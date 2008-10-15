Ядовитые растения, украшающие наши дома

В природе насчитывается порядка 10 тысяч видов ядовитых растений , и многие из них украшают наши квартиры и офисы. Самым ядовитым считается адениум тучный. Буквально все его части могут стать причиной серьезного отравления. К счастью, этот коварный цветок еще не слишком распространен. А вот паслен ложноперечный, очень часто живущий на кухонных подоконниках, тоже не так прост, как кажется. Маленькие дети не могут устоять перед соблазном попробовать его яркие ягоды, содержащие достаточно серьезный яд. Этот очаровательный кустик стоит на первом месте среди причин отравлений комнатными растениями.

Растения, раздражающие кожу

В белом соке всех Молочайных (Euphorbiceae) содержатся раздражающие кожу вещества, но в разной концентрации. К этому семейству относятся Молочай прекраснейший, известный также под названиями пуансеттия и "Рождественская звезда" (Euphorbia pulcherrima), Молочай Миля (Euphorbia milli), Кодиеум пестрый (Codiaeum variegatum), Акалифа (Acalypha). Некоторые из Ароидных (Araceae) комнатной культуры тоже опасны ядовитым клеточным соком; это, например, Диффенбахия (Diffenbachia), Аглаонема (Anglonema), Монстера привлекательная (Monstera deliciosa), Филодендрон (Philodendron), Зантедексия, она же Калла (Zantedeschia). Сок, выступающий из места надреза, вызывает отек и болезненность в области слизистой рта и горла, а при контакте с глазами – конъюнктивит и изменения роговицы. Амариллисовые (Amaryllidaceae) тоже содержат клеточный сок, который может стать причиной тошноты, рвоты и поноса. Самые известные представители: Тюльпан (Tilipa), Нарцисс (Narcissus), Гиацинт (Hyacinthus), Гиппеаструм (Hippeastrum) и Кливия (Clivia).

Если млечный сок выступил в месте надреза растения, нужно сразу же тщательно вымыть руки.

Когда вы занимаетесь каким-либо растением, не дотрагивайтесь руками до глаз.

Растения с ядовитыми органами

Известно своей ядовитостью семейство Пасленовых (Solanoideae). К нему относятся, в частности, Броваллия (Brovallia), Брунфельсия (Brunfelsia), Перец стручковый (Capsicum), Паслен ложноперечный (Solanum pceudocapsicum), чьи ягоды оранжевой окраски, как и ягоды Кливии (Clivia), особенно опасны для детей. Дело в том, что дети зачастую просто не могут противостоять искушению и засовывают в рот эти ягоды, из-за которых появляются тошнота, позывы к рвоте, болевые ощущения, а далее – сонливость и расширение зрачков. По количеству отравлений, вызванных комнатными растениями, на первом месте стоит паслен ложноперечный. Очень опасно также семейство Кутровых (Apocynaceae). Его известнейшие представители: Олеандр (Nerium oleander), Алламанда (Allamandra), Карисса (Carissa), Катарантус, или Барвинок розовый (Catharanthus roseus), дипладения или Мандевила (Dipladenia) и Пахиподиум (Pachypodium). Эти растения содержат вещества, оказывающие воздействие на сердечную деятельность. Правда, серьезная опасность грозит только тому, кто проглотит цветы или листья в большом количестве. На вкус они очень горьки и поначалу вызывают рвоту. Тем не менее: с этим семейством растений – особенно детям! – обращаться следует осторожно. Если ребенок съест клубень Глориозы роскошной (Gloriosa superba) или Безвременника осеннего (Colchicum autumnale), для его жизни возникнет опасность.

Список ядовитых комнатных растений

В списке представлены самые известные из комнатных, балконных и кадочных растений.

Название растения Симптомы отравления, возможные последствия Опасные элементы Агапантус африканский К сожалению, нет данных Луковицы Агава американская Контактные дерматиты при частом соприкосновении Сок Агератум, или долгоцветка К сожалению, нет данных Все органы Аглаонема переменчивая Воспаление кожи, нарушение сердечного ритма, повреждение ЦНТ (центральной нервной системы) Все растение Адениум тучный Отравление; яд для стрел Млечный сок Акалифа щетинистоволосистая, шершавая Расстройство желудка Млечный сок Алламанда слабительная Контактные дерматиты при частом соприкосновении Все растение Алоэ полосатое Кишечное и маточное кровотечения, выкидыш Все растение Алоэ устрашающее Кишечное и маточное кровотечения, выкидыш Все растение Алоказия Раздражение слизистых оболочек Все органы Альстромерия (виды) Контактные дерматиты при частом соприкосновении Особенно цветки Амариллис беладонна Рвота, понос, повреждение почек; яд для стрел Особенно луковицы Ампелопсис короткоцветоножковый Контактные дерматиты при частом соприкосновении Особенно ягоды Ананас хохлатый Контактные дерматиты при частом соприкосновении Мякоть плода Антуриум Шерцера Рвота, понос, контактные дерматиты Все органы, особенно молодые листья Арахниодес (виды) Контактные дерматиты при частом соприкосновении Все растение Арека катеху Возбуждающее действие, сердечная и дыхательная недостаточность Листья Аспарагус Раздражение слизистых оболочек Ягоды Аукуба японская Воспаление желудка, кишечника, диарея, кровь в моче Все растение, особенно ягоды Афеляндра оттопыренная Контактные дерматиты при частом соприкосновении Все растение Бегония вечноцветущая (гибриды) Воспаление слизистой, рвота Все растение Безвременник осенний Поражение ЦНС, тошнота, паралич Все органы, особенно клубнелуковицы Бересклет японский Тошнота, кровавый понос, судороги, паралич все органы Бовия вьющаяся Воспаление кожи, рвота, диарея, остановка сердца Все органы, особенно луковица Броваллия Расстройство пищеварительного тракта Все органы Брунфельсия малоцветковая Остановка дыхания Все органы, особенно корни Гардения Августа Диарея Все органы, особенно плоды Гелиотроп древовидный К сожалению, нет данных Все растение Гемантус Вызывает раздражение слизистых оболочек Луковицы Георгины гибридные Контактные дерматиты Все органы Гиацинт восточный (гибриды) Контактные дерматиты Все органы, особенно луковицы Гинура оранжевая Все растение Гиппеаструм (гибриды) Рвота, диарея, повреждение почек Все растение, особенно луковицы Глориоза роскошная Колики, судороги, остановка дыхания, выкидыш Все растение, особенно клубни Гортензия крупнолистная Контактные дерматиты Листья Горошек душистый К сожалению, нет данных Семена Гранат Рвота, желудочное кровотечение, судороги, коллапс Все органы, кроме плодов Диоскорея (виды) Остановка дыхания, смерть Все растение, особенно клубни Дипладения (мандевила) Рвота, нарушение сердечной деятельности Все органы, особенно листья и цветы Диффенбахия Воспаление слизистой, нарушение сердечного ритма, паралич, повреждение кожи и роговицы Все органы, особенно семена Дурман Нарушение зрения, потеря сознания, паралич дыхательных путей, кома, смерть Все органы Жимолость (виды) Тошнота, рвота, диарея Ягоды Изотома (виды) Воспаление кожи и глаз Млечный сок Ирис Контактные дерматиты при частом соприкосновении Все органы Каладиум (гибриды) Воспаление кишечника Все растение Калла, зантедеския Воспаление слизистой и кожи, рвота Все растение Карисса крупноплодная К сожалению, нет данных Все органы, кроме плодов Кассия Желудочно-кишечные расстройства Все растение Катарантус розовый Колики, судороги, кровавый понос, остановка дыхания Все растение, особенно корни Клещевина обыкновенная Тошнота, рвота, кровавый понос, смерть Семена Кливия киноварная, матовокрасная Рвота, понос, коллапс Листья Котиледон округлый Судороги, паралич Все органы, особенно листья Кофе аравийский Контактные дерматиты при частом соприкосновении Все растение Крестовник (цинерария) двуцветный Цирроз печени, рак печени Все растение Кротон, кодиеум пестрый Рвота, диарея, контактный дерматит Млечный сок Лавр благородный Контактный дерматит Листья, плоды Ландыш майский Тошнота, рвота, диарея, потеря сознания, поражение ЦНС Все растение, особенно плоды Лантана камара Рвота, диарея, расширение зрачков, повышенная чувствительность к свету, желтуха Все растение, особенно ягоды Лилия Луковицы Мирт обыкновенный Тошнота, головная боль Листья Молочай блестящий Пыльцевая аллергия Пыльца Молочай Миля Головная боль, повреждение почек Млечный сок Молочай прекрасный, пуансеттия Раздражение желудка, рвота, понос, контактный дерматит Млечный сок Молочай смолоносный, Молочай тирукалли Сильный контактный дерматит Млечный сок Монстера привлекательная Контактный дерматит, желудочно-кишечные расстройства, раздражение слизистой Все органы Нарцисс ложнонарциссовый Контактный дерматит при частом соприкосновении Луковицы Нертера гренадская Кишечное расстройство, рвота Все растение, особенно ягоды Олеандр обыкновенный Воспаление кожи, рвота, нарушение ритма сердца, остановка дыхания, судороги Все органы Паслен ложноперечный Воспаление кожи, тошнота, остановка дыхания Все органы, особенно ягоды Пассифлора телесная Галлюцинации, паралич Все растение, кроме плодов Пафиопедилюм (виды) Диарея, рвота, контактный дерматит Все растение Пахиподиум Ламера Рвота, понос, судороги, остановка дыхания Все органы Педилантус Рвота, диарея, воспаление кожи и глаз Все органы, особенно млечный сок Пеларгония (виды) Контактный дерматит Все растение Перец стручковый Расстройство желудка, пыльцевая аллергия Плоды Перикаллис, цинерария (гибриды) Повреждение печени Все растение Петуния К сожалению, нет данных Все растение Плюмерия (виды) Контактный дерматит при частом соприкосновении Млечный сок Плющ восковой Контактный дерматит при частом соприкосновении Листья Плющ вечнозеленый Контактный дерматит, воспаление желудка и кишечника, рвота, бред, остановка сердца Ягоды и листья Полисциас (виды) Контактный дерматит при частом соприкосновении Все растение Примула обратноконическая Контактный дерматит при частом соприкосновении Все органы, особенно железистые волоски Ракитник Тошнота, рвота, диарея, судороги, смерть Все органы Рододендрон Симса Тошнота, диарея, судороги Все растение Розмарин лекарственный Контактный дерматит при частом соприкосновении Листья Росянка (виды) Сильный контактный дерматит Все растение Самшит вечнозеленый Рвота, диарея, остановка дыхания, судороги Все органы, особенно листья Сансевиерия трехполосая Рвота Все растение Сауроматум жилковатый Воспаления, нарушения сердечного ритма, паралич, контактный дерматит Все органы Седум, очиток Моргана Расстройство желудка, рвота, затрудненное дыхание Все растение Селеницереус Рвота, понос, воспаление кожи, нарушение сердечного ритма Особенно сок Соленостемон шлемниковидный, колеус Галлюцинации Листья Спарманния африканская Контактный дерматит Листья Сциндапсус (Эпипремнум) расписной Контактный дерматит, диарея Все растение Тилекодон Валличии Судороги, паралич Особенно листья Традесканция бледная Воспаление кожи Все растение Традесканция покрывальчатая (Рео) Контактный дерматит Все растение Трахелоспермум жасминовидный К сожалению, нет данных Млечный сок Трихоцереус (виды) Галлюцинации, паралич ЦНС, поражение печени Все органы Тюльпан (виды) Контактный дерматит при частом соприкосновении Луковицы Ургинея (морской лук) Воспаление ЖКТ, диарея, паралич сердца Луковицы Фатсия японская К сожалению, нет данных Все растение Фикус (виды) Фотоконтактный дерматит, рвота, боли в желудке, аллергия Все растение Филодендрон Воспаление слизистых оболочек, рвота Все органы Хлопчатник Судороги, остановка дыхания, контактная аллергия Особенно семена Хлорофитум хохлатый К сожалению, нет данных Особенно семена Хризантема (Дендрантема) индийская Контактный дерматит при частом соприкосновении Все растение Цеструм К сожалению, нет данных Все растение Цикас поникающий Рвота, кровавая диарея Семена, корни Цикламен персидский Рвота, кровавая диарея, судороги Семена, корни Цитрусовые Фотоконтактный дерматит Все растение Шеффлера Контактный дерматит при частом соприкосновении Все растение Эхмея полосатая Воспаление кожи Особенно листья Юстиция Брандеге Контактный дерматит при частом соприкосновении Ятрофа подагрическая Рвота, диарея, коллапс Все органы

Первая помощь при отравлениях

При соприкосновении ядовитых органов растении с кожей необходимо промыть пораженное место теплой водой с мылом.



необходимо промыть пораженное место теплой водой с мылом. При попадании ядовитого растения в рот необходимо выпить воду с растолченным медицинским углем. Уголь связывает ядовитые вещества. Если активированного угля не окажется под рукой, нужно вызвать рвоту, перед этим выпив большое количество воды. Эту процедуру проделать несколько раз, пока все части ядовитого растения не будут удалены. Категорически нельзя пить молоко, т.к. оно усиливает всасывание ядов, растворимых в жирах!



необходимо выпить воду с растолченным медицинским углем. Уголь связывает ядовитые вещества. Если активированного угля не окажется под рукой, нужно вызвать рвоту, перед этим выпив большое количество воды. Эту процедуру проделать несколько раз, пока все части ядовитого растения не будут удалены. При сильном отравлении (потеря сознания, учащенное сердцебиение, судороги) необходимо срочно вызвать врача.



(потеря сознания, учащенное сердцебиение, судороги) необходимо срочно вызвать врача. При попадании сока ядовитого растения на слизистую оболочку глаз, необходимо промывание при открытых веках под струей воды в течении 20 мин. При сильно поражении обратиться к окулисту.

Иногда осторожного обращения требуют лишь отдельные виды, но зачастую и целые семейства. Есть растения, у которых ядовиты все органы. А у других ядовиты только листья или плоды, третьи же вырабатывают ядовитый млечный сок.

Помните, многие растения также ядовиты и для домашних животных!

