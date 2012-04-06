Цветок, исполненный прелести, грациозный и приятный Эухарис

Среди множества известных человечеству растений есть такие, которые порой кажутся настолько загадочными, что и подойти к ним страшно. Вот, например, семейство амариллисовых прославилось большим количеством изумительно цветущих комнатных растений: кливия, гиппеаструм , гемантус… Но эухарис, пожалуй, самый загадочный и прекрасный. Известно, что в Колумбии этот цветок обязательно входит в число «приглашенных» на свадьбу: невестам его вплетают в волосы. Эухарис (он же амазонская лилия) считают своеобразным оберегом для девушки, помогающим сохранить семейное счастье.

В России эухарис традиционно одно из самых популярных и любимых луковичных комнатных растений.

Род Эухарис насчитывает около 10 видов растений семейства амарилиссовых, цветущих в зимний период и отличающихся лишь незначительными ботаническими признаками. Родина эухарисов – горные леса Колумбии.

Само название эухарис в переводе с греческого означает «исполненный прелести, грации», «приятный». В начале 19 века эухарис проник в ботанические сады Европы и за короткое время стал всеобщим любимцем.

Эти многолетние луковичные растения часто встречаются по берегам реки Амазонки, поэтому их еще называют амазонскими лилиями, хотя по строению цветка с большим правом эухарис мог бы называться амазонским нарциссом. Листья крупные, красиво изогнутые, темно-зеленые, широкоовальные с длинными черешками, немного напоминают листья аспидистры . На цветочной стрелке образуется зонтик с 5–6 цветками, диаметром 8–10 см каждый. Тычинки образуют корону, вставленную в оправу из шести широких листочков околоцветника. При поверхностном наблюдении кажется, что цветок похож на крупный нарцисс. А еще цветки обладают изысканным и тонким ароматом. В благоприятных условиях эухарис может образовать два цветоноса, каждый из которых увенчан 2–6 цветками.

В современном цветоводстве чаще других встречаются следующие виды:

Эухарис белый растет в горах и лесах в Колумбийских Андах. Луковица яйцевидная, до 5 см в диаметре. Листья широкоэллиптические, 25–40 см длиной и 10–14 см шириной посредине, заостренные у вершины и суживающиеся к основанию. Цветонос коричнево-зеленый, с 6–10 цветками в зонтике. Цветки белые, ароматные: трубка околоцветника поникшая, 3,5–5 см длиной, расширенная кверху; лепестки 2,5–4 см длиной. Цветение зимой и в марте.

Эухарис крупноцветковый обитатель тропических влажных горных лесов в Колумбийских Андах. Луковица округлая, около 5 см в диаметре, с коричневой оболочкой. Листья в числе 2–4 на побеге, широкоовальные, при основании слегка сердцевидные, 30 см длинной и 12–16 см шириной, зеленые, на длинных, до 30 см, черешках. Цветонос округлый, с 3–6 цветками в зонтике. Цветки чисто-белые, крупные, до 12 см в диаметре, ароматные; трубка околоцветника поникшая, цилиндрическая, 4–7 см длиной, расширенная кверху: лепестки 3.5–5 см. Цветет зимой, в мае и августе.

Эухарис Мастерса обитает в тропических влажных горных лесах Колумбийских Анд. Луковица яйцевидная, до 5 см в диаметре. Листья широкоовальные, 20–25 см длиной и 10–14 см шириной, у основания округлые, зеленые, с черешком короче пластинки. Цветонос округлый. Цветки зонтиковидно расположенные (чаще 2 зонтика), почти сидячие; трубка околоцветника слегка поникшая, 5 см длиной, расширенная в верхней части; лепестки яйцевидно-округлые, длиной 3 и более см, растопыренные; зев 7–9 см в диаметре. Цветет в марте.

Эухарис Сандера растет в тропических лесах Колумбии. Луковица яйцевидная. Листья широкоовальные, 20–30 см длиной и 12–17 см шириной, сердцевидные у основания, с черешком 10–15 см длиной. Цветонос округлый, с 2–3 цветками в зонтике (у разновидности многоцветковый – 4–6 цветков, но они мельче). Цветки сидячие, белые; трубка околоцветника поникшая, около 5 см длиной, расширенная в верхней части; лепестки 3 см длиной; коронка, образуемая нижней расширенной частью тычинок, с очень узкой каймой, околыш желтоватый. Цветет в феврале-апреле.

Эухарис беззубчатый встречается в Колумбийских Андах. Луковица яйцевидная. Листья треугольно-продолговатые, 15–23 см длиной и 8–11 см шириной, чаще по 4 на каждой луковице, зеленые, с длинными, сверху желобчатыми черешками. Цветонос узкий, с 6–8 цветками в зонтике. Цветки белые, на цветоножках 1,5–2,5 см длиной; трубка околоцветника длиной 3 см, вверху воронковидная; лепестки 1,5 см длиной, вверх направленные; тычинки ланцетные.

Поскольку в России эухарис – не редкость, у моей семьи он тоже есть. Как многие домашние растения он попал к нам окольными путями, которых уже никто не помнит. К тому времени, когда мои руки дошли до него, эухарис жил у мамы уже около 6 лет и еще ни разу не цвел. Факт наличия не цветущего растения, ценящегося прежде всего за красоту цветов, возмутил меня до глубины души. У нас все просто – кто не цветет, тому – в салат!

А потому пришлось организовать ему уголок родины в отдельно взятой квартире. Как оказалось – дело это не хитрое и по силам любому цветоводу и цветолюбу.

Создаем условия эухарису

Первое, что было сделано – пересадка. Вообще в литературе распространено утверждение о том, что эухарисы не уважают пересадку, потому что корни их очень хрупки и ранимы. Может быть литературные и не уважают, наш вечно-не-цветущий пережил ее как миленький. Горшок был взят что называется «на глаз» – литра на 3–4, красивый, глиняный, с рюшами по краю. Узкий и высокий. Вниз традиционно положили дренаж, а потом почву.

Вот о грунте подробнее. Все в тех же цветочных книжках пишут, что «предпочтительны субстраты с хорошей влагоемкостью. Субстраты готовят на основе листовой земли (4 части), добавляя компост (2 части), крупнозернистый песок или другой разрыхлитель (2 части) и суглинок (1 часть). Смесь можно составить из 3 частей лиственной, 2 частей вересковой и по 1 части дерновой земли и песка. Вересковую землю можно заменить торфяной». В итоге в универсальный грунт был добавлен торф, перлит и пакет земли для хвойных. Земля получилась рыхлая и жирная.

Луковицы были извлечены из старого горшка, обмыты полностью (старый грунт с корней осыпался легко и просто) и водворены в новое жилище.

Важно: Луковицы высаживают на 2–3 см ниже уровня почвы и хорошо утрамбовывают землю вокруг них.

И началась новая жизнь…

Для начала уясним себе, что эухарис прекрасно растет на освещенных местах, хотя неплохо переносит и значительный недостаток освещения. Плохо переносит полуденное солнце. Идеальное место – восточное и западное окно.

Нет места на окне? Подойдет столик около окна или вовсе у противоположной стены (тут правда придется пригородить какую-нибудь лампу для досветки). У нас с местами напряженно – все «вкусные» давно заняты орхидеями, а потому «неглавный» цветок разместился в группе товарищей у стены под лампами дневного света. Лампы горят с 7 утра до 10 вечера (плюс-минус).

Оказалось, что место у стены в глубине комнаты имеет и еще одно преимущество – температура там постоянна. Суточные колебания минимальны. А эухарис растение теплолюбивое . В период роста температура не должна опускаться ниже 18°С. Сильные перепады температур вызывают измельчание цветков. А понижение до 10 градусов и вовсе ставит растение под угрозу: холодные и сырые ночи могут послужить причиной загнивания луковицы.

В общем, место было выбрано правильно. Свет ровный, необжигающий, температура постоянная, комнатная.

Что еще важно для растения?

Полив, как известно. Так вот, поливают амазонскую лилию умеренно – фактически по мере подсыхания грунта.

Очень удобным в этом плане оказался глиняный необливной горшок. По нему видно, до которого уровня просохла земля, не пора ли поливать растение.

Помните, что нельзя допускать пересушивания и переувлажнения почвы в горшке. Поливают эухарис тогда, когда субстрат высохнет на 1/3 горшка, но до полной просушки субстрат не доводят, так как от этого могут усыхать корни. И переувлажнение не менее вредно, так как загнивают не только корни, но и луковица.

Как всякое тропическое растение эухарис трепетно относится к влажности воздуха . Опрыскивания и купания любит, правда просит на цветы не лить, а то пятна остаются на лепестках некрасивые. Неопрысканный, тихо и мирно живет и грустно вздыхает, глядя на свои пыльные листья.

В период активного роста – с марта по сентябрь – не забывайте подкармливать своего питомца органическими и минеральными удобрениями (чередуя те и другие) 1 раз в 2 недели. После цветения подкормки прекращают. Для удобрения можно использовать универсальные жидкие минеральные подкормки, разводя их в соответствии с инструкцией.

Ждем цветения

Приобретая в дом красивоцветущее растение, мы всегда надеемся, что оно будет цвести. Пусть не каждый день, не весь год. Просто. Иногда. Будет. Цвести.

Иные растения «просто цвести» отказываются, требуют плясок с бубнами и прочих жертвоприношений. Эухарис не таков. И не надо кричать «а у меня не цветет, хоть я и пляшу…».

Если растению тепло, светло, сытно, если его все устраивает – рано или поздно оно зацветет. А насколько тепло, светло и сытно вашему конкретному растению, можно судить по количеству листьев у каждой луковицы. Эухарис готов к цветению, если у него (а мы говорим о растении – то есть об одной луковице) больше 5 листьев и он активно деткуется (то есть дает потомство в виде новых маленьких луковиц).

Что кроме света и тепла нужно вашей лилии для цветения?

Для успешного цветения эухарису необходим период покоя , длящийся 1–1,5 месяца. Желательно организовать период покоя после цветения растения, сократить его полив и содержать его в полусухом состоянии. В такой период важно хорошее освещение, поливают тогда, когда субстрат высохнет на половину высоты горшка, при этом поливают небольшим количеством воды, чтобы субстрат смочился, но не был слишком влажным

Однажды и перед вами встанет вопрос отделять или не отделять дочерние луковички от материнской. Решение его зависит от тех целей, которые вы преследуете. Естественно, что в тесном соседстве молодые растения развиваются медленнее. Если каждое из них посадить в индивидуальный горшок, то они быстрее дойдут до цветения. Тогда необходимо отделять детки каждый год. Однако если вы не хотите быстро размножать эухарис, то детки лучше оставлять – это способствует более пышному цветению. Если одна луковица может дать 1-2 стрелки, сколько стрелок может дать 3–4 луковицы в одном горшке?

Полностью обособившиеся детки отделяют осторожно, стараясь не повредить корневую систему. Пересаживают в заранее подготовленную почву, состоящую из дерновой или содержащей перегной земли, песка и торфа в равных соотношениях, которую поддерживают в достаточно влажном, но непереувлажненном состоянии.

Мой эухарис зацвел прошлой осенью – года через полтора после пересадки. Листьев у него было к тому времени 5, стрелку он дал одну. Цвел, благоухал, радовал глаз и оправдывал возложенные на него надежды. Теперь отдыхает. Набирается сил. В выходные проверяла – выбросил новый лист. Значит, жить будет и цвести будет. И это правильно.