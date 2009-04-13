Любовь с первого взгляда (поговорим о глоксиниях)

Отчего-то так в растительном мире повелось, что многие растения становятся известны не под родным именем, а под псевдонимом (смотрите наши предыдущие выпуски).

Ее настоящее название – синнингия гибридная, хотя во многих справочниках и каталогах она описана под именем глоксинии. Родиной синнингии является Бразилия, а в Европу это растение с роскошными цветками-колокольчиками попало лишь в первой половине XIX века.

Почему у растения два названия: глоксиния и синнингия?

Некоторые растения можно назвать символами комнатного растениеводства определенной эпохи. Однако мода со временем меняется, на окнах появляются новые растения. Какие-то из них остаются «модной экзотикой» на короткое время, а какие-то приживаются в наших домах, так что уже и невозможно представить себе, как совсем недавно их могло не быть на наших подоконниках.

Всем известная глоксиния, она же синнингия прекрасная, тоже переживала периоды «взлетов и падений» собственной популярности у цветоводов.

В XVIII веке король Швеции Карл II ввел в европейское обращение новый язык – «язык цветов». И на этом языке цветок глоксинии означает «любовь с первого взгляда». Природные формы синнингии, на основе которых впоследствии вывели множество гибридных сортов, впервые были обнаружены в 1785 году. Первоначально растение было названо в честь P.B. Gloxin (Страсбург) - Глоксиния. Также бытует мнение, что свое ботаническое название "Глоксиния" синнингия получила из-за формы цветка, так как "Glocke" в переводе с немецкого означает "колокольчик". В 1825 году растение было переименовано в Синнингию и отнесено к семейству геснериевых. Современная глоксиния – это гибрид двух природных видов: Sinningia speciosa и Sinningia maxima. Гибрид был получен в результате эксперимента, проведенного шотландским садовником Джоном Фуфианом в XIX веке.

Покупаем глоксинии!

Покупка клубней.

Клубни глоксиний очень часто поступают в цветочные магазины вместе с остальными весенними клубнелуковичными. Если Вы покупаете клубень из большой коробки, где они лежат россыпью, есть вероятность, что он не процветет по сорту. Для 100% гарантии сорта лучше покупать клубни, расфасованные по 2 в пакеты с картинкой, правда и стоят они раза в 1,5 дороже. Клубень не должен быть дряблым. Лучше выбрать клубень с уже появившимися ростками. Если ростков нет, клубень помещают в горшок углублением вверх и полностью грунтом не засыпают. Затем по мере роста стебля можно подсыпать необходимое количество земли. Перед посадкой клубня для предотвращения появления гнилостных процессов его можно выдержать по инструкции в растворе «Максима».

Покупка растения в магазине.

В магазинах можно встретить махровые глоксинии, привезенные из Голландии. От покупки такого растения лучше воздержаться. Глоксиния входит в список так называемых, одноразовых букетов, которые погибают после цветения. Скорее всего, после того как Вы принесете такой цветок домой, все цветы завянут, бутоны почернеют и опадут. Единственное, что остается делать – пытаться укоренить листовой черенок. Конечно, бывают и хорошие результаты реанимации глоксинии, но здесь очень важную роль играет первоначальное состояние растения, умение и опыт покупателя-цветовода.

Покупка семян.

Практически в любом цветочном магазине можно приобрести семена глоксиний. Есть много видов отечественных семян (Аэлита), есть импортные семена, например, фирмы Unwins и Johnson's Seeds. Семена глоксиний очень мелкие: чтобы получить из них полноценные растения, нужен хотя бы минимальный опыт.

Покупка посадочного материала у цветоводов.

Если Вы хотите стать обладателями редких, красивых сортов, которые не продаются в магазине, следует обратиться к цветоводам, занимающимся выращиванием растений семейства геснериевых. Очень легко найти цветоводов, занимающихся рассылкой черенков, с помощью поисковых систем в Интернете. Чаще всего продают листья глоксиний, укорененные либо свежесрезанные. В зависимости от сорта, и того, кто продает, стоимость черенка на данный момент может колебаться от 30 до 350 руб.

У нас в форуме растения тоже можно найти любителей глоксиний.

У вас появилась глоксиния. Как за ней ухаживать?

Для получения сильного и обильно цветущего экземпляра нужно, во-первых, хорошее освещение. Глоксиния любит яркий рассеянный свет. На южных окнах необходимо притенение, иначе на листьях могут появиться ожоги. Также на солнцепеке растения страдают от жары, оптимальная температура для роста - 18-22°С. При более высокой температуре цветки быстро увядают, листья теряют тургор, происходит перегрев корневой системы, растение перестает развиваться. В таком случае его лучше переставить в тень. Для формирования равномерного кустика растение раз в неделю нужно поворачивать к солнцу другой стороной. Глоксиния будет расти и цвести и на северных окнах, а также на освещаемом стеллаже, но стебель и цветоносы будут более вытянутыми, цветение будет скудным.

Кроме хорошего освещения желательно повышать влажность окружающего воздуха . От сухого воздуха листья скручиваются, бутоны отцветают не раскрывшись. Листья у глоксинии опушенные, поэтому опрыскивать сами растения нельзя. Необходимо применять альтернативные методы: поддоны с керамзитом, сфагнумом, фонтанчики, увлажнители. При этом помещение, где растут глоксинии, необходимо регулярно проветривать, т.к. застой влажного воздуха может привести к развитию грибковых заболеваний.

Правильный полив тоже очень важен. Клубень глоксинии очень чувствителен к переувлажнению земляного кома. Когда клубень только проснулся после зимовки, его поливают совсем чуть-чуть - у него еще не сформировалась корневая система, нет больших листьев, испаряющих влагу. Во время цветения - наоборот: большие сочные цветки требуют частого полива, но и здесь нужно быть предельно внимательным: чрезмерный полив может привести к загниванию бутонов, цветоносов и стебля. Поливать нужно равномерно, аккуратно распределяя воду по всему горшку . Иначе, часть корней, не получившая свою порцию влаги, отомрет, т.к. корни у глоксинии очень тонкие. В результате растение затормозит в росте, может сбросить бутоны. Не поливайте растение в центр клубня, также избегайте попадания воды на листья.

Глоксиния очень требовательна к питательности грунта. На бедной почве никогда не вырастет пышное цветущее растение. Через месяц после весенней посадки клубня в свежую почву растение требует еженедельной подкормки удобрениями : во время роста – азотными удобрениями, а во время бутонизации и цветения – удобрениями с повышенным содержанием фосфора. Глоксиния очень хорошо отзывается на подкормки органикой.

Цветение

Зацветают глоксинии по-разному, примерно через 2-3 месяца после посадки клубня. Бутоны махровых сортов развиваются гораздо медленнее. Тигровые сорта не цветут "шапкой", как правило, такие цветки распускаются один за другим. Окрас цветков очень сильно зависит от освещения. Как правило, хорошее освещение дает более контрастный окрас: светлые цвета становятся еще светлее, темные - еще темнее. После первого цветения стебель обрезают, оставляя 1-2 пары нижних листьев . Вскоре в месте присоединения листьев появятся пасынки. Теперь они будут расти и цвести. В этот период снова требуется подкормка азотными удобрениями, а при появлении бутонов – фосфорными. Отрезанную верхнюю часть стебля можно использовать для размножения глоксинии.

Ближе к осени , когда заканчивается второе цветение, полив понемногу сокращают , подкормку производят реже (раз в три недели). Листья начинают желтеть, высыхать. Теперь стебель можно обрезать, оставив пенек высотой 2 см. Полив прекращают совсем. Когда пенек высохнет, его выкручивают и выбрасывают. Горшок с клубнем накрывают поддоном и убирают в темное прохладное (12-15°С) помещение. Раз в месяц горшки с клубнями необходимо проверять. Если почва высохла, ее необходимо чуть-чуть смочить, добавив пару столовых ложек воды. Если появились ростки, но доставать и высаживать клубень еще не подошло время, их можно выломать, но только в том случае, если клубень взрослый, сильный и сможет к весне выдать повторные ростки. Растения моложе двух лет на покой не отправляют , т.к. у них еще довольно мелкие клубни, которые не смогут перенести зимовку. На освещенном стеллаже они продолжают расти и цвести всю зиму.

Весной по мере появления ростков горшки достают, аккуратно вытряхивают клубни, по мере возможности очищают их от старой земли, проверяют состояние и сажают в новый грунт. Горшки выбирают не глубокие, высота и ширина горшка должны быть примерно одинаковыми. Размер горшка выбирают пропорционально размеру клубня – для молодых глоксиний горшки берут поменьше, для взрослых – побольше. Злоупотреблять размерами горшка не стоит – в большом горшке взрослая глоксиния вырастает более крупной, листья получаются просто огромными. Горшок объемом 1-1,5 л для взрослой глоксинии будет достаточным.

Размножаем!

Глоксинию размножают семенами, отростками, делением клубня, цветоносами, листовыми черенками и частью листа.

Деление клубня. Весной, когда на клубне проклюнутся почки, его можно поделить. Клубень при этом должен быть достаточно крупный. Его разрезают острым ножом так, чтобы на каждой доле была почка. Срезы присыпают толченым углем. Каждую часть клубня высаживают в отдельный горшок. Этот способ довольно рискован при размножении ценных сортов. Свежие срезы – это открытые ворота для проникновения заболеваний, поэтому есть вероятность, что деленки не выживут.

Размножение отростками (пасынками). Весной на одном клубне может образоваться довольно много ростков. Обычно оставляют 2-3 самых крепких, остальные удаляют. После второго цветения появляющиеся пасынки тоже можно отрезать и использовать для размножения. Все эти ростки укореняют обычным способом в воде и высаживают в отдельные горшочки. Отростки и пасынки зацветают в этот же год.

Размножение листовыми черенками. Это самый распространенный и нетрудоемкий способ размножения. Для укоренения выбирают здоровый и без каких-либо пятен лист. Черешок листа не должен быть очень длинным (3-4 см). Если лист достался в вялом состоянии, его нужно пустить "поплавать", полностью погрузив в воду на пару часов – тургор восстановится. Лист легко дает корешки в кипяченой воде при температуре 20-25°С. На укореняющиеся листья не должен попадать солнечный свет.

После появления корешков длиной 0,5-1 см лист можно высаживать в почву в небольшой горшочек или пластиковый стаканчик. Ухаживают за листом также как за растением. В дальнейшем лист может повести себя по двум сценариям. Первый вариант - из земли появляется молодой росток. Если большой лист мешает, его можно обрезать и укоренить повторно. Второй вариант – лист постепенно засыхает и отмирает. Сухой черешок листа выкручивают, и, если с момента посадки листа прошло много времени, почва истощилась, молодой клубень осторожно извлекают, удаляют излишки земли, пересаживают в свежий грунт. Если с почвой все в порядке, горшок не мал, то пересадка молодого клубня не требуется. Теперь главное дождаться ростков.

Размножение частью листа. При размножении частью листа большой лист, надрезав на нём жилки, кладут на почву, прижимают, помещают в тепличку и получают несколько молодых растений. При этом клубеньки получаются гораздо мельче, чем, если бы мы укореняли лист целиком.

Размножение цветоносом. После того как цветок отцвел, цветонос аккуратно срезают острым ножом и ставят на укоренение в воду. Далее последовательность действий такая же, как и при укоренении листа.

Возможные проблемы

Поражается трипсами, белокрылкой, мучнистым червецом, паутинным и цикламеновым клещом, нематодой.

Развитие грибковых заболеваний, гнилей. Наибольшую проблему для любителя глоксиний представляют грибковые заболевания, которым способствуют резкие температурные перепады, чрезмерный полив, сырость в помещении, зараженный посадочный материал и инвентарь. При поражении стеблей и листьев на них появляются отмершие или водянистые пятна, стебель темнеет, становится мягким. В этом случае нужно удалить все пораженные части растения, обработать растение и почву раствором «Триходермина», «Фитоспорина» или «Максима».

При загнивании клубня у растения происходит потеря тургора листьев, после полива тургор не восстанавливается. На данном этапе можно попытаться переукоренить верхушку или листья растения. Клубень необходимо выкопать, осмотреть, удалить пораженные места, выдержать в растворе Максима по инструкции и хорошо подсушить. После этого клубень можно снова посадить и поливать очень аккуратно.

Длинный стебель. У молодых растений и растений, выращиваемых при скудном освещении стебель, как правило, всегда удлинен. Также более длинным стеблем отличаются тигровые сорта глоксинии.

Бутоны чернеют и опадают. Здесь может быть несколько причин: неравномерный или избыточный полив, недостаток питательных веществ, грибковые заболевания.

