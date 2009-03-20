Откуда растут уши… или Бегом к бегониям

Вея-дыша весной,

Ветер подул восточный,

Луна скользит по окошку,

В воздухе – аромат.

Боюсь, что в саду бегонии

Заснули глубокой ночью.

Фонарь зажег и любуюсь:

Как ярок у них наряд!

Ли Цинчжао

Ну вот скажите мне, кто бы сегодня вспомнил губернатора Гаити Мишеля Бегона, если бы не его любовь к цветам? Думаю, что никто. А так это имя знают и вот уже триста с лишним лет неизменно повторяют в разных уголках планеты.

А в чем собственно дело? Откуда такие почести? – спросите вы. Оказывается, в 1689 году мсье Бегон, любитель и коллекционер редких растений, помог организовать экспедицию своему соотечественнику, ботанику Шарлю Плюмьеру, который отправился изучать флору Вест-Индии. Там-то и были открыты и описаны первые шесть видов растений рода, названного в честь покровителя, – бегония (Begonia).

Первые виды этих растений стали выращивать в Европе в XVIII веке. Бегонию вечноцветущую обнаружили в Бразилии в 1814 году, а бегонию королевскую случайно завезли в Англию из Индии вместе с партией орхидей в 1856-м.

Сегодня в семействе бегоний насчитывают более 1000 видов однолетних и многолетних растений: трав, полукустарников, кустарников и лиан. А сортов и гибридов выведено более 12 000.

В России бегонию можно встретить с местным названием – «ухо Наполеона» (видимо после войны 1812 года уж очень ее листья напоминали красные отмороженные уши пленных французов). Среди других народных названий встречаются и «медвежье ушко», и «свиное ушко», и «орлиное крыло» – у каждого свои ассоциации.

Бегонии распространены в тропиках и субтропиках Америки, Юго-Восточной Азии, Африки и на острове Мадагаскар. Найти их можно во влажных тенистых местах – в лесах, на старых деревьях, в расщелинах скал. На Филиппинах бегонии растут на известковых обрывах совсем рядом с морем, не страдая от его соленых брызг; в Андах и Гималаях поднимаются на высоту 4 000 метров. В засушливых местах и на каменистых горных склонах встречаются суккулентные формы, запасающие воду в клубнях. Размеры бегоний тоже очень разнообразны. Даже травянистые растения бывают как крошечными, всего 3-4 сантиметра, так и весьма крупными. Есть и бесстебельные формы – у них всего один лист.

Очень разнообразна их расцветка. Листья могут быть окрашены во все оттенки зеленого, красного, фиолетового, при этом верхняя сторона остается либо однотонной, либо покрыта пятнами и узорами серебристого, красного и желтого цветов.

Листья бегоний по форме чаще всего напоминают «слоновьи уши», потому что они сильно скошенные, сердцевидные. При этом центральная жилка делит их на две неравные части. Такая асимметрия не случайна. Листья располагаются на растении в шахматном порядке, не затеняя друг друга и максимально используя солнечный свет, проникающий сквозь густую крону тропического леса. Края же у листьев обычно изрезаны зубчиками.

Окраска цветков ограничена «теплой» гаммой: красные, розовые, белые, реже – желтые и оранжевые цвета, иногда с зеленоватым оттенком.

Семена бегоний чрезвычайно мелкие. У многих видов в одном грамме содержится до 75 тысяч семян. Они практически невесомые и легко переносятся ветром и дождевыми потоками.

Красота и простота размножения сделали бегонии очень популярными среди любителей комнатных и оранжерейных растений. Некоторые же виды, такие как вечноцветущая и гибридные формы бегонии клубневой, из комнат переместились на клумбы и балконы и стали садовыми растениями. Отмечу, что они неплохо себя чувствуют и в наших уральских садах.

Сортовые бегонии разнообразны благодаря тому, что постоянно меняются природные виды, а ученые получают все новые и новые гибриды. Сортовые бегонии разделяют на несколько групп – деление это, впрочем, весьма условно.

Листовые

Ценятся, как вы понимаете, за неземную красоту листьев.

Группа листовых бегоний включает в основном виды бесстебельных растений с ползучим наземным корневищем и отходящими от него вверх листьями разнообразной формы и окраски.

Из листовых бегоний наиболее распространены комнатные растения - бегония борщевиколистная и бегония клещевинолистная, а также сорта и гибриды, созданные на их основе. Они очень неприхотливы и практически не боятся сухого комнатного воздуха, да и перепады температуры переносят довольно легко. Самая известная из листовых бегоний - королевская (бегония Рекс) - более капризна. Ухаживая за ней, не забывайте, что «королеве» нужна довольно высокая влажность воздуха. Поэтому горшки, особенно если работает центральное отопление, лучше размещать на широких поддонах с влажным керамзитом и регулярно опрыскивать листья.

Помимо этих видов к группе листовых относят также бегонию Мэсона, бегонию Гриффита и бегонию краснолистную.

Пестролистные бегонии нуждаются в лучшем освещении, чем красивоцветущие.

Кустовые

Основное отличие от других групп – наличие прямостоячего ветвистого стебля.

Наиболее выносливые из них, а значит, и самые распространенные - бегония коралловая и бегония ярко-красная. Эти растения с гладкими листьями и прямостоячими стеблями, похожими на стебли бамбука, часто встречаются на подоконниках наших квартир. Другие сорта и виды этой группы, такие как бегония белопятнистая, бегония металлическая, бегония диадема, бегония инкана, бегония роскошная, менее популярны, и прежде всего потому, что им не подходит режим «полил, когда вспомнил».

Вечноцветущие

Эти цветут практически всегда и без каких-либо танцев вокруг них.

Правда, в последние годы такие бегонии в значительной мере переместились с подоконников на балконы и клумбы, но это не столько смена ареала, сколько его расширение. Ведь, став популярным летником, бегония не утратила своих основных качеств. Это по-прежнему красивое неприхотливое комнатное растение, которое, оправдывая название, цветет практически все лето.

В последнее время все большее признание получает бегония зимняя, обильно цветущая зимой небольшими яркими цветками – красными, оранжевыми и желтыми.

Клубневые

Главное отличие этой группы – наличие толстого подземного клубня. Среди бегоний этой группы с сочными стеблями и разнообразными цветками, различающимися по размеру, окраске и строению, есть и ампельные, со свисающими побегами. Клубневые бегонии лучше выращивать в открытом грунте: посаженные в комнате, они оказываются несколько капризными – при всей своей красоте.

Как ухаживать

Виды и сорта бегоний в чем-то очень похожи, в чем-то, естественно, различаются. Зная особенности растения, несложно понять, сто именно ему нужно.

Нужно раз и навсегда запомнить, что в летнее время все бегонии желательно хорошо поливать. Опрыскивание и систематическое (раз в 2-3 недели) удобрение также понравятся любому растению этого рода.

Бегонии не любят яркого солнечного света , поэтому на южных и западных окнах их нужно притенять. Но бегонии вечноцветущая, клубневая, а также «бамбуковидные» кустовые формы (бегония белопятнистая, коралловая и ярко-красная) переносят солнце гораздо легче, чем, например, сорта бегонии королевской, «сжечь» которую довольно легко.

Если земля будет постоянно влажной, а в поддоне – скапливаться вода, то у бегоний начнут увядать или желтеть листья.

Земля в горшке у бегонии должна быть лишь слегка влажной. Поливайте растение понемногу, подкормки разводите сильно,поскольку высокая концентрация солей для бегоний губительна. Бегонии полезно поливать остатками минеральной воды.

Излишки воды из поддона следует удалять через полчаса после полива!

Зимой почти все комнатные растения страдают из-за сухого воздуха, но бегониям приходится особенно тяжело. Больше других увлажнение необходимо «листовым» формам – бегониям Гриффита, Мэсона и бегонии королевской.

Клубневые бегонии, надземная часть которых на зиму отмирает, хранят в прохладном месте при температуре +10–15ºС в торфе и песке.

Сажают бегонии в любые емкости – в этом растения нетребовательны.

Совет: для форм с ползучим корневищем выбирайте более широкие горшки, а для ампельных – подвесные!

Бегонии размножают семенами и черенками. Семена можно купить в магазинах. Очень большой выбор самых разных бегоний у фирмы «Гавриш» - и ампельные, и махровые, разных расцветок и форм.

Размножение черенками простой и доступный многим способ. Если вы увидели у знакомых очень красивую бегонию с красивыми листьями или цветками, попросите в качестве черенка 1-2 листика или верхушку побега.

Срежьте у материнского растения верхушку побега с 3 парами листьев, удалите нижнюю пару листьев и цветки или бутоны, если они есть. Конец черенка обработайте средством для ускорения окоренения. Черенки заглубите во влажную землю по краям горшка, сверху на палочки натяните пластиковый пакет и поставьте в теплое место (21°С). Когда появятся новые листья, окорененные черенки можно пересаживать в отдельные горшки.

Листовую бегонию можно размножить листовыми черенками.

Вам понадобится:

· сфагнум

· керамзит или песок

· пластиковая коробка

· нож

· спирт

· вода

1. Выберите хорошо развитый, здоровый, не молодой и не старый лист и срежьте его.

2. Протрите нож ваткой, смоченной спиртом или водкой, - для дезинфекции. Переверните лист и вырежьте из него треугольники таким образом, чтобы в вершине каждого из них было V-образное разветвление жилок, а надрез шел вдоль жилки, чуть отступая от нее.

3. У вас должен получиться треугольник-черенок.

4. Из одного листа можно вырезать несколько черенков.

5. Для укоренения кусочков листа используйте микропарничок (плошка, накрытая полиэтиленовым пакетом, или пластиковая коробка из-под торта), наполненный влажным субстратом из сфагнума и керамзита или песка в равных частях. Если вы используете коробку из-под торта, сделайте в крышке несколько небольших отверстий для вентиляции, нагрев на огне гвоздь или канцелярскую скрепку.

6. Черенки поместите наклонно в парничок, слегка углубив верхушку в субстрат. После этого поставьте парничок в теплое светлое место (ни в коем случае не на солнце) и поддерживайте в нем постоянную влажность.

Кстати, перед использованием парничок нужно хорошо вымыть и протереть спиртом, а компоненты субстрата пропарить.

Удачно пополнить свою коллекцию!