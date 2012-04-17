Фиолетовое пламя Эписции

Когда душа просит ярких весенних красок, купите себе эписцию – волшебную красавицу тропических лесов Латинской Америки. В природе – в тенистых местах под деревьями - эписции расстилаются удивительно яркими коврами. Они никогда не оголяют стеблей, даже если это длинные взрослые побеги, достигающие 60 см. На фоне пёстрой листвы оригинально смотрятся и яркие граммофончики. Это цветы эписции с крапчатым зевом и яркими лепестками. Цветки небольшие по размеру, всего 3 см длиной. Каждому сорту присущ свой оттенок.

Род Эписция принадлежит к широко представленному в комнатном цветоводстве семейству геснериевых и насчитывает от 30 до 40 видов растений. Распространены в тропических областях Южной и Центральной Америки. Вечнозеленые травянистые растения с ползучим толстым (клубневидным) подземным побегом и нередко с надземными усами; побеги опушенные. Листья супротивные или одиночные, широкоовальные, окрашенные. Цветки пазушные, расположенные одиночно или пучковидно, белые, голубые, шарлаховые трубчатые, с 5-лопастным отгибом.

В магазинах и у коллекционеров можно найти следующие виды:

Эписция гвоздикоцветная, она же Альсобия гвоздикоцветная (не так давно выделена в отдельный род Альсобия). Родина растения – Мексика. Многолетнее тропическое растение с двумя типами побегов: укороченными со сближенными листьями и длинными тонкими, с возрастом темнеющими, укореняющимися в узлах (усами), несущими дочерние розетки. Листья мелкие, длиной 3 см, шириной 2 см, эллиптические до яйцевидных, по краю городчатые, темно-зеленые с пурпурной средней жилкой, коротко-бархатистоопушенные. Цветки одиночные, белые с пурпурными точками в зеве и бахромчатыми по краю долями отгиба. Имеется ряд высокодекоративных сортов.

Эписция медно-красная растет в тенистых местах, на высоте до 2000 м над уровнем моря, в тропических влажных лесах в Колумбии, Венесуэле, Бразилии. Многолетнее травянистое растение, имеет значительно большие размеры, чем предыдущий вид. Побеги стелющиеся, легко укореняющиеся в субстрате. Листья эллиптические, округло-эллиптические, у основания почти сердцевидные, 6–13 см длиной и 4–8 см шириной, густо опушенные; сверху коричнево-зеленые до медных, с белой широкой полосой вдоль средней жилки и в пятнах, снизу красноватые, с зеленой полосой посредине. Цветки одиночные, огненно-красные или шарлахово-красные; трубка венчика 2–2,5 см длиной, внутри желтая и в красных пятнах, снаружи красная. Цветет летом, в июле – сентябре. Активно используется при скрещивании и имеет много культурных форм и сортов:

* с очень крупными (11–14 см) листьями, сверху коричневато-оливковыми, блестящими, по жилкам зеленовато-серебристыми, снизу розоватыми;

* с листьями серебристо-серо-зелеными, блестящими, с коричневато-оливковым краем и пятнами между жилками, снизу по краю розоватыми;

* с листьями крупными, коричневато-оливковыми, мягкоопушенными, с широкой яркой медной полосой вдоль средней жилки;

* с листьями жесткоопушенными, серебристо-зеленоватыми с коричневато-зеленым краем и пятнами между боковыми жилками;

* с листьями гладкими, светло-зелеными с серебристыми полосами вдоль средней и боковых жилок.

Эписция ползучая встречается в тенистых местах в тропических влажных лесах в Бразилии, Колумбии, Гвиане, Суринаме. Многолетние травянистые растения. Побеги ползучие, длинные, разветвленные. Листья эллиптические, 4–8 см длиной и 2–5 см шириной, сердцевидные у основания, густо опушенные, сверху оливково-зеленые и коричневые, снизу красноватые, сверху слегка морщинистые, по краям пильчато-реснитчатые; вдоль средней жилки и до половины длины у боковых жилок с серебристо-зеленой узкой полосой. Цветки одиночные, расположены в пазухах листьев, на красных цветоножках; трубка венчика 2,5–3,5 см длиной; зев венчика 2 см в диаметре, внутри розовый, снаружи красный. Цветет в июле – сентябре. Широко применяется как ампельное растение.

Название рода Episcia происходит от греческого «episkios» – темный, затененный. В английских источниках эписции называют «Flame Violet», что означает «Фиолетовое пламя», «Peacock Plant» – Павлиний цветок, «Chameleon Plant» – Растение-хамелеон или «Orange african violet» – Оранжевая африканская фиалка.

Эписции выращивают преимущественно ради красивой листвы, но и цветок очень красиво смотрится на фоне необычно окрашенных листьев. Быстрый рост и продолжительное цветение делают эписции ценным объектом для комнатной культуры. Кроме этого для эписций характерен очень длительный период цветения – с ранней весны до глубокой осени.

Эписции обычно культивируют как ампельные (свисающие) растения. Молодые растения, посаженные в горшок, какое-то время держатся вертикально, но потом ложатся, одновременно с этим формируется много длинных боковых побегов, которые свисают через край горшка. Взрослые экземпляры достигают в длину около 40–60 см (редко больше) и имеют до 20–30 развитых побегов, 5–10 из которых могут цвести одновременно.

В последние годы коллекционирование эписций стало также популярно, как и коллекционирование фиалок. Более того, очень часто коллекции эти существуют параллельно у одного владельца. Очарование цветов фиалок выгодно подчеркивает красивая листва эписций.

Уход за растением

Свет для этого растения нужен ровный, рассеянный, без прямых солнечных лучей. Оптимальное место для размещения – окна с западной или восточной ориентацией. Может расти и на северных окнах. На окнах с южной ориентацией размещают растение вдали от окна или создают рассеянный свет полупрозрачной тканью или бумагой (марля, тюль, калька). В зимний период обеспечивают растению хорошее освещение.

Температура воздуха во все периоды жизни эписции не должна опускаться ниже 18 градусов Цельсия, оптимально – в районе 20-25°С.

Помните о том, что растение не любит сквозняков.

Эписции довольно чувствительны к режиму полива. Излишняя сырость, как и сильная пересушка, для них вредна. С весны до осени необходим обильный полив, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. Зимой полив ограничивают, но до сухости земляной ком не доводят – поливают спустя день-два после подсыхания верхнего слоя субстрата. Поливают мягкой, хорошо отстоянной водой, комнатной температуры.

Так как нежелательно, чтобы вода попадала на листья растения, целесообразно использовать нижний полив.

Для эписции желательна повышенная влажность воздуха . Опрыскивать ее не следует, так как опушенные пластинки листьев легко загнивают, поэтому для повышения влажности можно размещать горшки с эписцией на поддоны с влажным керамзитом или торфом, при этом дно горшка не должно касаться воды.

Растение хорошо подходит для выращивания во флорариумах.

Во время периода активного роста весной и летом удобряют раз в 2 недели раствором комплексных минеральных удобрений, разбавленным в 2 раза относительно инструкции по применению. Органические удобрения также разбавляют еще в 2 раза относительно рекомендуемой пропорции.

Эписция довольно быстро растет и поэтому требует формирования куста . После цветения побеги укорачивают и дочерние розетки со срезанных стеблей подсаживают в этот же горшок, чтобы куст был более пышным. Быстрорастущие ампельные сорта эписции имеют свойство расползаться, легко укореняясь в соседних горшках. По этой причине растения рекомендуется подвешивать или ставить на горшки, чтобы ползучие побеги не укоренялись, так как это снижает их декоративную ценность.

Переваливать растения рекомендуется ежегодно, весной. Для выращивания эписций лучше взять достаточно широкие горшки, небольшой высоты. Почва должна иметь слабокислую или нейтральную реакцию (рН 5,5 - 6,5). Почвенная смесь состоит из 2 частей листовой земли, 1 части торфяной (или парниковой земли) и 1 части речного песка, мох сфагнум и кусочки древесного угля. Также субстрат может состоять из листовой земли, торфа и песка (3:1:1), с добавлением сфагнума и древесного угля.

Можно использовать покупные смеси «Фиалка» и т.п. Обеспечьте хороший дренаж и крупные сливные отверстия на дне горшка.

Как размножать

Эписции размножают черенками и семенами весной.

Наиболее простым путем размножения является укоренение боковых побегов. Развитые побеги с 3–4 узлами без собственных боковых отростков ставят в воду, но не погружают их глубоко (не более 3–4 см).

Также можно, не отделяя дочернюю розетку от материнского растения, подставить горшок и прикопать побег в районе места сгиба на несколько сантиметров во влажную почву. Обычно проблем с укоренением стеблевых черенков не возникает – они укоренятся в течение недели.

Нужно помнить, что температура почвы во время укоренения должна быть не менее +18°С, а желательно около +25°С. Молодые растения несколько раз по мере роста переваливают в посуду, на 2–3 см большего диаметра, чем предыдущая. Максимальный размер горшка для взрослых растений около 20 см в диаметре.

Простым способом размножения эписций является и укоренение их непосредственно в почвенном субстрате. Черенок отделяют от материнского растения и высаживают в легкую почву в небольшой горшок (диаметр 7–9 см), помещают в парничок или накрывают горшок банкой.

Возможные трудности:

* Эписции не поражаются основными сосущими насекомыми-вредителями, распространенными в комнатной культуре. Основную опасность для них представляют гнили, вызванные избыточным увлажнением почвы при недостаточном освещении и пониженной температуре зимой. Также возможно загнивание стеблевых и листовых черенков при размножении.

Профилактика гнилей:

- исключение заболачивания почвы в горшке (обязательное наличие дренажных отверстий в дне горшка, полив после высыхания верхнего слоя почвы в горшке);

- добавление в почву при пересадке толченого древесного угля (5–10% по объему) или растертого сухого мха сфагнума (10–20% по объему).

Растение с загнившей или больной корневой системой выглядит вялым при влажной почве в горшке. С такого растения нарезают черенки и укореняют их или в банке с водой или сразу в земле. Старый грунт необходимо выбросить, а посуду прокипятить.

* При очень сухом воздухе могут подсыхать кончики листьев и молодой прирост может мельчать.

* При нерегулярном поливе у некоторых сортов могут закручиваться листья.

* При слишком интенсивном солнечном освещении листья могут выцветать.

* В очень темном месте растения также теряют окраску листьев и они становятся очень мелкими.

Эписции могут поражаться тлей, мучнистым червецом, корневой нематодой и другими корневыми вредителями. Меры борьбы – применение препаратов, обладающих инсектицидным действием: актеллик, неорон, цимбуш и др. Необходимо опрыскать раствором растение и полить почву, чтобы жидкость выступила из дренажного отверстия в дне. Обработки повторяют 2-3 раза с интервалом 7-10 дней. При заражении нематодой (вызывающей образование опухолей на корнях) с растения срезают черенки, землю выбрасывают, а посуду кипятят.

* Коричневые пятна на листьях появляются, если растение поливали холодной водой, вода для полива должна быть теплой.

* Листья желтеют из-за передозировки удобрениями, слишком сухого и слишком жаркого воздуха, прямых солнечных лучей.

* Серый налет на листьях и цветках – грибковые заболевания (серая гниль или мучнистая роса), возникающие, как правило, при нарушениях условий содержания (старая закисающая почва и плохо проветриваемые помещения).

* Растение не цветет при недостаточном освещении, недостатке питания в почве, если слишком сухой или холодный воздух, неправильное содержание в период покоя, избыток азотных удобрений. Также оно может не цвести из-за частых пересушек субстрата.

Фотографии с сайта http://www.lapshin.org/