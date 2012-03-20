Обычный необычный Молочай

Продолжая тему ужасно прекрасных, предлагаю вашему вниманию одно интереснейшее семейство. Среди них есть растения с обликом пальм, другие обманут вас красивыми прицветниками, третьи похожи скорее на кактусы, четвертые и вовсе имитируют сухие ветки кустарников. Яркие, выразительные и не похожие друг на друга растения принадлежат одному семейству – Молочайных.

Родина молочаев - субтропики Африки, Америки, остров Мадагаскар. Около 2 000 видов включает это обширное семейство суккулентных растений. Многие его представители отличаются огромными размерами. Те из молочаев, что выращиваются как комнатные растения, заслуженно пользуются любовью своих хозяев: за долговечность, неприхотливость и оригинальность облика.

Но будьте внимательны! Все представители семейства молочайных на срезе или сломе стеблей и листьев выделяют ядовитый млечный сок, который, попадая на слизистые, может вызвать довольно сильный ожог.

Коротко о видах... не получится

Молочай аммак растет на сухих местах на юге полуострова Аравия. Деревья до 15 см в диаметре, ветви 4–5-ребристые, глубоко бороздчатые, темно-зеленые; молодые не цветущие побеги с парой шипов до 1 см длиной, темно-коричневые. Листья на молодых побегах до 4 см длиной, на старых меньшего размера, вскоре опадающие. Цветонос 3-головчатый. Имеется вариегатная разновидность.

Молочай белоголовый . Родина – Мексика, Гватемала, Никарагуа, Гондурас. Кустарник до 2 метров в высоту; стебель простой и ветвящийся; ветви толстые и голые. Листья продолговато-овальные, зеленые, или красновато-зеленые, на верхушке заостренные. Цветки мелкие белые, с приятным ароматом. Прицветники густо расположенные на верхушке побегов, овально-ланцетовидные с заостренной верхушкой белого цвета. Цветет в декабре.

Молочай беложильчатый. Родина вида – остров Мадагаскар. Эффектное колонновидное растение, напоминает пальму. От зеленого ребристого стебля отходят большие овальные листья на длинных черешках. По мере роста стебля листья опадают. Цветет невзрачно, отстреливает зрелые семена, которые быстро всходят и активно растут. Очень популярное комнатное растение. Беложильчатым этот молочай назвали потому, что у молодых растений жилки белые.

Молочай ребристый очень схож с молочаем беложильчатым, но отличается тем, что у него соцветия на длинных до 5–7 см цветоносах. Цветки от двух до 7, собраны в зонтиковидное соцветие, расположенное в пазухах листьев; покрывало белое или розовое.

Молочай блестящий. Родина вида – Мексика. Кустарники 1–1,5 м высотой, с тонкими цилиндрическими ветвями, голые. Листья ланцетовидные, 7–13 см длиной и 1,2–2,5 см шириной, суженно заостренные, цельнокрайные с черешками. Цветки в числе 5–7, собраны зонтиковидно, расположены в углах листьев; покрывало на длинной ножке, с 5 шаровидными, блестяще-киноварными лопастями. Популярное цветочно-декоративное растение; цветки идут на срезку.

Молочай бычий обитает в прибрежной полосе по опушкам в Капской провинции (ЮАР). Кустарники 0,3–0,8 (до 1,3) м высотой; ствол и ветви 1,5–2 м толщиной, с остатками разросшихся оснований листьев. Листья на вершине ветвей, продолговато-лопатчатые, 7–10 см длиной, с коротким острием, крепкие, тонкие. Цветки на длинных цветоножках; прицветники в числе 3 (цветонос длительное время не опадающий).

Молочай великий растет в сухих местах в полусаваннах от Кении до Анголы, в Натале, Трансваале (ЮАР). Крупные, 6–8 (до 10) м высотой, деревья; ствол толстый; ветви, расположенные канделябровидно, 5-ребристые, 3,5–7,5 см толщиной; побеги членистые, темно-зеленые; парные шипы у молодых побегов, 0,5–2 мм длиной, часто отогнутые. В англоязычных странах зовется «Дерево канделябр».

Молочай голубоватый обитает на склонах гор в восточной части Капской провинции (ЮАР). Кустарники мутовчато разветвленные; ветви 4–6-ребристые, годовалые побеги (4–6 см длиной) толстые, до 5 см шириной; шипы крепкие, парные, 1–1,5 см длиной, коричневые, позднее серые; железы в числе 5, желтые.

Молочай деревянистый растет на карбонатных почвах в Юго-Западной Африке. Низкорослые, до 30 см высотой, кустарнички, широко разветвленные от основания; молодые побеги сочные, позже древеснеющие. Листья лишь на молодых побегах, ланцетные, до 1,5 см длиной, быстро опадающие Цветки мелкие, расположены на верхушке побегов, на коротких цветоножках.

Молочай дыневидный произрастает на карбонатных почвах на равнинах в Капской провинции (ЮАР). Многолетние растения до 10 см высотой; ствол округлый, 8–10-ребристый, иногда разветвленный от основания, зеленый или сизоватый, часто со светло-зелеными или пурпурно-коричневыми поперечными полосами между ребрами; ребра тупые, широкие; ареолы частые, расположенные на расстоянии 0,5 см друг от друга; железы эллиптические, зеленые.

Молочай канарский встречается у подножия гор в прибрежной зоне в Марокко и на Канарских островах. Кустарники, разветвляющиеся от поверхности почвы, ветви 4–5(6)-ребристые, с почти плоскими сторонами; ребра острые, с горбинками, зубчатые. Шипы парные, коричневые, слегка изогнутые, 0,4–0,5 см длиной. Цветки с 5–7-серповидными железками, бордового цвета.

Молочай красивейший – или пуансеттия – получила название Вифлеемской звезды в честь того, что красочно цветет на католическое Рождество. Имеет ярко-зеленые нежные крупные листья, прицветники, расположенные под соцветиями у одних сортов ярко красные, у других – розовые или белые, сами цветки мелкие и невзрачные.

Молочай крупнорогий встречается на склонах гор в Тропической Восточной Африке, в Натале (ЮАР). Крупные, до 2 м высотой, кустарники; ствол и ветви 3-ребристые, 10–20 см шириной, разветвленные ярусами; ветви равномерно расчлененные; ребра тонкие, крыловидные, глубоко вдавленные на вершине; парные шипы 2–7 см длиной, светло-коричневые, позднее серые. Листья мелкие, быстро опадающие. Цветки на 3-головчатых цветоносах. Широко распространен в культуре.

Молочай мавританский можно увидеть в горах на скалистых участках в Капской провинции (ЮАР) и Юго-Восточной Африке. Многолетние травянистые растения, сильно разветвленные, голые. Листья (лишь на растущих молодых побегах) линейные, до 1 см длиной, быстро опадающие. Цветки собранные по 6–8, до 2 см длиной.

Молочай Миля в различных источниках встречается так же как Молочай блестящий (см. выше), но это разные виды. Родина вида – остров Мадагаскар. Кустарники колючие, 1–1,8 м высотой; ветви 0,5–1,2 см толщиной, почти округлые, густо покрытые шипами с подушечками на узлах. Листья тупо яйцевидные до продолговато-лопатчатых, 1,5–7 см длиной, слабо заостренные, голые, светло-зеленые, сохраняются лишь на верхушке молодых побегов, суживающиеся в короткий черешок, у основания с темно-коричневыми шипами с каждой стороны, 1–1,5 см длиной (в сильную засуху листья опадают). Цветки чаще в числе 4, собраны зонтиковидно; лопасти покрывала шарлаховые. Цветет обильно и продолжительно почти в течение всего года. Популярное комнатное растение. В культуре известны разные формы.

Молочай молочный. Родина вида – Индия. Этот молочай часто называют канделябровидным кактусом, поскольку его безлистный стебель обрастает боковыми, плавно изогнутыми кверху ответвлениями. Стебель имеет 3-4 плоские грани и острые ребра с выемчатым профилем и острыми шипами. Боковые ветви ветвятся слабо.

Молочай олеандролистный обитает на открытых местах на склонах гор в Восточной Индии, Бирме, на полуострове Малакка, на Малайском архипелаге. Кустарник до 6 м высотой; ветви мутовчато расположенные, по спирали, нечетко 5-ребристые; парные типы короткие, черные (выделяются остатки разросшихся оснований листьев). Листья обратнояйцевидные, 7–12 см длиной, мясисто-кожистые. Цветки маленькие, собранные в многоголовчатые соцветия на цветоносе, развивающемся из верхних пазух; желез 5, они коричнево-красные.

Молочай пухлый, или тучный – небольшой, до 10 см в диаметре, ребристый (8-10 ребер) серовато-зеленый молочай шаровидной формы с поперечными белыми полосами. На гребнях ребер расположены ареолы, как у кактусов. На верхушке растения появляются небольшие желтые цветы.

Молочай смолоносный растет на карбонатных почвах в горах на высоте 1500 м над уровнем моря в Юго-Западном Марокко. Низкорослые, до 1 м высотой, кустарники, густо разветвленные; ветви 4-ребристые, свисающие, сизоватые; ребра пильчатые, парные шипы 0,5–0,6 см длиной, расположенные на расстоянии до 1 см друг от друга, на маленьких треугольных щитках. Листья мелкие, коричневые, быстро опадающие. Цветки с 5 железами на 3-головчатом цветоносе.

Молочай сосочковидный можно увидеть группами на сухих местах в Капской провинции (ЮАР). Низкорослый, до 20 см высотой, кустарник; ствол 4–6 см толщиной, снизу разветвляющийся, 7–17-ребристый; ребра густо покрытые округлыми бородавочками; шипы равномерно расположенные между бородавочками 0,6–1 см длиной. Листья мелкие, быстро опадающие. Цветки многочисленные; железы пурпурные и зеленоватые.

Молочай тирукалли. Родина вида – Тропическая Восточная и Южная Африка. Кустарники или деревья до 10 м высотой, с густой кроной; ветви вилковидные или мутовчато разветвленные, членистые, 7–10 см длиной, темно-зеленые, с многочисленными, мелкими, светлыми продолговатыми линиями Листья (лишь на растущих побегах) линейно-ланцетные, мелкие, 0,6–1,2 см длиной и 0,1–0,2 см шириной, быстро опадающие. Цветки мелкие, собранные по 4.

Молочай треугольный встречается на сухих холмах в Тропической Юго-Западной Африке. Кустарники или небольшие деревья с 3-ребристыми стволом и ветвями; ветви расчлененные, 15–20 см длиной; темно-зеленые, в беловатых штрихах; шипы 0,4–0,5 см длиной, красновато-коричневые, на маленьких щитках. Листья мясистые, лопатчатые, 3–5 см длиной, при попадании прямого солнца облетают. Очень популярное комнатное растение.

Молочай шаровидный растет на высоких холмах в Капской провинции (ЮАР). Полукустарники подушковидные; нижние части округлые, 8–10-ребристые, 1,5–2,5 см длиной, у молодых ветвей обратнояйцевидные, 3–6 см длиной, темно-зеленые, расчлененные, в остатках разросшихся оснований листьев. Листья мелкие, быстро опадающие. Цветка собраны по 1–3, на длинных цветоножках, с 5 двугубыми железами, из которых верхняя короткозубовидная, нижняя 0,3–0,4 см, с белыми зубовидными уголками.

Молочай цереусовидный. Родина вида – Капская провинция (ЮАР). Ствол 60–90 см высотой, разветвляющийся от основания, 9–11 (до 13)-ребристый; ребра прямо направленные, в бороздках, шипы одиночные, 0,6–0,7 см длиной. Листья мелкие, линейно-треугольные, быстро опадающие. Цветки мелкие, 0.6 см шириной, с темно-коричневыми железами эллиптической формы.

Особенно хороши и ужасны кристатные формы некоторых молочаев. Кристатностью называют дефект роста стебля, когда верхушечная почка аномально разрастается и развивающиеся стебли становятся широкими и уплощенными, а при дальнейшем росте волнистыми, что наиболее отчетливо видно у кристатных форм кактусов, некоторые из которых буквально «заворачиваются в мозги» ((с), Лапшин).

Уход за ними одинаков

Расположить молочай лучше всего у окна западного или восточного направлений. У южного окна растению потребуется притенение в жаркие летние дни. Излишнее солнце может вызвать опадение листьев. При всем том среди молочаев есть виды, которые согласны и на южное окно без всяких поблажек.

Летом молочай не откажется от дачной или балконной жизни на свежем воздухе.

Большинство молочаев – если вы заметили – выходцы из Африки, а потому уважают тепло. В летний период оптимальной для содержания будет температура в 22 – 26 градусов. В остальное время морозить тоже не стоит. Температурный максимум – 12 градусов. И как всегда найдутся и те, кто может выдержать краткосрочное понижение до 5 по Цельсию.

Если зимой вы не можете обеспечить прохлады и вынуждены совместно париться при 25–28 градусах, дайте хотя бы побольше света растению. Отблагодарит.

Когда поливаешь молочай, главное, опять же, помнить об Африке. Излишний полив – прямая дорога на кладбище.

Поливают молочаи мягкой, теплой водой по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Виды с большими листьями (например, молочай беложильчатый) не стоит пересушивать – это может вызвать опадение листьев.

Однако на забывчивых и любящих полудохлые растения в интерьере хозяев молочаи не обижаются – спокойно переносят пересушку субстрата.

Молочаи, внешне напоминающие кактусы (например, молочай тучный), поливают умеренно летом, а зимой и того реже.

Научно доказано, что и на влажность окружающего воздуха, молочаям плевать. Тем не менее, молочаи с пышной листвой благодарно кивают в ответ, если эту самую листву регулярно мыть или протирать влажной тряпкой.

Извечный вопрос «кормить или не кормить» перед любителями молочаев стоять не должен. Однозначно, кормить в период активного роста (читайте – весной и летом). По вкусу им удобрение для кактусов в дозах, подробно расписанных на бутылках с этим самым удобрением.

Пересаживать молочай – то еще развлечение. Особенно какой-нибудь молочай тирукалли или треугольный. Главное взять рукавицы потолще.

Пересаживают молочаи весной – перед началом активного роста. Молодняк пересаживают ежегодно, взрослые – по вдохновению раз в 2–3 года.

Почву для растений лучше приготовить с любовью. Потребуется грунт универсальный (в любом цветочном магазине), торф (в сторону Московского тракта полно, ориентируйтесь по очагам задымления и характерному запаху дыма вокруг), песок (во дворах не все песочницы еще извели?), кирпичная крошка (даже и не знаю, куда вас послать). Найдете где рядом уголь древесный (привет любителям шашлыка!), тоже берите – сгодится. Далее придется все тщательно перемешать. Рукоями ((с), моя дочь).

В подготовленный горшок (сильно больше прежнего не берите – не надо) насыпают хороший дренаж – годится все, что есть в доме: от обычного керамзита, битой посуды, кусков пенопластовой упаковки от бытовой техники до скорлупы орехов и яиц.

А вообще, есть слухи, что растение подходит для гидропоники. Не верю ((с), Станиславский) – они и так суккуленты. Хотя…

Размножают молочай старыми добрыми способами: черенкование, делением куста, семенами (и почему никто ничего нового не придумал до сих пор?).

Лучше всего семенами размножается молочай беложильчатый. Он не особенно заботясь о потомстве расстреливает их вокруг себя. Потому держите с ним ухо востро – только зазеваешься, как во всех горшках будут расти эти подкидыши.

Молочаи, имеющие какие-никакие ветки (практически все, кроме М. пухлого), можно размножать стеблевыми черенками. Да и от колонновидных и образующих многочисленные побеги растений можно смело резать черенки. Свежую «срезку» обязательно подсушивать в течение суток, давая стечь млечному соку. Затем сажают в легкую почвенную смесь.

Кустистые молочай – вроде М. Миля – можно делить.

За доброту и красоту (ну не за ядовитый же сок!) это растение почти не по вкусу всяким гадам. Толерантна к ним лишь тля и совершенно безбашенная щитовка. Меры борьбы – тут.

Что нужно знать любителям молочаев

Любопытная особенность суккулентов – они не связаны общим происхождением, принадлежат к разным семействам, могут развиваться вообще на разных континентах, но схожие внешние черты вызваны исключительно схожими условиями обитания. Никакого систематического родства, но стоит только обзавестись аналогичными климатическими условиями – и почти полное совпадение форм! Такое явление ботаники называют конвергенцией.

Например, американская агава – типичный листовой суккулент, внешне очень похож на некоторые виды алоэ – растения родом из Африки, то есть совсем с другого континента. Выживать надо было и там и там – и в мексиканской сухой пустыне, и в Африканских саваннах, вот и придумали эти растения одновременно – отрастить жирные толстые листья и накапливать в них воду. Еще один пример – американский кактус, который внешне очень похож на африканский молочай. Оба – стеблевые суккуленты, превратившие листья в колючки. Растения эти принадлежат к совершенно разным семействам, но имеют схожий внешний вид и способы выживания.

У разных суккулентов разные способы выжить в сухом климате: некоторые покрыты пушком, что уменьшает испарение влаги, у некоторых уменьшено количество дыхательных отверстий (устьиц), через которые тоже испаряется влага, другие суккуленты вообще открывают устьица только ночью, когда температура воздуха ниже, а влажность больше. Иногда листья превращаются в колючки, чтобы уменьшить площадь испарения.

Накапливая воду, суккуленты могут переживать многомесячные засухи, расти посреди пустыни, на сухих скалистых откосах или в саванне. Такое растение способно накопить достаточное количество влаги за дождливый сезон, подкрепиться скудной росой на рассвете, своими специальными длинными корнями дотянуться до подземных источников влаги.

Еще одна опасность, которая может угрожать жителю сухих, открытых пространств: нещадное солнце. Для того чтобы защитить себя от ожогов (да-да, обгорать могут не только люди!), некоторые суккуленты имеют очень светлую окраску листьев, иногда почти белую. Кто-то вырабатывает защитные пигменты красного или коричневого цвета, а некоторые и вовсе прячутся под землю, выпуская наружу лишь кончики листьев.

Выжить в сухом климате нужно и животным, поэтому обычно пустынные животные не слишком привередливы в еде. Для немногих приспособившихся к таким условиям жизни растений, животные представляют довольно ощутимую опасность. Для защиты от посягательства, некоторые суккуленты имеют ядовитый сок, колючки – тоже способ защиты. Некоторые поступают еще хитрей: притворяются камнями. Лежит среди скал такой «камешек» – даже зоркий человеческий взгляд не заподозрит в булыжнике растение.

Семейство молочайных – типичнее суккуленты. Приспособиться к жизни в вашем доме – что для них может быть легче! Хольте и лелейте их, соберите большую коллекцию, и пусть в вашем доме будет свой кусок Африки

