Много-много лет назад цветы в наши дома принесли именно мужчины. Кто был первым коллекционером растений? Солдаты армии Тотмеса III – египетского фараона, правившего 3,5 тыс. лет назад. На росписях в храме Карнака они изображены несущими 300 растений, вывезенных в качестве трофеев из Сирии.

Имя самого известного ботаника, основателя биологической систематики у вас на слуху. Карл Линней – шведский естествоиспытатель, создатель системы растительного и животного мира, первый президент Шведской АН, иностранный почетный член Петербургской АН. Впервые последовательно применил бинарную номенклатуру и построил наиболее удачную искусственную классификацию растений и животных, описал около 1 500 видов растений. Выступал в защиту постоянства видов. Автор «Системы природы», «Философии ботаники» и других. Свою ботаническую страсть Линней, кстати, унаследовал от отца – сельского пастора и цветовода Нильса Линнеуса. Самый знаменитый садовник – тоже мужчина. Андре Ленотр – именитый ландшафтный архитектор в садово-парковом искусстве, автор самого известного в мире дворцового парка, резиденции французских королей – Версаля. Еще при жизни за свою работу он был удостоен многих наград, даже почетного ордена Сент Мишель. Ему первому из придворных было дано официальное разрешение не покидать своего портшеза во время деловых встреч с Людовиком XIV. Он жил в отдельном строении с собственным садом, расположенным непосредственно у северо-восточного фасада дворца Тюильри, хотя имел собственный дом в Версале. Самый известный селекционер Иван Мичурин, талантливый экспериментатор, почетный член АН СССР, действительный член ВАСХНИЛ, который вошел в науку как создатель свыше 300 видов растений, утверждал: «Мы не можем ждать милостей от природы. Взять их у нее – наша задача». И после этого вы все еще утверждаете, что мужчинам нельзя дарить цветы?

При выборе растений для подарка мужчине предпочтительнее использовать крупные цветы с однотонной, желательно насыщенной окраской лепестков и длинными, прочными стеблями. Идеально подходят для мужского букета красные и синие цветы, допускается и белая окраска лепестков, но никак не розовая. Сильному полу дарят гвоздики, тюльпаны, гладиолусы, хризантемы, пионы, розы, лилии, антуриумы, ирисы, бонсай, орхидеи, сады в плошках и изысканные композиции. Ограниченность ассортимента цветов компенсируется декоративно-лиственными растениями: аспарагусом, папоротником, листьями аспидистры, фикуса каучуконосного, некрупными листьями монстеры и других. Нежелательно одновременное использование более трех разновидностей декоративно-лиственных растений.

Растение в горшке – тоже хороший подарок для мужчины. По-мужски основательны бонсаи. Садик в плошке в подарок своему мужчине вы можете сделать своими руками. Если подарок должен быть изыскан и интимен – подарите орхидею. Хотите сразить наповал – подарите адениум. Грациозная толстая попа и огромные цветы скажут все за вас.

На втором месте в качестве мужского подарка – приятные и удивительные девайсы для растений. Например, разные горшки. Мы конечно привыкли, что горшки бывают а) пластиковые, б) керамические, в) убогие. Это не так. Современная промышленность, а особенно современные дизайнеры далеко шагнули в освоении горшокстроительства для комнатного цветоводства. Например, известные дизайнеры Леонардо Фортино и Андреа Бартолуччи создали особенный цветочный горшок. Проект называется Jarst. Чудо-тара для цветов оборудована таким образом, чтобы ее владелец мог в специальное отделение положить органические отходы и плотно закрыть крышку. Через полгода от них ничего не останется. А земля для растения будет удобряться. Конечно, массы бытового мусора в Jarst не «переработаешь». Но, согласитесь, маленький «заводик» дома не так уж плохо, особенно если учитывать, что его делали два именитых дизайнера.

А новозеландские дизайнеры Боск Джейу и Патрик Моррис создали необычные подвесную систему для растений - небесный плантатор. Цветы в ней располагаются вверх тормашками, однако именно в этом заключается функциональное преимущество конструкции. В верхней части перевернутого горшка находится резервуар для воды, из которого влага постепенно поступает в почву, а снизу растение закрепляется специальным пластиковым диском. Наполнив емкость, хозяева могут некоторое время не беспокоиться о поливке, а подвесив горшок на шнур, освободить место на полке или подоконнике. Горшочки годятся не только для комнатных растений: в них также можно посадить лук, укроп и другие травы, а потом просто стричь их к обеду.

Горшки-тамагочи вернут вашего мужчину в детство. Растение в таком горшке оказывается как будто в скафандре и общий облик композиции напоминает скорее проишельцев. Создатель этой коллекции, Маттео Чибик, признался, что хотел создать нечто вроде настольного тамагочи. По-моему, получилось куда лучше. Горшочки состоят из подставки (ножки пришельца) и стеклянного купола (тельце). Все вместе это называется Domsai Terrariums. Эти смешные штуки делают на севере Италии, причем исключительно вручную, поэтому каждое изделие уникально. Помимо обычных «скафандров на ножках» выпускаются также «скафандры» золотые.

Не хотите дарить горшки – подарите видеокамеру для наблюдения за ростом растения. Специально для любителей растений одна из компаний, специализирующихся на выпуске видеокамер, создала специальную камеру. Это устройство позволяет следить за ростом любых растений в своем собственном саду. Рост и цветение растений, созревание плодов, наступление весны – теперь все это можно просмотреть буквально за пару часов.

Еще одним интересным подарком может стать система автополива. Чем больше у вашего мужчины зелёных друзей, тем меньше времени и сил остаётся на осуществление ухода за ними и их полив. Система для автополива – довольно распространенное приспособление и продается в любом крупном городе. Она представляет собой емкость с водой, набор тонких трубочек и программное управление, обеспечивающее включение подачи воды через определенные промежутки времени, например 2 раза в день. Это приспособление может обслужить до 36 растений одновременно.

Если королевство вашему мужчине давно малО и взоры и интересы его простерлись уже на дачный участок, то выбор подарков расширяется до бесконечности.

Например, красивые инструменты всегда приводили мужчин в восторг. Те же игрушки, но для больших мальчиков.

Лопаты и грабли, секаторы и культиваторы, вилы и мотыги. Пусть не романтично, зато практично!

Если ваш мужчина – продвинутый пользователь дачно-садового инвентаря, попробуйте удивить его чудо-лопатой или роботом-газонокосилкой. Полностью автоматическая газонокосилка имеет функцию программирования таймера и самостоятельно возвращается к модулю зарядки батарей при необходимости. Она весит всего 10 килограммов и предназначена для ежедневной работы при любых погодных условиях, включая дождь, днём и ночью. Управляя обычной газонокосилкой, он даже может почувствовать себя за рулем гоночного болида.

На самом деле, для мужчин важен не столько подарок в мужской день, сколько наше женское внимание, забота и любовь!