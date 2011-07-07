Несколько лет назад моя подруга принесла мне черенок эпифиллума. Кто-то обломал стоявшее в их подъезде растение, и она подобрала несколько обломков и принесла ко мне. Под рукой не оказалось ничего, кроме маленького стаканчика из-под мороженого. В него черенок и был определен на ПМЖ. Кактусы, а эпифиллум – кактус, для меня всегда были загадкой, среди знакомых этого семейства был лишь мамин декабрист (зигокактус) да пара-тройка загубленных кактусят (ну не растут они у меня, не растут). Пришлось взяться за книжки.

Феерия эпифиллумов

Итак, эпифиллум – растение семейства кактусовых, родина – тропики и субтропики Америки, цветет чаще всего весной (с апреля по июнь), растет быстро, предпочитает яркий рассеянный свет, на южных окнах в полуденные часы требует притенения, летом выращивать при температуре 20-25 °C, зимой при 10-15°C…

Род Эпифиллум принадлежит к семейству кактусовых и включает 19 видов, распространенных от Мексики до тропиков Америки. Это в основном полукустарники с одревесневающим основанием и листовидным стеблем. Имеют листообразные с зазубринами мясистые стебли. Колючки располагаются по краям стебля. Настоящие листья появляются в виде маленьких чешуек под ареолами в выемках побега. Цветки эпифиллумов крупные, воронковидные, с длинной цветочной трубкой (у некоторых видов распускаются ночью) и очень ароматные. В культуре известны формы с великолепными цветками от чисто-белой до кремовой, желтой, розовой и красной цветовой гаммы с разнообразными оттенками. Растений с синими цветками в роду нет. За редкую красоту цветка эпифиллум получил также название «кактус-орхидея».

Существует более 200 гибридных форм эпифиллумов, которые порой неверно называют филлокактусами.

История с филлокактусом. Дело в том, что такого названия просто нет. С точки зрения ботанической номенклатуры, название «Phyllocactus» неверно. Кроме того, под этим названием раньше подразумевали растения, относящиеся к двум совершенно разным родам – нопалькоксиям и эпифиллумам. Но и это еще не все: в действительности большинство встречающихся в культуре растений не относятся ни к первым, ни ко вторым: все это – комплекс культурных форм и сортов, многие из которых получены в результате межродовой гибридизации.

Из-за внушительных размеров растений многие цветоводы не решаются пополнить ими свои коллекции. Кому понравится «малютка», закрывающий своими побегами все окно?

Мясистые ремневидные побеги эпифиллумов нередко достигают полутораметровой длины и ширины 5-6 см. При этом они тугие, сочно-кожистые, гладкие. Края побегов правильно- фестончатые (чем они сразу выделяются среди длиннолистных растений); в углублениях волнистого края стебля располагается небольшая белая ареола – обязательное свидетельство принадлежности к кактусовому племени. Но колючек практически нет. Побеги, появляющиеся в основании куста, интенсивно растут весной и летом, и в этот период они ярко-зеленые, нередко с красноватым налетом. Позднее они «матереют», становятся более темными и уже со следующего года готовы к образованию бутонов. Главное у эпифиллумов, несомненно, их цветение. На голых ветвях все стадии развития бутона видны, как на ладони. Сначала некоторые ареолы чуть увеличиваются и в них просматриваются скопления крошечных зеленоватых пупырышков – это появляются первые листочки, прикрывающие бутон. По мере роста бутона эти листочки становятся все длиннее, оттопыриваются и придают бутону вид необычного восковидного цветка. Но настоящий цветок раскроется не скоро – бутоны будут расти месяц–полтора, пока в один прекрасный день ранним утром не раскроются крупными яркими цветками со множеством атласно-нежных лепестков.

Первые опыты по получению гибридных эпифиллумов проводились еще в начале прошлого века в Великобритании. Позднее пальму первенства в этом деле захватили немцы – к началу Второй мировой войны было известно около 300 сортов, в основном утраченных в годы войны. Перед войной «филлокактусы» становятся все более популярными в США, в 1940 году здесь организуется «Эпифиллумное общество Америки». Одна из основных задач Общества – регистрация и учет сортов этих растений. По последним данным, их насчитывается уже более 10 тысяч. Среди них есть формы с душистыми цветками, с необыкновенно крупными, махровыми цветками, с лепестками необычной формы, самой разнообразной окраски.

В селекции эпифиллумов основное внимание уделяется цветкам, но отбор идет также и по размеру кустов, структуре кроны, форме и окраске побегов. Все больше популярными становятся карликовые сорта с длиной стеблей около 20 см.

Цветки сортовых эпифиллумов имеют различную форму – могут быть широко раскрывающимися, трубчатыми, широко- или узкоколокольчатыми, с двойным венчиком («чашка с блюдцем»), с беспорядочно отогнутыми лепестками. Лепестков может быть совсем немного, и при этом, если они широкие, они перекрываются друг с другом, если же узкие, образуют глубоко рассеченный венчик.

Но есть и махровые сорта с большим количеством лепестков, располагающихся несколькими рядами. У мелкоцветковых сортов цветки не достигают в диаметре и 12 см, а у самых крупноцветущих – превышают 24 см. Окраска – главная характеристика сортов эпифиллумов. Есть чисто белые, всевозможных оттенков желтого и красного цветов. При этом у большинства сортов в окраске цветков присутствует несколько тонов, плавно переходящих один в другой. Есть сорта с двух-трехцветными цветками и даже с пестрыми лепестками.

Помимо «филлокактусов» в последнее время на окнах можно увидеть и «настоящие», природные эпифиллумы. От дизокактусов они отличаются рядом существенных для специалистов признаков. Для нас же важно, что первые цветут ночью и белыми цветками, а вторые – днем и яркоокрашенными цветками.

В комнатной культуре обычным стал эпифиллум кислолепестный.

Растение это было хорошо известно и раньше, но встречалось главным образом в оранжереях ботанических садов. Растет он необыкновенно быстро, потрясающе неприхотлив, довольно своеобразен внешне, да еще и легко размножается. У эпифиллума кислолепестного длинные, тонкие, округлые и очень прочные скелетные ветви и мягкие светло-зеленые, широкие и листообразно уплощенные концевые побеги. Его стебли достигают трехметровой длины, а ширина концевых ветвей иногда превышает 12 см. Этот гигант может закрыть все окно в комнате. Цветки его тоже огромные, душистые, похожие на цветки «Царицы ночи», с которой его нередко путают, но, в отличие от цветка селеницереуса, у эпифиллума длинная цветочная трубка почти лишена волосков и колючек. Многочисленные остальные виды эпифиллумов известны лишь специалистам и немногим коллекционерам. Упомянуть можно, пожалуй, еще эпифиллум ангулигер

с его необычно глубокими выемками по краям побегов. Из-за этих выемок края побегов напоминают крупнозубчатую пилу, а сами побеги – вайи некоторых папоротников. Есть еще несколько кактусов, внешне относящихся к этой же группе эпифиллумов, но в действительности представляющих еще один род – селеницереус. Традиционные селеницереусы (к которым относится, в частности, легендарная «Царица ночи» имеют мало общего с «филлокактусами» (хотя известны гибриды этих растений). Но среди селеницереусов есть несколько плоскостебельных видов. Наиболее замечательна марниера,

стебли которой, во-первых, предельно уплощены и расширены (вот уж кто из кактусов достиг совершенства в листоподобности!), а во-вторых, очень глубоко рассечены на узкие доли.

Как вырастить эпифиллум

Выращивать эпифиллумы несложно. Им нужна рыхлая питательная земляная смесь в достаточно просторной (в соответствии с размерами куста) неглубокой посуде. Эти кактусы любят обильный полив, но без застоя воды. Подкормка, опрыскивание, обмывание под струёй воды, протирание стеблей влажным тампоном – все это благоприятно сказывается на их росте и цветении. В зимнее время они, как и большинство кактусов, находятся в состоянии покоя – удобрять и обмывать не нужно, полив и опрыскивание сократить, следить, чтобы растению не было слишком жарко (наилучшая температура – 15-20°С). Эпифиллумы любят солнечный свет, но на прямом солнце обгорают. Эти выносливые растения могут выдерживать и длительное пребывание в тени, но, конечно, о здоровом приросте и цветении в таких условиях нечего и думать. Летом эпифиллумы можно содержать на открытом воздухе – на балконе, подвешенными в кроне садовых деревьев, в парниках.

Пересаживать эпифиллум лучше после цветения, по мере необходимости. Тесный горшок у растения стимулирует цветение, поэтому ежегодная пересадка ему не нужна. Посуда должна быть плоской, широкой и пористой, потому что корневая система у большинства эпифиллумов развита слабо.

Как ухаживать и размножать эпифиллум

Как и другие кустовидные растения, эпифиллумы надо формировать. Большинство сортов имеет достаточно мощные прямостоячие побеги, однако растения с поникающими ветвями нуждаются в опорах и подвязывании. Лучше подвязать и ветви с большим количеством бутонов. Но главное — обрезка. У эпифиллумов надо периодически отрезать у самого основания поврежденные (механически или в результате болезни), слабо развитые, вытянутые (из-за неправильного ухода) ветви. У интенсивно растущего куста можно удалить некрасиво отклоненные, искривленные, растущие внутрь куста побеги. Наконец, у старых кустов надо отрезать и самые старые, покрывающиеся пробкой и уже не образующие бутонов ветви.

Сортовые эпифиллумы размножают исключительно вегетативно – укоренением черенков. Для этого срезают вызревшие, но не старые ветви у самого их основания, клиновидно их обрезают и после просушки укореняют во влажной среде.

Вот краткое руководство к действию от коллекционера эпифиллумов Г.П. Кутнякова по укоренению черенков: Положите дома в тени на 5-6 дней. Перед посадкой в 3-х литровый горшок нижние 3 почки обработайте корневином и погрузите в почву. НЕ ПОЛИВАТЬ!!! Через 5 дней первый полив сделайте в поддон так, чтобы чуть смочить нижнюю почву в горшке (0,5-1 стакан). Через 10 дней можно начинать регулярный полив – 3 раза в месяц! Зимой – 2 раза в месяц. В период цветения – по мере подсыхания. Состав земли такой: перегной, чернозем, песок. В равных пропорциях.

Выращивать эпифиллумы из семян несложно (легче, чем другие кактусы), но затраты времени и сил для этого, конечно, неэффективны: из черенка цветущее растение можно получить быстрее и легче. Куст, выращенный из черенка, может зацвести уже на третьем году жизни, а сеянец зацветет не ранее, чем через пять лет после посева.

Эпифиллумы устойчивы к разнообразным гнилям и пятнистостям, обычно нападающим на кактусы, но довольно легко поражаются вредителями – клещиками, червецами, щитовками, которых, впрочем, довольно легко заметить и распознать на гладкой и незащищенной кожице растений.

Но есть и сугубо личная эпифиллумовая напасть, которая так и называется: вирусная мозаика эпифиллумов. Она проявляется многочисленными мелкими светлыми пятнышками на стеблях и сопровождается засыханием кончиков побегов, опаданием бутонов. Лечить ее, как и всякое вирусное заболевание растений, сложно – правильнее уничтожить больной экземпляр.