получения субсидии на жилье для молодой семьи.

Помимо стандартных (паспорта, свидетельство о браке (если семья полная), СНИЛСа) нужны будут:

– документ, подтверждающий нуждаемость в жилом помещении;

– справки о доходах или выписку по счету о наличии денежных средств;

– копию ипотечного/кредитного договора, при необходимости;

– справку об остатке ипотечного долга, при необходимости.

Возможно, понадобятся и другие документы в зависимости от вашей ситуации. Справки, документы и ксерокопии можно подать в МФЦ или через «Госуслуги», при отсутствии такой возможности – в местную администрацию.

Сколько ждать получение субсидии?

Долго. В Свердловской области таких семей в очереди более 1,5 тысяч, а в год жилищные субсидии получают всего несколько десятков. В среднем по стране указывается сроки ожидания около 4 лет, но по факту во многих регионах срок может быть намного больше. Неудивительно, что кто-то не дожидаются своей очереди, выбывает из программы из-за превышения возраста 35 лет. Некоторое преимущество в очередности получают многодетные семьи.

Если вы все-таки войдете в число счастливчиков на получении господдержки, то важно помнить – если вы не используете сертификат на покупку жилья в течение 7 месяцев, то право на субсидию будет аннулировано.

Региональная программа «Молодая семья»

Требования у нее почти те же (что и у федеральной). Отличие лишь в том, что на госпомощь могут рассчитывать и молодые семьи, у которых один из супругов может не являться гражданином Российской Федерации. Объем финансирования региональной программы определяется ежегодно. Обычно размер свердловской субсидии составляет около 20%.

Кстати, для повышения шансов на господдержку не запрещено пробовать записываться сразу в несколько программ (например, через МФЦ). При назначении субсидии заявитель вычёркивается из остальных очередей.

Сроки получения региональной субсидии также немаленькие – 4-8 лет. Программа, безусловно, нужная, но ее финансирование крайне недостаточное. А потому очередь может растянуться почти на десятилетие. Если до этого не успеет «стукнуть» 36.

Но, тем не менее, везунчики есть. Поэтому пробовать стать участником программы «Молодая семья», конечно, стоит. Но на всякий случай не нужно рассчитывать только на нее в плане приобретения жилья. Как говорят мудрецы: «Делай что должен, и будь что будет».