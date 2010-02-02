Аптечка на нашем подоконнике. Узнаем все тайны алоэ!

Если от бабушки вам достался алоэ, он же столетник, вы рискуете не только вылечить все имеющиеся болячки, но и однажды увидеть его цветение. Говорят, что столетником назвали его за то, что цветет он один раз в сто лет.

Алоэ – род суккулентных растений семейства Асфоделовых (в других источниках – Лилейных), содержащий около 400 видов. Название рода происходит из арабского языка, в переводе с которого означает «горький». Род объединяет многолетние листовые травянистые, кустарниковые или древовидные растения с толстыми мясистыми (суккулентными) мечевидными листьями, собранными в густые розетки и расположенными в них по спирали. Края листьев могут быть гладкими или зубчатыми, усаженными по краю острыми шипами или мягкими ресничками. Мякоть листа разделена на характерные ячейки, сохраняющие запасы влаги во время засухи. Цветки небольшие, трубчатые, белые, красные, жёлтые или оранжевые, расположенные на длинном цветоносе в верхушечной многоцветковой кисти.

Растения родом из Африки широко распространены на территории ЮАР, горах тропической Африки, на Мадагаскаре и Аравийском полуострове.

Среди примерно 400 видов алоэ наиболее известны следующие:

Алоэ древовидное (Aloe arborescens) – кустарник до 3 метров высотой. Чаще всего именно этот вид называют столетником. Известен своими полезными свойствами. Именно его чаще других можно увидеть на наших подоконниках.

Алоэ настоящее (Aloe vera) – растение с коротким стеблем, обычно не заметным под мощной, до 60 см в диаметре, листовой розеткой, и более широкими и мясистыми, чем у предыдущего вида, пёстрыми, озубленными по краям крупными колючками листьями. Так же как и алоэ древовидное используется в медицине.

Алоэ остистое (Aloe aristata) – короткоствольное розеточное растение. Благодаря своим компактным размерам (до 10 см в высоту и до 20 см в ширину) и красивым, зубчатым по краям бородавчатым листьям, заканчивающимся на вершине длинной извилистой остью, идеальным образом подходит для культивирования в квартире.

Алоэ складчатое (Aloe plicatilis) – небольшое деревце с коротким, ветвящимся стволом. По 10-16 сизо-зеленых листьев сидят на ветках в два ряда.

Алоэ устрашающее (Aloe ferox) – имеет толстые мясистые листья, с красновато-коричневыми небольшими шипами по всей поверхности, которые делают ее бородавчатой. Вырастает до 45 см. При цветении образует разветвленное колосовидное соцветие с красными цветками.

Алоэ пестрое (Aloe variegata) – невысокое растение, высотой до 30 см. Нижняя сторона листа ладьевидная, темно-зеленая с поперечными широкими и светлыми полосами-пятнами. Вдоль краев листа тянется светлая тонкая полоска.

Красивы и пригодны для разведения в комнатах еще Алоэ Дескуана – с треугольными пестрыми листьями; Алоэ многолистное – с почти круглой розеткой заостренно-треугольных листьев зеленовато-сизого цвета; Алоэ жемчужное – с зелеными листьями, расположенными розеткой и покрытыми с обеих сторон редкими жемчугообразными белыми бородавками… Большая коллекция алоэ у Петра Лапшина.

Несмотря на то, что алоэ такие разные, требования к условиям выращивания сходны

Алоэ – светолюбивые растения, поэтому в комнатах, где им не хватает света и тепла, они не цветут. Оптимальная температура зимой 12-14ºС. Предпочитают яркий свет, поэтому уделите им местечко на южном или юго-восточном подоконнике.

* Летом растения поливают умеренно, зимой реже. Повышенные температуры и обильный полив могут привести к загниванию ствола и гибели растения.

* Для алоэ не нужна высокая влажность воздуха – надо пользоваться этим и заводить его у себя, невзирая на показания гигрометра.

* Летом растение рекомендуется выносить на открытый воздух, но защищать от дождя. Подкармливают алоэ раз в месяц удобрением для кактусов.

* Размножение не представляет сложности. Обычно алоэ размножают «детками», которые окружают растение в горшках. Детки имеют корешки и легко отделяются от материнского растения. Можно размножать алоэ и подсушенными черенками.

* Для пересадки алоэ можно воспользоваться готовым грунтом для кактусов и суккулентов. Почвенная смесь должна быть легкой, добавка из древесного угля или кусочков кирпича благоприятно скажется на растении.

Редко в наших домах встретишь коллекционные собрания алоэ. Чаще – одинокий столетник, содержат который на всякий медицинский случай. Так уж случилось, что именно алоэ всегда считался самым лечебным растением нашей родины.

Сок алоэ издавна применяется как универсальное лечебное и профилактическое средство. Да и в современной народной медицине сок алоэ можно встретить во многих рецептах.

Как получают сок алоэ?

Лекарственным сырьем служат листья длиной не менее 15 см. Наилучшие результаты дают растения, которым более трех лет. Чтобы правильно приготовить сок, перед срезанием растение следует не поливать 2 недели. Целые листья алоэ в возрасте 3-5 лет завернуть в бумагу черного цвета (трубочкой со сквозными концами) и выдержать в темном месте (например, в холодильнике на нижней полке) при температуре 4-8ºС в течение 2 недель. Затем промыть их в прохладной кипяченой воде, измельчить и залить водой в соотношении 1:3. Оставить в темном прохладном месте на 1,5 часа. Полученный сок отжать и профильтровать.

Что лечат соком алоэ?

Сок алоэ можно пить перед едой для повышения аппетита, смазывать им раны, нагноения, полоскать рот или делать из него компрессы на голову.

Лечение алоэ очень эффективно благодаря тому, что сок алоэ содержит некоторое количество витаминов, фитонцидов и ферментов. Его можно применять и для профилактики заболеваний, так как сок алоэ повышает защитные свойства организма. Соком алоэ лечат и такие сложные и болезненные недуги как язва желудка и гастриты.

Сок обладает бактериостатическими свойствами в отношении многих групп микробов: стафилококков, стрептококков, дифтерийной, брюшнотифозной и дизентерийной палочек.

* При болезнях полости рта и десен, особенно при пародонтозе, полезно полоскать рот 50-процентным раствором сока алоэ.

* При конъюнктивите назначают промывать глаза настоем из мякоти алоэ: на стакан берут мякоть алоэ величиной с ноготь и заливают очень горячей водой.

* При насморке – закапывать по 5-6 капель свежего сока алоэ в каждую ноздрю. Достаточно 2-3 процедур в течение дня.

* При кожных заболеваниях – гнойных ранах, экземе, лишае, ожогах, порезах рекомендуются компрессы с соком алоэ. Можно также накладывать на раны свежие листья, разрезанные вдоль. В китайской медицине при хронических кожных заболеваниях рекомендуют пить свежий сок алоэ.

* В косметологии сок алоэ используют для предотвращения преждевременного старения кожи, для устранения воспалений на коже и при угрях. Косметическая промышленность выпускает великое множество средств на основе сока алоэ. Повторить некоторые рецепты вы можете и в домашних условиях.

Несколько косметологических рецептов с алоэ

Маска для чувствительной кожи

1 ст.л. алоэ, 3 ч.л. липового цвета, 2 ч.л. травы зверобоя, 2 ч.л. ромашки аптечной, 1 ч.л. лепестков розы. Травы смешайте, залейте кипятком и дайте настояться 20 мин в темном прохладном месте. Затем марлю, сложенную в 3 раза, смочите в теплом настое и приложите к лицу на 10-15 мин. По истечении положенного времени умойтесь теплой водой. Такая маска обогатит кожу витаминами, очистит поры лица и при частом применении поможет дольше сохранить кожу здоровой, молодой и красивой.

Маска из алоэ и клубники

1 ст.л. алоэ, 2-3 ягоды клубники или земляники, 2 ч.л. сухой травы зверобоя, 1/2 ч.л. персикового масла. Траву зверобоя и алоэ измельчите, ягоды разомните и добавьте персиковое масло. Все тщательно перемешайте и с помощью ватного тампона или кисти для масок наложите на лицо. Через 15-20 мин смойте маску теплой водой. Вместо ягод земляники подойдут и ягоды смородины, крыжовника.

Увлажняющая маска с алоэ

3 ч.л. дневного крема от морщин или увлажняющего, 2 ч.л. мякоти и сока алоэ, 1 ч.л. водки. 0,5 ч.л. персикового масла. 1-2 листа алоэ снять с растения и положить на 2—3 дня в фольге на нижнюю полочку холодильника. Снять плотную кожицу с листа ножом, счистить мякоть ложкой, измельчить. Смешать с водкой. Крем смешать с маслом и мякотью алоэ. Аккуратно протереть лицо и шею оставшимися частями листьев алоэ чистую кожу лица и шеи. Нанести маску на кожу, снять через 30 минут влажной салфеткой.

А еще сок алоэ можно использовать как добавку для ванн

Для омолаживающей ванны возьмите 3 ст.л. сока алоэ, 2 стакана молока и крепкий настой мяты перечной. Все это смешайте и вылейте в теплую ванну. Время приема – 15 минут.

Противопоказаниями

к применению алоэ являются тяжелые заболевания сердца и сосудов, гипертоническая болезнь, беременность, острые желудочно-кишечные расстройства, нефрит, онкологические заболевания, поносы. При применении алоэ возможны аллергические реакции.

