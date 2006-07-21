Эти загадочные колючки…

Цветущий гимнокалициум

Хочу поделиться с вами большой радостью! Дело в том, что первый раз в жизни у меня зацвел кактус! Это было очень неожиданно и как раз ко дню рождения. Я попросила рассказать об этих интересных и очень загадочных растениях большого специалиста, моего учителя Скулкина Игоря Михайловича, преподавателя Уральского Педагогического и Уральского Государственного Университетов г. Екатеринбурга, более 30 лет занимающегося разведением кактусов. Самое интересное, что мне удалось попасть на замечательную экскурсию в оранжерею Игоря Михайловича и посмотреть его обширную коллекцию.

Игорь Михайлович, здравствуйте. Расскажите о своей коллекции и об основных приемах выращивания кактусов. Скажите, пожалуйста, сколько видов кактусов здесь представлено?

Если исходить из классической систематики, то кактусов насчитывается 5000 видов. У меня здесь примерно 700 видов.

Какие новые виды появились в Вашей коллекции, и какие из них самые редкие?

В этом году я практически ничего не сеял. Я вообще мало покупаю, в основном сею или привожу из ботанических садов или откуда-то от друзей, от знакомых, когда езжу куда-то… А чтоб приобретать?... Очень мало. 90% того, что здесь есть - это из семян. Вот из ферокактусов, например, я ничего не покупал, все из семян вырастил. Некоторым моим сеянцам уже по 20-30 лет.

Какой кактус самый старый по возрасту в Вашей коллекции?

Самый старый в моей коллекции - это ферокактус фистрикс, который цветет здесь. Ферокактусы в теплицах почти не цветут, это большая редкость. Чешские кактусисты считают, что они вообще не цветут в теплицах. Очень эффектный еще желтый эхинокактус гурзона, не только я считаю его эффектным, но и во многих ботанических садах его высаживают на самое видное место, а если публикуют какой-то буклет, то он обязательно на обложке. Он очень фотогеничен.

Какой самый редкий в коллекции?

Самые редкие в моей коллекции - это пустынные ариокарпусы. Они очень медленно растут, и их очень трудно выращивать, из-за чего они, собственно, и редкие. Я их поливаю буквально 2-3 раза в год, и, не дай Бог, на них попадет хоть капля воды в феврале! Она может их убить. Вот этому кактусу 20 лет (показывает кактус менее 5 см в диаметре), и одна капля воды может убить его.

Если вернуться к вопросу размножения семенами, то как это сделать и реально ли вырастить кактус из семечка непрофессионалу?

Для того, чтобы вырастить, надо сначала потренироваться на обычных видах. Посев семян кактусов имеет свои особенности по сравнению с посевом обычных растений. Сеять нужно обязательно не просто в комнате, а в какую-то тепличку с лампами. Дело в том, что им нужна температура под 30°С и высокая влажность воздуха, а этого иначе как достичь? Если человек серьезно хочет заниматься выращиванием кактусов из семян, то делается специальная тепличка с лампами дневного света. Если же он просто для разнообразия решил вырастить кактус, то нужно взять какую-то старую настольную лампу и прозрачную коробку из-под торта, из-под печенья.

Обязательно простерилизовать землю в духовке полчаса, чтобы не было никаких грибов. Потом землю намочить, замочить на сутки семена кактуса в марле в слабо розовом растворе марганца. Можно использовать слабый раствор перекиси водорода, но в нем выдерживаются всего 10 мин. После эти семена раскладываются на поверхности. Земля должна быть постоянно очень мокрой, хлюпать. Емкость с землей закрывается крышкой от этой же коробки и ставится под лампу. Кактусы начинают прорастать через 10 дней. Коробочку надо периодически открывать - потихоньку снижать влажность, проветривать. Примерно через месяц сеянцы вынимают и пересаживают.

Абсолютно реально вырастить кактус из семечка. Главное: не нужно их закапывать и, когда вы их уже все посадили, не надо поливать сверху, иначе там все перепутается. Поливайте через поддон.

Астрофитум мириостигма (нудальная форма) Astrofitum miriostigma

Сейчас очень популярны разноцветные (бесхлорофилльные) кактусы, привитые на подвой. Можно ли в домашних условиях привить один кактус на другой?

Да, можно. Нужно всего-навсего иметь 2 вида кактусов: привой и подвой, немного спирта и острое лезвие. В последнее время популярно использовать в качестве привоя безхлорофилльный кактус: в отличие от хлорофилльных форм он не зеленого, а розового, красного или желтого цвета. Хотя в принципе любой вид кактуса можно привить на подвой. Сажаете подвой в землю, ждете, пока он укоренится, потом обрезаете сверху острым лезвием, обрабатываете спиртом, сверху кладете привой, также чуть срезанный снизу, и придавливаете чем-то тяжелым. Когда привой прорастет в подвой, груз можно будет убрать. Однако, хочу заметить, что бесхлорофилльная форма более прихотлива и капризна по сравнению с обычным зеленым кактусом, а также следует знать, что кактус на подвое вырастает крупнее, и ткани у него более рыхлые.

Как определить, болеет кактус или нет?

Растущий кактус имеет светлую, яркую верхушку, на которой появляются более яркие, красивые колючки. Если на дворе апрель-май, а он не растет, то что-то не в порядке. Выньте кактус из горшка, промойте его вместе с корнями под почти горячим душем, отмойте всю землю, положите растение на полотенце и посмотрите, что с корнями. Если корни здоровы, то просто пересадите его в новую землю. Чаще всего показатель болезни - отсутствие роста в благоприятных условиях, или наоборот: зима, а кактус вдруг начинает расти, но растет неправильной грушевидной формы.

Уменьшают ли кактусы отрицательное влияние компьютера на человека?

Это полный идиотизм. Я, как кактусовод, это понимаю, потому что эта "утка" позволила увеличить интерес народа к кактусам, что благоприятно сказалось на тех фирмах, которые их продают, а может быть она ими и пущена. Ничего подобного! Кактусы должны стоять только на самом светлом месте. И никакое вредное влияние компьютера они не снимают.

Сейчас популярно течение Фэн-Шуй. Есть ли правила расстановки кактусов по Фэн-Шую?

Я положительно отношусь и к Фэну, и к Шую, потому что жизнь действительно полна стрессов, и когда мы приходим домой и имеем возможность переключиться на какие-то естественные объекты, будь то кошка, собака, кактус или просто красиво расположенные предметы - это все хорошо. Но владельцам кактусов и вообще всех живых организмов нужно помнить, что они ЖИВЫЕ. Я всегда всем говорю, что если вы приобрели живое растение, то вы должны, прежде всего исходить из интересов растения. Если вы не знаете, какие условия нужны данному растению, то лучше всего обратиться к специалисту и проконсультироваться может ли тут расти данное растение или нет.

Какие качества характера отличают кактусовода от других людей?

Аккуратность и терпеливость.